R ENERGY: Επιστροφή σε καθαρή κερδοφορία, δείχνουν τα οικονομικά αποτελέσματα του 2025

Ντ. Γιόργκενσεν (Επίτροπος Ενέργειας): Ετοιμότητα για ανακατανομή καυσίμων αεροπορίας
05/05/2026 - 13:11
ΑΔΜΗΕ: Από σήμερα έως τις 7 Μαΐου η σύνοδος της ένωσης GO15 με τους μεγαλύτερους Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας
05/05/2026 - 12:38
Στρατηγική συνεργασία ΕΛΒΟ – Ομίλου Κοπελούζου για την ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας
05/05/2026 - 12:01
Η Schneider Electric ανακοινώνει σημαντική πρόοδο στο νέο σχέδιο δράσης για τη βιωσιμότητα «Impact 2030»
05/05/2026 - 11:31
ΔΕΔΔΗΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για υποδοχή αιτημάτων για φωτοβολταϊκά
05/05/2026 - 10:56
Η ενεργειακή ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο στο επίκεντρο της συνομιλίας Σ. Παπασταύρου - Osama Mobarez
05/05/2026 - 10:32
Ιαπωνία: Πρώτη παράδοση πετρελαίου από τη Ρωσία μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή
05/05/2026 - 10:05
GreenTank: Το ανθρακικό αποτύπωμα της ηλεκτροπαραγωγής – Μάρτιος 2026
05/05/2026 - 09:36
Με νέα ηλεκτρικά λεωφορεία αναδιαμορφώνεται ο συγκοινωνιακός χάρτης στη Θεσ/νίκη
05/05/2026 - 09:06
Κυριάκος Πιερρακάκης: Τα στοχευμένα μέτρα είναι που βοηθούν ουσιαστικά τους ευάλωτους
05/05/2026 - 08:40
Γεραπετρίτης: Στηρίζουμε τις διεθνείς πρωτοβουλίες για την απρόσκοπτη και ασφαλή διέλευση των Στενών του Ορμούζ
05/05/2026 - 08:23
Γιάννης Τριήρης: Μήπως το «Άλλο Κόμμα» έχει ονοματεπώνυμο;
05/05/2026 - 08:12
Περικοπές ΑΠΕ: Διπλασιάστηκαν στο πρώτο τρίμηνο του 2026
05/05/2026 - 08:10
«Εξοικονομώ» μέσω παρόχων ρεύματος: Εντείνονται οι αντιδράσεις από την αγορά
05/05/2026 - 08:07
Το λάθος στην φόρτιση που «γερνά» την μπαταρία των smartphones
05/05/2026 - 06:39
Ζευγάρι αποκαλύπτει πως «ξένοιασε» από τους λογαριασμούς ρεύματος
05/05/2026 - 06:39
Νέα ομιλία του Προστασία της Φύσης Lab με τίτλο: «Πώς το νερό γίνεται καθοριστικό για τη γεωργία του μέλλοντος»
04/05/2026 - 15:44
ΧΗΤΟΣ: Επένδυση 7 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό της μονάδας ΖΗΡΕΙΑ και νέες “πράσινες” συσκευασίες
04/05/2026 - 15:40
R ENERGY: Επιστροφή σε καθαρή κερδοφορία, δείχνουν τα οικονομικά αποτελέσματα του 2025
04/05/2026 - 15:25
ΓΣΕΒΕΕ: Όχι στην αξιοποίηση των κονδυλίων του “Εξοικονομώ” από τους παρόχους ενέργειας
04/05/2026 - 15:15
Ευρεία εκλογή του Προέδρου της ΡΑΑΕΥ, Κωνσταντίνου Τσιμάρα στο Δ.Σ. της ERRA
04/05/2026 - 14:38
Π. Κουκουλόπουλος: Οι πρωτομαγιάτικες χειμερινές θερμοκρασίες επαναφέρουν την αναγκαιότητα προσαρμογής του επιδόματος θέρμανσης στην πραγματικότητα
04/05/2026 - 14:04
ΡΑΑΕΥ: Διαβούλευση για τις δημοπρασίες στα Σημεία Διασύνδεσης και Εισόδου του ΕΣΜΦΑ για το Έτος Αερίου 2026-2027
04/05/2026 - 13:58
Νίκος Χαρδαλιάς: Αξιοποιούμε ευρωπαϊκούς πόρους για τη μείωση του ενεργειακού κόστους σε όλη την Αττική
04/05/2026 - 13:47
ΠΑΣΟΚ: Η ενεργειακή μετάβαση χρειάζεται σχέδιο και ισορροπία – Η Εύβοια δεν αντέχει άλλο βάρος
04/05/2026 - 12:26
Η Volton στο πλευρό του Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) για τα 30 χρόνια προσφοράς του
04/05/2026 - 12:11
Blue Heritage Bootcamp | Western Macedonia: Από την ιδέα στην επιτάχυνση - ένας κύκλος καινοτομίας για τις κοινότητές μας
04/05/2026 - 11:44
Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Η μάχη κατά του μεθανίου, πιθανή λύση στην ενεργειακή κρίση
04/05/2026 - 11:16
Eldorado Gold: Σταθερά οικονομικά και λειτουργικά αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο του 2026
04/05/2026 - 10:45
Motor Oil: Ορισμός Γενικών Διευθυντών, ανακοίνωση αποχώρησης διευθυντικού στελέχους
04/05/2026 - 10:40

