ΠΑΣΟΚ: Η ενεργειακή μετάβαση χρειάζεται σχέδιο και ισορροπία – Η Εύβοια δεν αντέχει άλλο βάρος

Ντ. Γιόργκενσεν (Επίτροπος Ενέργειας): Ετοιμότητα για ανακατανομή καυσίμων αεροπορίας
05/05/2026 - 13:11
ΑΔΜΗΕ: Από σήμερα έως τις 7 Μαΐου η σύνοδος της ένωσης GO15 με τους μεγαλύτερους Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας
05/05/2026 - 12:38
Στρατηγική συνεργασία ΕΛΒΟ – Ομίλου Κοπελούζου για την ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας
05/05/2026 - 12:01
Η Schneider Electric ανακοινώνει σημαντική πρόοδο στο νέο σχέδιο δράσης για τη βιωσιμότητα «Impact 2030»
05/05/2026 - 11:31
ΔΕΔΔΗΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για υποδοχή αιτημάτων για φωτοβολταϊκά
05/05/2026 - 10:56
Η ενεργειακή ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο στο επίκεντρο της συνομιλίας Σ. Παπασταύρου - Osama Mobarez
05/05/2026 - 10:32
Ιαπωνία: Πρώτη παράδοση πετρελαίου από τη Ρωσία μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή
05/05/2026 - 10:05
GreenTank: Το ανθρακικό αποτύπωμα της ηλεκτροπαραγωγής – Μάρτιος 2026
05/05/2026 - 09:36
Με νέα ηλεκτρικά λεωφορεία αναδιαμορφώνεται ο συγκοινωνιακός χάρτης στη Θεσ/νίκη
05/05/2026 - 09:06
Κυριάκος Πιερρακάκης: Τα στοχευμένα μέτρα είναι που βοηθούν ουσιαστικά τους ευάλωτους
05/05/2026 - 08:40
Γεραπετρίτης: Στηρίζουμε τις διεθνείς πρωτοβουλίες για την απρόσκοπτη και ασφαλή διέλευση των Στενών του Ορμούζ
05/05/2026 - 08:23
Γιάννης Τριήρης: Μήπως το «Άλλο Κόμμα» έχει ονοματεπώνυμο;
05/05/2026 - 08:12
Περικοπές ΑΠΕ: Διπλασιάστηκαν στο πρώτο τρίμηνο του 2026
05/05/2026 - 08:10
«Εξοικονομώ» μέσω παρόχων ρεύματος: Εντείνονται οι αντιδράσεις από την αγορά
05/05/2026 - 08:07
Το λάθος στην φόρτιση που «γερνά» την μπαταρία των smartphones
05/05/2026 - 06:39
Ζευγάρι αποκαλύπτει πως «ξένοιασε» από τους λογαριασμούς ρεύματος
05/05/2026 - 06:39
Νέα ομιλία του Προστασία της Φύσης Lab με τίτλο: «Πώς το νερό γίνεται καθοριστικό για τη γεωργία του μέλλοντος»
04/05/2026 - 15:44
ΧΗΤΟΣ: Επένδυση 7 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό της μονάδας ΖΗΡΕΙΑ και νέες "πράσινες" συσκευασίες
04/05/2026 - 15:40
R ENERGY: Επιστροφή σε καθαρή κερδοφορία, δείχνουν τα οικονομικά αποτελέσματα του 2025
04/05/2026 - 15:25
ΓΣΕΒΕΕ: Όχι στην αξιοποίηση των κονδυλίων του "Εξοικονομώ" από τους παρόχους ενέργειας
04/05/2026 - 15:15
Ευρεία εκλογή του Προέδρου της ΡΑΑΕΥ, Κωνσταντίνου Τσιμάρα στο Δ.Σ. της ERRA
04/05/2026 - 14:38
Π. Κουκουλόπουλος: Οι πρωτομαγιάτικες χειμερινές θερμοκρασίες επαναφέρουν την αναγκαιότητα προσαρμογής του επιδόματος θέρμανσης στην πραγματικότητα
04/05/2026 - 14:04
ΡΑΑΕΥ: Διαβούλευση για τις δημοπρασίες στα Σημεία Διασύνδεσης και Εισόδου του ΕΣΜΦΑ για το Έτος Αερίου 2026-2027
04/05/2026 - 13:58
Νίκος Χαρδαλιάς: Αξιοποιούμε ευρωπαϊκούς πόρους για τη μείωση του ενεργειακού κόστους σε όλη την Αττική
04/05/2026 - 13:47
ΠΑΣΟΚ: Η ενεργειακή μετάβαση χρειάζεται σχέδιο και ισορροπία – Η Εύβοια δεν αντέχει άλλο βάρος
04/05/2026 - 12:26
Η Volton στο πλευρό του Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) για τα 30 χρόνια προσφοράς του
04/05/2026 - 12:11
Blue Heritage Bootcamp | Western Macedonia: Από την ιδέα στην επιτάχυνση - ένας κύκλος καινοτομίας για τις κοινότητές μας
04/05/2026 - 11:44
Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Η μάχη κατά του μεθανίου, πιθανή λύση στην ενεργειακή κρίση
04/05/2026 - 11:16
Eldorado Gold: Σταθερά οικονομικά και λειτουργικά αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο του 2026
04/05/2026 - 10:45
Motor Oil: Ορισμός Γενικών Διευθυντών, ανακοίνωση αποχώρησης διευθυντικού στελέχους
04/05/2026 - 10:40

