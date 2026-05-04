ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ο Όμιλος TITAN ολοκληρώνει την εξαγορά της Keystone Cement στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
04/05/2026 - 10:05
Στ. Παπασταύρου: Κάνουμε πράξη την ενεργειακή δημοκρατία. Υλοποιούμε στη Δυτική Ελλάδα το μεγαλύτερο δημόσιο συνεργατικό φωτοβολταϊκό πάρκο στη χώρα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/05/2026 - 09:44
Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ ξεκινά από σήμερα να συνοδεύει πλοία που έχουν εγκλωβιστεί στα Στενά του Ορμούζ
ΚΟΣΜΟΣ
04/05/2026 - 09:17
Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από «άγνωστα βλήματα» ανοικτά των ΗΑΕ
ΚΟΣΜΟΣ
04/05/2026 - 08:56
Σταύρος Παπασταύρου: Η Ελλάδα είναι ενεργειακός πρωταθλητής στη Νοτιοανατολική Ευρώπη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/05/2026 - 08:46
ΠΑΣΟΚ: Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης οι μικρομεσαίοι παραγωγοί φωτοβολταϊκών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/05/2026 - 08:33
Επεκτείνεται σε Ιωάννινα, Πρέβεζα, Γρεβενά και Θεσπρωτία η ασπίδα περιβαλλοντικής προστασίας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
04/05/2026 - 08:24
Η ΔΕΠΑ Εμπορίας κέρδισε τον διαγωνισμό της Bulgartransgaz για την προμήθεια LNG
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
04/05/2026 - 08:18
Γιάννης Τριήρης: Το τραπεζικό «πάρτι» των δισ. και τα «ψιλά γράμματα» του πρωθυπουργού
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
04/05/2026 - 08:12
Ηλεκτροκίνηση: Επιταχύνει η ΔΕΗ την ανάπτυξη ταχυφορτιστών σε Ελλάδα και Ρουμανία με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
04/05/2026 - 08:09
Ρεύμα: Ετοιμάζονται οι πάροχοι για τη νέα αγορά εξοικονόμησης με δόσεις στους λογαριασμούς
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/05/2026 - 08:06
Η συσκευή που δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάτε στην πρίζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/05/2026 - 06:51
Μην περιμένετε τον καύσωνα: Τι πρέπει να ελέγξετε σήμερα στο κλιματιστικό σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/05/2026 - 06:51
7 εύκολοι τρόποι να διατηρήσετε το σπίτι δροσερό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/05/2026 - 06:52
Γιάννης Τριήρης: Πόσο μακριά είμαστε από τον εφιάλτη της πλήρους φτωχοποίησης;
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
03/05/2026 - 08:01
Η αγορά πετρελαίου μπροστά στην πραγματικότητα του Ορμούζ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
30/04/2026 - 15:51
Παρέμβαση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τα φωτοβολταϊκά μπαλκονιού: Ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας των νοικοκυριών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
30/04/2026 - 15:48
Η ΕΛΕΤΑΕΝ προκηρύσσει την φετινή Υποτροφία "Αρθούρος Ζερβός"
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/04/2026 - 15:44
Τροπολογία ΥΠΕΝ για αναστολή οικοδομικών αδειών σε περιοχές που εκπονείται ΕΠΣ και σε εκτός σχεδίου περιοχές της Μήλου
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
30/04/2026 - 15:43
HELLENiQ ENERGY: Επενδύει στη νέα γενιά με το θερινό Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης “Empowering Interns”
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/04/2026 - 15:41
Πέτη Πέρκα: Απούσα η Ελλάδα από τη Διάσκεψη για τη Μετάβαση από τα Ορυκτά Καύσιμα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
30/04/2026 - 15:40
ΡΑΑΕΥ: Διαβούλευση για συντονισμένη αναδιανομή και αντίρροπη συναλλαγή σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κανονισμού 2015/1222
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
30/04/2026 - 15:37
Γ. Μανιάτης: Δικαιώθηκε ο αγώνας μας στην ΕΕ για τα Ηλιακά Θερμικά
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
30/04/2026 - 15:13
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης μεταξύ των 300 πόλεων παγκοσμίως που χρηματοδοτούνται από το ίδρυμα Bloomberg Philanthropies για νεανικές δράσεις για το κλίμα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
30/04/2026 - 15:10
ΔΕΔΔΗΕ: Στοιχεία Εκκαθάρισης στα ΜΔΝ και ΜΣΣ Κρήτης για το 1ο τρίμηνο του έτους 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
30/04/2026 - 14:36
Φατίχ Μπιρόλ: Ο κόσμος είναι αντιμέτωπος με τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία
ΚΟΣΜΟΣ
30/04/2026 - 14:34
Ο Α. Βλαμάκης για την ΕΛΕΤΑΕΝ στο workshop “Good Practices and Challenges in Environmental Permitting for RES and BESS Projects”
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/04/2026 - 14:24
H AKTOR LNG USA και η ALUMINIJ της Βοσνίας – Ερζεγοβίνης υπέγραψαν εικοσαετή συμφωνία για την πώληση αμερικανικού LNG
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
30/04/2026 - 14:17
Μνημόνιο Συνεργασίας Grid Telecom – 4iG για την ενίσχυση της ψηφιακής συνδεσιμότητας στα Βαλκάνια και τη Μεσόγειο
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
30/04/2026 - 14:06
Παρασύρης: Το ΠΑΣΟΚ εγγυάται μια άλλη ενεργειακή πολιτική
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
30/04/2026 - 14:00

