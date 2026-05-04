Eldorado Gold: Σταθερά οικονομικά και λειτουργικά αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο του 2026

Η Eldorado Gold Corporation («Eldorado», «Eldorado Gold» ή «η Εταιρεία») ανακοινώνει σήμερα τα οικονομικά και λειτουργικά αποτελέσματα της Εταιρείας για το πρώτο τρίμηνο του 2026. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και την Έκθεση Διαχείρισης και Ανάλυσης («MD&A») της Εταιρείας που έχουν κατατεθεί στο SEDAR+ στη διεύθυνση www.sedarplus.com, στο προφίλ της Εταιρείας.

Σημαντικά στοιχεία του πρώτου τριμήνου του 2026

Λειτουργίες

Πωλήσεις χρυσού: 619 ουγκιές με μέση τιμή πώλησης ανά ουγκιά ([1]) 4.891 δολάρια.

Συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες: 318,0 εκατομμύρια δολάρια, συμπεριλαμβανομένων 135,6 εκατομμυρίων δολαρίων κεφαλαίου που επενδύθηκαν στο έργο των Σκουριών, με δραστηριότητες επικεντρωμένες σε χωματουργικές εργασίες και κατασκευή υποδομών, καθώς και 48,5 εκατομμυρίων δολαρίων επιταχυνόμενου λειτουργικού κεφαλαίου. Το κεφάλαιο ανάπτυξης (1) στα λειτουργούντα μεταλλεια ανήλθε συνολικά σε 89,4 εκατομμύρια δολάρια και το κεφάλαιο συντήρησης (1) στα λειτουργούντα μεταλλεία ανήλθε συνολικά σε 32,9 εκατομμύρια δολάρια.

318,0 εκατομμύρια δολάρια, συμπεριλαμβανομένων 135,6 εκατομμυρίων δολαρίων κεφαλαίου που επενδύθηκαν στο έργο των Σκουριών, με δραστηριότητες επικεντρωμένες σε χωματουργικές εργασίες και κατασκευή υποδομών, καθώς και 48,5 εκατομμυρίων δολαρίων επιταχυνόμενου λειτουργικού κεφαλαίου. Το κεφάλαιο ανάπτυξης στα λειτουργούντα μεταλλεια ανήλθε συνολικά σε 89,4 εκατομμύρια δολάρια και το κεφάλαιο συντήρησης στα λειτουργούντα μεταλλεία ανήλθε συνολικά σε 32,9 εκατομμύρια δολάρια. Προοπτικές παραγωγής και κόστους: Η Εταιρεία διατηρεί τις ετήσιες προβλέψεις παραγωγής για το 2026 σε000 έως 590.000 ουγκιές χρυσού. Η παραγωγή συνεχίζει να επικεντρώνεται στο δεύτερο εξάμηνο του έτους. Εξαιρουμένου του έργου των Σκουριών, το συνολικό κόστος μετρητών(1) για ολόκληρο το έτος αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 1.220 και 1.420 δολαρίων ανά πωληθείσα ουγκιά και το μέσο AISC(1) μεταξύ 1.670 και 1.870 δολαρίων ανά πωληθείσα ουγκιά.

Οικονομικά

Έσοδα: 532,4 εκατομμύρια δολάρια το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα: 629,7 εκατομμύρια δολάρια στις 31 Μαρτίου 2026. Τα ταμειακά διαθέσιμα μειώθηκαν κατά 239,6 εκατομμύρια δολάρια το 1ο τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με το 4ο τρίμηνο του 2025, κυρίως λόγω επενδύσεων κεφαλαίου ανάπτυξης, επαναγοράς μετοχών, αποπληρωμών της διευκόλυνσης ΦΠΑ, πληρωμών μερισμάτων και καταβληθέντων φόρων εισοδήματος. Αυτές οι ταμειακές εκροές αντισταθμίζονται εν μέρει από ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες, επιστροφές ΦΠΑ και την πώληση επενδύσεων σε εμπορεύσιμα χρεόγραφα. Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους: 136,4 εκατομμύρια δολάρια ή 0,69 δολάρια βασικά κέρδη ανά μετοχή.

Εταιρικά

Διορισμός της Sally Eyre στο Διοικητικό Συμβούλιο, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Ο George Burns, Διευθύνων Σύμβουλος, θα συνταξιοδοτηθεί το τρίτο τρίμηνο του 2026, κατά τη φάση της προετοιμασίας για την εμπορική παραγωγή στο Σκουριές. Ο Christian Milau, Πρόεδρος, θα αναλάβει το ρόλο του Διευθύνοντος Συμβούλου εκείνη την περίοδο. Ο κ. Burns θα παραμείνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μετά τη συνταξιοδότησή του, ενώ ο κ. Milau θα ενταχθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο με την ανάληψη του ρόλου του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Προαγωγή του Simon Hille σε Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο και Γενικό Διευθυντή Λειτουργιών, με ισχύ από τις 24 Μαρτίου 2026.

