Motor Oil: Ορισμός Γενικών Διευθυντών, ανακοίνωση αποχώρησης διευθυντικού στελέχους
04/05/2026 - 10:40
Ο Όμιλος TITAN ολοκληρώνει την εξαγορά της Keystone Cement στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
04/05/2026 - 10:05
Στ. Παπασταύρου: Κάνουμε πράξη την ενεργειακή δημοκρατία. Υλοποιούμε στη Δυτική Ελλάδα το μεγαλύτερο δημόσιο συνεργατικό φωτοβολταϊκό πάρκο στη χώρα
04/05/2026 - 09:44
Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ ξεκινά από σήμερα να συνοδεύει πλοία που έχουν εγκλωβιστεί στα Στενά του Ορμούζ
04/05/2026 - 09:17
Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από «άγνωστα βλήματα» ανοικτά των ΗΑΕ
04/05/2026 - 08:56
Σταύρος Παπασταύρου: Η Ελλάδα είναι ενεργειακός πρωταθλητής στη Νοτιοανατολική Ευρώπη
04/05/2026 - 08:46
ΠΑΣΟΚ: Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης οι μικρομεσαίοι παραγωγοί φωτοβολταϊκών
04/05/2026 - 08:33
Επεκτείνεται σε Ιωάννινα, Πρέβεζα, Γρεβενά και Θεσπρωτία η ασπίδα περιβαλλοντικής προστασίας
04/05/2026 - 08:24
Η ΔΕΠΑ Εμπορίας κέρδισε τον διαγωνισμό της Bulgartransgaz για την προμήθεια LNG
04/05/2026 - 08:18
Γιάννης Τριήρης: Το τραπεζικό «πάρτι» των δισ. και τα «ψιλά γράμματα» του πρωθυπουργού
04/05/2026 - 08:12
Ηλεκτροκίνηση: Επιταχύνει η ΔΕΗ την ανάπτυξη ταχυφορτιστών σε Ελλάδα και Ρουμανία με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση
04/05/2026 - 08:09
Ρεύμα: Ετοιμάζονται οι πάροχοι για τη νέα αγορά εξοικονόμησης με δόσεις στους λογαριασμούς
04/05/2026 - 08:06
Η συσκευή που δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάτε στην πρίζα
04/05/2026 - 06:51
Μην περιμένετε τον καύσωνα: Τι πρέπει να ελέγξετε σήμερα στο κλιματιστικό σας
04/05/2026 - 06:51
7 εύκολοι τρόποι να διατηρήσετε το σπίτι δροσερό
04/05/2026 - 06:52
Γιάννης Τριήρης: Πόσο μακριά είμαστε από τον εφιάλτη της πλήρους φτωχοποίησης;
03/05/2026 - 08:01
Η αγορά πετρελαίου μπροστά στην πραγματικότητα του Ορμούζ
30/04/2026 - 15:51
Παρέμβαση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τα φωτοβολταϊκά μπαλκονιού: Ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας των νοικοκυριών
30/04/2026 - 15:48
Η ΕΛΕΤΑΕΝ προκηρύσσει την φετινή Υποτροφία "Αρθούρος Ζερβός"
30/04/2026 - 15:44
Τροπολογία ΥΠΕΝ για αναστολή οικοδομικών αδειών σε περιοχές που εκπονείται ΕΠΣ και σε εκτός σχεδίου περιοχές της Μήλου
30/04/2026 - 15:43
HELLENiQ ENERGY: Επενδύει στη νέα γενιά με το θερινό Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης “Empowering Interns”
30/04/2026 - 15:41
Πέτη Πέρκα: Απούσα η Ελλάδα από τη Διάσκεψη για τη Μετάβαση από τα Ορυκτά Καύσιμα
30/04/2026 - 15:40
ΡΑΑΕΥ: Διαβούλευση για συντονισμένη αναδιανομή και αντίρροπη συναλλαγή σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κανονισμού 2015/1222
30/04/2026 - 15:37
Γ. Μανιάτης: Δικαιώθηκε ο αγώνας μας στην ΕΕ για τα Ηλιακά Θερμικά
30/04/2026 - 15:13
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης μεταξύ των 300 πόλεων παγκοσμίως που χρηματοδοτούνται από το ίδρυμα Bloomberg Philanthropies για νεανικές δράσεις για το κλίμα
30/04/2026 - 15:10
ΔΕΔΔΗΕ: Στοιχεία Εκκαθάρισης στα ΜΔΝ και ΜΣΣ Κρήτης για το 1ο τρίμηνο του έτους 2026
30/04/2026 - 14:36
Φατίχ Μπιρόλ: Ο κόσμος είναι αντιμέτωπος με τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία
30/04/2026 - 14:34
Ο Α. Βλαμάκης για την ΕΛΕΤΑΕΝ στο workshop “Good Practices and Challenges in Environmental Permitting for RES and BESS Projects”
30/04/2026 - 14:24
H AKTOR LNG USA και η ALUMINIJ της Βοσνίας – Ερζεγοβίνης υπέγραψαν εικοσαετή συμφωνία για την πώληση αμερικανικού LNG
30/04/2026 - 14:17
Μνημόνιο Συνεργασίας Grid Telecom – 4iG για την ενίσχυση της ψηφιακής συνδεσιμότητας στα Βαλκάνια και τη Μεσόγειο
30/04/2026 - 14:06

