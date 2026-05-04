Π. Κουκουλόπουλος: Οι πρωτομαγιάτικες χειμερινές θερμοκρασίες επαναφέρουν την αναγκαιότητα προσαρμογής του επιδόματος θέρμανσης στην πραγματικότητα

Ντ. Γιόργκενσεν (Επίτροπος Ενέργειας): Ετοιμότητα για ανακατανομή καυσίμων αεροπορίας
05/05/2026 - 13:11
ΑΔΜΗΕ: Από σήμερα έως τις 7 Μαΐου η σύνοδος της ένωσης GO15 με τους μεγαλύτερους Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας
05/05/2026 - 12:38
Στρατηγική συνεργασία ΕΛΒΟ – Ομίλου Κοπελούζου για την ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας
05/05/2026 - 12:01
Η Schneider Electric ανακοινώνει σημαντική πρόοδο στο νέο σχέδιο δράσης για τη βιωσιμότητα «Impact 2030»
05/05/2026 - 11:31
ΔΕΔΔΗΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για υποδοχή αιτημάτων για φωτοβολταϊκά
05/05/2026 - 10:56
Η ενεργειακή ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο στο επίκεντρο της συνομιλίας Σ. Παπασταύρου - Osama Mobarez
05/05/2026 - 10:32
Ιαπωνία: Πρώτη παράδοση πετρελαίου από τη Ρωσία μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή
05/05/2026 - 10:05
GreenTank: Το ανθρακικό αποτύπωμα της ηλεκτροπαραγωγής – Μάρτιος 2026
05/05/2026 - 09:36
Με νέα ηλεκτρικά λεωφορεία αναδιαμορφώνεται ο συγκοινωνιακός χάρτης στη Θεσ/νίκη
05/05/2026 - 09:06
Κυριάκος Πιερρακάκης: Τα στοχευμένα μέτρα είναι που βοηθούν ουσιαστικά τους ευάλωτους
05/05/2026 - 08:40
Γεραπετρίτης: Στηρίζουμε τις διεθνείς πρωτοβουλίες για την απρόσκοπτη και ασφαλή διέλευση των Στενών του Ορμούζ
05/05/2026 - 08:23
Γιάννης Τριήρης: Μήπως το «Άλλο Κόμμα» έχει ονοματεπώνυμο;
05/05/2026 - 08:12
Περικοπές ΑΠΕ: Διπλασιάστηκαν στο πρώτο τρίμηνο του 2026
05/05/2026 - 08:10
«Εξοικονομώ» μέσω παρόχων ρεύματος: Εντείνονται οι αντιδράσεις από την αγορά
05/05/2026 - 08:07
Το λάθος στην φόρτιση που «γερνά» την μπαταρία των smartphones
05/05/2026 - 06:39
Ζευγάρι αποκαλύπτει πως «ξένοιασε» από τους λογαριασμούς ρεύματος
05/05/2026 - 06:39
Νέα ομιλία του Προστασία της Φύσης Lab με τίτλο: «Πώς το νερό γίνεται καθοριστικό για τη γεωργία του μέλλοντος»
04/05/2026 - 15:44
ΧΗΤΟΣ: Επένδυση 7 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό της μονάδας ΖΗΡΕΙΑ και νέες “πράσινες” συσκευασίες
04/05/2026 - 15:40
R ENERGY: Επιστροφή σε καθαρή κερδοφορία, δείχνουν τα οικονομικά αποτελέσματα του 2025
04/05/2026 - 15:25
ΓΣΕΒΕΕ: Όχι στην αξιοποίηση των κονδυλίων του “Εξοικονομώ” από τους παρόχους ενέργειας
04/05/2026 - 15:15
Ευρεία εκλογή του Προέδρου της ΡΑΑΕΥ, Κωνσταντίνου Τσιμάρα στο Δ.Σ. της ERRA
04/05/2026 - 14:38
Π. Κουκουλόπουλος: Οι πρωτομαγιάτικες χειμερινές θερμοκρασίες επαναφέρουν την αναγκαιότητα προσαρμογής του επιδόματος θέρμανσης στην πραγματικότητα
04/05/2026 - 14:04
ΡΑΑΕΥ: Διαβούλευση για τις δημοπρασίες στα Σημεία Διασύνδεσης και Εισόδου του ΕΣΜΦΑ για το Έτος Αερίου 2026-2027
04/05/2026 - 13:58
Νίκος Χαρδαλιάς: Αξιοποιούμε ευρωπαϊκούς πόρους για τη μείωση του ενεργειακού κόστους σε όλη την Αττική
04/05/2026 - 13:47
ΠΑΣΟΚ: Η ενεργειακή μετάβαση χρειάζεται σχέδιο και ισορροπία – Η Εύβοια δεν αντέχει άλλο βάρος
04/05/2026 - 12:26
Η Volton στο πλευρό του Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) για τα 30 χρόνια προσφοράς του
04/05/2026 - 12:11
Blue Heritage Bootcamp | Western Macedonia: Από την ιδέα στην επιτάχυνση - ένας κύκλος καινοτομίας για τις κοινότητές μας
04/05/2026 - 11:44
Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Η μάχη κατά του μεθανίου, πιθανή λύση στην ενεργειακή κρίση
04/05/2026 - 11:16
Eldorado Gold: Σταθερά οικονομικά και λειτουργικά αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο του 2026
04/05/2026 - 10:45
Motor Oil: Ορισμός Γενικών Διευθυντών, ανακοίνωση αποχώρησης διευθυντικού στελέχους
04/05/2026 - 10:40

