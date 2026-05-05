Ντ. Γιόργκενσεν (Επίτροπος Ενέργειας): Ετοιμότητα για ανακατανομή καυσίμων αεροπορίας
ΑΔΜΗΕ: Από σήμερα έως τις 7 Μαΐου η σύνοδος της ένωσης GO15 με τους μεγαλύτερους Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας
Στρατηγική συνεργασία ΕΛΒΟ – Ομίλου Κοπελούζου για την ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας
Η Schneider Electric ανακοινώνει σημαντική πρόοδο στο νέο σχέδιο δράσης για τη βιωσιμότητα «Impact 2030»
ΔΕΔΔΗΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για υποδοχή αιτημάτων για φωτοβολταϊκά
Η ενεργειακή ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο στο επίκεντρο της συνομιλίας Σ. Παπασταύρου - Osama Mobarez
Ιαπωνία: Πρώτη παράδοση πετρελαίου από τη Ρωσία μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή
GreenTank: Το ανθρακικό αποτύπωμα της ηλεκτροπαραγωγής – Μάρτιος 2026
Με νέα ηλεκτρικά λεωφορεία αναδιαμορφώνεται ο συγκοινωνιακός χάρτης στη Θεσ/νίκη
Κυριάκος Πιερρακάκης: Τα στοχευμένα μέτρα είναι που βοηθούν ουσιαστικά τους ευάλωτους
Γεραπετρίτης: Στηρίζουμε τις διεθνείς πρωτοβουλίες για την απρόσκοπτη και ασφαλή διέλευση των Στενών του Ορμούζ
Γιάννης Τριήρης: Μήπως το «Άλλο Κόμμα» έχει ονοματεπώνυμο;
Περικοπές ΑΠΕ: Διπλασιάστηκαν στο πρώτο τρίμηνο του 2026
«Εξοικονομώ» μέσω παρόχων ρεύματος: Εντείνονται οι αντιδράσεις από την αγορά
Το λάθος στην φόρτιση που «γερνά» την μπαταρία των smartphones
Ζευγάρι αποκαλύπτει πως «ξένοιασε» από τους λογαριασμούς ρεύματος
Νέα ομιλία του Προστασία της Φύσης Lab με τίτλο: «Πώς το νερό γίνεται καθοριστικό για τη γεωργία του μέλλοντος»
ΧΗΤΟΣ: Επένδυση 7 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό της μονάδας ΖΗΡΕΙΑ και νέες "πράσινες" συσκευασίες
R ENERGY: Επιστροφή σε καθαρή κερδοφορία, δείχνουν τα οικονομικά αποτελέσματα του 2025
ΓΣΕΒΕΕ: Όχι στην αξιοποίηση των κονδυλίων του "Εξοικονομώ" από τους παρόχους ενέργειας
Ευρεία εκλογή του Προέδρου της ΡΑΑΕΥ, Κωνσταντίνου Τσιμάρα στο Δ.Σ. της ERRA
Π. Κουκουλόπουλος: Οι πρωτομαγιάτικες χειμερινές θερμοκρασίες επαναφέρουν την αναγκαιότητα προσαρμογής του επιδόματος θέρμανσης στην πραγματικότητα
ΡΑΑΕΥ: Διαβούλευση για τις δημοπρασίες στα Σημεία Διασύνδεσης και Εισόδου του ΕΣΜΦΑ για το Έτος Αερίου 2026-2027
Νίκος Χαρδαλιάς: Αξιοποιούμε ευρωπαϊκούς πόρους για τη μείωση του ενεργειακού κόστους σε όλη την Αττική
ΠΑΣΟΚ: Η ενεργειακή μετάβαση χρειάζεται σχέδιο και ισορροπία – Η Εύβοια δεν αντέχει άλλο βάρος
Η Volton στο πλευρό του Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) για τα 30 χρόνια προσφοράς του
Blue Heritage Bootcamp | Western Macedonia: Από την ιδέα στην επιτάχυνση - ένας κύκλος καινοτομίας για τις κοινότητές μας
Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Η μάχη κατά του μεθανίου, πιθανή λύση στην ενεργειακή κρίση
Eldorado Gold: Σταθερά οικονομικά και λειτουργικά αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο του 2026
Motor Oil: Ορισμός Γενικών Διευθυντών, ανακοίνωση αποχώρησης διευθυντικού στελέχους
Κυριάκος Πιερρακάκης: Τα στοχευμένα μέτρα είναι που βοηθούν ουσιαστικά τους ευάλωτους

Τρίτη, 05/05/2026 - 08:40

Χρειαζόμαστε ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης, περισσότερες διασυνοριακές συγχωνεύσεις και εξαγορές

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης, προσερχόμενος στη συνεδρίαση της Ευρωομάδας στις Βρυξέλλες, απάντησε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων

Σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και τις συνέπειες για την οικονομία και τις μεταφορές, ο κ. Πιερρακάκης, τόνισε: «Έχουμε καλέσει το ΔΝΤ να αξιολογήσει αυτά τα μέτρα, μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προφανώς, η πρώτη λέξη-κλειδί είναι η αβεβαιότητα και η δεύτερη είναι η διάρκεια. Το βάθος των επιπτώσεων θα αποτελέσει από μόνο του την καθοριστική παράμετρο σε αυτή την εξίσωση του συνολικού οικονομικού αντίκτυπου που θα δούμε τους επόμενους μήνες. Η συζήτηση είναι διαφορετική αν πρόκειται για κρίση δύο εβδομάδων. Είναι διαφορετική αν πρόκειται για κρίση δύο ή τριών μηνών. Και προφανώς αυτό θα επηρεάσει και την ευρωπαϊκή απάντηση».