7 εύκολοι τρόποι να διατηρήσετε το σπίτι δροσερό
Akshar Dave on Unsplash
Newsroom
Δευτέρα, 04/05/2026 - 06:52

Με τους μετεωρόγους να προειδοποιούν για ασυνήθιστη ζέστη ακόμη και τον Μάιο, αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή να προετοιμάσετε το σπίτι για την καλοκαιρινή σεζόν.

Ο καλύτερος τρόπος για να παραμείνετε δροσεροί μειώνοντας ταυτόχρονα την κατανάλωση ενέργειας και το κόστος είναι να βρείτε τρόπους να βελτιώσετε την ενεργειακή αποδοτικότητα του σπιτιού σας.

Ίσως εκπλαγείτε από το πόσα μπορείτε να κάνετε για να μειώσετε τα έξοδα χωρίς να υποφέρετε από τη ζέστη.

Ακολουθούν επτά τρόποι για να κάνετε το σπίτι σας πιο ενεργειακά αποδοτικό.

1. Σφραγίστε και μονώστε σωστά το σπίτι

Ένα από τα πρώτα βήματα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης είναι να ελέγξετε αν το σπίτι σας είναι σωστά μονωμένο. Ακόμη και μια μικρή ρωγμή ή κενό στο παράθυρο μπορεί να επιτρέψει στον δροσερό αέρα να διαφύγει και στη ζέστη να εισχωρήσει. Τα μονωτικά λάστιχα και τα υλικά στεγανοποίησης βοηθούν στη διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας στο εσωτερικό. Όταν το σπίτι συγκρατεί αποτελεσματικά τον δροσερό αέρα, το κλιματιστικό δεν χρειάζεται να δουλεύει τόσο εντατικά. Προσοχή σε μικρά ανοίγματα γύρω από σοβατεπί, πρίζες και εξωτερικούς τοίχους, που μπορεί με τον χρόνο να οδηγήσουν σε σημαντικές ενεργειακές απώλειες.

2. Ρυθμίστε τους ανεμιστήρες οροφής σε θερινή λειτουργία

Οι ανεμιστήρες οροφής μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στη διατήρηση μια άνετης θερμοκρασίας. Κυκλοφορώντας τον αέρα δημιουργούν αίσθηση δροσιάς, κάνοντας τον χώρο να φαίνεται πιο ψυχρός από όσο είναι πραγματικά. Έτσι μπορείτε να αυξήσετε ελαφρώς τη θερμοκρασία του θερμοστάτη χωρίς να μειωθεί η άνεση. Τους ζεστούς μήνες ο ανεμιστήρας πρέπει να περιστρέφεται αριστερόστροφα ώστε να σπρώχνει τον δροσερό αέρα προς τα κάτω. Οι περισσότεροι διαθέτουν σχετικό διακόπτη ή κουμπί στο τηλεχειριστήριο.

3. Χρησιμοποιήστε τέντες και κουρτίνες

Το ηλιακό φως που εισέρχεται από τα παράθυρα μπορεί να θερμάνει γρήγορα έναν χώρο. Το κλείσιμο περσίδων ή κουρτινών κατά τις πιο ζεστές ώρες της ημέρας περιορίζει τη θερμότητα. Σε χώρους που υπερθερμαίνονται, μπορείτε να επενδύσετε σε λύσεις που μπλοκάρουν την υπεριώδη ακτινοβολία, όπως φιμέ μεμβράνες. Η μείωση της θερμότητας που εισέρχεται στο σπίτι μειώνει την επιβάρυνση του κλιματιστικού, ενώ παράλληλα προστατεύει έπιπλα και έργα τέχνης και περιορίζει τις αντανακλάσεις.

4. Φροντίστε το σύστημα HVAC

Το σύστημα θέρμανσης και ψύξης λειτουργεί εντατικά όλο το καλοκαίρι, επομένως χρειάζεται σωστή συντήρηση. Η τακτική αλλαγή φίλτρων και οι προγραμματισμένοι έλεγχοι βελτιώνουν την απόδοση. Βεβαιωθείτε επίσης ότι οι αεραγωγοί δεν μπλοκάρονται από έπιπλα ή χαλιά, ώστε να εξασφαλίζεται σωστή κυκλοφορία αέρα. Η άνοιξη είναι η κατάλληλη περίοδος για service στο σύστημα ή τουλάχιστον στο κλιματιστικό. Ενημερώστε τον τεχνικό για τυχόν προβλήματα της προηγούμενης σεζόν.

5. Ρυθμίστε τον θερμοστάτη όταν λείπετε

Δεν υπάρχει λόγος να διατηρείτε το σπίτι τόσο δροσερό όταν δεν βρίσκεται κανείς μέσα. Η αύξηση της θερμοκρασίας κατά μερικούς βαθμούς όταν απουσιάζετε μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. Οι «έξυπνοι» θερμοστάτες διευκολύνουν τη διαδικασία προσαρμόζοντας αυτόματα τη θερμοκρασία βάσει των προτιμήσεών σας. Αν συνήθως ρυθμίζετε τον θερμοστάτη μεταξύ 23-24°C, καλό είναι να τον ανεβάζετε στους 27–30°C όταν λείπετε.

6. Αντικαταστήστε τους παραδοσιακούς λαμπτήρες

Ο φωτισμός μπορεί επίσης να επηρεάσει τη θερμοκρασία του σπιτιού. Οι παραδοσιακοί λαμπτήρες πυρακτώσεως εκπέμπουν θερμότητα μαζί με φως, αυξάνοντας τη θερμοκρασία του χώρου. Οι λαμπτήρες LED καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια και παραμένουν πολύ πιο ψυχροί, μειώνοντας τόσο την κατανάλωση όσο και τη θερμότητα στο εσωτερικό.

7. Χρησιμοποιείτε με προσοχή τις ηλεκτρικες συσκευές

Καθημερινές δραστηριότητες, όπως το πλύσιμο πιάτων και ρούχων, επηρεάζουν την ενεργειακή κατανάλωση. Η λειτουργία των συσκευών μόνο όταν είναι πλήρως φορτισμένες αυξάνει την αποδοτικότητα. Επίσης, καλό είναι να αποφεύγετε τη χρήση συσκευών που παράγουν θερμότητα κατά τις πιο ζεστές ώρες της ημέρας. Η χρήση τους το βράδυ βοηθά στη διατήρηση χαμηλότερης θερμοκρασίας στο σπίτι και μειώνει την επιβάρυνση του κλιματιστικού.

Πηγή: Southern Living

Τελευταία τροποποίηση στις 04/05/2026 - 06:52

