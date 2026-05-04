Π. Κουκουλόπουλος: Οι πρωτομαγιάτικες χειμερινές θερμοκρασίες επαναφέρουν την αναγκαιότητα προσαρμογής του επιδόματος θέρμανσης στην πραγματικότητα

Με Ερώτηση που τους συναρμόδιους Υπουργούς, ο Αντιπρόεδρος της Βουλής επαναφέρει «την αναγκαιότητα αναθεώρησης των χρονικών ορίων έναρξης και λήξης της περιόδου που καλύπτει το επίδομα θέρμανσης, ώστε αυτό να ανταποκρίνεται στις πραγματικές καιρικές συνθήκες και όχι σε προκαθορισμένη χρονική περίοδο οριζόντια για όλη τη Χώρα».

Ο Βουλευτής Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής θέτει ως χαρακτηριστικό παράδειγμα, όπως και στην αντίστοιχη Ερώτηση του Οκτωβρίου, τις χειμερινές θερμοκρασίες στο νομό Κοζάνης και ευρύτερα στη Δυτική Μακεδονία, καλώντας την Κυβέρνηση για όλη τη Χώρα «να μεταρρυθμίσει ριζικά το θεσμικό πλαίσιο του επιδόματος θέρμανσης, σε συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα, προκειμένου να προσαρμοστεί στις κατά τόπους ρεαλιστικές θερμοκρασίες της πραγματικότητας, που αντίστοιχα διαμορφώνουν τις ανάγκες θέρμανσης κάθε τοπικής κοινωνίας».

Μεταβατικά μάλιστα, για το τρέχον έτος, ο Π. Κουκουλόπουλος χαρακτηρίζει «αυτονόητη υποχρέωση της Πολιτείας» την τροποποίηση της σχετικής Κ.Υ.Α., για να καλυφθούν αναδρομικά οι χειμερινές θερμοκρασίες πέραν του ορίου της 31ης Μαρτίου.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ

Προς:

Υπουργό Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, κ. Κ. Πιερρακάκη

Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κ. Στ. Παπασταύρου

Οι χειμερινές θερμοκρασίες πέριξ του μηδενός, οι οποίες επικράτησαν σε πολλές περιοχές της Χώρας τις τελευταίες ημέρες, αλλά και κατά τη διάρκεια του Απριλίου, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το νομό Κοζάνης και ευρύτερα τη Δυτική Μακεδονία, ιδίως δε στα ορεινά χωριά μας και πολύ περισσότερο τις νυχτερινές ώρες, επαναφέρουν επιτακτικά στο προσκήνιο την αναγκαιότητα αναθεώρησης των χρονικών ορίων έναρξης και λήξης της περιόδου που καλύπτει το επίδομα θέρμανσης, ώστε αυτό να ανταποκρίνεται στις πραγματικές καιρικές συνθήκες και όχι σε προκαθορισμένη χρονική περίοδο οριζόντια για όλη τη Χώρα.

Υπενθυμίζεται ότι, ως Υπεύθυνος ΚΤΕ Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, την ίδια αναγκαιότητα (όσον αφορά τότε το χρονικό σημείο έναρξης) είχα θέσει με την 8939/2.10.2025 Ερώτηση «Οι χαμηλές θερμοκρασίες επιτάσσουν άμεση έναρξη διανομής του πετρελαίου θέρμανσης και επίσπευση των διαδικασιών του επιδόματος θέρμανσης – Απαντήσεις τώρα για τηλεθέρμανση και καυσόξυλα». Αδιαφορήσατε και δεν απαντήσατε ποτέ. Το θέμα, όμως, το επαναφέρει η ίδια η πραγματικότητα.

Αυτή τη στιγμή, ως γνωστόν, βρίσκεται σε ισχύ η αριθμ. Α.1151 (Φ.Ε.Κ. Β’ 5802/31.10.2025) Κοινή Απόφαση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας «Χορήγηση επιδόματος θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2025 -2026 και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού». Στην παρ.3 του άρθρου 3, το χρονικό διάστημα καταναλώσεων/αγορών για θέρμανση ορίζεται «από την 1η Οκτωβρίου 2025 έως και την 31η Μαρτίου 2026 και ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης από την 15η Οκτωβρίου 2025, ημερομηνία κατά την οποία άρχεται η διάθεσή του». Οι ίδιες ημερομηνίες Οκτωβρίου έως τέλη Μαρτίου επαναλαμβάνονται σε πολλά εδάφια της Κ.Υ.Α., όπως στις παρ.2 και παρ.6 του άρθρου 4, στην παρ.2 του άρθρου 5, κ.ο.κ. (πλην των ρητών εξαιρέσεων για αγορές πριν τον Οκτώβριο σε συγκεκριμένα είδη).

