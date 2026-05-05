Το λάθος στην φόρτιση που «γερνά» την μπαταρία των smartphones

Το ζήτημα δεν είναι αν η φόρτιση επηρεάζει την υγεία της μπαταρίας - αλλά πόση φθορά προκαλούμε χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε και αν απλές αλλαγές μπορούν να παρατείνουν σημαντικά τη διάρκεια ζωής των συσκευών μας.

Μπορεί οι περισσότεροι χρήστες να μην δίνουν ιδιαίτερη σημασία στον τρόπο με τον οποίο φορτίζουν την μπαταρία του κινητού τους, ωστόσο αυτός διαμορφώνει σε μεγάλο βαθμό τη διάρκεια ζωής της συσκευής.

Παρότι οι κατασκευαστές παρέχουν συγκεκριμένες οδηγίες, ο πραγματικός αντίκτυπος των διαφορετικών τρόπων φόρτισης παραμένει σε μεγάλο βαθμό «αόρατος» μέχρι η απόδοση της μπαταρίας να αρχίσει να υποβαθμίζεται αισθητά.

Πρόσφατα πειραματικά δεδομένα δείχνουν ότι η διαφορά ανάμεσα σε «καλές» και «κακές» συνήθειες φόρτισης δημιουργεί μετρήσιμο χάσμα στη μακροχρόνια αντοχή της μπαταρίας, το οποίο μάλιστα συσσωρεύεται με τον χρόνο.

Η αλήθεια πίσω από τους μύθους της γρήγορης φόρτισης

Εκτεταμένες δοκιμές του HTX Studio αμφισβητούν μία από τις πιο κυρίαρχες αντιλήψεις σχετικά με τη φροντίδα των smartphones. Έπειτα από περισσότερους από 500 κύκλους φόρτισης σε δώδεκα συσκευές - που αντιστοιχούν περίπου σε 18 μήνες τυπικής χρήσης - τα αποτελέσματα παρουσιάζουν μια εικόνα διαφορετική από τη συμβατική αντίληψη.

Το πείραμα χώρισε τα τηλέφωνα σε δύο ομάδες: η μία χρησιμοποιούσε κανονική φόρτιση 12W και η άλλη ταχεία φόρτιση 120W. Το αποτέλεσμα διαψεύδει την κοινή άποψη ότι η γρήγορη φόρτιση καταστρέφει τις μπαταρίες. Τα iPhone έχασαν μόλις 0,5% της μέγιστης χωρητικότητάς τους, ενώ οι συσκευές Android εμφάνισαν ακόμη μικρότερη φθορά, μόλις 0,3%.

Τα δεδομένα αυτά έρχονται σε αντίθεση με τις ευρέως διαδεδομένες ανησυχίες για την τεχνολογία ταχείας φόρτισης.

Τα σύγχρονα smartphones διαθέτουν εξελιγμένα συστήματα θερμικής διαχείρισης και αλγορίθμους φόρτισης που αποτρέπουν τις ακραίες συνθήκες που παλαιότερα συνδέονταν με την ταχεία παροχή ενέργειας. Ο φόβος για τη γρήγορη φόρτιση φαίνεται σε μεγάλο βαθμό αβάσιμος όταν εξετάζονται τα πραγματικά στοιχεία απόδοσης.

Τι έχει πραγματικά σημασία όταν φορτίζουμε το κινητό

Το πιο αποκαλυπτικό μέρος του πειράματος εξέτασε όχι την ταχύτητα φόρτισης αλλά τα επίπεδα φόρτισης. Δύο ομάδες ακολούθησαν διαφορετικά πρωτόκολλα: η μία φόρτιζε από σχεδόν άδεια μπαταρία (5%) έως το 100%, ενώ η άλλη διατηρούσε τη φόρτιση μεταξύ 30% και 80%.

Η διαφορά ήταν σημαντική. Οι πλήρεις κύκλοι αποφόρτισης και επαναφόρτισης οδήγησαν σε απώλεια χωρητικότητας περίπου 12% κατά την περίοδο δοκιμών, σε σύγκριση με μόλις 8% στην ομάδα που διατηρούσε ελεγχόμενο εύρος φόρτισης. Αυτή η διαφορά της τάξης του 4% αποκτά ουσιαστική σημασία στην πραγματική ζωή όταν υπολογιστεί σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής μιας συσκευής.

Σύμφωνα με την επίσημη τεκμηρίωση της Apple για τις μπαταρίες, οι μπαταρίες ιόντων λιθίου υφίστανται χημική γήρανση ανεξάρτητα από τη χρήση, όμως οι ακραίες καταστάσεις φόρτισης επιταχύνουν τη φθορά. Το χημικό στρες που προκαλούν οι πλήρεις κύκλοι δημιουργεί μεγαλύτερη καταπόνηση σε σχέση με πιο ήπιες πρακτικές φόρτισης.

Οι συχνά παραγνωρισμένες συνέπειες

Οι συνήθειες φόρτισης επηρεάζουν με πολλούς τρόπους την λειτουργία του smartphone: Χαρακτηριστικές είναι οι συνέπειες στην σταθερότητα τάσης υπό φορτίο - που οδηγεί σε απροσδόκητα σβησίματα και συνολικά χειρότερες επιδόσεις - αλλά και στην διαχείριση της θερμοκρασίας.

Τα φθαρμένα στοιχεία παράγουν περισσότερη θερμότητα, δημιουργώντας αλυσιδωτές επιπτώσεις που επιβαρύνουν και άλλα εξαρτήματα. Το συνολικό θερμικό προφίλ του smartphone αλλάζει, επηρεάζοντας ενδεχομένως την απόδοση του επεξεργαστή και τη σταθερότητα της κάμερας.

Υπάρχουν όμως και περιβαλλοντικές συνέπειες. Η πρόωρη φθορά των μπαταριών επιταχύνει την αντικατάσταση συσκευών, αυξάνοντας τα ηλεκτρονικά απόβλητα.

Ακόμη και λίγοι μήνες διαφοράς στη διάρκεια ζωής, όταν πολλαπλασιαστούν σε εκατομμύρια συσκευές, δημιουργούν σημαντικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα από την παραγωγή και την απόρριψη.

Πηγή: Leravi