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Η ενεργειακή μετάβαση χρειάζεται σχέδιο και ισορροπία – Η Εύβοια δεν αντέχει άλλο βάρος
Δευτέρα, 04/05/2026 - 12:26

Στην Ολομέλεια της Βουλής, στο πλαίσιο της συζήτησης για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τοποθετήθηκε η βουλευτής Ευβοίας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κατερίνα Καζάνη.

Η βουλευτής άσκησε έντονη κριτική στο νομοσχέδιο, επισημαίνοντας ότι εστιάζει στην επιτάχυνση των έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας χωρίς ολοκληρωμένο χωροταξικό σχεδιασμό. Όπως τόνισε, η Κυβέρνηση προωθεί τις «περιοχές επιτάχυνσης», ενώ η χώρα εξακολουθεί να λειτουργεί χωρίς νέο ειδικό χωροταξικό για τις ΑΠΕ, χωρίς χωροταξικό τουρισμού και με καθυστερήσεις στα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην περίπτωση της Εύβοιας, η οποία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα υπερσυγκέντρωσης ενεργειακών έργων. Όπως ανέφερε, σε ένα νησί που καλύπτει λιγότερο από το 3% της επικράτειας, φιλοξενούνται πάνω από 600 ανεμογεννήτριες, δηλαδή περίπου το 22% της χώρας, ενώ δεκάδες νέα έργα βρίσκονται σε εξέλιξη ή σχεδιασμό.

Η κα Καζάνη υπογράμμισε ότι η πραγματικότητα αυτή δεν συνάδει με τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού περί ανάπτυξης των ΑΠΕ με σεβασμό στο περιβάλλον και τη συναίνεση των τοπικών κοινωνιών, τονίζοντας ότι καταγράφονται εγκαταστάσεις σε ευαίσθητα οικοσυστήματα χωρίς κοινωνική αποδοχή.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην προώθηση έργων αποθήκευσης ενέργειας τόσο στη νότια όσο και στη βόρεια Εύβοια. Ως προς τη Βόρεια Εύβοια, επεσήμανε ότι πρόκειται για μια περιοχή που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές, ενώ τόνισε ότι η αποθήκευση δεν είναι ουδέτερη, καθώς προεξοφλεί παραγωγή ενέργειας, θέτοντας ερωτήματα για τον συνολικό ενεργειακό σχεδιασμό στην περιοχή.

Η βουλευτής στάθηκε και στην έντονη αντίφαση μεταξύ της ταχείας προώθησης ενεργειακών έργων και της καθυστέρησης βασικών υποδομών. Όπως επισήμανε, το οδικό δίκτυο της Εύβοιας παραμένει απαρχαιωμένο και δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες ασφάλειας και κυκλοφορίας, ενώ τα έργα καθυστερούν, οι μελέτες μένουν ημιτελείς και σαφές χρονοδιάγραμμα δεν υπάρχει.

Την ίδια εικόνα παρουσιάζουν και κρίσιμες υποδομές, όπως το φράγμα Σέτας–Μανικίων και το εξωτερικό υδραγωγείο του Δήμου Κύμης–Αλιβερίου. Παράλληλα, στο πρόγραμμα σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης εντάσσονται μόλις τέσσερις οικισμοί σε όλη την Εύβοια, αφήνοντας περιοχές με ανάλογες ανάγκες εκτός.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον Μύτικα, όπου το έργο της υπόγειας όδευσης καλωδίων υπερυψηλής τάσης προχωρά κανονικά, αγνοώντας την έκθεση του ΕΚΠΑ και τις αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας.

Επιπλέον, ανέδειξε τα σοβαρά κενά στα δασαρχεία, τονίζοντας ότι η υποστελέχωση υπονομεύει την προστασία και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος.

Κλείνοντας, η κα Καζάνη υπογράμμισε ότι η ενεργειακή μετάβαση είναι αναγκαία, αλλά δεν μπορεί να προχωρά χωρίς σχέδιο, όρια και ισορροπία.

«Η πρόοδος δεν κρίνεται μόνο από το πόσα έργα γίνονται, αλλά και από το πού και με ποιους όρους γίνονται. Δεν μπορεί η ίδια περιοχή να σηκώνει συνεχώς το ίδιο βάρος. Η ενεργειακή μετάβαση μπορεί να γίνει σωστά — με σχέδιο, με ισορροπία και με σεβασμό στο περιβάλλον και στις τοπικές κοινωνίες», τόνισε χαρακτηριστικά.

