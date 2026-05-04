Νίκος Χαρδαλιάς: Αξιοποιούμε ευρωπαϊκούς πόρους για τη μείωση του ενεργειακού κόστους σε όλη την Αττική

Η LG Electronics ενισχύει τη θέση της στην ευρωπαϊκή αγορά οικιακών αντλιών θερμότητας
05/05/2026 - 13:43
Ντ. Γιόργκενσεν (Επίτροπος Ενέργειας): Ετοιμότητα για ανακατανομή καυσίμων αεροπορίας
05/05/2026 - 13:11
ΑΔΜΗΕ: Από σήμερα έως τις 7 Μαΐου η σύνοδος της ένωσης GO15 με τους μεγαλύτερους Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας
05/05/2026 - 12:38
Στρατηγική συνεργασία ΕΛΒΟ – Ομίλου Κοπελούζου για την ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας
05/05/2026 - 12:01
Η Schneider Electric ανακοινώνει σημαντική πρόοδο στο νέο σχέδιο δράσης για τη βιωσιμότητα «Impact 2030»
05/05/2026 - 11:31
ΔΕΔΔΗΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για υποδοχή αιτημάτων για φωτοβολταϊκά
05/05/2026 - 10:56
Η ενεργειακή ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο στο επίκεντρο της συνομιλίας Σ. Παπασταύρου - Osama Mobarez
05/05/2026 - 10:32
Ιαπωνία: Πρώτη παράδοση πετρελαίου από τη Ρωσία μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή
05/05/2026 - 10:05
GreenTank: Το ανθρακικό αποτύπωμα της ηλεκτροπαραγωγής – Μάρτιος 2026
05/05/2026 - 09:36
Με νέα ηλεκτρικά λεωφορεία αναδιαμορφώνεται ο συγκοινωνιακός χάρτης στη Θεσ/νίκη
05/05/2026 - 09:06
Κυριάκος Πιερρακάκης: Τα στοχευμένα μέτρα είναι που βοηθούν ουσιαστικά τους ευάλωτους
05/05/2026 - 08:40
Γεραπετρίτης: Στηρίζουμε τις διεθνείς πρωτοβουλίες για την απρόσκοπτη και ασφαλή διέλευση των Στενών του Ορμούζ
05/05/2026 - 08:23
Γιάννης Τριήρης: Μήπως το «Άλλο Κόμμα» έχει ονοματεπώνυμο;
05/05/2026 - 08:12
Περικοπές ΑΠΕ: Διπλασιάστηκαν στο πρώτο τρίμηνο του 2026
05/05/2026 - 08:10
«Εξοικονομώ» μέσω παρόχων ρεύματος: Εντείνονται οι αντιδράσεις από την αγορά
05/05/2026 - 08:07
Το λάθος στην φόρτιση που «γερνά» την μπαταρία των smartphones
05/05/2026 - 06:39
Ζευγάρι αποκαλύπτει πως «ξένοιασε» από τους λογαριασμούς ρεύματος
05/05/2026 - 06:39
Νέα ομιλία του Προστασία της Φύσης Lab με τίτλο: «Πώς το νερό γίνεται καθοριστικό για τη γεωργία του μέλλοντος»
04/05/2026 - 15:44
ΧΗΤΟΣ: Επένδυση 7 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό της μονάδας ΖΗΡΕΙΑ και νέες "πράσινες" συσκευασίες
04/05/2026 - 15:40
R ENERGY: Επιστροφή σε καθαρή κερδοφορία, δείχνουν τα οικονομικά αποτελέσματα του 2025
04/05/2026 - 15:25
ΓΣΕΒΕΕ: Όχι στην αξιοποίηση των κονδυλίων του "Εξοικονομώ" από τους παρόχους ενέργειας
04/05/2026 - 15:15
Ευρεία εκλογή του Προέδρου της ΡΑΑΕΥ, Κωνσταντίνου Τσιμάρα στο Δ.Σ. της ERRA
04/05/2026 - 14:38
Π. Κουκουλόπουλος: Οι πρωτομαγιάτικες χειμερινές θερμοκρασίες επαναφέρουν την αναγκαιότητα προσαρμογής του επιδόματος θέρμανσης στην πραγματικότητα
04/05/2026 - 14:04
ΡΑΑΕΥ: Διαβούλευση για τις δημοπρασίες στα Σημεία Διασύνδεσης και Εισόδου του ΕΣΜΦΑ για το Έτος Αερίου 2026-2027
04/05/2026 - 13:58
Νίκος Χαρδαλιάς: Αξιοποιούμε ευρωπαϊκούς πόρους για τη μείωση του ενεργειακού κόστους σε όλη την Αττική
04/05/2026 - 13:47
ΠΑΣΟΚ: Η ενεργειακή μετάβαση χρειάζεται σχέδιο και ισορροπία – Η Εύβοια δεν αντέχει άλλο βάρος
04/05/2026 - 12:26
Η Volton στο πλευρό του Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) για τα 30 χρόνια προσφοράς του
04/05/2026 - 12:11
Blue Heritage Bootcamp | Western Macedonia: Από την ιδέα στην επιτάχυνση - ένας κύκλος καινοτομίας για τις κοινότητές μας
04/05/2026 - 11:44
Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Η μάχη κατά του μεθανίου, πιθανή λύση στην ενεργειακή κρίση
04/05/2026 - 11:16
Eldorado Gold: Σταθερά οικονομικά και λειτουργικά αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο του 2026
04/05/2026 - 10:45