Διορισμός της Gordana Vicentijevic ως Ανώτερης Αντιπροέδρου Έργων, με ισχύ από τις 4 Μαΐου 2026.

Έναρξη προγράμματος μερισμάτων και πρώτη τριμηνιαία καταβολή μερισμάτων στις 13 Μαρτίου 2026.

Στις 30 Απριλίου 2026, η Εταιρεία ανακοίνωσε μέρισμα για το δεύτερο τρίμηνο ύψους 0,075 δολαρίων ανά κοινή μετοχή, πληρωτέο στις 16 Ιουνίου 2026, στους μετόχους που θα είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο μετόχων κατά τη λήξη της εργάσιμης ημέρας στις 2 Ιουνίου 2026.

Μεταγενέστερα γεγονότα

Ολοκλήρωση της εξαγοράς της Foran Mining Corporation («Foran») στις 14 Απριλίου 2026, το αντίτιμο περιλάμβανε:

321 εκδοθείσες μετοχές, και

πληρωμή 5,7 εκατ. καναδικών δολαρίων σε μετρητά (0,01 καναδικό δολάριο ανά μετοχή)

Προαγωγή του Sylvain Lehoux σε Ανώτερο Αντιπρόεδρο Λειτουργιών Καναδά, με ισχύ από τις 14 Απριλίου 2026.

Διορισμός του Dan Myerson στο Διοικητικό Συμβούλιο, με ισχύ από τις 14 Απριλίου 2026, και διορισμός του ως Αντιπροέδρου, με ισχύ από τις 30 Απριλίου 2026.

Σχολιασμός

«Όπως αναμενόταν, η παραγωγή χρυσού του πρώτου τριμήνου ήταν σύμφωνη με τις ετήσιες προβλέψεις μας, που δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στο δεύτερο εξάμηνο, με 100.358 ουγκιές να έχουν παραχθεί», δήλωσε ο George Burns, Διευθύνων Σύμβουλος. «Η συνεχιζόμενη ισχύς των τιμών του χρυσού στήριξε τα σταθερά οικονομικά αποτελέσματα κατά τη διάρκεια του τριμήνου, αντανακλώντας τη σταθερότητα των λειτουργιών μας και την αξία των παγίων μας. Κατά τη διάρκεια του τριμήνου, συνεχίσαμε να επιστρέφουμε κεφάλαιο στους μετόχους μέσω επαναγοράς μετοχών και καταβάλαμε το πρώτο τριμηνιαίο μέρισμά μας, υπογραμμίζοντας τη δέσμευσή μας για βιώσιμες αποδόσεις προς τους μετόχους.

Κατά τη διάρκεια του τριμήνου, οι κατασκευαστικές εργασίες στις Σκουριές συνέχισαν να προχωρούν και παραμένουν σε καλό δρόμο για την πρώτη παραγωγή συμπυκνώματος το 3ο τρίμηνο και την εμπορική παραγωγή το 4ο τρίμηνο. Καθώς οι κατασκευαστικές εργασίες προχωρούν και το έργο πλησιάζει στην ολοκλήρωσή του σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, ενημερώσαμε την πρόβλεψη για το κόστος ολοκλήρωσης και, ως αποτέλεσμα, αναθεωρήσαμε την εκτίμηση του συνολικού κεφαλαίου του έργου σε περίπου 1,315 δισεκατομμύρια δολάρια, μια αύξηση σχεδόν 155 εκατομμυρίων δολαρίων από την προηγούμενη εκτίμηση. Αυτό αντανακλά τα πρόσθετα κόστη που σχετίζονται με το εργατικό δυναμικό, τα γενικά έξοδα του έργου και υποστήριξης, καθώς και τα υλικά σε πολλαπλά μέτωπα εργασιών και τις επιπτώσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Ο κύριος παράγοντας της αύξησης σχετίζεται με τα επίπεδα του εργατικού δυναμικού των εργολάβων για τη διατήρηση του ρυθμού υλοποίησης. Πιστεύουμε ότι η προώθηση του έργου στις Σκουριές σε φάση ασφαλούς παραγωγής στο υφιστάμενο περιβάλλον τιμών των μετάλλων αποτελεί βασικό παράγοντα δημιουργίας αξίας, και αυτό το πρόσθετο κεφάλαιο αντανακλά τη συνεχή εστίασή μας στη διατήρηση της δυναμικής προς την πρώτη παραγωγή συμπυκνώματος.

Λάβαμε επίσης την άδεια λειτουργίας του Ormaque, ενισχύοντας την ευελιξία της παραγωγής στο συγκρότημα Lamaque, καθώς επιτρέπει την τροφοδοσία του μύλου με μετάλλευμα από δύο μεταλλεία. Επιπλέον, ενισχύσαμε την επιχειρησιακή μας ικανότητα με την προαγωγή του Simon Hille σε Γενικό Διευθυντή Λειτουργιών και την προσθήκη της Gordana Vicentijevic ως Ανώτερης Αντιπροέδρου Έργων, ενισχύοντας την εστίασή μας στην βεβαιότητα υλοποίησης των έργων και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας.