Π. Κουκουλόπουλος: Οι πρωτομαγιάτικες χειμερινές θερμοκρασίες επαναφέρουν την αναγκαιότητα προσαρμογής του επιδόματος θέρμανσης στην πραγματικότητα

Newsroom
Δευτέρα, 04/05/2026 - 14:04

Νέα κοινοβουλευτική παρέμβαση για το επίδομα θέρμανσης πραγματοποίησε ο Πάρις Κουκουλόπουλος, ως Υπεύθυνος ΚΤΕ Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής.

Με Ερώτηση που τους συναρμόδιους Υπουργούς, ο Αντιπρόεδρος της Βουλής επαναφέρει «την αναγκαιότητα αναθεώρησης των χρονικών ορίων έναρξης και λήξης της περιόδου που καλύπτει το επίδομα θέρμανσης, ώστε αυτό να ανταποκρίνεται στις πραγματικές καιρικές συνθήκες και όχι σε προκαθορισμένη χρονική περίοδο οριζόντια για όλη τη Χώρα».

Ο Βουλευτής Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής θέτει ως χαρακτηριστικό παράδειγμα, όπως και στην αντίστοιχη Ερώτηση του Οκτωβρίου, τις χειμερινές θερμοκρασίες στο νομό Κοζάνης και ευρύτερα στη Δυτική Μακεδονία, καλώντας την Κυβέρνηση για όλη τη Χώρα «να μεταρρυθμίσει ριζικά το θεσμικό πλαίσιο του επιδόματος θέρμανσης, σε συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα, προκειμένου να προσαρμοστεί στις κατά τόπους ρεαλιστικές θερμοκρασίες της πραγματικότητας, που αντίστοιχα διαμορφώνουν τις ανάγκες θέρμανσης κάθε τοπικής κοινωνίας».

Μεταβατικά μάλιστα, για το τρέχον έτος, ο Π. Κουκουλόπουλος χαρακτηρίζει «αυτονόητη υποχρέωση της Πολιτείας» την τροποποίηση της σχετικής Κ.Υ.Α., για να καλυφθούν αναδρομικά οι χειμερινές θερμοκρασίες πέραν του ορίου της 31ης Μαρτίου.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ

Προς:

  • Υπουργό Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, κ. Κ. Πιερρακάκη
  • Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κ. Στ. Παπασταύρου

Οι χειμερινές θερμοκρασίες πέριξ του μηδενός, οι οποίες επικράτησαν σε πολλές περιοχές της Χώρας τις τελευταίες ημέρες, αλλά και κατά τη διάρκεια του Απριλίου, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το νομό Κοζάνης και ευρύτερα τη Δυτική Μακεδονία, ιδίως δε στα ορεινά χωριά μας και πολύ περισσότερο τις νυχτερινές ώρες, επαναφέρουν επιτακτικά στο προσκήνιο την αναγκαιότητα αναθεώρησης των χρονικών ορίων έναρξης και λήξης της περιόδου που καλύπτει το επίδομα θέρμανσης, ώστε αυτό να ανταποκρίνεται στις πραγματικές καιρικές συνθήκες και όχι σε προκαθορισμένη χρονική περίοδο οριζόντια για όλη τη Χώρα.

