Η LG Electronics ενισχύει τη θέση της στην ευρωπαϊκή αγορά οικιακών αντλιών θερμότητας
05/05/2026 - 13:43
Ντ. Γιόργκενσεν (Επίτροπος Ενέργειας): Ετοιμότητα για ανακατανομή καυσίμων αεροπορίας
05/05/2026 - 13:11
ΑΔΜΗΕ: Από σήμερα έως τις 7 Μαΐου η σύνοδος της ένωσης GO15 με τους μεγαλύτερους Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας
05/05/2026 - 12:38
Στρατηγική συνεργασία ΕΛΒΟ – Ομίλου Κοπελούζου για την ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας
05/05/2026 - 12:01
Η Schneider Electric ανακοινώνει σημαντική πρόοδο στο νέο σχέδιο δράσης για τη βιωσιμότητα «Impact 2030»
05/05/2026 - 11:31
ΔΕΔΔΗΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για υποδοχή αιτημάτων για φωτοβολταϊκά
05/05/2026 - 10:56
Η ενεργειακή ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο στο επίκεντρο της συνομιλίας Σ. Παπασταύρου - Osama Mobarez
05/05/2026 - 10:32
Ιαπωνία: Πρώτη παράδοση πετρελαίου από τη Ρωσία μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή
05/05/2026 - 10:05
GreenTank: Το ανθρακικό αποτύπωμα της ηλεκτροπαραγωγής – Μάρτιος 2026
05/05/2026 - 09:36
Με νέα ηλεκτρικά λεωφορεία αναδιαμορφώνεται ο συγκοινωνιακός χάρτης στη Θεσ/νίκη
05/05/2026 - 09:06
Κυριάκος Πιερρακάκης: Τα στοχευμένα μέτρα είναι που βοηθούν ουσιαστικά τους ευάλωτους
05/05/2026 - 08:40
Γεραπετρίτης: Στηρίζουμε τις διεθνείς πρωτοβουλίες για την απρόσκοπτη και ασφαλή διέλευση των Στενών του Ορμούζ
05/05/2026 - 08:23
Γιάννης Τριήρης: Μήπως το «Άλλο Κόμμα» έχει ονοματεπώνυμο;
05/05/2026 - 08:12
Περικοπές ΑΠΕ: Διπλασιάστηκαν στο πρώτο τρίμηνο του 2026
05/05/2026 - 08:10
«Εξοικονομώ» μέσω παρόχων ρεύματος: Εντείνονται οι αντιδράσεις από την αγορά
05/05/2026 - 08:07
Το λάθος στην φόρτιση που «γερνά» την μπαταρία των smartphones
05/05/2026 - 06:39
Ζευγάρι αποκαλύπτει πως «ξένοιασε» από τους λογαριασμούς ρεύματος
05/05/2026 - 06:39
Νέα ομιλία του Προστασία της Φύσης Lab με τίτλο: «Πώς το νερό γίνεται καθοριστικό για τη γεωργία του μέλλοντος»
04/05/2026 - 15:44
ΧΗΤΟΣ: Επένδυση 7 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό της μονάδας ΖΗΡΕΙΑ και νέες "πράσινες" συσκευασίες
04/05/2026 - 15:40
R ENERGY: Επιστροφή σε καθαρή κερδοφορία, δείχνουν τα οικονομικά αποτελέσματα του 2025
04/05/2026 - 15:25
ΓΣΕΒΕΕ: Όχι στην αξιοποίηση των κονδυλίων του "Εξοικονομώ" από τους παρόχους ενέργειας
04/05/2026 - 15:15
Ευρεία εκλογή του Προέδρου της ΡΑΑΕΥ, Κωνσταντίνου Τσιμάρα στο Δ.Σ. της ERRA
04/05/2026 - 14:38
Π. Κουκουλόπουλος: Οι πρωτομαγιάτικες χειμερινές θερμοκρασίες επαναφέρουν την αναγκαιότητα προσαρμογής του επιδόματος θέρμανσης στην πραγματικότητα
04/05/2026 - 14:04
ΡΑΑΕΥ: Διαβούλευση για τις δημοπρασίες στα Σημεία Διασύνδεσης και Εισόδου του ΕΣΜΦΑ για το Έτος Αερίου 2026-2027
04/05/2026 - 13:58
Νίκος Χαρδαλιάς: Αξιοποιούμε ευρωπαϊκούς πόρους για τη μείωση του ενεργειακού κόστους σε όλη την Αττική
04/05/2026 - 13:47
ΠΑΣΟΚ: Η ενεργειακή μετάβαση χρειάζεται σχέδιο και ισορροπία – Η Εύβοια δεν αντέχει άλλο βάρος
04/05/2026 - 12:26
Η Volton στο πλευρό του Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) για τα 30 χρόνια προσφοράς του
04/05/2026 - 12:11
Blue Heritage Bootcamp | Western Macedonia: Από την ιδέα στην επιτάχυνση - ένας κύκλος καινοτομίας για τις κοινότητές μας
04/05/2026 - 11:44
Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Η μάχη κατά του μεθανίου, πιθανή λύση στην ενεργειακή κρίση
04/05/2026 - 11:16
Eldorado Gold: Σταθερά οικονομικά και λειτουργικά αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο του 2026
04/05/2026 - 10:45