Μετά το τέλος του τριμήνου, ολοκληρώσαμε την εξαγορά της Foran, προσθέτοντας στο χαρτοφυλάκιό μας το McIlvenna Bay, ένα υψηλής ποιότητας, πολυετές καναδικό μεταλλευτικό έργο χαλκού-ψευδαργύρου-χρυσού-αργύρου. Το έργο προσφέρει επίσης σημαντικές προοπτικές έρευνας σε ένα στρατηγικό χαρτοφυλάκιο γης ευρείας κλίμακας, συμπεριλαμβανομένων μεταλλευτικών «στόχων» κοντά στο μεταλλείο, όπως η ζώνη Tesla. Από την ολοκλήρωση της εξαγοράς, έχουμε εγκρίνει δαπάνες έρευνας ύψους περίπου 17 εκατομμυρίων δολαρίων για το 2026, αντανακλώντας τον μεταλλευτικό πλούτο της περιοχής και το δυναμικό για περαιτέρω παράταση της διάρκειας ζωής του μεταλλείου και υποστήριξη της μελλοντικής ανάπτυξης. Συνολικά, αυτές οι ενέργειες υπογραμμίζουν την εστίασή μας στην υλοποίηση και τη δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου υψηλής ποιότητας και μακράς διάρκειας».

Σημαντικά στοιχεία για το έργο των Σκουριών

Το έργο των Σκουριών, μέρος των Μεταλλείων Κασσάνδρας, βρίσκεται στη χερσόνησο της Χαλκιδικής στη Βόρεια Ελλάδα και είναι ένα έργο χαλκού-χρυσού υψηλής ποιότητας. Τον Ιανουάριο του 2022, η Eldorado δημοσίευσε τα αποτελέσματα της Μελέτης Σκοπιμότητας του Έργου με 20ετή διάρκεια ζωής του μεταλλείου και αναμενόμενη μέση ετήσια παραγωγή κατά τη διάρκεια ζωής του 140.000 ουγκιές χρυσού και 67 εκατομμύρια λίβρες χαλκού, ή περίπου 240.000 ουγκιές ισοδύναμου χρυσού([3]) .

Η πρώτη παραγωγή συμπυκνώματος χαλκού-χρυσού αναμένεται το τρίτο τρίμηνο του 2026 και η εμπορική παραγωγή αναμένεται το 4ο τρίμηνο του ίδιου έτους, με την παραγωγή χρυσού για το 2026 να προβλέπεται μεταξύ 60.000 και 100.000 ουγκιών και την παραγωγή χαλκού να προβλέπεται μεταξύ 20 και 40 εκατομμυρίων λιβρών.

Συμβάσεις Αγοράς & Πώλησης Παραγωγής

Οι εμπορικοί όροι για την απορρόφηση παραγωγής συμπυκνωμάτων παραμένουν συμφωνημένοι και οι τελικές διαπραγματεύσεις για τις συμβάσεις αγοράς βρίσκονται σε εξέλιξη. Με τις ισχυρές συνθήκες της αγοράς για τα συμπυκνώματα χαλκού-χρυσού να συνεχίζονται το 2026, παραμένουμε αισιόδοξοι ότι θα επιτύχουμε σημαντικά καλύτερους όρους από αυτούς που προβλέπονταν στις παραδοχές της μελέτης σκοπιμότητας του 2022.

Εκτίμηση Κεφαλαίου και Χρονοδιάγραμμα

Καθώς οι εργασίες υλοποίησης προχωρούν και το έργο πλησιάζει στην ολοκλήρωση της κατασκευής του, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η Εταιρεία επικαιροποίησε τις προβλέψεις της για το κόστος ολοκλήρωσης και ως εκ τούτου, αναθεώρησε την εκτίμησή της για το συνολικό κόστος του έργου για τη φάση 2 σε περίπου 1,315 δισεκατομμύρια δολάρια. Το ποσό αυτό αντανακλά μια αύξηση 155 εκατομμυρίων δολαρίων που σχετίζεται με το κόστος εργασίας, τα γενικά έξοδα του έργου και υποστήριξης, καθώς και το κόστος υλικών σε πολλαπλά μέτωπα εργασιών, αλλά και με τις επιπτώσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Απαιτήθηκαν και συνεχίζουν να απαιτούνται πρόσθετοι πόροι εργολάβων για τη διατήρηση της δυναμικής. Από τα μέσα του 1ου τριμήνου του 2026, όταν το εργατικό δυναμικό στο εργοτάξιο ανερχόταν σε περίπου 2.350 εργαζόμενους και εργολάβους, τα επίπεδα του εργατικού δυναμικού έχουν αυξηθεί σε πάνω από 3.200 σήμερα, συμπεριλαμβανομένης της προσθήκης εξειδικευμένων εργολάβων με έδρα την ΕΕ. Αυτό το διευρυμένο εργατικό δυναμικό έχει υποστηρίξει τη συνεχή πρόοδο σε κρίσιμους τομείς εργασιών. Το συνολικό εργατικό δυναμικό αναμένεται να παραμείνει πάνω από 3.200 άτομα καθ' όλη τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου του 2026, ακολουθούμενο από μια προγραμματισμένη μείωση του εργατικού δυναμικού κατά το τρίτο τρίμηνο καθώς η κατασκευή ολοκληρώνεται, οι εργολάβοι αποσύρονται και τα επίπεδα στελέχωσης ομαλοποιούνται για να υποστηρίξουν τη σταθερή λειτουργία, καθώς το έργο μεταβαίνει από την κατασκευή στη λειτουργία.

