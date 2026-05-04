ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ο Όμιλος TITAN ολοκληρώνει την εξαγορά της Keystone Cement στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
04/05/2026 - 10:05
Στ. Παπασταύρου: Κάνουμε πράξη την ενεργειακή δημοκρατία. Υλοποιούμε στη Δυτική Ελλάδα το μεγαλύτερο δημόσιο συνεργατικό φωτοβολταϊκό πάρκο στη χώρα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/05/2026 - 09:44
Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ ξεκινά από σήμερα να συνοδεύει πλοία που έχουν εγκλωβιστεί στα Στενά του Ορμούζ
ΚΟΣΜΟΣ
04/05/2026 - 09:17
Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από «άγνωστα βλήματα» ανοικτά των ΗΑΕ
ΚΟΣΜΟΣ
04/05/2026 - 08:56
Σταύρος Παπασταύρου: Η Ελλάδα είναι ενεργειακός πρωταθλητής στη Νοτιοανατολική Ευρώπη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/05/2026 - 08:46
ΠΑΣΟΚ: Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης οι μικρομεσαίοι παραγωγοί φωτοβολταϊκών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/05/2026 - 08:33
Επεκτείνεται σε Ιωάννινα, Πρέβεζα, Γρεβενά και Θεσπρωτία η ασπίδα περιβαλλοντικής προστασίας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
04/05/2026 - 08:24
Η ΔΕΠΑ Εμπορίας κέρδισε τον διαγωνισμό της Bulgartransgaz για την προμήθεια LNG
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
04/05/2026 - 08:18
Γιάννης Τριήρης: Το τραπεζικό «πάρτι» των δισ. και τα «ψιλά γράμματα» του πρωθυπουργού
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
04/05/2026 - 08:12
Ηλεκτροκίνηση: Επιταχύνει η ΔΕΗ την ανάπτυξη ταχυφορτιστών σε Ελλάδα και Ρουμανία με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
04/05/2026 - 08:09
Ρεύμα: Ετοιμάζονται οι πάροχοι για τη νέα αγορά εξοικονόμησης με δόσεις στους λογαριασμούς
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/05/2026 - 08:06
Η συσκευή που δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάτε στην πρίζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/05/2026 - 06:51
Μην περιμένετε τον καύσωνα: Τι πρέπει να ελέγξετε σήμερα στο κλιματιστικό σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/05/2026 - 06:51
7 εύκολοι τρόποι να διατηρήσετε το σπίτι δροσερό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/05/2026 - 06:52
Γιάννης Τριήρης: Πόσο μακριά είμαστε από τον εφιάλτη της πλήρους φτωχοποίησης;
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
03/05/2026 - 08:01
Η αγορά πετρελαίου μπροστά στην πραγματικότητα του Ορμούζ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
30/04/2026 - 15:51
Παρέμβαση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τα φωτοβολταϊκά μπαλκονιού: Ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας των νοικοκυριών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
30/04/2026 - 15:48
Η ΕΛΕΤΑΕΝ προκηρύσσει την φετινή Υποτροφία "Αρθούρος Ζερβός"
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/04/2026 - 15:44
Τροπολογία ΥΠΕΝ για αναστολή οικοδομικών αδειών σε περιοχές που εκπονείται ΕΠΣ και σε εκτός σχεδίου περιοχές της Μήλου
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
30/04/2026 - 15:43
HELLENiQ ENERGY: Επενδύει στη νέα γενιά με το θερινό Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης “Empowering Interns”
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/04/2026 - 15:41
Πέτη Πέρκα: Απούσα η Ελλάδα από τη Διάσκεψη για τη Μετάβαση από τα Ορυκτά Καύσιμα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
30/04/2026 - 15:40
ΡΑΑΕΥ: Διαβούλευση για συντονισμένη αναδιανομή και αντίρροπη συναλλαγή σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κανονισμού 2015/1222
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
30/04/2026 - 15:37
Γ. Μανιάτης: Δικαιώθηκε ο αγώνας μας στην ΕΕ για τα Ηλιακά Θερμικά
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
30/04/2026 - 15:13
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης μεταξύ των 300 πόλεων παγκοσμίως που χρηματοδοτούνται από το ίδρυμα Bloomberg Philanthropies για νεανικές δράσεις για το κλίμα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
30/04/2026 - 15:10
ΔΕΔΔΗΕ: Στοιχεία Εκκαθάρισης στα ΜΔΝ και ΜΣΣ Κρήτης για το 1ο τρίμηνο του έτους 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
30/04/2026 - 14:36
Φατίχ Μπιρόλ: Ο κόσμος είναι αντιμέτωπος με τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία
ΚΟΣΜΟΣ
30/04/2026 - 14:34
Ο Α. Βλαμάκης για την ΕΛΕΤΑΕΝ στο workshop “Good Practices and Challenges in Environmental Permitting for RES and BESS Projects”
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/04/2026 - 14:24
H AKTOR LNG USA και η ALUMINIJ της Βοσνίας – Ερζεγοβίνης υπέγραψαν εικοσαετή συμφωνία για την πώληση αμερικανικού LNG
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
30/04/2026 - 14:17
Μνημόνιο Συνεργασίας Grid Telecom – 4iG για την ενίσχυση της ψηφιακής συνδεσιμότητας στα Βαλκάνια και τη Μεσόγειο
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
30/04/2026 - 14:06
Παρασύρης: Το ΠΑΣΟΚ εγγυάται μια άλλη ενεργειακή πολιτική
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
30/04/2026 - 14:00

