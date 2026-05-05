Κυριάκος Πιερρακάκης: Τα στοχευμένα μέτρα είναι που βοηθούν ουσιαστικά τους ευάλωτους

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης, προσερχόμενος στη συνεδρίαση της Ευρωομάδας στις Βρυξέλλες, απάντησε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων

Σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και τις συνέπειες για την οικονομία και τις μεταφορές, ο κ. Πιερρακάκης, τόνισε: «Έχουμε καλέσει το ΔΝΤ να αξιολογήσει αυτά τα μέτρα, μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προφανώς, η πρώτη λέξη-κλειδί είναι η αβεβαιότητα και η δεύτερη είναι η διάρκεια. Το βάθος των επιπτώσεων θα αποτελέσει από μόνο του την καθοριστική παράμετρο σε αυτή την εξίσωση του συνολικού οικονομικού αντίκτυπου που θα δούμε τους επόμενους μήνες. Η συζήτηση είναι διαφορετική αν πρόκειται για κρίση δύο εβδομάδων. Είναι διαφορετική αν πρόκειται για κρίση δύο ή τριών μηνών. Και προφανώς αυτό θα επηρεάσει και την ευρωπαϊκή απάντηση».

Σε ό,τι αφορά τις τιμές ενέργειας και τα μέτρα που εξετάζονται, υπογράμμισε: «Αυτή τη στιγμή κάθε κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα. Υπάρχει σοβαρός αντίκτυπος από την κρίση στη Μέση Ανατολή που γίνεται αισθητός σε κάθε νοικοκυριό και κάθε επιχείρηση στην Ευρώπη. Γι’ αυτό και όλες οι κυβερνήσεις παρεμβαίνουν. Γιατί φέρνουμε τη συζήτηση στο επίπεδο του Eurogroup; Για να συντονίσουμε την αντίδραση. Τί μας έχει πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή; Ότι τα μέτρα πρέπει να είναι στοχευμένα, προσαρμοσμένα και προσωρινά. Τί σημαίνει αυτό; Ότι έχει πολύ μεγαλύτερο νόημα να λαμβάνονται στοχευμένα και προσωρινά μέτρα, γιατί βοηθούν ιδιαίτερα τους πιο ευάλωτους, αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Γι’ αυτό επιδιώκουμε τον συντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γι’ αυτό φέρνουμε, όπως είπα, και το ΔΝΤ στη συζήτηση. Πιστεύουμε ότι τέτοια μέτρα έχουν το μέγιστο αποτέλεσμα, προστατεύοντας τους πιο ευάλωτους πολίτες και τις οικονομίες μας συνολικά».

Για τους δασμούς που προσπαθεί να επιβάλλει το Ιράν αλλάζοντας το μοντέλο λειτουργίας των Στενών του Ορμούζ, τον τρόπο που μπορεί να παραμείνει ανοιχτό το πέρασμα και το τί σημαίνει αυτό για τις εταιρείες και για την ΕΕ, ώστε να μειωθούν οι ζημιές ο κ. Πιερρακάκης, ανέφερε: «Για εμάς, η ελευθερία της ναυσιπλοΐας και το να μην μετατραπούν τα Στενά του Ορμούζ σε «διόδια» είναι sine qua non, είναι απόλυτη αναγκαιότητα. Στηρίζουμε με διπλωματικά μέσα κάθε πρωτοβουλία προς αυτή την κατεύθυνση. Επιτρέψτε μου να προσθέσω ότι, πέρα από την κρίση στη Μέση Ανατολή – που είναι προφανώς το βασικό θέμα ανησυχίας – θα συζητήσουμε επίσης, στο πλαίσιο ενός πολύ πυκνού προγράμματος, την τραπεζική ενοποίηση στην Ευρώπη, καθώς και την έκθεση Kukies–Noyer για το πώς οι startups μπορούν να εξελιχθούν σε scale-ups, στο πλαίσιο της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων και της άρσης των εμποδίων. Αν μου επιτρέπετε ένα σχόλιο: σε κάθε κρίση, τι πρέπει να επιδιώκουμε; Μέτρα που είναι συμβατά με τους μακροπρόθεσμους στρατηγικούς μας στόχους. Δεν πρέπει να αναζητούμε μόνο βραχυπρόθεσμες λύσεις. Εδώ χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη. Αυτή είναι η στιγμή της αλήθειας για την Ευρώπη. Χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη για να απαντήσουμε στις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Και πιστεύω ακράδαντα ότι όλοι οι υπουργοί Οικονομικών και οι Ευρωπαίοι ηγέτες το αντιλαμβάνονται πλήρως».

Αναφερόμενος δε στις επιπτώσεις για τις ναυτιλιακές και τις ασφαλιστικές εταιρείες, αν η κατάσταση συνεχιστεί, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, δήλωσε πως «γι’ αυτό ακριβώς είπα ότι δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να μετατραπούν τα Στενά του Ορμούζ σε «διόδια». Χρειαζόμαστε ελευθερία στη ναυσιπλοΐα».

Σε σχέση με τις τεχνολογικές επενδύσεις των τραπεζών και την πρόσβαση των ευρωπαϊκών τραπεζών στο AI μοντέλο Mythos της Anthropix, ο κ. Πιερρακάκης, ανέφερε: «Θα ξεκινήσουμε να θέτουμε το ζήτημα των επιπτώσεων της τεχνητής νοημοσύνης, ιδίως σε ό,τι αφορά την κυβερνοασφάλεια στον τραπεζικό τομέα, στο πλαίσιο του Eurogroup, αλλά και γενικότερα. Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία, τόσο για την παραγωγικότητα όσο και για την οικονομική ανάπτυξη συνολικά, αλλά δημιουργεί και προκλήσεις στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Συνεπώς, θα αναδείξουμε και τις δύο αυτές διαστάσεις».