Το έργο παραμένει πλήρως χρηματοδοτημένο μέσω ταμειακών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες, μετρητών και δανειακής χρηματοδότησης έργου. Η μακροπρόθεσμη πιστωτική γραμμή συνολικού ύψους 680,4 εκατ. ευρώ (782,3 εκατ. δολάρια) έχει εκταμιευθεί πλήρως, ενώ η πιστωτική γραμμή για απρόβλεπτες υπερβάσεις ύψους 60 εκατ. ευρώ παραμένει αχρησιμοποίητη.

Το κεφάλαιο του έργου ανήλθε συνολικά σε 135,6 εκατομμύρια δολάρια το πρώτο τρίμηνο του 2026 και ως τις 31 Μαρτίου 2026, το σωρευτικό κεφάλαιο που επενδύθηκε στη Φάση 2 της κατασκευής ανήλθε συνολικά σε 1,116 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η εκτίμηση του επιταχυνόμενου λειτουργικού κόστους κεφαλαίου για τις Σκουριές έχει αυξηθεί σε περίπου 260 εκατομμύρια δολάρια, αντανακλώντας μια πρόσθετη επένδυση 82 εκατομμυρίων δολαρίων που εστιάζει στην επέκταση της προ-εμπορικής υπόγειας και επιφανειακής εξόρυξης. Αυτές οι δραστηριότητες υποστηρίζουν τη συνεχή αύξηση των αποθεμάτων μεταλλεύματος πριν από την πρώτη παραγωγή, την περαιτέρω πρόοδο του υπόγειου μεταλλείου και την προώθηση των γενικών χωματουργικών εργασιών του εργοταξίου. Αυτό το πρόσθετο κεφάλαιο υποστηρίζει την ομαλή αύξηση της παραγωγής.

Η Εταιρεία είναι έτοιμη για την έναρξη λειτουργίας, με αποθέματα μεταλλεύματος άνω των 2,8 εκατομμυρίων τόνων, τα οποία καλύπτουν το σύνολο της προγραμματισμένης παραγωγής του εργοστασίου για το 2026. Η επιφανειακή και υπόγεια εξόρυξη μεταλλεύματος θα συνεχιστεί για το υπόλοιπο του 2026 και θα συνδυαστεί ώστε να μεγιστοποιηθεί η ταμειακή ροή, με το χαμηλότερης περιεκτικότητας μετάλλευμα να αποθηκεύεται για τα επόμενα έτη.

Κατασκευαστικές Δραστηριότητες

Στις 31 Μαρτίου 2026, η συνολική πρόοδος του έργου ήταν περίπου 94%.

Κτίριο Πρωτογενούς Θραυστήρα

Ο πρωτογενής θραυστήρας έχει ολοκληρωθεί μηχανικά και όλος ο σχετικός εξοπλισμός έχει τοποθετηθεί στη θέση του, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες για την τελική εγκατάσταση σωληνώσεων και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Οι μεταφορικοί ταινιόδρομοι από τον πρωτογενή θραυστήρα μέσω του αποθέματος χονδροειδούς μεταλλεύματος προς το εργοστάσιο επεξεργασίας έχουν εγκατασταθεί και βρίσκονται σε εξέλιξη οι εγκαταστάσεις των ιμάντων μεταφοράς.

Τα θεμέλια του θόλου αποθήκευσης έχουν ολοκληρωθεί και η συναρμολόγηση της δομής του θόλου έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Και οι τρεις τροφοδότες ανάκτησης και οι σχετικές εργασίες για τις χοάνες έχουν εγκατασταθεί και οι εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη για την ολοκλήρωση των τελικών μηχανικών, σωληνώσεων και ηλεκτρικών συνδέσεων στη σήραγγα ανάκτησης αποθεμάτων. Η εγκατάσταση και οι τερματισμοί των ηλεκτρικών καλωδίων βρίσκονται σε εξέλιξη στον προκατασκευασμένο χώρο διανομής ηλεκτρικού ρεύματος.

