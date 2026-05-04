Ο Όμιλος TITAN ολοκληρώνει την εξαγορά της Keystone Cement στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
04/05/2026 - 10:05
Στ. Παπασταύρου: Κάνουμε πράξη την ενεργειακή δημοκρατία. Υλοποιούμε στη Δυτική Ελλάδα το μεγαλύτερο δημόσιο συνεργατικό φωτοβολταϊκό πάρκο στη χώρα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/05/2026 - 09:44
Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ ξεκινά από σήμερα να συνοδεύει πλοία που έχουν εγκλωβιστεί στα Στενά του Ορμούζ
ΚΟΣΜΟΣ
04/05/2026 - 09:17
Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από «άγνωστα βλήματα» ανοικτά των ΗΑΕ
ΚΟΣΜΟΣ
04/05/2026 - 08:56
Σταύρος Παπασταύρου: Η Ελλάδα είναι ενεργειακός πρωταθλητής στη Νοτιοανατολική Ευρώπη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/05/2026 - 08:46
ΠΑΣΟΚ: Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης οι μικρομεσαίοι παραγωγοί φωτοβολταϊκών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/05/2026 - 08:33
Επεκτείνεται σε Ιωάννινα, Πρέβεζα, Γρεβενά και Θεσπρωτία η ασπίδα περιβαλλοντικής προστασίας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
04/05/2026 - 08:24
Η ΔΕΠΑ Εμπορίας κέρδισε τον διαγωνισμό της Bulgartransgaz για την προμήθεια LNG
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
04/05/2026 - 08:18
Γιάννης Τριήρης: Το τραπεζικό «πάρτι» των δισ. και τα «ψιλά γράμματα» του πρωθυπουργού
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
04/05/2026 - 08:12
Ηλεκτροκίνηση: Επιταχύνει η ΔΕΗ την ανάπτυξη ταχυφορτιστών σε Ελλάδα και Ρουμανία με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
04/05/2026 - 08:09
Ρεύμα: Ετοιμάζονται οι πάροχοι για τη νέα αγορά εξοικονόμησης με δόσεις στους λογαριασμούς
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/05/2026 - 08:06
Η συσκευή που δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάτε στην πρίζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/05/2026 - 06:51
Μην περιμένετε τον καύσωνα: Τι πρέπει να ελέγξετε σήμερα στο κλιματιστικό σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/05/2026 - 06:51
7 εύκολοι τρόποι να διατηρήσετε το σπίτι δροσερό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/05/2026 - 06:52
Γιάννης Τριήρης: Πόσο μακριά είμαστε από τον εφιάλτη της πλήρους φτωχοποίησης;
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
03/05/2026 - 08:01
Η αγορά πετρελαίου μπροστά στην πραγματικότητα του Ορμούζ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
30/04/2026 - 15:51
Παρέμβαση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τα φωτοβολταϊκά μπαλκονιού: Ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας των νοικοκυριών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
30/04/2026 - 15:48
Η ΕΛΕΤΑΕΝ προκηρύσσει την φετινή Υποτροφία "Αρθούρος Ζερβός"
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/04/2026 - 15:44
Τροπολογία ΥΠΕΝ για αναστολή οικοδομικών αδειών σε περιοχές που εκπονείται ΕΠΣ και σε εκτός σχεδίου περιοχές της Μήλου
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
30/04/2026 - 15:43
HELLENiQ ENERGY: Επενδύει στη νέα γενιά με το θερινό Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης “Empowering Interns”
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/04/2026 - 15:41
Πέτη Πέρκα: Απούσα η Ελλάδα από τη Διάσκεψη για τη Μετάβαση από τα Ορυκτά Καύσιμα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
30/04/2026 - 15:40
ΡΑΑΕΥ: Διαβούλευση για συντονισμένη αναδιανομή και αντίρροπη συναλλαγή σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κανονισμού 2015/1222
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
30/04/2026 - 15:37
Γ. Μανιάτης: Δικαιώθηκε ο αγώνας μας στην ΕΕ για τα Ηλιακά Θερμικά
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
30/04/2026 - 15:13
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης μεταξύ των 300 πόλεων παγκοσμίως που χρηματοδοτούνται από το ίδρυμα Bloomberg Philanthropies για νεανικές δράσεις για το κλίμα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
30/04/2026 - 15:10
ΔΕΔΔΗΕ: Στοιχεία Εκκαθάρισης στα ΜΔΝ και ΜΣΣ Κρήτης για το 1ο τρίμηνο του έτους 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
30/04/2026 - 14:36
Φατίχ Μπιρόλ: Ο κόσμος είναι αντιμέτωπος με τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία
ΚΟΣΜΟΣ
30/04/2026 - 14:34
Ο Α. Βλαμάκης για την ΕΛΕΤΑΕΝ στο workshop “Good Practices and Challenges in Environmental Permitting for RES and BESS Projects”
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/04/2026 - 14:24
H AKTOR LNG USA και η ALUMINIJ της Βοσνίας – Ερζεγοβίνης υπέγραψαν εικοσαετή συμφωνία για την πώληση αμερικανικού LNG
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
30/04/2026 - 14:17
Μνημόνιο Συνεργασίας Grid Telecom – 4iG για την ενίσχυση της ψηφιακής συνδεσιμότητας στα Βαλκάνια και τη Μεσόγειο
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
30/04/2026 - 14:06
Παρασύρης: Το ΠΑΣΟΚ εγγυάται μια άλλη ενεργειακή πολιτική
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
30/04/2026 - 14:00

Ηλεκτροκίνηση: Επιταχύνει η ΔΕΗ την ανάπτυξη ταχυφορτιστών σε Ελλάδα και Ρουμανία με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση
Άννα Διανά
Δευτέρα, 04/05/2026 - 08:09

Στην επιτάχυνση της ανάπτυξης υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στην Ανατολική Ευρώπη επενδύει η ΔΕΗ, εξασφαλίζοντας ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για νέο δίκτυο ταχυφορτιστών σε Ελλάδα και Ρουμανία.

