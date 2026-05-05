Η LG Electronics ενισχύει τη θέση της στην ευρωπαϊκή αγορά οικιακών αντλιών θερμότητας
05/05/2026 - 13:43
Ντ. Γιόργκενσεν (Επίτροπος Ενέργειας): Ετοιμότητα για ανακατανομή καυσίμων αεροπορίας
05/05/2026 - 13:11
ΑΔΜΗΕ: Από σήμερα έως τις 7 Μαΐου η σύνοδος της ένωσης GO15 με τους μεγαλύτερους Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας
05/05/2026 - 12:38
Στρατηγική συνεργασία ΕΛΒΟ – Ομίλου Κοπελούζου για την ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας
05/05/2026 - 12:01
Η Schneider Electric ανακοινώνει σημαντική πρόοδο στο νέο σχέδιο δράσης για τη βιωσιμότητα «Impact 2030»
05/05/2026 - 11:31
ΔΕΔΔΗΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για υποδοχή αιτημάτων για φωτοβολταϊκά
05/05/2026 - 10:56
Η ενεργειακή ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο στο επίκεντρο της συνομιλίας Σ. Παπασταύρου - Osama Mobarez
05/05/2026 - 10:32
Ιαπωνία: Πρώτη παράδοση πετρελαίου από τη Ρωσία μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή
05/05/2026 - 10:05
GreenTank: Το ανθρακικό αποτύπωμα της ηλεκτροπαραγωγής – Μάρτιος 2026
05/05/2026 - 09:36
Με νέα ηλεκτρικά λεωφορεία αναδιαμορφώνεται ο συγκοινωνιακός χάρτης στη Θεσ/νίκη
05/05/2026 - 09:06
Κυριάκος Πιερρακάκης: Τα στοχευμένα μέτρα είναι που βοηθούν ουσιαστικά τους ευάλωτους
05/05/2026 - 08:40
Γεραπετρίτης: Στηρίζουμε τις διεθνείς πρωτοβουλίες για την απρόσκοπτη και ασφαλή διέλευση των Στενών του Ορμούζ
05/05/2026 - 08:23
Γιάννης Τριήρης: Μήπως το «Άλλο Κόμμα» έχει ονοματεπώνυμο;
05/05/2026 - 08:12
Περικοπές ΑΠΕ: Διπλασιάστηκαν στο πρώτο τρίμηνο του 2026
05/05/2026 - 08:10
«Εξοικονομώ» μέσω παρόχων ρεύματος: Εντείνονται οι αντιδράσεις από την αγορά
05/05/2026 - 08:07
Το λάθος στην φόρτιση που «γερνά» την μπαταρία των smartphones
05/05/2026 - 06:39
Ζευγάρι αποκαλύπτει πως «ξένοιασε» από τους λογαριασμούς ρεύματος
05/05/2026 - 06:39
Νέα ομιλία του Προστασία της Φύσης Lab με τίτλο: «Πώς το νερό γίνεται καθοριστικό για τη γεωργία του μέλλοντος»
04/05/2026 - 15:44
ΧΗΤΟΣ: Επένδυση 7 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό της μονάδας ΖΗΡΕΙΑ και νέες “πράσινες” συσκευασίες
04/05/2026 - 15:40
R ENERGY: Επιστροφή σε καθαρή κερδοφορία, δείχνουν τα οικονομικά αποτελέσματα του 2025
04/05/2026 - 15:25
ΓΣΕΒΕΕ: Όχι στην αξιοποίηση των κονδυλίων του “Εξοικονομώ” από τους παρόχους ενέργειας
04/05/2026 - 15:15
Ευρεία εκλογή του Προέδρου της ΡΑΑΕΥ, Κωνσταντίνου Τσιμάρα στο Δ.Σ. της ERRA
04/05/2026 - 14:38
Π. Κουκουλόπουλος: Οι πρωτομαγιάτικες χειμερινές θερμοκρασίες επαναφέρουν την αναγκαιότητα προσαρμογής του επιδόματος θέρμανσης στην πραγματικότητα
04/05/2026 - 14:04
ΡΑΑΕΥ: Διαβούλευση για τις δημοπρασίες στα Σημεία Διασύνδεσης και Εισόδου του ΕΣΜΦΑ για το Έτος Αερίου 2026-2027
04/05/2026 - 13:58
Νίκος Χαρδαλιάς: Αξιοποιούμε ευρωπαϊκούς πόρους για τη μείωση του ενεργειακού κόστους σε όλη την Αττική
04/05/2026 - 13:47
ΠΑΣΟΚ: Η ενεργειακή μετάβαση χρειάζεται σχέδιο και ισορροπία – Η Εύβοια δεν αντέχει άλλο βάρος
04/05/2026 - 12:26
Η Volton στο πλευρό του Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) για τα 30 χρόνια προσφοράς του
04/05/2026 - 12:11
Blue Heritage Bootcamp | Western Macedonia: Από την ιδέα στην επιτάχυνση - ένας κύκλος καινοτομίας για τις κοινότητές μας
04/05/2026 - 11:44
Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Η μάχη κατά του μεθανίου, πιθανή λύση στην ενεργειακή κρίση
04/05/2026 - 11:16
Eldorado Gold: Σταθερά οικονομικά και λειτουργικά αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο του 2026
04/05/2026 - 10:45

