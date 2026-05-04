Ο Όμιλος TITAN ολοκληρώνει την εξαγορά της Keystone Cement στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
04/05/2026 - 10:05
Στ. Παπασταύρου: Κάνουμε πράξη την ενεργειακή δημοκρατία. Υλοποιούμε στη Δυτική Ελλάδα το μεγαλύτερο δημόσιο συνεργατικό φωτοβολταϊκό πάρκο στη χώρα
04/05/2026 - 09:44
Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ ξεκινά από σήμερα να συνοδεύει πλοία που έχουν εγκλωβιστεί στα Στενά του Ορμούζ
04/05/2026 - 09:17
Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από «άγνωστα βλήματα» ανοικτά των ΗΑΕ
04/05/2026 - 08:56
Σταύρος Παπασταύρου: Η Ελλάδα είναι ενεργειακός πρωταθλητής στη Νοτιοανατολική Ευρώπη
04/05/2026 - 08:46
ΠΑΣΟΚ: Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης οι μικρομεσαίοι παραγωγοί φωτοβολταϊκών
04/05/2026 - 08:33
Επεκτείνεται σε Ιωάννινα, Πρέβεζα, Γρεβενά και Θεσπρωτία η ασπίδα περιβαλλοντικής προστασίας
04/05/2026 - 08:24
Η ΔΕΠΑ Εμπορίας κέρδισε τον διαγωνισμό της Bulgartransgaz για την προμήθεια LNG
04/05/2026 - 08:18
Γιάννης Τριήρης: Το τραπεζικό «πάρτι» των δισ. και τα «ψιλά γράμματα» του πρωθυπουργού
04/05/2026 - 08:12
Ηλεκτροκίνηση: Επιταχύνει η ΔΕΗ την ανάπτυξη ταχυφορτιστών σε Ελλάδα και Ρουμανία με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση
04/05/2026 - 08:09
Ρεύμα: Ετοιμάζονται οι πάροχοι για τη νέα αγορά εξοικονόμησης με δόσεις στους λογαριασμούς
04/05/2026 - 08:06
Η συσκευή που δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάτε στην πρίζα
04/05/2026 - 06:51
Μην περιμένετε τον καύσωνα: Τι πρέπει να ελέγξετε σήμερα στο κλιματιστικό σας
04/05/2026 - 06:51
7 εύκολοι τρόποι να διατηρήσετε το σπίτι δροσερό
04/05/2026 - 06:52
Γιάννης Τριήρης: Πόσο μακριά είμαστε από τον εφιάλτη της πλήρους φτωχοποίησης;
03/05/2026 - 08:01
Η αγορά πετρελαίου μπροστά στην πραγματικότητα του Ορμούζ
30/04/2026 - 15:51
Παρέμβαση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τα φωτοβολταϊκά μπαλκονιού: Ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας των νοικοκυριών
30/04/2026 - 15:48
Η ΕΛΕΤΑΕΝ προκηρύσσει την φετινή Υποτροφία "Αρθούρος Ζερβός"
30/04/2026 - 15:44
Τροπολογία ΥΠΕΝ για αναστολή οικοδομικών αδειών σε περιοχές που εκπονείται ΕΠΣ και σε εκτός σχεδίου περιοχές της Μήλου
30/04/2026 - 15:43
HELLENiQ ENERGY: Επενδύει στη νέα γενιά με το θερινό Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης "Empowering Interns"
30/04/2026 - 15:41
Πέτη Πέρκα: Απούσα η Ελλάδα από τη Διάσκεψη για τη Μετάβαση από τα Ορυκτά Καύσιμα
30/04/2026 - 15:40
ΡΑΑΕΥ: Διαβούλευση για συντονισμένη αναδιανομή και αντίρροπη συναλλαγή σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κανονισμού 2015/1222
30/04/2026 - 15:37
Γ. Μανιάτης: Δικαιώθηκε ο αγώνας μας στην ΕΕ για τα Ηλιακά Θερμικά
30/04/2026 - 15:13
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης μεταξύ των 300 πόλεων παγκοσμίως που χρηματοδοτούνται από το ίδρυμα Bloomberg Philanthropies για νεανικές δράσεις για το κλίμα
30/04/2026 - 15:10
ΔΕΔΔΗΕ: Στοιχεία Εκκαθάρισης στα ΜΔΝ και ΜΣΣ Κρήτης για το 1ο τρίμηνο του έτους 2026
30/04/2026 - 14:36
Φατίχ Μπιρόλ: Ο κόσμος είναι αντιμέτωπος με τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία
30/04/2026 - 14:34
Ο Α. Βλαμάκης για την ΕΛΕΤΑΕΝ στο workshop "Good Practices and Challenges in Environmental Permitting for RES and BESS Projects"
30/04/2026 - 14:24
H AKTOR LNG USA και η ALUMINIJ της Βοσνίας – Ερζεγοβίνης υπέγραψαν εικοσαετή συμφωνία για την πώληση αμερικανικού LNG
30/04/2026 - 14:17
Μνημόνιο Συνεργασίας Grid Telecom – 4iG για την ενίσχυση της ψηφιακής συνδεσιμότητας στα Βαλκάνια και τη Μεσόγειο
30/04/2026 - 14:06
Παρασύρης: Το ΠΑΣΟΚ εγγυάται μια άλλη ενεργειακή πολιτική
30/04/2026 - 14:00

