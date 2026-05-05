Περικοπές ΑΠΕ: Διπλασιάστηκαν στο πρώτο τρίμηνο του 2026

Η αυξημένη διείσδυση των ΑΠΕ φέρνει όλο και πιο συχνά στο προσκήνιο το πρόβλημα των αρνητικών τιμών στο ρεύμα, το οποίο παύει να είναι μεμονωμένο και αποκτά πανευρωπαϊκά χαρακτηριστικά.

Όσο αυξάνεται η παραγωγή από ΑΠΕ χωρίς αντίστοιχη ενίσχυση της αποθήκευσης και της ευελιξίας του συστήματος, τόσο εντείνονται οι περικοπές και οι ώρες με μηδενικές ή αρνητικές τιμές. Η εικόνα αυτή δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αλλά αποτυπώνεται πλέον και σε μεγαλύτερες αγορές της Ευρώπης, δείχνοντας ότι πρόκειται για μια δομική πρόκληση της ενεργειακής μετάβασης.

Είναι χαρακτηριστικό ότι την 1η Μαίου στη Γερμανία σημειώθηκε ρεκόρ αρνητικής τιμής με την τιμή του ηλεκτρισμού στο γερμανικό χρηματιστήριο ενέργειας να διαμορφώνεται για 15 λεπτά στα -855 ευρώ/MWh.

Στην Ελλάδα το φαινόμενο δεν έχει φτάσει σε τέτοια ακραία σημεία, καθώς η χαμηλότερη τιμή που έχει σημειωθεί ισττορικά είναι στα -50 ευρώ/MWh. Ωστόσο το ζήτημα των περικοπών απασχολεί τον κλάδο με τους μικρούς παραγωγούς ενέργειας από ΑΠΕ να ζητούν την παρέμβαση της πολιτείας και τους μεγαλύτερους να επισημαίνουν το πρόβλημα των περικοπών, οι οποίες το πρώτο τρίμηνο του 2026 ήταν διπλάσιες από την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Συγκεκριμένα οι περικοπές το πρώτο τρίμηνο του 2026 ανήλθαν σε 410 GWh, ενώ οι ώρες με μηδενικές ή αρνητικές τιμές έφτασαν τις 240 δηλαδή περίπου το 11% των συνολικών ωρών του τριμήνου. Σε ότι αφορά το τετράμηνο του έτους οι περικοπές, σύμφωνα με το μηχανισμό της ΡΑΑΕΥ για το Εκτιμώμενο Πλεόνασμα Ενέργειας, αυξήθηκαν σε περίπου 876,5 GWh από 588,5 GWh το πρώτο τετραμήνου 2025, παρουσιάζονται άνοδο κατά 49%.

Οι ΑΠΕ το πρώτο τρίμηνο του 2026 κατείχαν το ρεκόρ ηλεκτροπαραγωγής με 7.365 GWh, ενώ εξίσου υψηλές ήταν και οι εξαγωγές που έφθασαν τις 3.442 GWh, ξεπερνώντας το σύνολο των καθαρών εξαγωγών του 2025, ύψους 3.010 GWh. Στη δεύτερη θέση στο μείγμα ηλεκτροπαραγωγής του τριμήνου ήταν το φυσικό αέριο με 5.974 GWh, το οποίο παρότι μειώθηκε κατά 5,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, παρουσίασε τη δεύτερη υψηλότερη ηλεκτροπαραγωγή σε επίπεδο τριμήνου μετά το ιστορικό υψηλό του 2025.

Ακολουθούν στην τρίτη θέση ήταν τα μεγάλα υδροηλεκτρικά με 2.526 GWh και ρεκόρ ηλεκτροπαραγωγής, καθώς εκμεταλλεύτηκαν τις υψηλές βροχοπτώσεις της περιόδου, ενώ ο λιγνίτης με 873 GWh είχε τη χαμηλότερη ηλεκτροπαραγωγή τριμήνου, κατά την τελευταία δεκαετία τουλάχιστον. Σε συγκρίσιμα επίπεδα με τον λιγνίτη ήταν η ηλεκτροπαραγωγή από πετρέλαιο με 773 GWh.

Ωστόσο, τόσο η χρήση φυσικού αερίου όσο και του λιγνίτη στην ηλεκτροπαραγωγή παρουσίασαν τον Μάρτιο αύξηση κατά 19,9% και κατά 12,9% αντίστοιχα σε σχέση με τον Φεβρουάριο, με αποτέλεσμα η μέση τιμή στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρισμού να ανέβει στα 95 €/MWh (+21.3%).

Τον Μάρτιο οι ΑΠΕ για τρίτο συνεχόμενο μήνα ήταν στην πρώτη θέση της ηλεκτροπαραγωγής με 2.602 GWh, καταγράφοντας αύξηση κατά 17,4% συγκριτικά με τον Φεβρουάριο και κατά 12,7% σε σχέση με τον Μάρτιο 2025. Επρόκειτο για την υψηλότερη ιστορικά παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που έχει καταγραφεί τον μήνα Μάρτιο.

Στη δεύτερη θέση ήταν το φυσικό αέριο με 1. 944 GWh, αυξημένο κατά 19,9% σε σχέση με τον Φεβρουάριο και κατά 28,7% σε σχέση με τον Μάρτιο 2025. ‘Ήταν η υψηλότερη παραγωγή για τον μήνα Μάρτιο κατά την τελευταία τετραετία και η δεύτερη υψηλότερη ιστορικά μετά τον Μάρτιο του 2022.

Στην τρίτη θέση ακολουθούν τα μεγάλα υδροηλεκτρικά καταγράφοντας άλλον ένα μήνα πολύ υψηλής ηλεκτροπαραγωγής με 705 GWh. Σε σχέση με με τον Φεβρουάριο που σημειώθηκε ιστορικό υψηλό, η παραγωγή των μεγάλων υδροηλεκτρικών ήταν μειωμένη κατά 35%, ωστόσο έναντι του Μαρτίου 2025, η φετινή υδροηλεκτρική παραγωγή ήταν σχεδόν τετραπλάσια (+269%).

Ο λιγνίτης και το πετρέλαιο ήταν στις δύο τελευταίες θέσεις με 265 GWh και 240 GWh αντίστοιχα.