Νίκος Χαρδαλιάς: Αξιοποιούμε ευρωπαϊκούς πόρους για τη μείωση του ενεργειακού κόστους σε όλη την Αττική

Δευτέρα, 04/05/2026 - 13:47

Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης για ενεργειακές αναβαθμίσεις στον Δήμο Μεγαρέων

Τη σύμβαση για την ενεργειακή αναβάθμιση του 2ου Δημοτικού Σχολείου Μεγάρων και του Δημοτικού Καταστήματος Νέας Περάμου, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, μαζί με τον Δήμαρχο Μεγαρέων Παναγιώτη Μαργέτη και εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας.

Στο πλαίσιο του έργου, ύψους 522.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ με ευρωπαϊκούς πόρους από το Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027», θα πραγματοποιηθεί αντικατάσταση κουφωμάτων, θερμομόνωση τοίχων, καθώς και αντικατάσταση λέβητα κεντρικής θέρμανσης και φωτιστικών σωμάτων, με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των δύο αυτών κτηρίων.

«Στην Περιφέρεια Αττικής υλοποιούμε με συνέπεια ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτηρίων σε κάθε γωνιά του Λεκανοπεδίου, με στόχο σύγχρονες, ασφαλείς και λειτουργικές υποδομές που μειώνουν το ενεργειακό κόστος, προστατεύουν το περιβάλλον και βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών» δήλωσε ο κ. Χαρδαλιάς και πρόσθεσε: «Η σημερινή σύμβαση για το 2ο Δημοτικό Σχολείο Μεγάρων και το Δημοτικό Κατάστημα της Νέας Περάμου αποτελεί ακόμη μέρος αυτής της στρατηγικής, που μετατρέπει ευρωπαϊκούς πόρους σε απτό έργο για τις τοπικές κοινωνίες. Με τον φίλο Δήμαρχο Μεγαρέων Παναγιώτη Μαργέτη συνεργαζόμαστε στενά, με κοινό στόχο να δώσουμε στον τόπο του σύγχρονες υποδομές και αναπτυξιακή προοπτική. Η ενεργειακή αναβάθμιση έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά σημαντικών παρεμβάσεων που ήδη προχωρούν στην περιοχή, όπως η ανάπλαση της παραλίας Βαρέας, τα μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα στη Νέα Πέραμο, η διαρκής στήριξη κοινωνικών δομών – και το κυριότερο, το μεγάλο έργο υδροδότησης στην Κινέτα, που λύνει οριστικά ένα μείζον πρόβλημα δεκαετιών. Στεκόμαστε έμπρακτα δίπλα στη Δυτική Αττική, αποδεικνύοντας ότι η Περιφέρεια είναι παρούσα σε κάθε γειτονιά, με σχέδιο, ευθύνη και μετρήσιμο αποτέλεσμα.»

Από πλευράς του, ο κ. Μαργέτης δήλωσε: «Η υπογραφή της σύμβασης σηματοδοτεί την έναρξη της υλοποίησης ενός ουσιαστικού έργου ενεργειακής αναβάθμισης. Πρόκειται για μια παρέμβαση με σαφές περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα, που βελτιώνει τις συνθήκες για μαθητές και εργαζόμενους ενώ παράλληλα συμβάλλει στη μείωση του ενεργειακού κόστους και στην αναβάθμιση των δημοτικών υποδομών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη κ. Νίκο Χαρδαλιά για τη χρηματοδότηση, καθώς και τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας που εργάστηκαν με συνέπεια για την ολοκλήρωση μιας απαιτητικής διαδικασίας, ξεπερνώντας δυσκολίες που υπήρχαν. Στόχος μας είναι η ομαλή και έγκαιρη υλοποίηση του έργου, προς όφελος της τοπικής κοινωνίας».

Στην υπογραφή της σύμβασης παραβρέθηκαν ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων του Δήμου Μεγαρέων Βασίλης Σάλτας και ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Περιφερειακού Προγράμματος (ΕΥΔΠ) «Αττική 2021 – 2027» Δημήτρης Δρόσης.