Μονάδα Επεξεργασίας Μεταλλεύματος

Οι εργασίες στο εργοστάσιο επεξεργασίας, εξακολουθούν να επικεντρώνονται στις μηχανικές εγκαταστάσεις, τις σωληνώσεις, τις καλωδιώσεις και τους καλωδιόδρομους, εν όψει της πρώτης εισαγωγής μεταλλεύματος. Οι επιθεωρήσεις του 1ου τριμήνου του 2026, εντόπισαν την ανάγκη αντικατάστασης των πυκνωτών μεταβλητής ταχύτητας της αντλίας τροφοδοσίας του κυκλώνα στην κύρια εκκένωση του εργοστασίου επεξεργασίας. Έχει παραγγελθεί προσωρινός εξοπλισμός αντικατάστασης, ο οποίος αναμένεται να εγκατασταθεί το 2ο τρίμηνο του 2026, ενώ ο μόνιμος εξοπλισμός θα εγκατασταθεί το 3ο τρίμηνο του 2026. Η διανομή ηλεκτρικού ρεύματος υψηλής και μέσης τάσης από πολλαπλούς υποσταθμούς εντός του δικτύου της μονάδας επεξεργασίας προχωρά, ενώ η δομή του κτιρίου ελέγχου της διαδικασίας έχει ολοκληρωθεί και οι ηλεκτρολογικές εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη σε όλους τους χώρους της μονάδας. Οι ηλεκτρικοί χώροι παραδίδονται σταδιακά για θέση σε λειτουργία.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου, τα συστήματα συμπιεστών, τα συστήματα ανεμιστήρων και τα συστήματα άντλησης νερού επεξεργασίας και πυρόσβεσης, ολοκληρώθηκαν και παραδόθηκαν στην ομάδα θέσης σε λειτουργία. Οι περιοχές αντιδραστηρίων προχωρούν σύμφωνα με το σχέδιο θέσης σε λειτουργία, περνώντας από διάφορα στάδια μηχανικών, σωληνώσεων και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

Πυκνωτές– Δεξαμενές καθίζησης

Δύο από τους τρεις πυκνωτές τελμάτων έχουν ολοκληρωθεί μηχανικά, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες ηλεκτρικής καλωδίωσης και εγκατάστασης οργάνων. Ο τρίτος πυκνωτής τελμάτων δεν απαιτείται για την εκκίνηση.

Οι δοκιμές νερού έχουν ολοκληρωθεί και οι εγκαταστάσεις σωληνώσεων έχουν προχωρήσει, καθώς έχουν ολοκληρωθεί οι εγκαταστάσεις των ραφιών σωληνώσεων. Οι εργασίες προχωρούν στην σχετική υποδομή, συμπεριλαμβανομένου του κτιρίου του αντλιοστασίου, όπου οι εργασίες σωληνώσεων και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί, ενώ προχωρούν οι μηχανικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις στο κτίριο του κροκιδωτικού υλικού. Οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και η εγκατάσταση καλωδίων στο κτίριο του δευτερεύοντος υποσταθμού των πυκνωτών έχουν προχωρήσει σημαντικά.

Μονάδα Αφύγρανσης Τελμάτων

Οι εργασίες συνεχίζουν να προχωρούν στη μονάδα αφύγρανσης τελμάτων, η οποία παραμένει στην κρίσιμη διαδρομή, με τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τη θέση σε λειτουργία να αποτελούν τα τελικά στάδια. Οι εργασίες επίσης προχωρούν στην υποδομή διαχείρισης καταλοίπων.

Οι μηχανικές εργασίες προχώρησαν με την ολοκλήρωση και των έξι φιλτροπρεσών και των σχετικών περιστρεφόμενων θυρών, τροφοδοτών και μεταφορέων. Η μεταλλική κατασκευή του κτιρίου των συμπιεστών έχει ολοκληρωθεί, και οι έξι συμπιεστές και οι δεξαμενές αέρα έχουν ολοκληρωθεί μηχανικά. Η εγκατάσταση σωληνώσεων συνεχίζει να προχωρά και οι εγκαταστάσεις καλωδίων έχουν ουσιαστικά ολοκληρωθεί. Οι ηλεκτρικές εργασίες και οι εργασίες όργανα έχουν ολοκληρωθεί στις πρέσες φίλτρου 1 και 2 και προχωρούν στις υπόλοιπες τέσσερις φιλτρόπρεσες.

Η κατασκευή του συγκροτήματος δεξαμενών της μονάδας φιλτραρίσματος έχει προχωρήσει, με τις πέντε δεξαμενές να έχουν πλέον ολοκληρωθεί και τον μεταλλικό σκελετό για τις βάσεις σωληνώσεων και τις πλατφόρμες να προχωράει για την υποστήριξη των εγκαταστάσεων σωληνώσεων. Η κατασκευή της δεξαμενής νερού του διαυγαστήρα έχει συγκολληθεί πλήρως και επί του παρόντος βάφεται, μετά την επιτυχή υδραυλική δοκιμή. Ο διαυγαστήρας έχει συναρμολογηθεί και η γέφυρα συναρμολογείται εκ των προτέρων για εγκατάσταση.