Το έργο αφορά την ανάπτυξη 106 σημείων γρήγορης και υπερταχείας φόρτισης σε 34 στρατηγικές τοποθεσίες, κατά μήκος βασικών οδικών αξόνων. Ειδικότερα, η ΔΕΗ και η θυγατρική της ΔΕΗ Blue Romania, έλαβαν ευρωπαϊκή χρηματοδότηση μέσω του μηχανισμού «Connecting Europe Facility» (CEF) για την εγκατάσταση και λειτουργία δημόσια προσβάσιμων σταθμών γρήγορης φόρτισης συνεχούς ρεύματος.

Το έργο Extended East Europe Electric Route – BlueRoute 4E αποτελεί ορόσημο στην επέκταση των υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στη Ρουμανία και την Ελλάδα, καθώς υποστηρίζει τους ευρωπαϊκούς στόχους σχετικά με την απαλλαγή των μεταφορών από τις εκπομπές άνθρακα και την ανάπτυξη της ηλεκτρικής κινητικότητας κατά μήκος των διαδρόμων TEN-T.

Έτσι η ΔΕΗ Blue, μέλος του ομίλου ΔΕΗ, θα λάβει χρηματοδότηση έως και 3,42 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του προγράμματος CEF – Alternative Fuels Infrastructure Facility με στόχο να επεκτείνει τις υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (EV) στη Ρουμανία και την Ελλάδα, για να βελτιώσει την εμπειρία ταξιδιού και των μεταφορών σε μεγάλες ευρωπαϊκές διαδρομές.

Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, η ΔΕΗ Blue θα αναπτύξει 106 σημεία γρήγορης και υπερταχείας φόρτισης, σε 34 στρατηγικές τοποθεσίες στις δύο χώρες. Το έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση 98 σημείων επαναφόρτισης με ελάχιστη ισχύ 150 kW, αφιερωμένα σε ελαφρά οχήματα (LDV), καθώς και 8 σημείων επαναφόρτισης με ελάχιστη ισχύ 350 kW, αφιερωμένα σε βαρέα οχήματα (HDV).

Μέσω του προγράμματος Blue Route 4E στην Ελλάδα και τη Ρουμανία, επιταχύνεται η μετάβαση στην ηλεκτρική κινητικότητα ενώ συνδέεται η Ανατολική Ευρώπη με το ευρωπαϊκό δίκτυο υποδομών εναλλακτικών καυσίμων. Η Blue Route 4E περιλαμβάνει τη στρατηγική τοποθέτηση σταθμών φόρτισης υψηλής ισχύος για LDV και HDV.

Το BlueRoute 4E αποτελεί ένα φυσικό νέο βήμα στη στρατηγική της ΔΕΗ Blue για την επιταχυνόμενη ανάπτυξη υποδομών φόρτισης. Η υλοποίηση του έργου περιλαμβάνει σύνθετες κατασκευαστικές εργασίες, την εγκατάσταση σταθμών και τη σύνδεσή τους με τα ηλεκτρικά δίκτυα.

Οι σταθμοί θα βρίσκονται σε στρατηγική τοποθεσία κοντά στα οδικά δίκτυα TEN-T, σε απόσταση το πολύ 3 χλμ. από τις εξόδους των διαδρομών, εξασφαλίζοντας μόνιμη πρόσβαση διαλειτουργικότητα, συμμόρφωση με τα πρότυπα AFIR και εγκαταστάσεις αφιερωμένες σε άτομα με μειωμένη κινητικότητα, για μια προσβάσιμη και χωρίς εμπόδια εμπειρία χρήστη.

Η χρηματοδότηση του έργου αποτελεί μέρος της ευρύτερης ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ανάπτυξη βιώσιμων μεταφορών και την ταχεία αναβάθμιση των υποδομών φόρτισης και την παραγωγή και διανομή ανανεώσιμων και χαμηλών εκπομπών άνθρακα καυσίμων.

Η PPC blue διαθέτει πάνω από 4.000 σημεία φόρτισης στην Ελλάδα και τη Ρουμανία.

Μνημόνιο Συνεργασίας Grid Telecom – 4iG για την ενίσχυση της ψηφιακής συνδεσιμότητας στα Βαλκάνια και τη Μεσόγειο 30 Απριλίου 2026
Μνημόνιο Συνεργασίας Grid Telecom – 4iG για την ενίσχυση της ψηφιακής συνδεσιμότητας στα Βαλκάνια και τη Μεσόγειο 30 Απριλίου 2026

