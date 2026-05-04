ΠΑΣΟΚ: Η ενεργειακή μετάβαση χρειάζεται σχέδιο και ισορροπία – Η Εύβοια δεν αντέχει άλλο βάρος

Στην Ολομέλεια της Βουλής, στο πλαίσιο της συζήτησης για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τοποθετήθηκε η βουλευτής Ευβοίας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κατερίνα Καζάνη.

Η βουλευτής άσκησε έντονη κριτική στο νομοσχέδιο, επισημαίνοντας ότι εστιάζει στην επιτάχυνση των έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας χωρίς ολοκληρωμένο χωροταξικό σχεδιασμό. Όπως τόνισε, η Κυβέρνηση προωθεί τις «περιοχές επιτάχυνσης», ενώ η χώρα εξακολουθεί να λειτουργεί χωρίς νέο ειδικό χωροταξικό για τις ΑΠΕ, χωρίς χωροταξικό τουρισμού και με καθυστερήσεις στα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην περίπτωση της Εύβοιας, η οποία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα υπερσυγκέντρωσης ενεργειακών έργων. Όπως ανέφερε, σε ένα νησί που καλύπτει λιγότερο από το 3% της επικράτειας, φιλοξενούνται πάνω από 600 ανεμογεννήτριες, δηλαδή περίπου το 22% της χώρας, ενώ δεκάδες νέα έργα βρίσκονται σε εξέλιξη ή σχεδιασμό.

Η κα Καζάνη υπογράμμισε ότι η πραγματικότητα αυτή δεν συνάδει με τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού περί ανάπτυξης των ΑΠΕ με σεβασμό στο περιβάλλον και τη συναίνεση των τοπικών κοινωνιών, τονίζοντας ότι καταγράφονται εγκαταστάσεις σε ευαίσθητα οικοσυστήματα χωρίς κοινωνική αποδοχή.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην προώθηση έργων αποθήκευσης ενέργειας τόσο στη νότια όσο και στη βόρεια Εύβοια. Ως προς τη Βόρεια Εύβοια, επεσήμανε ότι πρόκειται για μια περιοχή που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές, ενώ τόνισε ότι η αποθήκευση δεν είναι ουδέτερη, καθώς προεξοφλεί παραγωγή ενέργειας, θέτοντας ερωτήματα για τον συνολικό ενεργειακό σχεδιασμό στην περιοχή.

Η βουλευτής στάθηκε και στην έντονη αντίφαση μεταξύ της ταχείας προώθησης ενεργειακών έργων και της καθυστέρησης βασικών υποδομών. Όπως επισήμανε, το οδικό δίκτυο της Εύβοιας παραμένει απαρχαιωμένο και δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες ασφάλειας και κυκλοφορίας, ενώ τα έργα καθυστερούν, οι μελέτες μένουν ημιτελείς και σαφές χρονοδιάγραμμα δεν υπάρχει.

Την ίδια εικόνα παρουσιάζουν και κρίσιμες υποδομές, όπως το φράγμα Σέτας–Μανικίων και το εξωτερικό υδραγωγείο του Δήμου Κύμης–Αλιβερίου. Παράλληλα, στο πρόγραμμα σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης εντάσσονται μόλις τέσσερις οικισμοί σε όλη την Εύβοια, αφήνοντας περιοχές με ανάλογες ανάγκες εκτός.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον Μύτικα, όπου το έργο της υπόγειας όδευσης καλωδίων υπερυψηλής τάσης προχωρά κανονικά, αγνοώντας την έκθεση του ΕΚΠΑ και τις αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας.

Επιπλέον, ανέδειξε τα σοβαρά κενά στα δασαρχεία, τονίζοντας ότι η υποστελέχωση υπονομεύει την προστασία και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος.

Κλείνοντας, η κα Καζάνη υπογράμμισε ότι η ενεργειακή μετάβαση είναι αναγκαία, αλλά δεν μπορεί να προχωρά χωρίς σχέδιο, όρια και ισορροπία.

«Η πρόοδος δεν κρίνεται μόνο από το πόσα έργα γίνονται, αλλά και από το πού και με ποιους όρους γίνονται. Δεν μπορεί η ίδια περιοχή να σηκώνει συνεχώς το ίδιο βάρος. Η ενεργειακή μετάβαση μπορεί να γίνει σωστά — με σχέδιο, με ισορροπία και με σεβασμό στο περιβάλλον και στις τοπικές κοινωνίες», τόνισε χαρακτηριστικά.