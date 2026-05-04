Ηλεκτροκίνηση: Επιταχύνει η ΔΕΗ την ανάπτυξη ταχυφορτιστών σε Ελλάδα και Ρουμανία με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

Στην επιτάχυνση της ανάπτυξης υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στην Ανατολική Ευρώπη επενδύει η ΔΕΗ, εξασφαλίζοντας ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για νέο δίκτυο ταχυφορτιστών σε Ελλάδα και Ρουμανία.

Το έργο αφορά την ανάπτυξη 106 σημείων γρήγορης και υπερταχείας φόρτισης σε 34 στρατηγικές τοποθεσίες, κατά μήκος βασικών οδικών αξόνων. Ειδικότερα, η ΔΕΗ και η θυγατρική της ΔΕΗ Blue Romania, έλαβαν ευρωπαϊκή χρηματοδότηση μέσω του μηχανισμού «Connecting Europe Facility» (CEF) για την εγκατάσταση και λειτουργία δημόσια προσβάσιμων σταθμών γρήγορης φόρτισης συνεχούς ρεύματος.

Το έργο Extended East Europe Electric Route – BlueRoute 4E αποτελεί ορόσημο στην επέκταση των υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στη Ρουμανία και την Ελλάδα, καθώς υποστηρίζει τους ευρωπαϊκούς στόχους σχετικά με την απαλλαγή των μεταφορών από τις εκπομπές άνθρακα και την ανάπτυξη της ηλεκτρικής κινητικότητας κατά μήκος των διαδρόμων TEN-T.

Έτσι η ΔΕΗ Blue, μέλος του ομίλου ΔΕΗ, θα λάβει χρηματοδότηση έως και 3,42 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του προγράμματος CEF – Alternative Fuels Infrastructure Facility με στόχο να επεκτείνει τις υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (EV) στη Ρουμανία και την Ελλάδα, για να βελτιώσει την εμπειρία ταξιδιού και των μεταφορών σε μεγάλες ευρωπαϊκές διαδρομές.

Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, η ΔΕΗ Blue θα αναπτύξει 106 σημεία γρήγορης και υπερταχείας φόρτισης, σε 34 στρατηγικές τοποθεσίες στις δύο χώρες. Το έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση 98 σημείων επαναφόρτισης με ελάχιστη ισχύ 150 kW, αφιερωμένα σε ελαφρά οχήματα (LDV), καθώς και 8 σημείων επαναφόρτισης με ελάχιστη ισχύ 350 kW, αφιερωμένα σε βαρέα οχήματα (HDV).

Μέσω του προγράμματος Blue Route 4E στην Ελλάδα και τη Ρουμανία, επιταχύνεται η μετάβαση στην ηλεκτρική κινητικότητα ενώ συνδέεται η Ανατολική Ευρώπη με το ευρωπαϊκό δίκτυο υποδομών εναλλακτικών καυσίμων. Η Blue Route 4E περιλαμβάνει τη στρατηγική τοποθέτηση σταθμών φόρτισης υψηλής ισχύος για LDV και HDV.

Το BlueRoute 4E αποτελεί ένα φυσικό νέο βήμα στη στρατηγική της ΔΕΗ Blue για την επιταχυνόμενη ανάπτυξη υποδομών φόρτισης. Η υλοποίηση του έργου περιλαμβάνει σύνθετες κατασκευαστικές εργασίες, την εγκατάσταση σταθμών και τη σύνδεσή τους με τα ηλεκτρικά δίκτυα.

Οι σταθμοί θα βρίσκονται σε στρατηγική τοποθεσία κοντά στα οδικά δίκτυα TEN-T, σε απόσταση το πολύ 3 χλμ. από τις εξόδους των διαδρομών, εξασφαλίζοντας μόνιμη πρόσβαση διαλειτουργικότητα, συμμόρφωση με τα πρότυπα AFIR και εγκαταστάσεις αφιερωμένες σε άτομα με μειωμένη κινητικότητα, για μια προσβάσιμη και χωρίς εμπόδια εμπειρία χρήστη.

Η χρηματοδότηση του έργου αποτελεί μέρος της ευρύτερης ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ανάπτυξη βιώσιμων μεταφορών και την ταχεία αναβάθμιση των υποδομών φόρτισης και την παραγωγή και διανομή ανανεώσιμων και χαμηλών εκπομπών άνθρακα καυσίμων.

Η PPC blue διαθέτει πάνω από 4.000 σημεία φόρτισης στην Ελλάδα και τη Ρουμανία.