Υπενθυμίζεται ότι, ως Υπεύθυνος ΚΤΕ Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, την ίδια αναγκαιότητα (όσον αφορά τότε το χρονικό σημείο έναρξης) είχα θέσει με την 8939/2.10.2025 Ερώτηση «Οι χαμηλές θερμοκρασίες επιτάσσουν άμεση έναρξη διανομής του πετρελαίου θέρμανσης και επίσπευση των διαδικασιών του επιδόματος θέρμανσης – Απαντήσεις τώρα για τηλεθέρμανση και καυσόξυλα». Αδιαφορήσατε και δεν απαντήσατε ποτέ. Το θέμα, όμως, το επαναφέρει η ίδια η πραγματικότητα.

Αυτή τη στιγμή, ως γνωστόν, βρίσκεται σε ισχύ η αριθμ. Α.1151 (Φ.Ε.Κ. Β’ 5802/31.10.2025) Κοινή Απόφαση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας «Χορήγηση επιδόματος θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2025 -2026 και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού». Στην παρ.3 του άρθρου 3, το χρονικό διάστημα καταναλώσεων/αγορών για θέρμανση ορίζεται «από την 1η Οκτωβρίου 2025 έως και την 31η Μαρτίου 2026 και ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης από την 15η Οκτωβρίου 2025, ημερομηνία κατά την οποία άρχεται η διάθεσή του». Οι ίδιες ημερομηνίες Οκτωβρίου έως τέλη Μαρτίου επαναλαμβάνονται σε πολλά εδάφια της Κ.Υ.Α., όπως στις παρ.2 και παρ.6 του άρθρου 4, στην παρ.2 του άρθρου 5, κ.ο.κ. (πλην των ρητών εξαιρέσεων για αγορές πριν τον Οκτώβριο σε συγκεκριμένα είδη).

Άπαντες γνωρίζουν ότι τόσο πριν το χρονικό όριο έναρξης (π.χ. πριν την 15η Οκτωβρίου που έχετε ορίσει για το πετρέλαιο θέρμανσης), όσο και μετά το χρονικό όριο λήξης του Μαρτίου, στη Χώρα επικράτησαν σε πολλές ημερομηνίες χαμηλές θερμοκρασίες, με τους συμπολίτες μας να αναγκάζονται να χρησιμοποιήσουν κατά περίπτωση μέσα θέρμανσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι τώρα που γράφω την παρούσα Ερώτηση κι ενώ ήδη εισήλθαμε στο Μάιο, ήτοι στο 2ο μήνα μετά την 31η Μαρτίου που ορίζει η Κ.Υ.Α., στη Χώρα καταγράφονται όχι απλά χειμερινές θερμοκρασίες, αλλά και εκτεταμένες χιονοπτώσεις. Στις συνομιλίες μου με κατοίκους του νομού Κοζάνης κατά τις καθημερινές επισκέψεις μου στα χωριά, γίνομαι αποδέκτης εύλογων διαμαρτυριών για το γεγονός ότι το επίδομα θέρμανσης είναι απλά “εκτός πραγματικότητας”.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου στις υφιστάμενες καιρικές συνθήκες, δεν είναι αναγκαία μόνο για φέτος και μάλιστα αναδρομικά, ώστε να καλύψει ήδη τον Απρίλιο που τελείωσε. Αυτό αποτελεί αυτονόητη υποχρέωση της Πολιτείας. Πέραν τούτου, όμως, καθίσταται απολύτως αναγκαία η πάγια ριζική μεταρρύθμιση του επιδόματος θέρμανσης, για να μην συζητάμε κάθε φθινόπωρο και κάθε άνοιξη τα ίδια και τα ίδια.

Ειδικότερα, χρειάζεται να εκσυγχρονιστεί το οικείο θεσμικό πλαίσιο, σε συνεργασία με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και μέλη ΔΕΠ των Πανεπιστημίων της Χώρας, ώστε η περίοδος που καλύπτει το επίδομα θέρμανσης να επικαιροποιείται και σε κάθε περίπτωση να καλύπτει ανά περιοχή τις αληθινές καιρικές συνθήκες που αντίστοιχα διαμορφώνουν τις ανάγκες θέρμανσης κάθε τοπικής κοινωνίας.

Δεδομένου ότι η αρμόδια Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μπορεί να σας επιβεβαιώσει επίσημα και σε κάθε λεπτομέρεια τις χειμερινές καιρικές συνθήκες που επανειλημμένως επικράτησαν σε ημερομηνίες εκτός «Οκτωβρίου – Μαρτίου» στη Δυτική Μακεδονία, αλλά και σε πολλές ορεινές περιοχές της Χώρας, κυρίως της Βόρειας Ελλάδας και όχι μόνο.

