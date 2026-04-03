Στ. Αγγελούδης: Η Θεσσαλονίκη κέρδισε τη μάχη για τη ΔΕΘ – 120 στρέμματα ανοιχτού, προσβάσιμου Μητροπολιτικού Πάρκου

Σαφές μήνυμα υπέρ της νομιμότητας, της θεσμικής ευθύνης και της ανάγκης να διασφαλιστεί η υλοποίηση του νέου σχεδίου για τη ΔΕΘ έστειλε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης , κατά την τοποθέτησή του στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στη συζήτηση για το αίτημα διεξαγωγής τοπικού δημοψηφίσματος.

Όπως υπογράμμισε, το νέο σχέδιο που προτείνεται αποτελεί καρπό της κοινής διεκδίκησης της πόλης, της δημοτικής Αρχής και της Κοινωνίας των Πολιτών. Περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός ενιαίου Μητροπολιτικού Πάρκου 120 στρεμμάτων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης – έναντι μόλις 60 στρεμμάτων που προέβλεπε το πρώτο σχέδιο – ανοιχτού και προσβάσιμου σε πολίτες και επισκέπτες της πόλης.

Παράλληλα, επετεύχθη ο περιορισμός του κτιριακού αποτυπώματος σε μόλις δύο νέα εκθεσιακά κτίρια, η κατάργηση του real estate και η αναβάθμιση του συνεδριακού κέντρου «Ιωάννης Βελλίδης» που θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για την περαιτέρω προώθηση του συνεδριακού τουρισμού. Όπως προσέθεσε ο κ. Αγγελούδης, ως επιτυχία της διεκδίκησης οφείλει να καταγραφεί το γεγονός, πως η ΔΕΘ αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου τη δαπάνη για τη φύλαξη και τη συντήρηση του χώρου και του μητροπολιτικού πάρκου.

Τόνισε ακόμη, ότι η Διοίκηση επιμένει στην ένταξη της έκτασης των 12 στρεμμάτων της Αγίας Φωτεινής, ώστε να δημιουργηθεί ένας ακόμη μεγαλύτερος, ενιαίος χώρος πρασίνου. “Με απλά λόγια, η πόλη διεκδίκησε και πέτυχε την αλλαγή ενός προηγούμενου, απαράδεκτου σχεδίου. Και αυτό είναι μια μεγάλη νίκη. Μια νίκη της πόλης, της κοινωνίας, της συλλογικής προσπάθειας“, τόνισε ο κ. Αγγελούδης.

Απορρίπτοντας διχαστικά διλήμματα, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης ήταν κατηγορηματικός: «Στο ψευτοδίλημμα “Έκθεση ή Μητροπολιτικό Πάρκο”, η απάντηση είναι σαφής: Και Έκθεση και Μητροπολιτικό Πάρκο. Το διεκδικήσαμε και το κερδίσαμε».

Όπως υπογράμμισε, η ευθύνη της πόλης και των θεσμών της εστιάζεται πλέον στην πιστή εφαρμογή του σχεδίου, ώστε να διασφαλιστεί ότι η Θεσσαλονίκη θα αποκτήσει τον δημόσιο χώρο και το πράσινο που δικαιούται, χωρίς πισωγυρίσματα και καθυστερήσεις.

“Δεν τελειώνει τίποτα σήμερα”, συνέχισε. “Σήμερα ξεκινά η ευθύνη να διασφαλίσουμε ότι αυτή η νίκη θα γίνει πράξη», τόνισε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, καλώντας όλες τις πλευρές να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, με ενότητα και σοβαρότητα.

Ο κ. Αγγελούδης υπογράμμισε ότι «το θέμα της ΔΕΘ δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται «με όρους εντυπώσεων ή πολιτικής σκοπιμότητας», αλλά αποκλειστικά με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

«Επειδή επικαλείστε συνέχεια τους συμπολίτες μας που αν και δεν γνωρίζω τον συνολικό τους αριθμό, και τους σέβομαι και τους τιμώ, τους ενημερώσατε για το νέο σχέδιο ανάπλασης πριν τους καλέσετε να υπογράψουν, ή μήπως αφήνατε τεχνηέντως να πιστεύουν πως υπάρχει στο τραπέζι μόνο το παλιό, φαραωνικό σχέδιο, με το οποίο και εμείς διαφωνήσαμε;

Μήπως αποσπάσατε τη ψήφο των συμπολιτών μας με μισές αλήθειες; Μήπως τελικά με την ατέρμονη αναζήτηση μιας επιλογής που δεν υπάρχει, όπως είναι η Σίνδος, εξυπηρετούνται έστω και αθέλητα άλλα συμφέροντα, που θέλουν τη ΔΕΘ εκτός Θεσσαλονίκης ή και Μακεδονίας; Σήμερα καλούμαστε να τοποθετηθούμε σε ένα ζήτημα που, πέρα από τη διαδικαστική του διάσταση, αγγίζει τον πυρήνα της θεσμικής μας ευθύνης: Τη νομιμότητα, τη διαφάνεια και τη σοβαρότητα με την οποία οφείλουμε να αντιμετωπίζουμε τα μεγάλα ζητήματα της πόλης», επισήμανε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στο αίτημα για δημοψήφισμα, σημείωσε ότι η εξέταση της εγκυρότητάς του δεν αποτελεί πολιτική επιλογή της Διοίκησης, αλλά αρμοδιότητα των υπηρεσιών του Δήμου, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν μπορεί να προχωρήσει καμία διαδικασία όταν δεν πληρούνται οι βασικές προϋποθέσεις νομιμότητας. «Η απάντηση είναι ξεκάθαρη: Όχι», είπε, προσθέτοντας ότι «όταν ένας φάκελος δεν περιλαμβάνει τα απαραίτητα στοιχεία, δεν μπορούμε να κάνουμε ότι δεν το βλέπουμε. Αν το κάναμε, θα παραβιάζαμε ευθέως τον θεσμικό μας ρόλο».

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Στέλιος Αγγελούδης σημείωσε: «Η Θεσσαλονίκη έχει μπροστά της μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί. Η ευθύνη μας είναι να ενώσουμε, όχι να διχάσουμε. Να προχωρήσουμε μπροστά, όχι να γυρίσουμε πίσω».