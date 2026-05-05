Η LG Electronics ενισχύει τη θέση της στην ευρωπαϊκή αγορά οικιακών αντλιών θερμότητας
05/05/2026 - 13:43
Ντ. Γιόργκενσεν (Επίτροπος Ενέργειας): Ετοιμότητα για ανακατανομή καυσίμων αεροπορίας
05/05/2026 - 13:11
ΑΔΜΗΕ: Από σήμερα έως τις 7 Μαΐου η σύνοδος της ένωσης GO15 με τους μεγαλύτερους Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας
05/05/2026 - 12:38
Στρατηγική συνεργασία ΕΛΒΟ – Ομίλου Κοπελούζου για την ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας
05/05/2026 - 12:01
Η Schneider Electric ανακοινώνει σημαντική πρόοδο στο νέο σχέδιο δράσης για τη βιωσιμότητα «Impact 2030»
05/05/2026 - 11:31
ΔΕΔΔΗΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για υποδοχή αιτημάτων για φωτοβολταϊκά
05/05/2026 - 10:56
Η ενεργειακή ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο στο επίκεντρο της συνομιλίας Σ. Παπασταύρου - Osama Mobarez
05/05/2026 - 10:32
Ιαπωνία: Πρώτη παράδοση πετρελαίου από τη Ρωσία μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή
05/05/2026 - 10:05
GreenTank: Το ανθρακικό αποτύπωμα της ηλεκτροπαραγωγής – Μάρτιος 2026
05/05/2026 - 09:36
Με νέα ηλεκτρικά λεωφορεία αναδιαμορφώνεται ο συγκοινωνιακός χάρτης στη Θεσ/νίκη
05/05/2026 - 09:06
Κυριάκος Πιερρακάκης: Τα στοχευμένα μέτρα είναι που βοηθούν ουσιαστικά τους ευάλωτους
05/05/2026 - 08:40
Γεραπετρίτης: Στηρίζουμε τις διεθνείς πρωτοβουλίες για την απρόσκοπτη και ασφαλή διέλευση των Στενών του Ορμούζ
05/05/2026 - 08:23
Γιάννης Τριήρης: Μήπως το «Άλλο Κόμμα» έχει ονοματεπώνυμο;
05/05/2026 - 08:12
Περικοπές ΑΠΕ: Διπλασιάστηκαν στο πρώτο τρίμηνο του 2026
05/05/2026 - 08:10
«Εξοικονομώ» μέσω παρόχων ρεύματος: Εντείνονται οι αντιδράσεις από την αγορά
05/05/2026 - 08:07
Το λάθος στην φόρτιση που «γερνά» την μπαταρία των smartphones
05/05/2026 - 06:39
Ζευγάρι αποκαλύπτει πως «ξένοιασε» από τους λογαριασμούς ρεύματος
05/05/2026 - 06:39
Νέα ομιλία του Προστασία της Φύσης Lab με τίτλο: «Πώς το νερό γίνεται καθοριστικό για τη γεωργία του μέλλοντος»
04/05/2026 - 15:44
ΧΗΤΟΣ: Επένδυση 7 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό της μονάδας ΖΗΡΕΙΑ και νέες “πράσινες” συσκευασίες
04/05/2026 - 15:40
R ENERGY: Επιστροφή σε καθαρή κερδοφορία, δείχνουν τα οικονομικά αποτελέσματα του 2025
04/05/2026 - 15:25
ΓΣΕΒΕΕ: Όχι στην αξιοποίηση των κονδυλίων του “Εξοικονομώ” από τους παρόχους ενέργειας
04/05/2026 - 15:15
Ευρεία εκλογή του Προέδρου της ΡΑΑΕΥ, Κωνσταντίνου Τσιμάρα στο Δ.Σ. της ERRA
04/05/2026 - 14:38
Π. Κουκουλόπουλος: Οι πρωτομαγιάτικες χειμερινές θερμοκρασίες επαναφέρουν την αναγκαιότητα προσαρμογής του επιδόματος θέρμανσης στην πραγματικότητα
04/05/2026 - 14:04
ΡΑΑΕΥ: Διαβούλευση για τις δημοπρασίες στα Σημεία Διασύνδεσης και Εισόδου του ΕΣΜΦΑ για το Έτος Αερίου 2026-2027
04/05/2026 - 13:58
Νίκος Χαρδαλιάς: Αξιοποιούμε ευρωπαϊκούς πόρους για τη μείωση του ενεργειακού κόστους σε όλη την Αττική
04/05/2026 - 13:47
ΠΑΣΟΚ: Η ενεργειακή μετάβαση χρειάζεται σχέδιο και ισορροπία – Η Εύβοια δεν αντέχει άλλο βάρος
04/05/2026 - 12:26
Η Volton στο πλευρό του Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) για τα 30 χρόνια προσφοράς του
04/05/2026 - 12:11
Blue Heritage Bootcamp | Western Macedonia: Από την ιδέα στην επιτάχυνση - ένας κύκλος καινοτομίας για τις κοινότητές μας
04/05/2026 - 11:44
Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Η μάχη κατά του μεθανίου, πιθανή λύση στην ενεργειακή κρίση
04/05/2026 - 11:16
Eldorado Gold: Σταθερά οικονομικά και λειτουργικά αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο του 2026
04/05/2026 - 10:45