Δεδομένης της πρόσθετης σημασίας του επιδόματος θέρμανσης για την ποιότητα ζωής των μη προνομιούχων συμπολιτών μας ιδίως στην τρέχουσα συγκυρία, όπου βρισκόμαστε στη δίνη ακόμη μίας ενεργειακής κρίσης, με απρόβλεπτη μέχρι στιγμής διάρκεια και ένταση.

Δεδομένης της ολοκληρωμένης δέσμης προτάσεων του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής για Ενεργειακή Δημοκρατία, όπως αναλυτικά έχουμε παρουσιάσει ήδη από το 2020.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1) Προτίθεστε να μεταρρυθμίσετε ριζικά το θεσμικό πλαίσιο του επιδόματος θέρμανσης, σε συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα, ώστε η χρονική περίοδος που καλύπτει, να προσαρμοστεί στις κατά τόπους ρεαλιστικές θερμοκρασίες της πραγματικότητας, οι οποίες αντίστοιχα διαμορφώνουν τις ανάγκες θέρμανσης κάθε τοπικής κοινωνίας;

2) Όσον αφορά ειδικά το τρέχον έτος, σκοπεύετε να τροποποιήσετε την αριθμ. Α.1151 (Φ.Ε.Κ. Β’ 5802/31.10.2025) Κ.Υ.Α., καλύπτοντας αναδρομικά και το κρύο σε ημερομηνίες Απριλίου και Μαΐου κυρίως σε ορεινές περιοχές του νομού Κοζάνης, ευρύτερα της Δυτικής Μακεδονίας και όχι μόνο;

Τελευταία τροποποίηση στις 04/05/2026 - 14:08

Νίκος Χαρδαλιάς: Αξιοποιούμε ευρωπαϊκούς πόρους για τη μείωση του ενεργειακού κόστους σε όλη την Αττική
Νίκος Χαρδαλιάς: Αξιοποιούμε ευρωπαϊκούς πόρους για τη μείωση του ενεργειακού κόστους σε όλη την Αττική 04 Μαϊος 2026
Γεραπετρίτης: Στηρίζουμε τις διεθνείς πρωτοβουλίες για την απρόσκοπτη και ασφαλή διέλευση των Στενών του Ορμούζ 05 Μαϊος 2026
Γεραπετρίτης: Στηρίζουμε τις διεθνείς πρωτοβουλίες για την απρόσκοπτη και ασφαλή διέλευση των Στενών του Ορμούζ

Αύξηση επιδόματος θέρμανσης και νέα ενεργειακά προγράμματα- Στήριξη σε 1,5 εκατ. ευάλωτα νοικοκυριά και 70.000 επιχειρήσεις
Αύξηση επιδόματος θέρμανσης και νέα ενεργειακά προγράμματα- Στήριξη σε 1,5 εκατ. ευάλωτα νοικοκυριά και 70.000 επιχειρήσεις

Κουκουλόπουλος: Οι εγχώριες πηγές ενέργειας, μόνη απάντηση στην ενεργειακή εξάρτηση
Κουκουλόπουλος: Οι εγχώριες πηγές ενέργειας, μόνη απάντηση στην ενεργειακή εξάρτηση

Επίδομα θέρμανσης: Πότε πληρώνεται η δεύτερη δόση, η διορία για τα παραστατικά
Επίδομα θέρμανσης: Πότε πληρώνεται η δεύτερη δόση, η διορία για τα παραστατικά

Π. Κουκουλόπουλος: Οικονομία και κοινωνία ασφυκτιούν, εξαρτημένες από το εισαγόμενο φυσικό αέριο
Π. Κουκουλόπουλος: Οικονομία και κοινωνία ασφυκτιούν, εξαρτημένες από το εισαγόμενο φυσικό αέριο

Π. Κουκουλόπουλος: Ο Υπουργός να δώσει στη Βουλή όλα τα έγγραφα για την Πτολεμαΐδα V
Π. Κουκουλόπουλος: Ο Υπουργός να δώσει στη Βουλή όλα τα έγγραφα για την Πτολεμαΐδα V

Κουκουλόπουλος: Η ΔΕΗ να τηρήσει τη δέσμευση της για μετοχοποίηση σε ποσοστό 5% των έργων ΑΠΕ προς όφελος των κατοίκων
Κουκουλόπουλος: Η ΔΕΗ να τηρήσει τη δέσμευση της για μετοχοποίηση σε ποσοστό 5% των έργων ΑΠΕ προς όφελος των κατοίκων