Ο προκατασκευασμένος χώρος διανομής ηλεκτρικού ρεύματος έχει εγκατασταθεί, ενώ προχωρούν οι εργασίες εγκατάστασης καλωδίων και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

Ηλεκτροφόρα καλώδια και Υποσταθμοί

Η γραμμή μεταφοράς ρεύματος 150 kV και ο κύριος υποσταθμός προχωρούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου, ώστε να υποστηρίξουν την έναρξη λειτουργίας στο 3ο τρίμηνο του 2026. Η τελική έγκριση από την ρυθμιστική αρχή ηλεκτρικής ενέργειας (ΡΑΕΗ), η οποία απαιτείται πριν από τη θέση σε λειτουργία, αναμένεται μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων πρωτοκόλλων επιθεώρησης και ενεργοποίησης στα τέλη του 2ου τριμήνου ή στις αρχές του 3ου τριμήνου.

Η κατασκευή της γραμμής μεταφοράς προχωρά με την ολοκλήρωση της συναρμολόγησης των πυλώνων μεταφοράς και την εγκατάσταση του πιλοτικού καλωδίου κατά μήκος της γραμμής. Οι εργασίες στον κύριο υποσταθμό έχουν προχωρήσει με τη συνεχιζόμενη συναρμολόγηση των κατασκευών του υποσταθμού και την ολοκλήρωση της δομής του κτιρίου ελέγχου.

Δραστηριότητα Θέσης σε Λειτουργίας

Έχει ξεκινήσει ο προ-λειτουργικός έλεγχος των ηλεκτρικών υποδομών της μονάδας, με έμφαση στους υποσταθμούς που διανέμουν ισχύ στο εργοστάσιο επεξεργασίας, στη μονάδα φίλτρων και στον πρωτογενή θραυστήρα. Οι εργασίες θέσης σε λειτουργία συνεχίζονται στα συστήματα πυρασφάλειας, στις βοηθητικές παροχές και στα συστήματα νερού επεξεργασίας. Έχει ξεκινήσει ο προ-λειτουργικός έλεγχος για τα όργανα, τα ηλεκτρικά και τα συστήματα αυτοματισμού των μύλων ημι-αυτόνομης άλεσης (SAG) και λειοτρίβησης (Ball). Ο προ-λειτουργικός έλεγχος έχει ξεκινήσει στην περιοχή επίπλευσης με έμφαση στον αέρα και τα όργανα των κυψελών επίπλευσης. Η υγρή δοκιμαστική λειτουργία έχει ξεκινήσει για τις αντλίες νερού επεξεργασίας και τους πυκνωτές τελμάτων.

Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (IEWMF)

Οι εργασίες προετοιμασίας για την αρχική περιοχή τοποθέτησης καταλοίπων προχωρούν, με την τεχνική επίχωση να συνεχίζεται κατά το πρώτο μέρος του 2ου τριμήνου του 2026.

Η κατασκευή του αποθέματος μεταλλεύματος χαμηλής περιεκτικότητας συνεχίστηκε με την προγραμματισμένη ακολουθία εργασιών να επικεντρώνεται στο κάτω τμήμα.

Η εκσκαφή της νότιας τάφρου (καναλιού) εκτροπής βρίσκεται σε εξέλιξη και επιταχύνεται καθώς εισερχόμαστε στην πιο ευνοϊκή ξηρή περίοδο.

Επιχειρησιακή Ετοιμότητα

Επιφανειακή Εξόρυξη

Το επιφανειακό μεταλλείο συνέχισε να εντατικοποιεί τη λειτουργία του κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2026 και παραμένει μπροστά από το χρονοδιάγραμμα, όσον αφορά τη δημιουργία αποθεμάτων μεταλλεύματος για την έναρξη λειτουργίας της μονάδας επεξεργασίας. Η ομάδα επιφανειακής εξόρυξης παρέδωσε 877 χιλιάδες τόνους μεταλλεύματος στα αποθέματα κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026. Στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2026, τα αποθέματα περιείχαν περίπου 2,3 εκατομμύρια τόνους μεταλλεύματος από την επιφανειακή και υπόγεια εξόρυξη. Η περιεκτικότητα των αποθεμάτων σε μέταλλα είναι περίπου 84.000 ουγκιές χρυσού και 24 εκατομμύρια λίβρες χαλκού. Οι γεωτρήσεις ελέγχου της περιεκτικότητας της φάσης 1 του επιφανειακού μεταλλείου έχουν ολοκληρωθεί.

Υπόγεια Ανάπτυξη

Το υπόγειο μεταλλείο παρέδωσε 140 χιλιάδες τόνους μεταλλεύματος, στους σωρούς αποθήκευσης κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026. Ο ρυθμός ανάπτυξης των υπόγειων διαδρόμων πρόσβασης συνέχισε να επιταχύνεται. Συνολικά, ολοκληρώθηκαν 1.333 μέτρα υπόγειας ανάπτυξης κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026. Η μηνιαία πρόοδος κατά τη διάρκεια του Μαρτίου 2026 ήταν 607 μέτρα, ένα βήμα προς τα περίπου 700 μέτρα ανά μήνα που στοχεύουμε κατά τη διάρκεια των υπόλοιπων μηνών του έτους. Το υπόγειο σύστημα αερισμού έχει αναβαθμιστεί, επιτρέποντας τον αερισμό του επιπέδου 350, όπου θα εξορυχθούν οι υπόλοιπες τέσσερις δοκιμαστικές στοές για φέτος.

Το δεύτερο δοκιμαστικό μέτωπο εξόρυξης ολοκληρώθηκε με τον κατακερματισμό του μεταλλεύματος, την παρακολούθηση της κοιλότητας του μετώπου και την εξόρυξη να υπερβαίνουν τις προσδοκίες. Η ανάπτυξη τόσο της ανατολικής όσο και της δυτικής ράμπας καθόδου συνεχίζεται, ενώ η ανάπτυξη για την πρόσβαση στις επόμενες τέσσερις δοκιμαστικές στοές ξεκίνησε το δεύτερο τρίμηνο του 2026.

Με βάση την επιτυχή ολοκλήρωση των δύο πρώτων δοκιμαστικών μετώπων, η Εταιρεία έχει την ευκαιρία να επεκτείνει το σχεδιασμό των μετώπων για να υποστηρίξει μεγαλύτερη παραγωγικότητα, με τα προγραμματισμένα τέσσερα μεγαλύτερα δοκιμαστικά μέτωπα εξόρυξης να έχουν σχεδιαστεί για περίπου 100 χιλιάδες τόνους ανά μέτωπο.

Επεξεργασία Μεταλλεύματος

Τρεις από τις τέσσερις ομάδες επεξεργασίας και συντήρησης έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τη θεωρητική τους εκπαίδευση και τώρα ολοκληρώνουν την εκπαίδευση εξοικείωσης με την εργασία τόσο στις εγκαταστάσεις των Σκουριών όσο και της Ολυμπιάδας. Η τέταρτη ομάδα θα ξεκινήσει τη θεωρητική εκπαίδευση το 2ο τρίμηνο του 2026.

Αρκετές βασικές δραστηριότητες της φάσης λειτουργίας προχωρούν σύμφωνα με το σχέδιο. Η προμήθεια ανταλλακτικών συντήρησης προχωρά σύμφωνα με το σχέδιο για ολοκλήρωση το 2ο τρίμηνο, έχουν συναφθεί συμφωνίες αποθεμάτων σε παρακαταθήκη με τους κύριους κατασκευαστές πρωτότυπου εξοπλισμού (OEM) και έχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός της τοποθέτησης των αποβλήτων.

Δώδεκα έμπειροι ειδικοί στην εκκίνηση μονάδων επεξεργασίας έχουν προσληφθεί για να υποστηρίξουν την ομάδα λειτουργίας κατά τους πρώτους τρεις μήνες λειτουργίας.

Εργατικό δυναμικό

Στις 31 Μαρτίου 2026, απασχολούνταν περίπου 3.000 άτομα στο εργοτάξιο, συμπεριλαμβανομένων 450 εργαζομένων της εταιρείας στο έργο των Σκουριών.

Πολυμέσα για το Έργο Σκουριών

Μπορείτε να δείτε βίντεο με την πρόοδο των εργασιών εδώ: https://youtu.be/fKfHFhwlEvk

Μπορείτε να δείτε time-lapse βίντεο της μονάδας αφύγρανσης τελμάτων εδώ: https://youtu.be/52JH8l9JCH8

Φωτογραφίες της προόδου των εργασιών κατασκευής στις Σκουριές μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε εδώ.

Ολυμπιάδα

Η Ολυμπιάδα παρήγαγε 14.319 ουγκιές χρυσού το πρώτο τρίμηνο του 2026, σημειώνοντας αύξηση 21% από τις 11.829 ουγκιές του πρώτου τριμήνου του 2025. Η αύξηση αυτή αντανακλά τη σταθερή απόδοση του μείγματος μεταλλεύματος και της επίπλευσης (επεξεργασίας), η οποία οδήγησε σε αυξημένη ανάκτηση μετάλλων.

Τα έσοδα αυξήθηκαν στα 88,5 εκατομμύρια δολάρια το πρώτο τρίμηνο του 2026, σε σύγκριση με τα 46,5 εκατομμύρια δολάρια το πρώτο τρίμηνο του 2025, κυρίως λόγω της υψηλότερης τιμής πώλησης του χρυσού, καθώς και των αυξημένων όγκων πωλήσεων, της υψηλότερης περιεκτικότητας και των υψηλότερων ποσοστών απόδοσης χρυσού και βασικών μετάλλων.