Ζευγάρι αποκαλύπτει πως «ξένοιασε» από τους λογαριασμούς ρεύματος
Newsroom
Τρίτη, 05/05/2026 - 06:39

Ζευγάρι από το Τέξας εξηγεί πώς διέκοψε εντελώς τις σχέσεις του με τις εταιρείες ενέργειας, δημιουργώντας ένα πλήρως αυτόνομο σπίτι.

Η γήρανση των ενεργειακών υποδομών, σε συνδυασμό με την αυξημένη κατανάλωση ενέργειας από τα data centers, ωθεί όλο και περισσότερους ιδιοκτήτες κατοικιών στις ΗΠΑ να αναζητούν τρόπους μείωσης της εξάρτησης από το δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Ένα ζευγάρι μοιράστηκε στο Reddit την εμπειρία του, περιγράφοντας πώς αποσυνδέθηκε πλήρως από το δίκτυο κατά την κατασκευή του νέου του σπιτιού λίγο έξω από το Όστιν.

Σύμφωνα με την ανάρτηση στο φόρουμ r/Ecoflow_community, όταν ξεκίνησαν να χτίζουν το σπίτι τους, περίπου 167 τετραγωνικών μέτρων, ο τοπικός πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας τους ζήτησε από 22.000 έως 28.000 δολάρια μόνο για την επέκταση των γραμμών ρεύματος έως το οικόπεδο - χωρίς να υπολογίζονται τα μηνιαία τέλη σύνδεσης και κατανάλωσης.

Μετά από υπολογισμούς, το ζευγάρι κατέληξε ότι η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στη στέγη μαζί με μπαταρίες αποθήκευσης ήταν οικονομικότερη λύση.

Το συνολικό κόστος για μπαταρίες, προηγμένο ηλεκτρικό πίνακα, μετατροπείς και φωτοβολταϊκά πάνελ ανήλθε σε 19.399 δολάρια.

«Έτσι το σπίτι είναι πραγματικά εκτός δικτύου. Τα φωτοβολταϊκά φορτίζουν τις μπαταρίες την ημέρα και οι μπαταρίες τροφοδοτούν το σπίτι τη νύχτα», ανέφερε ο ιδιοκτήτης.

Η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε σε περίπου έξι ημέρες από ηλεκτρολόγο, ενώ η αρχική εκτίμηση της εταιρείας ηλεκτρισμού για σύνδεση με το δίκτυο έφτανε τους τρεις έως τέσσερις μήνες.

«Οι γείτονές μας πληρώνουν 200-250 δολάρια τον μήνα για ρεύμα. Εμείς πληρώνουμε μηδέν», πρόσθεσε.

Τα φωτοβολταϊκά πάνελ έχουν συνήθως διάρκεια ζωής 25 έως 30 χρόνια. Ακόμη και χωρίς να υπολογιστούν μελλοντικές αυξήσεις τιμών ηλεκτρικής ενέργειας ή το κόστος κατασκευής γραμμών, το ζευγάρι εκτιμά ότι μπορεί να εξοικονομήσει από 40.000 έως 70.000 δολάρια σε λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος μετά την απόσβεση της αρχικής επένδυσης.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ιδιοκτήτες κατοικιών που εγκατέστησαν φωτοβολταϊκά έχουν καταγράψει συνολική εξοικονόμηση άνω των 100.000 δολαρίων.

Παρά τις επιφυλάξεις ορισμένων σχολιαστών, πολλοί χρήστες εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους για το πλήρως αυτόνομο ενεργειακά σπίτι, χαρακτηρίζοντας την επιλογή «έξυπνη», οικονομικά αποδοτική και ιδιαίτερα ενθαρρυντική για όσους επιδιώκουν ενεργειακή αυτονομία.

Πηγή: The Cool Down

Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Η μάχη κατά του μεθανίου, πιθανή λύση στην ενεργειακή κρίση 04 Μαϊος 2026
Ιαπωνία: Πρώτη παράδοση πετρελαίου από τη Ρωσία μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή

