Ευρεία εκλογή του Προέδρου της ΡΑΑΕΥ, Κωνσταντίνου Τσιμάρα στο Δ.Σ. της ERRA

Ο Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, Καθ. Κωνσταντίνος Τσιμάρας, εξελέγη με 26 ψήφους σε σύνολο 28, στο Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Ρυθμιστών Ενέργειας (Energy Regulators Regional Association – ERRA) συγκεντρώνοντας ευρεία στήριξη κατά τη διάρκεια του 23ου Ετήσιου Συνεδρίου και της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης που πραγματοποιήθηκαν στις 27 και 28 Απριλίου 2026 στη Μπρατισλάβα της Σλοβακίας.

Η εκλογή του κ. Τσιμάρα αποτυπώνει την εμπιστοσύνη των μελών της ERRA και ενισχύει τη θεσμική παρουσία της ΡΑΑΕΥ σε διεθνές επίπεδο, αναδεικνύοντας τη συμβολή της Ελλάδας στον τομέα της ενεργειακής ρύθμισης.

Εξελέγησαν, επίσης, οι: Αντριάνα Νέλκοβα Τσατσάκ (Πρόεδρος, ERC, Βόρεια Μακεδονία), Παλ Σαγκβάρι (Αντιπρόεδρος, MEKH, Ουγγαρία), Σεργκέι Αγκχινιάν (μέλος, PSRC, Αρμενία), Αχμέτ Τσάγκρι Τιτσέκ (μέλος, EMRA, Τουρκία), Πονπάτ Λισομπατπιντόν (μέλος, ERC, Ταϊλάνδη), Άλντα Οζόλα (μέλος, PUC, Λετονία), Ντιετμάρ Πρεινστόρφερ (μέλος, E-Control Αυστρία).

Παράλληλα, στην Οικονομική Επιτροπή της ERRA εξελέγη η Προϊστάμενη του Τμήματος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων Κλάδου Ενέργειας της ΡΑΑΕΥ, Ευαγγελία Φραγκουδάκη.

Σημειώνεται πως η Περιφερειακή Ένωση Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ERRA) είναι διεθνής οργανισμός ρυθμιστικών αρχών ενέργειας, που έχει ως στόχο τη βελτίωση των ρυθμιστικών πρακτικών και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των μελών της. Οι εργασίες του 23ου Ετήσιου Συνεδρίου και της Γενικής Συνέλευσης πραγματοποιήθηκαν σε μια ιδιαίτερα συμβολική συγκυρία, καθώς φέτος η ERRA συμπληρώνει 25 χρόνια λειτουργίας.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου ο κ. Τσιμάρας ως ομιλητής αναφέρθηκε στον αυξανόμενο ρόλο των ρυθμιστικών αρχών στη διαμόρφωση πλαισίων που επιτρέπουν τη βέλτιστη αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών, προς όφελος των καταναλωτών και της ενεργειακής μετάβασης.