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σταύρος Παπασταύρου: Η Ελλάδα είναι ενεργειακός πρωταθλητής στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Σταύρος Παπασταύρου: Η Ελλάδα είναι ενεργειακός πρωταθλητής στη Νοτιοανατολική Ευρώπη
Newsroom
Δευτέρα, 04/05/2026 - 08:46

Στην ενεργειακή στρατηγική της κυβέρνησης, τις γεωπολιτικές εξελίξεις αλλά και στις πρόσφατες ενεργειακές συμφωνίες που αναβαθμίζουν τον ρόλο της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου μιλώντας στο Action24 και στην εκπομπή «Action Τώρα», με τους δημοσιογράφους Ντόρα Κουτροκόη και Γιώργο Γρηγοριάδη.

Ο κ. Παπασταύρου, υπογράμμισε ότι η έκταση και η ένταση της κρίσης επηρεάζει όλες τις χώρες: «Καμία χώρα δεν μπορεί να παραμείνει ανεπηρέαστη. Όμως η πατρίδα μας που έχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχει ένα ανάχωμα. Έχει μια ασφαλιστική δικλείδα. Είδαμε ότι τον Απρίλιο, ενώ περιμέναμε να υπάρχει μια αποκλιμάκωση στην κρίση στη Μέση Ανατολή υπήρξε πάλι μια ένταση. Και όμως παρόλα αυτά οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας που ανακοινώθηκαν για τον Μάιο δεν αυξήθηκαν, αλλά έμειναν σταθερές».

Ερωτηθείς για το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε χθες στη Βουλή, ο Υπουργός ανέφερε ότι η χώρα μας είναι τρίτη στον κόσμο στην ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τον ήλιο και ένατη από τον άνεμο, ωστόσο «χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε το θέμα της αποθήκευσης. Τώρα τρέχουμε στο θέμα της αποθήκευσης, το οποίο είναι σημαντικό για την ευστάθεια του συστήματος», τόνισε.

Αναφορικά με την κρίση, ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε: «Η κυβέρνηση ήδη ήταν από τις πρώτες χώρες οι οποίες πήραν μέτρα στήριξης των πολιτών. Ένα είναι σίγουρο. Όσο η κρίση συνεχίζεται και στον βαθμό που αυτό επηρεάζει την κοινωνία, ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση έχουν δείξει τα τελευταία χρόνια ότι δεν αφήνουν κανέναν πίσω».

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας επεσήμανε μάλιστα ότι η χώρα μας είναι μία από τις 5 στις 27 της ΕΕ που έχουν πρωτογενές πλεόνασμα κι αυτό δίνει τον δημοσιονομικό χώρο για «στοχευμένα μέτρα όταν και αυτά χρειαστούν. Είμαστε μία από τις λίγες χώρες που έχουμε αυτή τη δυνατότητα».

Ερωτηθείς για τις συμφωνίες που ανακοινώθηκαν τις προηγούμενες ημέρες, ο Υπουργός τόνισε: «Για να γίνουν οι υποδομές, για να στηριχτεί ο Κάθετος Διάδρομος, ο οποίος βάζει τη χώρα μας σε θέση πρωταγωνιστή στη νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική χρειάζονται να υπάρχουν μακροχρόνιες συμφωνίες και γι’ αυτό οι συμφωνίες, που ανακοινώθηκαν με τη Βοσνία- Ερζεγοβίνη και την Αλβανία είναι μια πολύ θετική εξέλιξη. Ανοίγει ο δρόμος έτσι ώστε να μπορέσουν να υπάρχουν τα συμβόλαια αυτά που θα επιτρέψουν να γίνουν οι ανάλογες υποδομές. Η χώρα μας είναι ενεργειακός πρωταθλητής στη Νοτιοανατολική Ευρώπη»

Κληθείς να σχολιάσει την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα ανέφερε: «Ο καθένας μπορεί να κρίνει μια απόφαση δικαιοσύνης. Είναι αναφαίρετο δικαίωμά μας. Και μπορεί να κρίνει και αυστηρά μια απόφαση δικαιοσύνης. Δεν μπορούμε όμως, να αμφισβητούμε τη δικαιοσύνη. Γιατί αυτό είναι ένα θεμέλιο της Δημοκρατίας μας. Όταν υπάρχει μια απόφαση μπορώ να την κριτικάρω, αλλά δεν μπορώ να κάνω μια επιλογή à la carte. Και γι’ αυτό, διαφάνεια ναι, κριτική ναι, οξεία κριτική ναι, όχι αμφισβήτηση στον θεσμό», είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός.

Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι για να «αλλάξει κάποιος, πρέπει να αναγνωρίσει τα λάθη του και να ζητήσει συγγνώμη για αυτά. Ο κύριος Τσίπρας ποινικοποίησε την πολιτική ζωή. Αλλά αν δεν κάνεις την αυτοκριτική, αν δεν πεις τι έκανες σωστά και τι θεωρείς ότι δεν έκανες σωστά, για να μην το ξανακάνεις, τότε εγώ δεν βλέπω κάποια αλλαγή. Βλέπω αλλαγή στο περιτύλιγμα, βλέπω αλλαγή στον τρόπο, δεν βλέπω αλλαγή στη σκέψη, δεν βλέπω αλλαγή στην ουσία».».

Για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε ότι «ζούμε σε μια περίοδο πρωτοφανούς γεωπολιτικής αναταραχής: Μαζί με την οικονομική σταθερότητα χρειαζόμαστε να διατηρήσουμε και την πολιτική σταθερότητα. Εκλογές σε έναν χρόνο, κάθε μέρα μεταρρυθμίσεις, κάθε μέρα περισσότερα έργα, ώστε η συνολική προκοπή να είναι ατομική πρόοδος για τον καθένα μας».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΑΣΟΚ: Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης οι μικρομεσαίοι παραγωγοί φωτοβολταϊκών
ΠΑΣΟΚ: Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης οι μικρομεσαίοι παραγωγοί φωτοβολταϊκών 04 Μαϊος 2026
Στ. Παπασταύρου: Κάνουμε πράξη την ενεργειακή δημοκρατία. Υλοποιούμε στη Δυτική Ελλάδα το μεγαλύτερο δημόσιο συνεργατικό φωτοβολταϊκό πάρκο στη χώρα 04 Μαϊος 2026
Στ. Παπασταύρου: Κάνουμε πράξη την ενεργειακή δημοκρατία. Υλοποιούμε στη Δυτική Ελλάδα το μεγαλύτερο δημόσιο συνεργατικό φωτοβολταϊκό πάρκο στη χώρα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Στ. Παπασταύρου: Κάνουμε πράξη την ενεργειακή δημοκρατία. Υλοποιούμε στη Δυτική Ελλάδα το μεγαλύτερο δημόσιο συνεργατικό φωτοβολταϊκό πάρκο στη χώρα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στ. Παπασταύρου: Κάνουμε πράξη την ενεργειακή δημοκρατία. Υλοποιούμε στη Δυτική Ελλάδα το μεγαλύτερο δημόσιο συνεργατικό φωτοβολταϊκό πάρκο στη χώρα

Επεκτείνεται σε Ιωάννινα, Πρέβεζα, Γρεβενά και Θεσπρωτία η ασπίδα περιβαλλοντικής προστασίας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Επεκτείνεται σε Ιωάννινα, Πρέβεζα, Γρεβενά και Θεσπρωτία η ασπίδα περιβαλλοντικής προστασίας

Ηλεκτροκίνηση: Επιταχύνει η ΔΕΗ την ανάπτυξη ταχυφορτιστών σε Ελλάδα και Ρουμανία με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Ηλεκτροκίνηση: Επιταχύνει η ΔΕΗ την ανάπτυξη ταχυφορτιστών σε Ελλάδα και Ρουμανία με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

Τροπολογία ΥΠΕΝ για αναστολή οικοδομικών αδειών σε περιοχές που εκπονείται ΕΠΣ και σε εκτός σχεδίου περιοχές της Μήλου
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Τροπολογία ΥΠΕΝ για αναστολή οικοδομικών αδειών σε περιοχές που εκπονείται ΕΠΣ και σε εκτός σχεδίου περιοχές της Μήλου

Μνημόνιο Συνεργασίας Grid Telecom – 4iG για την ενίσχυση της ψηφιακής συνδεσιμότητας στα Βαλκάνια και τη Μεσόγειο
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Μνημόνιο Συνεργασίας Grid Telecom – 4iG για την ενίσχυση της ψηφιακής συνδεσιμότητας στα Βαλκάνια και τη Μεσόγειο

Παρασύρης: Το ΠΑΣΟΚ εγγυάται μια άλλη ενεργειακή πολιτική
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρασύρης: Το ΠΑΣΟΚ εγγυάται μια άλλη ενεργειακή πολιτική