Τα κόστη παραγωγής αυξήθηκαν στα 52,1 εκατομμύρια δολάρια το πρώτο τρίμηνο του 2026 από 40,3 εκατομμύρια δολάρια το πρώτο τρίμηνο του 2025. Η αύξηση του κόστους οφείλεται κυρίως στα υψηλότερα δικαιώματα εκμετάλλευσης λόγω της υψηλότερης τιμής του χρυσού, σε συνδυασμό με το ισχυρότερο ευρώ και την επίδρασή του στο κόστος σε τοπικό νόμισμα, συμπεριλαμβανομένου του κόστους εργασίας. Το συνολικό κόστος μετρητών μειώθηκε στα 1.628 δολάρια το πρώτο τρίμηνο του 2026 από 2.398 δολάρια το πρώτο τρίμηνο του 2025, λόγω της υψηλότερης κατανομής του κόστους στα υποπροϊόντα και των υψηλότερων πωληθεισών ουγκιών χρυσού, που αντισταθμίστηκαν εν μέρει από τα υψηλότερα δικαιώματα εκμετάλλευσης.

Το AISC ανά πωληθείσα ουγκιά μειώθηκε στα 2.031 δολάρια το πρώτο τρίμηνο του 2026 από 2.842 δολάρια το πρώτο τρίμηνο του 2025, κυρίως λόγω του χαμηλότερου συνολικού κόστους μετρητών ανά πωληθείσα ουγκιά και των υψηλότερων όγκων πωλήσεων. Οι επενδύσεις κεφαλαίου διατήρησης ύψους 4,6 εκατομμυρίων δολαρίων το πρώτο τρίμηνο του 2026 περιλάμβαναν κυρίως την υπόγεια ανάπτυξη, τις ερευνητικές γεωτρήσεις και τις ανακατασκευές και αγορές κινητού εξοπλισμού εξόρυξης. Οι επενδύσεις κεφαλαίου ανάπτυξης ύψους 8 εκατομμυρίων δολαρίων το πρώτο τρίμηνο του 2026, οφείλονταν στο έργο επέκτασης του εργοστασίου επεξεργασίας, με την ολοκλήρωσή του να αναμένεται το τρίτο τρίμηνο του 2026 και την αύξηση της παραγωγής το τέταρτο τρίμηνο του 2026.

Για το 2026, οι προβλέψεις παραγωγής της Ολυμπιάδας εκτιμάται ότι θα κυμανθούν μεταξύ 70.000 και 80.000 ουγκιών χρυσού. Η παραγωγή κατά το δεύτερο τρίμηνο αναμένεται να αυξηθεί, με υψηλότερες περιεκτικότητες να αναμένονται ως αποτέλεσμα της διαδοχικής εξόρυξης.

([1]) Αυτοί οι χρηματοοικονομικοί δείκτες ή αναλογίες αποτελούν χρηματοοικονομικούς δείκτες ή αναλογίες εκτός ΔΠΧΑ. Ορισμένες πρόσθετες γνωστοποιήσεις σχετικά με τους χρηματοοικονομικούς δείκτες και τις αναλογίες εκτός ΔΠΧΑ έχουν ενσωματωθεί μέσω παραπομπής, ενώ περισσότερες λεπτομέρειες περιλαμβάνονται στο τέλος του παρόντος δελτίου τύπου και στην ενότητα «Χρηματοοικονομικοί δείκτες και αναλογίες εκτός ΔΠΧΑ και λοιποί» της Έκθεσης Διαχείρισης της Εταιρείας της 31ης Μαρτίου 2026.

([2]) Αυτά τα χρηματοοικονομικά μέτρα ή δείκτες είναι χρηματοοικονομικά μέτρα ή δείκτες εκτός ΔΠΧΑ. Ορισμένες πρόσθετες γνωστοποιήσεις για χρηματοοικονομικά μέτρα και δείκτες εκτός ΔΠΧΑ έχουν ενσωματωθεί μέσω παραπομπής και περισσότερες λεπτομέρειες μπορούν να βρεθούν στο τέλος αυτού του δελτίου τύπου και στην ενότητα «Χρηματοοικονομικά μέτρα και δείκτες εκτός ΔΠΧΑ και λοιπά» στην Έκθεση Διαχείρισης της Εταιρείας της 31ης Μαρτίου 2026.

([3]) Ουγκιές ισοδύναμου χρυσού: Υπολογίζονται με τη μετατροπή των παραγόμενων λιβρών χαλκού σε ισοδύναμο χρυσού χρησιμοποιώντας τις προϋπολογισμένες τιμές των εμπορευμάτων για τη σχετική περίοδο: 2026-2027: 4.000 $/ουγκιά χρυσού και 5,00 $/λίβρα χαλκού· 2029 και μετά: 3.000 $/ουγκιά χρυσού και 4,50 $/λίβρα χαλκού.