Το λάθος στην φόρτιση που «γερνά» την μπαταρία των smartphones

Pexels
Newsroom
Τρίτη, 05/05/2026 - 06:39

Το ζήτημα δεν είναι αν η φόρτιση επηρεάζει την υγεία της μπαταρίας - αλλά πόση φθορά προκαλούμε χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε και αν απλές αλλαγές μπορούν να παρατείνουν σημαντικά τη διάρκεια ζωής των συσκευών μας.

Μπορεί οι περισσότεροι χρήστες να μην δίνουν ιδιαίτερη σημασία στον τρόπο με τον οποίο φορτίζουν την μπαταρία του κινητού τους, ωστόσο αυτός διαμορφώνει σε μεγάλο βαθμό τη διάρκεια ζωής της συσκευής.

Παρότι οι κατασκευαστές παρέχουν συγκεκριμένες οδηγίες, ο πραγματικός αντίκτυπος των διαφορετικών τρόπων φόρτισης παραμένει σε μεγάλο βαθμό «αόρατος» μέχρι η απόδοση της μπαταρίας να αρχίσει να υποβαθμίζεται αισθητά.

Πρόσφατα πειραματικά δεδομένα δείχνουν ότι η διαφορά ανάμεσα σε «καλές» και «κακές» συνήθειες φόρτισης δημιουργεί μετρήσιμο χάσμα στη μακροχρόνια αντοχή της μπαταρίας, το οποίο μάλιστα συσσωρεύεται με τον χρόνο.

Η αλήθεια πίσω από τους μύθους της γρήγορης φόρτισης

Εκτεταμένες δοκιμές του HTX Studio αμφισβητούν μία από τις πιο κυρίαρχες αντιλήψεις σχετικά με τη φροντίδα των smartphones. Έπειτα από περισσότερους από 500 κύκλους φόρτισης σε δώδεκα συσκευές - που αντιστοιχούν περίπου σε 18 μήνες τυπικής χρήσης - τα αποτελέσματα παρουσιάζουν μια εικόνα διαφορετική από τη συμβατική αντίληψη.

Το πείραμα χώρισε τα τηλέφωνα σε δύο ομάδες: η μία χρησιμοποιούσε κανονική φόρτιση 12W και η άλλη ταχεία φόρτιση 120W. Το αποτέλεσμα διαψεύδει την κοινή άποψη ότι η γρήγορη φόρτιση καταστρέφει τις μπαταρίες. Τα iPhone έχασαν μόλις 0,5% της μέγιστης χωρητικότητάς τους, ενώ οι συσκευές Android εμφάνισαν ακόμη μικρότερη φθορά, μόλις 0,3%.

