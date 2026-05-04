Ευρεία εκλογή του Προέδρου της ΡΑΑΕΥ, Κωνσταντίνου Τσιμάρα στο Δ.Σ. της ERRA

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ντ. Γιόργκενσεν (Επίτροπος Ενέργειας): Ετοιμότητα για ανακατανομή καυσίμων αεροπορίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/05/2026 - 13:11
ΑΔΜΗΕ: Από σήμερα έως τις 7 Μαΐου η σύνοδος της ένωσης GO15 με τους μεγαλύτερους Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/05/2026 - 12:38
Στρατηγική συνεργασία ΕΛΒΟ – Ομίλου Κοπελούζου για την ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/05/2026 - 12:01
Η Schneider Electric ανακοινώνει σημαντική πρόοδο στο νέο σχέδιο δράσης για τη βιωσιμότητα «Impact 2030»
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
05/05/2026 - 11:31
ΔΕΔΔΗΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για υποδοχή αιτημάτων για φωτοβολταϊκά
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
05/05/2026 - 10:56
Η ενεργειακή ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο στο επίκεντρο της συνομιλίας Σ. Παπασταύρου - Osama Mobarez
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/05/2026 - 10:32
Ιαπωνία: Πρώτη παράδοση πετρελαίου από τη Ρωσία μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή
ΚΟΣΜΟΣ
05/05/2026 - 10:05
GreenTank: Το ανθρακικό αποτύπωμα της ηλεκτροπαραγωγής – Μάρτιος 2026
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
05/05/2026 - 09:36
Με νέα ηλεκτρικά λεωφορεία αναδιαμορφώνεται ο συγκοινωνιακός χάρτης στη Θεσ/νίκη
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
05/05/2026 - 09:06
Κυριάκος Πιερρακάκης: Τα στοχευμένα μέτρα είναι που βοηθούν ουσιαστικά τους ευάλωτους
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/05/2026 - 08:40
Γεραπετρίτης: Στηρίζουμε τις διεθνείς πρωτοβουλίες για την απρόσκοπτη και ασφαλή διέλευση των Στενών του Ορμούζ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/05/2026 - 08:23
Γιάννης Τριήρης: Μήπως το «Άλλο Κόμμα» έχει ονοματεπώνυμο;
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
05/05/2026 - 08:12
Περικοπές ΑΠΕ: Διπλασιάστηκαν στο πρώτο τρίμηνο του 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
05/05/2026 - 08:10
«Εξοικονομώ» μέσω παρόχων ρεύματος: Εντείνονται οι αντιδράσεις από την αγορά
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
05/05/2026 - 08:07
Το λάθος στην φόρτιση που «γερνά» την μπαταρία των smartphones
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/05/2026 - 06:39
Ζευγάρι αποκαλύπτει πως «ξένοιασε» από τους λογαριασμούς ρεύματος
ΚΟΣΜΟΣ
05/05/2026 - 06:39
Νέα ομιλία του Προστασία της Φύσης Lab με τίτλο: «Πώς το νερό γίνεται καθοριστικό για τη γεωργία του μέλλοντος»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/05/2026 - 15:44
ΧΗΤΟΣ: Επένδυση 7 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό της μονάδας ΖΗΡΕΙΑ και νέες “πράσινες” συσκευασίες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/05/2026 - 15:40
R ENERGY: Επιστροφή σε καθαρή κερδοφορία, δείχνουν τα οικονομικά αποτελέσματα του 2025
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
04/05/2026 - 15:25
ΓΣΕΒΕΕ: Όχι στην αξιοποίηση των κονδυλίων του “Εξοικονομώ” από τους παρόχους ενέργειας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/05/2026 - 15:15
Ευρεία εκλογή του Προέδρου της ΡΑΑΕΥ, Κωνσταντίνου Τσιμάρα στο Δ.Σ. της ERRA
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/05/2026 - 14:38
Π. Κουκουλόπουλος: Οι πρωτομαγιάτικες χειμερινές θερμοκρασίες επαναφέρουν την αναγκαιότητα προσαρμογής του επιδόματος θέρμανσης στην πραγματικότητα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/05/2026 - 14:04
ΡΑΑΕΥ: Διαβούλευση για τις δημοπρασίες στα Σημεία Διασύνδεσης και Εισόδου του ΕΣΜΦΑ για το Έτος Αερίου 2026-2027
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
04/05/2026 - 13:58
Νίκος Χαρδαλιάς: Αξιοποιούμε ευρωπαϊκούς πόρους για τη μείωση του ενεργειακού κόστους σε όλη την Αττική
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/05/2026 - 13:47
ΠΑΣΟΚ: Η ενεργειακή μετάβαση χρειάζεται σχέδιο και ισορροπία – Η Εύβοια δεν αντέχει άλλο βάρος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/05/2026 - 12:26
Η Volton στο πλευρό του Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) για τα 30 χρόνια προσφοράς του
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/05/2026 - 12:11
Blue Heritage Bootcamp | Western Macedonia: Από την ιδέα στην επιτάχυνση - ένας κύκλος καινοτομίας για τις κοινότητές μας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
04/05/2026 - 11:44
Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Η μάχη κατά του μεθανίου, πιθανή λύση στην ενεργειακή κρίση
ΚΟΣΜΟΣ
04/05/2026 - 11:16
Eldorado Gold: Σταθερά οικονομικά και λειτουργικά αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο του 2026
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
04/05/2026 - 10:45
Motor Oil: Ορισμός Γενικών Διευθυντών, ανακοίνωση αποχώρησης διευθυντικού στελέχους
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/05/2026 - 10:40