R ENERGY: Επιστροφή σε καθαρή κερδοφορία, δείχνουν τα οικονομικά αποτελέσματα του 2025
Newsroom
Δευτέρα, 04/05/2026 - 15:25
  • Ισχυρή λειτουργική κερδοφορία με σημαντική ενίσχυση του EBITDA, αυξημένο κατά 96,4% σε ετήσια βάση
  • Σημαντική βελτίωση περιθωρίου EBITDA στο 81,7% από 40,2% το 2024
  • Επιστροφή σε καθαρή κερδοφορία, έναντι ζημιών το 2024, με καθαρά κέρδη €0,8 εκατ.
  • EBIT €2,1 εκατ. έναντι ζημιών €0,4 εκατ. το 2024
  • Κέρδη προ φόρων €1,2 εκατ. έναντι ζημιών €1,6 εκατ. το 2024

Η R Energy1 ανακοινώνει σήμερα τα ελεγμένα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025, καταγράφοντας σημαντική βελτίωση της λειτουργικής της απόδοσης και επιστροφή σε καθαρή κερδοφορία, παρά την οριακή υποχώρηση του κύκλου εργασιών.

Τα συνολικά λειτουργικά έσοδα διαμορφώθηκαν στα €4,4 εκατ. την περίοδο, έναντι €4,6 εκατ. το 2024, παρουσιάζοντας οριακή μείωση κατά 3,4%, κυρίως λόγω ελαφρώς χαμηλότερης ετήσιας παραγωγής, επηρεασμένης από περιορισμένες περικοπές στο δίκτυο.

Το μικτό κέρδος ενισχύθηκε σημαντικά στα €3,0 εκατ. από €2,4 εκατ. το προηγούμενο έτος, αντανακλώντας τη βελτιωμένη αποδοτικότητα του χαρτοφυλακίου και την αποτελεσματική διαχείριση κόστους.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) για το 2025 αυξήθηκαν κατά 96,4% σε ετήσια βάση φτάνοντας τα € 3,6 εκατ. Το περιθώριο EBITDA στα συνολικά έσοδα διαμορφώθηκε στο 81,7% έναντι του 40,2% το 2024.

Τα λειτουργικά κέρδη (EBIT) ανήλθαν σε €2,1 εκατ. και αντιπροσωπεύουν το 48.1% των συνολικών εσόδων, έναντι ζημιών €0,4 εκατ. το 2024, ενώ τα κέρδη προ φόρων (EBT) διαμορφώθηκαν σε €1,2 εκατ., από ζημιές €1,6 εκατ. την προηγούμενη χρήση, λόγω του χαμηλότερου χρηματοοικονομικού κόστους της περιόδου που οφείλεται κυρίως στην μείωση των επιτοκίων.

Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €0,8 εκατ., έναντι καθαρών ζημιών €1,8 εκατ. το 2024, αποτυπώνοντας την ισχυρή ανάκαμψη της κερδοφορίας.

Οι καθαρές δανειακές υποχρεώσεις ανήλθαν στα € 33,7 εκατ., αυξημένες από τα € 32.4 εκατ. στο τέλος του 2024, στο πλαίσιο της υλοποίησης του επενδυτικού πλάνου της εταιρείας.

Το κεφάλαιο κίνησης διαμορφώθηκε αρνητικό στα €4,8 εκατ., αντανακλώντας κυρίως τη δομή χρηματοδότησης και τη χρονική κατανομή των υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων με λήξη εντός της επόμενης χρήσης.

Η Διοίκηση έχει ήδη δρομολογήσει ένα σύνολο ενεργειών για την ενίσχυση της ρευστότητας και την ομαλοποίηση του κεφαλαίου κίνησης, συμπεριλαμβανομένων πρωτοβουλιών αναχρηματοδότησης υποχρεώσεων, βελτιστοποίησης των ταμειακών ροών και αξιοποίησης διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων. Στο πλαίσιο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του στις 2 Απριλίου 2026, αποφάσισε τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων εντός των επόμενων τριών μηνών, με θέμα την έγκριση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους €5 εκατ. Οι ενέργειες αυτές αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω την κεφαλαιακή διάρθρωση της Εταιρείας και να στηρίξουν τη συνέχιση της δραστηριότητάς της.

R Energy1 Holdings

Παράλληλα, ο Όμιλος R Energy1 Holdings, πέραν της R Energy1, συνεχίζει την ανάπτυξη του επιχειρηματικού του πλάνου, με χαρτοφυλάκιο έργων άνω των 150MW σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και έργα αποθήκευσης ενέργειας. Τα έργα αυτά βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια ωρίμανσης, με ορίζοντα ολοκλήρωσης περίπου 18 μηνών, έως τα τέλη του 2027 / αρχές του 2028, σύμφωνα με τον υφιστάμενο επενδυτικό προγραμματισμό του Ομίλου.

Τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα του 2025 έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).

«Τα αποτελέσματα του 2025 επιβεβαιώνουν τη σημαντική βελτίωση της λειτουργικής μας κερδοφορίας και τη σταδιακή ενίσχυση των ταμειακών μας ροών. Παράλληλα, παραμένουμε προσηλωμένοι στη διατήρηση ισχυρής χρηματοοικονομικής θέσης, με στοχευμένες ενέργειες για τη βελτιστοποίηση της ρευστότητας και τη διαχείριση των υποχρεώσεών μας», δήλωσε ο κ. Γεώργιος Ρόκας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της R Energy1.

«Στο πλαίσιο αυτό, προχωρούμε με συνέπεια στην υλοποίηση της χρηματοδοτικής μας στρατηγικής, ενισχύοντας την κεφαλαιακή μας βάση και στηρίζοντας τη μελλοντική ανάπτυξη της εταιρείας, με στόχο τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους και τους επενδυτές μας».