Άπαντες γνωρίζουν ότι τόσο πριν το χρονικό όριο έναρξης (π.χ. πριν την 15η Οκτωβρίου που έχετε ορίσει για το πετρέλαιο θέρμανσης), όσο και μετά το χρονικό όριο λήξης του Μαρτίου, στη Χώρα επικράτησαν σε πολλές ημερομηνίες χαμηλές θερμοκρασίες, με τους συμπολίτες μας να αναγκάζονται να χρησιμοποιήσουν κατά περίπτωση μέσα θέρμανσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι τώρα που γράφω την παρούσα Ερώτηση κι ενώ ήδη εισήλθαμε στο Μάιο, ήτοι στο 2ο μήνα μετά την 31η Μαρτίου που ορίζει η Κ.Υ.Α., στη Χώρα καταγράφονται όχι απλά χειμερινές θερμοκρασίες, αλλά και εκτεταμένες χιονοπτώσεις. Στις συνομιλίες μου με κατοίκους του νομού Κοζάνης κατά τις καθημερινές επισκέψεις μου στα χωριά, γίνομαι αποδέκτης εύλογων διαμαρτυριών για το γεγονός ότι το επίδομα θέρμανσης είναι απλά “εκτός πραγματικότητας”.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου στις υφιστάμενες καιρικές συνθήκες, δεν είναι αναγκαία μόνο για φέτος και μάλιστα αναδρομικά, ώστε να καλύψει ήδη τον Απρίλιο που τελείωσε. Αυτό αποτελεί αυτονόητη υποχρέωση της Πολιτείας. Πέραν τούτου, όμως, καθίσταται απολύτως αναγκαία η πάγια ριζική μεταρρύθμιση του επιδόματος θέρμανσης, για να μην συζητάμε κάθε φθινόπωρο και κάθε άνοιξη τα ίδια και τα ίδια.

Ειδικότερα, χρειάζεται να εκσυγχρονιστεί το οικείο θεσμικό πλαίσιο, σε συνεργασία με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και μέλη ΔΕΠ των Πανεπιστημίων της Χώρας, ώστε η περίοδος που καλύπτει το επίδομα θέρμανσης να επικαιροποιείται και σε κάθε περίπτωση να καλύπτει ανά περιοχή τις αληθινές καιρικές συνθήκες που αντίστοιχα διαμορφώνουν τις ανάγκες θέρμανσης κάθε τοπικής κοινωνίας.

Δεδομένου ότι η αρμόδια Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μπορεί να σας επιβεβαιώσει επίσημα και σε κάθε λεπτομέρεια τις χειμερινές καιρικές συνθήκες που επανειλημμένως επικράτησαν σε ημερομηνίες εκτός «Οκτωβρίου – Μαρτίου» στη Δυτική Μακεδονία, αλλά και σε πολλές ορεινές περιοχές της Χώρας, κυρίως της Βόρειας Ελλάδας και όχι μόνο.

Δεδομένης της πρόσθετης σημασίας του επιδόματος θέρμανσης για την ποιότητα ζωής των μη προνομιούχων συμπολιτών μας ιδίως στην τρέχουσα συγκυρία, όπου βρισκόμαστε στη δίνη ακόμη μίας ενεργειακής κρίσης, με απρόβλεπτη μέχρι στιγμής διάρκεια και ένταση.

Δεδομένης της ολοκληρωμένης δέσμης προτάσεων του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής για Ενεργειακή Δημοκρατία, όπως αναλυτικά έχουμε παρουσιάσει ήδη από το 2020.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1) Προτίθεστε να μεταρρυθμίσετε ριζικά το θεσμικό πλαίσιο του επιδόματος θέρμανσης, σε συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα, ώστε η χρονική περίοδος που καλύπτει, να προσαρμοστεί στις κατά τόπους ρεαλιστικές θερμοκρασίες της πραγματικότητας, οι οποίες αντίστοιχα διαμορφώνουν τις ανάγκες θέρμανσης κάθε τοπικής κοινωνίας;

2) Όσον αφορά ειδικά το τρέχον έτος, σκοπεύετε να τροποποιήσετε την αριθμ. Α.1151 (Φ.Ε.Κ. Β’ 5802/31.10.2025) Κ.Υ.Α., καλύπτοντας αναδρομικά και το κρύο σε ημερομηνίες Απριλίου και Μαΐου κυρίως σε ορεινές περιοχές του νομού Κοζάνης, ευρύτερα της Δυτικής Μακεδονίας και όχι μόνο;