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Ευρεία εκλογή του Προέδρου της ΡΑΑΕΥ, Κωνσταντίνου Τσιμάρα στο Δ.Σ. της ERRA

Ευρεία εκλογή του Προέδρου της ΡΑΑΕΥ, Κωνσταντίνου Τσιμάρα στο Δ.Σ. της ERRA
Newsroom
Δευτέρα, 04/05/2026 - 14:38

Ο Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, Καθ. Κωνσταντίνος Τσιμάρας, εξελέγη με 26 ψήφους σε σύνολο 28, στο Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Ρυθμιστών Ενέργειας (Energy Regulators Regional Association – ERRA) συγκεντρώνοντας ευρεία στήριξη κατά τη διάρκεια του 23ου Ετήσιου Συνεδρίου και της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης που πραγματοποιήθηκαν στις 27 και 28 Απριλίου 2026 στη Μπρατισλάβα της Σλοβακίας.

Η εκλογή του κ. Τσιμάρα αποτυπώνει την εμπιστοσύνη των μελών της ERRA και ενισχύει τη θεσμική παρουσία της ΡΑΑΕΥ σε διεθνές επίπεδο, αναδεικνύοντας τη συμβολή της Ελλάδας στον τομέα της ενεργειακής ρύθμισης.

Εξελέγησαν, επίσης, οι: Αντριάνα Νέλκοβα Τσατσάκ (Πρόεδρος, ERC, Βόρεια Μακεδονία), Παλ Σαγκβάρι (Αντιπρόεδρος, MEKH, Ουγγαρία), Σεργκέι Αγκχινιάν (μέλος, PSRC, Αρμενία), Αχμέτ Τσάγκρι Τιτσέκ (μέλος, EMRA, Τουρκία), Πονπάτ Λισομπατπιντόν (μέλος, ERC, Ταϊλάνδη), Άλντα Οζόλα (μέλος, PUC, Λετονία), Ντιετμάρ Πρεινστόρφερ (μέλος, E-Control Αυστρία).

Παράλληλα, στην Οικονομική Επιτροπή της ERRA εξελέγη η Προϊστάμενη του Τμήματος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων Κλάδου Ενέργειας της ΡΑΑΕΥ, Ευαγγελία Φραγκουδάκη.

Σημειώνεται πως η Περιφερειακή Ένωση Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ERRA) είναι διεθνής οργανισμός ρυθμιστικών αρχών ενέργειας, που έχει ως στόχο τη βελτίωση των ρυθμιστικών πρακτικών και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των μελών της. Οι εργασίες του 23ου Ετήσιου Συνεδρίου και της Γενικής Συνέλευσης πραγματοποιήθηκαν σε μια ιδιαίτερα συμβολική συγκυρία, καθώς φέτος η ERRA συμπληρώνει 25 χρόνια λειτουργίας.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου ο κ. Τσιμάρας ως ομιλητής αναφέρθηκε στον αυξανόμενο ρόλο των ρυθμιστικών αρχών στη διαμόρφωση πλαισίων που επιτρέπουν τη βέλτιστη αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών, προς όφελος των καταναλωτών και της ενεργειακής μετάβασης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Motor Oil: Ορισμός Γενικών Διευθυντών, ανακοίνωση αποχώρησης διευθυντικού στελέχους
Motor Oil: Ορισμός Γενικών Διευθυντών, ανακοίνωση αποχώρησης διευθυντικού στελέχους 04 Μαϊος 2026
ΧΗΤΟΣ: Επένδυση 7 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό της μονάδας ΖΗΡΕΙΑ και νέες “πράσινες” συσκευασίες 04 Μαϊος 2026
ΧΗΤΟΣ: Επένδυση 7 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό της μονάδας ΖΗΡΕΙΑ και νέες “πράσινες” συσκευασίες

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΡΑΑΕΥ: Διαβούλευση για τις δημοπρασίες στα Σημεία Διασύνδεσης και Εισόδου του ΕΣΜΦΑ για το Έτος Αερίου 2026-2027
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

ΡΑΑΕΥ: Διαβούλευση για τις δημοπρασίες στα Σημεία Διασύνδεσης και Εισόδου του ΕΣΜΦΑ για το Έτος Αερίου 2026-2027

ΡΑΑΕΥ: Διαβούλευση για συντονισμένη αναδιανομή και αντίρροπη συναλλαγή σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κανονισμού 2015/1222
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΡΑΑΕΥ: Διαβούλευση για συντονισμένη αναδιανομή και αντίρροπη συναλλαγή σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κανονισμού 2015/1222

Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης επί της εισήγησης του ΔΕΔΔΗΕ για την τροποποίηση του κώδικα διαχείρισης ΕΔΔΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης επί της εισήγησης του ΔΕΔΔΗΕ για την τροποποίηση του κώδικα διαχείρισης ΕΔΔΗΕ

ΕΣΠΕΝ: Πρόσθετες υπηρεσίες ενεργειακής απόδοσης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΕΣΠΕΝ: Πρόσθετες υπηρεσίες ενεργειακής απόδοσης

Εκπλήρωση από τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας των υποχρεώσεών τους ως προς την καταβολή των υποχρεώσεών τους προς τους Διαχειριστές: Θετική Αναφορά
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Εκπλήρωση από τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας των υποχρεώσεών τους ως προς την καταβολή των υποχρεώσεών τους προς τους Διαχειριστές: Θετική Αναφορά

ΡΑΑΕΥ: Τιμολόγιο Αναφοράς και Χρεώσεις Προμήθειας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Απρίλιο 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΡΑΑΕΥ: Τιμολόγιο Αναφοράς και Χρεώσεις Προμήθειας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Απρίλιο 2026