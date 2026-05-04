Ντ. Γιόργκενσεν (Επίτροπος Ενέργειας): Ετοιμότητα για ανακατανομή καυσίμων αεροπορίας
05/05/2026 - 13:11
ΑΔΜΗΕ: Από σήμερα έως τις 7 Μαΐου η σύνοδος της ένωσης GO15 με τους μεγαλύτερους Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας
05/05/2026 - 12:38
Στρατηγική συνεργασία ΕΛΒΟ – Ομίλου Κοπελούζου για την ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας
05/05/2026 - 12:01
Η Schneider Electric ανακοινώνει σημαντική πρόοδο στο νέο σχέδιο δράσης για τη βιωσιμότητα «Impact 2030»
05/05/2026 - 11:31
ΔΕΔΔΗΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για υποδοχή αιτημάτων για φωτοβολταϊκά
05/05/2026 - 10:56
Η ενεργειακή ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο στο επίκεντρο της συνομιλίας Σ. Παπασταύρου - Osama Mobarez
05/05/2026 - 10:32
Ιαπωνία: Πρώτη παράδοση πετρελαίου από τη Ρωσία μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή
05/05/2026 - 10:05
GreenTank: Το ανθρακικό αποτύπωμα της ηλεκτροπαραγωγής – Μάρτιος 2026
05/05/2026 - 09:36
Με νέα ηλεκτρικά λεωφορεία αναδιαμορφώνεται ο συγκοινωνιακός χάρτης στη Θεσ/νίκη
05/05/2026 - 09:06
Κυριάκος Πιερρακάκης: Τα στοχευμένα μέτρα είναι που βοηθούν ουσιαστικά τους ευάλωτους
05/05/2026 - 08:40
Γεραπετρίτης: Στηρίζουμε τις διεθνείς πρωτοβουλίες για την απρόσκοπτη και ασφαλή διέλευση των Στενών του Ορμούζ
05/05/2026 - 08:23
Γιάννης Τριήρης: Μήπως το «Άλλο Κόμμα» έχει ονοματεπώνυμο;
05/05/2026 - 08:12
Περικοπές ΑΠΕ: Διπλασιάστηκαν στο πρώτο τρίμηνο του 2026
05/05/2026 - 08:10
«Εξοικονομώ» μέσω παρόχων ρεύματος: Εντείνονται οι αντιδράσεις από την αγορά
05/05/2026 - 08:07
Το λάθος στην φόρτιση που «γερνά» την μπαταρία των smartphones
05/05/2026 - 06:39
Ζευγάρι αποκαλύπτει πως «ξένοιασε» από τους λογαριασμούς ρεύματος
05/05/2026 - 06:39
Νέα ομιλία του Προστασία της Φύσης Lab με τίτλο: «Πώς το νερό γίνεται καθοριστικό για τη γεωργία του μέλλοντος»
04/05/2026 - 15:44
ΧΗΤΟΣ: Επένδυση 7 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό της μονάδας ΖΗΡΕΙΑ και νέες “πράσινες” συσκευασίες
04/05/2026 - 15:40
R ENERGY: Επιστροφή σε καθαρή κερδοφορία, δείχνουν τα οικονομικά αποτελέσματα του 2025
04/05/2026 - 15:25
ΓΣΕΒΕΕ: Όχι στην αξιοποίηση των κονδυλίων του “Εξοικονομώ” από τους παρόχους ενέργειας
04/05/2026 - 15:15
Ευρεία εκλογή του Προέδρου της ΡΑΑΕΥ, Κωνσταντίνου Τσιμάρα στο Δ.Σ. της ERRA
04/05/2026 - 14:38
Π. Κουκουλόπουλος: Οι πρωτομαγιάτικες χειμερινές θερμοκρασίες επαναφέρουν την αναγκαιότητα προσαρμογής του επιδόματος θέρμανσης στην πραγματικότητα
04/05/2026 - 14:04
ΡΑΑΕΥ: Διαβούλευση για τις δημοπρασίες στα Σημεία Διασύνδεσης και Εισόδου του ΕΣΜΦΑ για το Έτος Αερίου 2026-2027
04/05/2026 - 13:58
Νίκος Χαρδαλιάς: Αξιοποιούμε ευρωπαϊκούς πόρους για τη μείωση του ενεργειακού κόστους σε όλη την Αττική
04/05/2026 - 13:47
ΠΑΣΟΚ: Η ενεργειακή μετάβαση χρειάζεται σχέδιο και ισορροπία – Η Εύβοια δεν αντέχει άλλο βάρος
04/05/2026 - 12:26
Η Volton στο πλευρό του Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) για τα 30 χρόνια προσφοράς του
04/05/2026 - 12:11
Blue Heritage Bootcamp | Western Macedonia: Από την ιδέα στην επιτάχυνση - ένας κύκλος καινοτομίας για τις κοινότητές μας
04/05/2026 - 11:44
Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Η μάχη κατά του μεθανίου, πιθανή λύση στην ενεργειακή κρίση
04/05/2026 - 11:16
Eldorado Gold: Σταθερά οικονομικά και λειτουργικά αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο του 2026
04/05/2026 - 10:45
Motor Oil: Ορισμός Γενικών Διευθυντών, ανακοίνωση αποχώρησης διευθυντικού στελέχους
04/05/2026 - 10:40

