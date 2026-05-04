Motor Oil: Ορισμός Γενικών Διευθυντών, ανακοίνωση αποχώρησης διευθυντικού στελέχους

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει τον ορισμό του κ. Ιωάννη Ραπτάκη στη θέση του Γενικού Διευθυντή Εμπορικών Θυγατρικών Καυσίμων. Ο κ. Ραπτάκης γεννήθηκε το 1962, είναι διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Εργάζεται στον Όμιλο της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. από το 1994 σε διάφορες διευθυντικές θέσεις μεταξύ των οποίων αυτής του Διευθυντή Διανομής & Εφοδιασμού της AVIN OIL (2007-2018) και της CORAL (2018-2022), ενώ από τον Ιούλιο 2022 μέχρι τον Απρίλιο 2026 κατείχε τη θέση του Γενικού Διευθυντή της AVIN OIL.

Επιπλέον η Εταιρεία ανακοινώνει τον ορισμό του κ. Ιωάννη Καλογήρου στη θέση του Γενικού Διευθυντή Electrification - Retail. Ο κ. Καλογήρου κατείχε τη θέση του Γενικού Διευθυντή Εμπορικών Θυγατρικών Καυσίμων από τον Ιούνιο 2022 μέχρι τον Απρίλιο 2026.

Τέλος, η Εταιρεία ανακοινώνει την αποχώρηση του Γενικού Διευθυντή Εφοδιασμού & Εμπορίας κ. Alkhas Khametov.