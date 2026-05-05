Ζευγάρι αποκαλύπτει πως «ξένοιασε» από τους λογαριασμούς ρεύματος

Ζευγάρι από το Τέξας εξηγεί πώς διέκοψε εντελώς τις σχέσεις του με τις εταιρείες ενέργειας, δημιουργώντας ένα πλήρως αυτόνομο σπίτι.

Η γήρανση των ενεργειακών υποδομών, σε συνδυασμό με την αυξημένη κατανάλωση ενέργειας από τα data centers, ωθεί όλο και περισσότερους ιδιοκτήτες κατοικιών στις ΗΠΑ να αναζητούν τρόπους μείωσης της εξάρτησης από το δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Ένα ζευγάρι μοιράστηκε στο Reddit την εμπειρία του, περιγράφοντας πώς αποσυνδέθηκε πλήρως από το δίκτυο κατά την κατασκευή του νέου του σπιτιού λίγο έξω από το Όστιν.

Σύμφωνα με την ανάρτηση στο φόρουμ r/Ecoflow_community, όταν ξεκίνησαν να χτίζουν το σπίτι τους, περίπου 167 τετραγωνικών μέτρων, ο τοπικός πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας τους ζήτησε από 22.000 έως 28.000 δολάρια μόνο για την επέκταση των γραμμών ρεύματος έως το οικόπεδο - χωρίς να υπολογίζονται τα μηνιαία τέλη σύνδεσης και κατανάλωσης.

Μετά από υπολογισμούς, το ζευγάρι κατέληξε ότι η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στη στέγη μαζί με μπαταρίες αποθήκευσης ήταν οικονομικότερη λύση.

Το συνολικό κόστος για μπαταρίες, προηγμένο ηλεκτρικό πίνακα, μετατροπείς και φωτοβολταϊκά πάνελ ανήλθε σε 19.399 δολάρια.

«Έτσι το σπίτι είναι πραγματικά εκτός δικτύου. Τα φωτοβολταϊκά φορτίζουν τις μπαταρίες την ημέρα και οι μπαταρίες τροφοδοτούν το σπίτι τη νύχτα», ανέφερε ο ιδιοκτήτης.

Η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε σε περίπου έξι ημέρες από ηλεκτρολόγο, ενώ η αρχική εκτίμηση της εταιρείας ηλεκτρισμού για σύνδεση με το δίκτυο έφτανε τους τρεις έως τέσσερις μήνες.

«Οι γείτονές μας πληρώνουν 200-250 δολάρια τον μήνα για ρεύμα. Εμείς πληρώνουμε μηδέν», πρόσθεσε.

Τα φωτοβολταϊκά πάνελ έχουν συνήθως διάρκεια ζωής 25 έως 30 χρόνια. Ακόμη και χωρίς να υπολογιστούν μελλοντικές αυξήσεις τιμών ηλεκτρικής ενέργειας ή το κόστος κατασκευής γραμμών, το ζευγάρι εκτιμά ότι μπορεί να εξοικονομήσει από 40.000 έως 70.000 δολάρια σε λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος μετά την απόσβεση της αρχικής επένδυσης.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ιδιοκτήτες κατοικιών που εγκατέστησαν φωτοβολταϊκά έχουν καταγράψει συνολική εξοικονόμηση άνω των 100.000 δολαρίων.

Παρά τις επιφυλάξεις ορισμένων σχολιαστών, πολλοί χρήστες εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους για το πλήρως αυτόνομο ενεργειακά σπίτι, χαρακτηρίζοντας την επιλογή «έξυπνη», οικονομικά αποδοτική και ιδιαίτερα ενθαρρυντική για όσους επιδιώκουν ενεργειακή αυτονομία.

Πηγή: The Cool Down