Νέα ομιλία του Προστασία της Φύσης Lab με τίτλο: «Πώς το νερό γίνεται καθοριστικό για τη γεωργία του μέλλοντος»

Πέμπτη 7 Μαΐου, ώρα 18:00 | Ίδρυμα Παναγιώτη και Έφης Μιχελή

Το νερό είναι ένας από τους πιο σημαντικούς και ταυτόχρονα πιο ευάλωτους στις προκλήσεις της εποχής μας φυσικούς πόρους και η σωστή διαχείρισή του θα καθορίσει την ποιότητα ζωής των επόμενων γενεών. Το τρίτο «Προστασία της Φύσης Lab» της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ) έρχεται την Πέμπτη 7 Μαΐου 2026, στις 18:00, στο Ίδρυμα Παναγιώτη και Έφης Μιχελή, να ανοίξει έναν ουσιαστικό και επίκαιρο διάλογο γύρω από τη θεματική: «Πώς το νερό γίνεται καθοριστικό για τη γεωργία του μέλλοντος».

Η διαχείριση του νερού αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την ανθεκτικότητα των οικοσυστημάτων και των ανθρώπινων κοινωνιών και δραστηριοτήτων, σε μια περίοδο που η κλιματική αλλαγή, οι αυξανόμενες ανάγκες ύδρευσης, άρδευσης και παραγωγής και οι μεταβολές των καιρικών συστημάτων καθιστούν το ζήτημα πιο επείγον από ποτέ. Η αγροτική παραγωγή ευθύνεται για το 70% του νερού που καταναλώνεται σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι επομένως επιτακτικής σημασίας να συζητηθεί η χρήση και διαχείριση υδατικών πόρων στη γεωργία.

Τη θεωρητική διάσταση του θέματος θα παρουσιάσει ο Δρ. Νικόλαος Δέρκας, Πρόεδρος του Οργανισμού Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας (Ο.Δ.Υ.Θ.) και καθηγητής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής), ο οποίος θα ανοίξει τη συζήτηση αναδεικνύοντας τις υδατικές ανάγκες της γεωργίας, την ανάγκη για ανάπτυξη νέων και βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών, καθώς και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην ελληνική γεωργία. Παράλληλα, θα αναφερθεί στην ανάγκη θεσμικών αλλαγών στη διαχείριση του αρδευτικού νερού, με ειδική αναφορά στην εφαρμογή τους στη Θεσσαλία, αλλά και στη σημασία του ελέγχου της κατανάλωσης νερού και της εκτίμησης των αναγκών των καλλιεργειών μέσω σύγχρονων τεχνολογιών, όπως τα δορυφορικά δεδομένα. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί και στις δυσκολίες που συνοδεύουν την υλοποίηση αυτών των αλλαγών στην πράξη.

Την πρακτική πλευρά του ζητήματος θα αναδείξει ο Δρ. Εμμανουήλ Ψωμιάδης, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, παρουσιάζοντας παραδείγματα εφαρμογών της τηλεπισκόπησης στη διαχείριση των υδατικών πόρων, καθώς και σύγχρονες μεθόδους και εργαλεία που αξιοποιούνται για την παρακολούθηση και τη βελτιστοποίηση της χρήσης νερού στη γεωργία.

Το «Προστασία της Φύσης Lab» φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν ζωντανό χώρο ανταλλαγής γνώσης, εμπειριών και προβληματισμού γύρω από ένα ζήτημα που μας αφορά όλους. Το νερό δεν είναι απλώς ένας φυσικός πόρος, αλλά ένα θεμέλιο της ζωής και της βιωσιμότητας των κοινωνιών μας. Η κατανόηση των προκλήσεων και η αναζήτηση εφαρμόσιμων λύσεων, μέσα από τη συνεργασία επιστημονικής κοινότητας, φορέων και πολιτών, είναι πιο αναγκαία από ποτέ.

Για δηλώσεις συμμετοχής ακολουθήστε τον σύνδεσμο: https://events.humanitix.com/pos-to-nero-ginetai-kathoristiko-gia-ti-georgia-toy-mellontos

Οι ομιλίες θα μεταδοθούν και μέσω live streaming από το κανάλι YouTube της ΕΕΠΦ, με διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα. Η συμμετοχή για όλους είναι δωρεάν.

*Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του κύκλου των 4 ομιλιών θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

ΧΗΤΟΣ: Επένδυση 7 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό της μονάδας ΖΗΡΕΙΑ και νέες "πράσινες" συσκευασίες
Το λάθος στην φόρτιση που «γερνά» την μπαταρία των smartphones
