7 εύκολοι τρόποι να διατηρήσετε το σπίτι δροσερό

Με τους μετεωρόγους να προειδοποιούν για ασυνήθιστη ζέστη ακόμη και τον Μάιο, αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή να προετοιμάσετε το σπίτι για την καλοκαιρινή σεζόν.

Ο καλύτερος τρόπος για να παραμείνετε δροσεροί μειώνοντας ταυτόχρονα την κατανάλωση ενέργειας και το κόστος είναι να βρείτε τρόπους να βελτιώσετε την ενεργειακή αποδοτικότητα του σπιτιού σας.

Ίσως εκπλαγείτε από το πόσα μπορείτε να κάνετε για να μειώσετε τα έξοδα χωρίς να υποφέρετε από τη ζέστη.

Ακολουθούν επτά τρόποι για να κάνετε το σπίτι σας πιο ενεργειακά αποδοτικό.

1. Σφραγίστε και μονώστε σωστά το σπίτι

Ένα από τα πρώτα βήματα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης είναι να ελέγξετε αν το σπίτι σας είναι σωστά μονωμένο. Ακόμη και μια μικρή ρωγμή ή κενό στο παράθυρο μπορεί να επιτρέψει στον δροσερό αέρα να διαφύγει και στη ζέστη να εισχωρήσει. Τα μονωτικά λάστιχα και τα υλικά στεγανοποίησης βοηθούν στη διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας στο εσωτερικό. Όταν το σπίτι συγκρατεί αποτελεσματικά τον δροσερό αέρα, το κλιματιστικό δεν χρειάζεται να δουλεύει τόσο εντατικά. Προσοχή σε μικρά ανοίγματα γύρω από σοβατεπί, πρίζες και εξωτερικούς τοίχους, που μπορεί με τον χρόνο να οδηγήσουν σε σημαντικές ενεργειακές απώλειες.

2. Ρυθμίστε τους ανεμιστήρες οροφής σε θερινή λειτουργία

Οι ανεμιστήρες οροφής μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στη διατήρηση μια άνετης θερμοκρασίας. Κυκλοφορώντας τον αέρα δημιουργούν αίσθηση δροσιάς, κάνοντας τον χώρο να φαίνεται πιο ψυχρός από όσο είναι πραγματικά. Έτσι μπορείτε να αυξήσετε ελαφρώς τη θερμοκρασία του θερμοστάτη χωρίς να μειωθεί η άνεση. Τους ζεστούς μήνες ο ανεμιστήρας πρέπει να περιστρέφεται αριστερόστροφα ώστε να σπρώχνει τον δροσερό αέρα προς τα κάτω. Οι περισσότεροι διαθέτουν σχετικό διακόπτη ή κουμπί στο τηλεχειριστήριο.

3. Χρησιμοποιήστε τέντες και κουρτίνες

Το ηλιακό φως που εισέρχεται από τα παράθυρα μπορεί να θερμάνει γρήγορα έναν χώρο. Το κλείσιμο περσίδων ή κουρτινών κατά τις πιο ζεστές ώρες της ημέρας περιορίζει τη θερμότητα. Σε χώρους που υπερθερμαίνονται, μπορείτε να επενδύσετε σε λύσεις που μπλοκάρουν την υπεριώδη ακτινοβολία, όπως φιμέ μεμβράνες. Η μείωση της θερμότητας που εισέρχεται στο σπίτι μειώνει την επιβάρυνση του κλιματιστικού, ενώ παράλληλα προστατεύει έπιπλα και έργα τέχνης και περιορίζει τις αντανακλάσεις.

4. Φροντίστε το σύστημα HVAC

Το σύστημα θέρμανσης και ψύξης λειτουργεί εντατικά όλο το καλοκαίρι, επομένως χρειάζεται σωστή συντήρηση. Η τακτική αλλαγή φίλτρων και οι προγραμματισμένοι έλεγχοι βελτιώνουν την απόδοση. Βεβαιωθείτε επίσης ότι οι αεραγωγοί δεν μπλοκάρονται από έπιπλα ή χαλιά, ώστε να εξασφαλίζεται σωστή κυκλοφορία αέρα. Η άνοιξη είναι η κατάλληλη περίοδος για service στο σύστημα ή τουλάχιστον στο κλιματιστικό. Ενημερώστε τον τεχνικό για τυχόν προβλήματα της προηγούμενης σεζόν.

5. Ρυθμίστε τον θερμοστάτη όταν λείπετε

Δεν υπάρχει λόγος να διατηρείτε το σπίτι τόσο δροσερό όταν δεν βρίσκεται κανείς μέσα. Η αύξηση της θερμοκρασίας κατά μερικούς βαθμούς όταν απουσιάζετε μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. Οι «έξυπνοι» θερμοστάτες διευκολύνουν τη διαδικασία προσαρμόζοντας αυτόματα τη θερμοκρασία βάσει των προτιμήσεών σας. Αν συνήθως ρυθμίζετε τον θερμοστάτη μεταξύ 23-24°C, καλό είναι να τον ανεβάζετε στους 27–30°C όταν λείπετε.

6. Αντικαταστήστε τους παραδοσιακούς λαμπτήρες

Ο φωτισμός μπορεί επίσης να επηρεάσει τη θερμοκρασία του σπιτιού. Οι παραδοσιακοί λαμπτήρες πυρακτώσεως εκπέμπουν θερμότητα μαζί με φως, αυξάνοντας τη θερμοκρασία του χώρου. Οι λαμπτήρες LED καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια και παραμένουν πολύ πιο ψυχροί, μειώνοντας τόσο την κατανάλωση όσο και τη θερμότητα στο εσωτερικό.

7. Χρησιμοποιείτε με προσοχή τις ηλεκτρικες συσκευές

Καθημερινές δραστηριότητες, όπως το πλύσιμο πιάτων και ρούχων, επηρεάζουν την ενεργειακή κατανάλωση. Η λειτουργία των συσκευών μόνο όταν είναι πλήρως φορτισμένες αυξάνει την αποδοτικότητα. Επίσης, καλό είναι να αποφεύγετε τη χρήση συσκευών που παράγουν θερμότητα κατά τις πιο ζεστές ώρες της ημέρας. Η χρήση τους το βράδυ βοηθά στη διατήρηση χαμηλότερης θερμοκρασίας στο σπίτι και μειώνει την επιβάρυνση του κλιματιστικού.

Πηγή: Southern Living