Τα δεδομένα αυτά έρχονται σε αντίθεση με τις ευρέως διαδεδομένες ανησυχίες για την τεχνολογία ταχείας φόρτισης.

Τα σύγχρονα smartphones διαθέτουν εξελιγμένα συστήματα θερμικής διαχείρισης και αλγορίθμους φόρτισης που αποτρέπουν τις ακραίες συνθήκες που παλαιότερα συνδέονταν με την ταχεία παροχή ενέργειας. Ο φόβος για τη γρήγορη φόρτιση φαίνεται σε μεγάλο βαθμό αβάσιμος όταν εξετάζονται τα πραγματικά στοιχεία απόδοσης.

Τι έχει πραγματικά σημασία όταν φορτίζουμε το κινητό

Το πιο αποκαλυπτικό μέρος του πειράματος εξέτασε όχι την ταχύτητα φόρτισης αλλά τα επίπεδα φόρτισης. Δύο ομάδες ακολούθησαν διαφορετικά πρωτόκολλα: η μία φόρτιζε από σχεδόν άδεια μπαταρία (5%) έως το 100%, ενώ η άλλη διατηρούσε τη φόρτιση μεταξύ 30% και 80%.

Η διαφορά ήταν σημαντική. Οι πλήρεις κύκλοι αποφόρτισης και επαναφόρτισης οδήγησαν σε απώλεια χωρητικότητας περίπου 12% κατά την περίοδο δοκιμών, σε σύγκριση με μόλις 8% στην ομάδα που διατηρούσε ελεγχόμενο εύρος φόρτισης. Αυτή η διαφορά της τάξης του 4% αποκτά ουσιαστική σημασία στην πραγματική ζωή όταν υπολογιστεί σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής μιας συσκευής.

Σύμφωνα με την επίσημη τεκμηρίωση της Apple για τις μπαταρίες, οι μπαταρίες ιόντων λιθίου υφίστανται χημική γήρανση ανεξάρτητα από τη χρήση, όμως οι ακραίες καταστάσεις φόρτισης επιταχύνουν τη φθορά. Το χημικό στρες που προκαλούν οι πλήρεις κύκλοι δημιουργεί μεγαλύτερη καταπόνηση σε σχέση με πιο ήπιες πρακτικές φόρτισης.

Οι συχνά παραγνωρισμένες συνέπειες

Οι συνήθειες φόρτισης επηρεάζουν με πολλούς τρόπους την λειτουργία του smartphone: Χαρακτηριστικές είναι οι συνέπειες στην σταθερότητα τάσης υπό φορτίο - που οδηγεί σε απροσδόκητα σβησίματα και συνολικά χειρότερες επιδόσεις - αλλά και στην διαχείριση της θερμοκρασίας.

Τα φθαρμένα στοιχεία παράγουν περισσότερη θερμότητα, δημιουργώντας αλυσιδωτές επιπτώσεις που επιβαρύνουν και άλλα εξαρτήματα. Το συνολικό θερμικό προφίλ του smartphone αλλάζει, επηρεάζοντας ενδεχομένως την απόδοση του επεξεργαστή και τη σταθερότητα της κάμερας.

Υπάρχουν όμως και περιβαλλοντικές συνέπειες. Η πρόωρη φθορά των μπαταριών επιταχύνει την αντικατάσταση συσκευών, αυξάνοντας τα ηλεκτρονικά απόβλητα.

Ακόμη και λίγοι μήνες διαφοράς στη διάρκεια ζωής, όταν πολλαπλασιαστούν σε εκατομμύρια συσκευές, δημιουργούν σημαντικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα από την παραγωγή και την απόρριψη.

Πηγή: Leravi

Τελευταία τροποποίηση στις 05/05/2026 - 06:39