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Newsroom
Δευτέρα, 04/05/2026 - 10:05

Η Titan SA (Euronext Brussels, Paris και Euronext Athens, TITC) ανακοινώνει ότι η θυγατρική της, Titan America SA («Titan America»), ολοκλήρωσε την εξαγορά της Keystone Cement, εταιρίας παραγωγής τσιμέντου και αδρανών υλικών με έδρα την Πενσυλβάνια, σε συνέχεια της συμφωνίας που ανακοινώθηκε στις 9 Ιανουαρίου 2026.

Με την ολοκλήρωση αυτή, οι τρεις εξαγορές που ανακοινώθηκαν από τον Όμιλο από τον Νοέμβριο 2025 έχουν πλέον ολοκληρωθεί:

  • Vracs de l’ Estuaire (λιμάνι Le Havre, Γαλλία) -εργοστάσιο άλεσης με ετήσια δυναμικότητα άλεσης κλίνκερ 0,6 εκατ. τόνων– η οποία ανακοινώθηκε στις 6 Νοεμβρίου 2025 και ολοκληρώθηκε στις 2 Φεβρουαρίου 2026
  • Traçim Çimento (Ευρύτερης περιοχή Κωνσταντινούπολης, Τουρκία) -εργοστάσιο τσιμέντου με ετήσια παραγωγική δυναμικότητα περίπου 2,5 εκατ. τόνων, καθώς και δικαιώματα άδειας για δεύτερη γραμμή παραγωγής 2,5 εκατ. τόνων- η οποία ανακοινώθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 2025 και ολοκληρώθηκε στις 5 Μαρτίου 2026
  • Keystone Cement (Πενσυλβάνια, Ηνωμένες Πολιτείες) -εργοστάσιο τσιμέντου με ετήσια δυναμικότητα παραγωγής κλίνκερ 990.000 τόνων (short tons) και με εμπορικές ευκαιρίες στον τομέα των αδρανών υλικών- η οποία ανακοινώθηκε στις 9 Ιανουαρίου 2026 και ολοκληρώθηκε στις 1 Μαΐου 2026.

Η συνεισφορά των εξαγορών, καθώς και η ευρύτερη υλοποίηση της στρατηγικής TITAN Forward 2029, θα παρουσιαστούν κατά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Ομίλου για το πρώτο τρίμηνο του 2026, την Πέμπτη 7 Μαΐου 2026.