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΟΣΜΟΣ

Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από «άγνωστα βλήματα» ανοικτά των ΗΑΕ

Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από «άγνωστα βλήματα» ανοικτά των ΗΑΕ
Newsroom
Δευτέρα, 04/05/2026 - 08:56

Τάνκερ χτυπήθηκε από «άγνωστα βλήματα» στα Στενά του Ορμούζ, στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, χωρίς να αναφερθούν θύματα, ανακοίνωσε σήμερα η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO.

«Το UKMTO έλαβε αναφορά για συμβάν 78 ναυτικά μίλια (σ.σ. 145 χιλιόμετρα) βόρεια από τη Φουτζάιρα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα», ανέφερε μέσω X η υπηρεσία, που υπάγεται στο βρετανικό υπουργείο Άμυνας, διευκρινίζοντας πως το «συμβάν» αυτό της αναφέρθηκε χθες Κυριακή στις 22:40 (ώρα Ελλάδας).

«Δεξαμενόπλοιο ανέφερε ότι χτυπήθηκε από άγνωστα βλήματα», σημείωσε, συμπληρώνοντας πως όλα τα μέλη του πληρώματος είναι σώα και δεν υπήρξε περιβαλλοντική επίπτωση.

Δεν έδωσε άλλες διευκρινίσεις, ιδίως από πού είχε αποπλεύσει το σκάφος που έγινε στόχος, μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Τα Στενά του Ορμούζ, από τα οποία διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το ένα πέμπτο του πετρελαίου και του φυσικού αερίου που καταναλώνονται σε παγκόσμια κλίμακα, είναι ουσιαστικά κλειστά αφότου άρχισε ο αμερικανοϊσραηλινός πόλεμος εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες ότι το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ θα αρχίσει σήμερα το πρωί να συνοδεύει πλοία τρίτων χωρών αποκλεισμένα στον Κόλπο ώστε να περνούν από τα Στενά του Ορμούζ, στο πλαίσιο αποστολής που βάφτισε Project Freedom («σχέδιο ελευθερία»), κάτι που απέρριψαν οι ιρανικές αρχές.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Φατίχ Μπιρόλ: Ο κόσμος είναι αντιμέτωπος με τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία
Φατίχ Μπιρόλ: Ο κόσμος είναι αντιμέτωπος με τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία 30 Απριλίου 2026
Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ ξεκινά από σήμερα να συνοδεύει πλοία που έχουν εγκλωβιστεί στα Στενά του Ορμούζ 04 Μαϊος 2026
Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ ξεκινά από σήμερα να συνοδεύει πλοία που έχουν εγκλωβιστεί στα Στενά του Ορμούζ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ ξεκινά από σήμερα να συνοδεύει πλοία που έχουν εγκλωβιστεί στα Στενά του Ορμούζ
ΚΟΣΜΟΣ

Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ ξεκινά από σήμερα να συνοδεύει πλοία που έχουν εγκλωβιστεί στα Στενά του Ορμούζ

Η αγορά πετρελαίου μπροστά στην πραγματικότητα του Ορμούζ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Η αγορά πετρελαίου μπροστά στην πραγματικότητα του Ορμούζ

Φατίχ Μπιρόλ: Ο κόσμος είναι αντιμέτωπος με τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία
ΚΟΣΜΟΣ

Φατίχ Μπιρόλ: Ο κόσμος είναι αντιμέτωπος με τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία

Ρώσος ΥΠΟΙΚ: Η αποχώρηση των ΗΑΕ από τον ΟΠΕΚ θα αυξήσει την παγκόσμια παραγωγή πετρελαίου με αποτέλεσμα πτώση των τιμών
ΚΟΣΜΟΣ

Ρώσος ΥΠΟΙΚ: Η αποχώρηση των ΗΑΕ από τον ΟΠΕΚ θα αυξήσει την παγκόσμια παραγωγή πετρελαίου με αποτέλεσμα πτώση των τιμών

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Συντονισμός στην απελευθέρωση αποθεμάτων πετρελαίου κι αύξηση παραγωγής στα διυλιστήρια της ΕΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Συντονισμός στην απελευθέρωση αποθεμάτων πετρελαίου κι αύξηση παραγωγής στα διυλιστήρια της ΕΕ

Στο υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη του πολέμου στη Μ. Ανατολή οι τιμές καυσίμων στις ΗΠΑ
ΚΟΣΜΟΣ

Στο υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη του πολέμου στη Μ. Ανατολή οι τιμές καυσίμων στις ΗΠΑ