Σε ό,τι αφορά τις τιμές ενέργειας και τα μέτρα που εξετάζονται, υπογράμμισε: «Αυτή τη στιγμή κάθε κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα. Υπάρχει σοβαρός αντίκτυπος από την κρίση στη Μέση Ανατολή που γίνεται αισθητός σε κάθε νοικοκυριό και κάθε επιχείρηση στην Ευρώπη. Γι’ αυτό και όλες οι κυβερνήσεις παρεμβαίνουν. Γιατί φέρνουμε τη συζήτηση στο επίπεδο του Eurogroup; Για να συντονίσουμε την αντίδραση. Τί μας έχει πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή; Ότι τα μέτρα πρέπει να είναι στοχευμένα, προσαρμοσμένα και προσωρινά. Τί σημαίνει αυτό; Ότι έχει πολύ μεγαλύτερο νόημα να λαμβάνονται στοχευμένα και προσωρινά μέτρα, γιατί βοηθούν ιδιαίτερα τους πιο ευάλωτους, αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Γι’ αυτό επιδιώκουμε τον συντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γι’ αυτό φέρνουμε, όπως είπα, και το ΔΝΤ στη συζήτηση. Πιστεύουμε ότι τέτοια μέτρα έχουν το μέγιστο αποτέλεσμα, προστατεύοντας τους πιο ευάλωτους πολίτες και τις οικονομίες μας συνολικά».

Για τους δασμούς που προσπαθεί να επιβάλλει το Ιράν αλλάζοντας το μοντέλο λειτουργίας των Στενών του Ορμούζ, τον τρόπο που μπορεί να παραμείνει ανοιχτό το πέρασμα και το τί σημαίνει αυτό για τις εταιρείες και για την ΕΕ, ώστε να μειωθούν οι ζημιές ο κ. Πιερρακάκης, ανέφερε: «Για εμάς, η ελευθερία της ναυσιπλοΐας και το να μην μετατραπούν τα Στενά του Ορμούζ σε «διόδια» είναι sine qua non, είναι απόλυτη αναγκαιότητα. Στηρίζουμε με διπλωματικά μέσα κάθε πρωτοβουλία προς αυτή την κατεύθυνση. Επιτρέψτε μου να προσθέσω ότι, πέρα από την κρίση στη Μέση Ανατολή – που είναι προφανώς το βασικό θέμα ανησυχίας – θα συζητήσουμε επίσης, στο πλαίσιο ενός πολύ πυκνού προγράμματος, την τραπεζική ενοποίηση στην Ευρώπη, καθώς και την έκθεση Kukies–Noyer για το πώς οι startups μπορούν να εξελιχθούν σε scale-ups, στο πλαίσιο της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων και της άρσης των εμποδίων. Αν μου επιτρέπετε ένα σχόλιο: σε κάθε κρίση, τι πρέπει να επιδιώκουμε; Μέτρα που είναι συμβατά με τους μακροπρόθεσμους στρατηγικούς μας στόχους. Δεν πρέπει να αναζητούμε μόνο βραχυπρόθεσμες λύσεις. Εδώ χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη. Αυτή είναι η στιγμή της αλήθειας για την Ευρώπη. Χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη για να απαντήσουμε στις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Και πιστεύω ακράδαντα ότι όλοι οι υπουργοί Οικονομικών και οι Ευρωπαίοι ηγέτες το αντιλαμβάνονται πλήρως».

Αναφερόμενος δε στις επιπτώσεις για τις ναυτιλιακές και τις ασφαλιστικές εταιρείες, αν η κατάσταση συνεχιστεί, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, δήλωσε πως «γι’ αυτό ακριβώς είπα ότι δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να μετατραπούν τα Στενά του Ορμούζ σε «διόδια». Χρειαζόμαστε ελευθερία στη ναυσιπλοΐα».

Σε σχέση με τις τεχνολογικές επενδύσεις των τραπεζών και την πρόσβαση των ευρωπαϊκών τραπεζών στο AI μοντέλο Mythos της Anthropix, ο κ. Πιερρακάκης, ανέφερε: «Θα ξεκινήσουμε να θέτουμε το ζήτημα των επιπτώσεων της τεχνητής νοημοσύνης, ιδίως σε ό,τι αφορά την κυβερνοασφάλεια στον τραπεζικό τομέα, στο πλαίσιο του Eurogroup, αλλά και γενικότερα. Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία, τόσο για την παραγωγικότητα όσο και για την οικονομική ανάπτυξη συνολικά, αλλά δημιουργεί και προκλήσεις στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Συνεπώς, θα αναδείξουμε και τις δύο αυτές διαστάσεις».

Γεραπετρίτης: Στηρίζουμε τις διεθνείς πρωτοβουλίες για την απρόσκοπτη και ασφαλή διέλευση των Στενών του Ορμούζ