Περικοπές ΑΠΕ: Διπλασιάστηκαν στο πρώτο τρίμηνο του 2026
Άννα Διανά
Τρίτη, 05/05/2026 - 08:10

Η αυξημένη διείσδυση των ΑΠΕ φέρνει όλο και πιο συχνά στο προσκήνιο το πρόβλημα των αρνητικών τιμών στο ρεύμα, το οποίο παύει να είναι μεμονωμένο και αποκτά πανευρωπαϊκά χαρακτηριστικά.

Όσο αυξάνεται η παραγωγή από ΑΠΕ χωρίς αντίστοιχη ενίσχυση της αποθήκευσης και της ευελιξίας του συστήματος, τόσο εντείνονται οι περικοπές και οι ώρες με μηδενικές ή αρνητικές τιμές. Η εικόνα αυτή δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αλλά αποτυπώνεται πλέον και σε μεγαλύτερες αγορές της Ευρώπης, δείχνοντας ότι πρόκειται για μια δομική πρόκληση της ενεργειακής μετάβασης.

Είναι χαρακτηριστικό ότι την 1η Μαίου στη Γερμανία σημειώθηκε ρεκόρ αρνητικής τιμής με την τιμή του ηλεκτρισμού στο γερμανικό χρηματιστήριο ενέργειας να διαμορφώνεται για 15 λεπτά στα -855 ευρώ/MWh.

Στην Ελλάδα το φαινόμενο δεν έχει φτάσει σε τέτοια ακραία σημεία, καθώς η χαμηλότερη τιμή που έχει σημειωθεί ισττορικά είναι στα -50 ευρώ/MWh. Ωστόσο το ζήτημα των περικοπών απασχολεί τον κλάδο με τους μικρούς παραγωγούς ενέργειας από ΑΠΕ να ζητούν την παρέμβαση της πολιτείας και τους μεγαλύτερους να επισημαίνουν το πρόβλημα των περικοπών, οι οποίες το πρώτο τρίμηνο του 2026 ήταν διπλάσιες από την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Συγκεκριμένα οι περικοπές το πρώτο τρίμηνο του 2026 ανήλθαν σε 410 GWh, ενώ οι ώρες με μηδενικές ή αρνητικές τιμές έφτασαν τις 240 δηλαδή περίπου το 11% των συνολικών ωρών του τριμήνου. Σε ότι αφορά το τετράμηνο του έτους οι περικοπές, σύμφωνα με το μηχανισμό της ΡΑΑΕΥ για το Εκτιμώμενο Πλεόνασμα Ενέργειας, αυξήθηκαν σε περίπου 876,5 GWh από 588,5 GWh το πρώτο τετραμήνου 2025, παρουσιάζονται άνοδο κατά 49%.

Οι ΑΠΕ το πρώτο τρίμηνο του 2026 κατείχαν το ρεκόρ ηλεκτροπαραγωγής με 7.365 GWh, ενώ εξίσου υψηλές ήταν και οι εξαγωγές που έφθασαν τις 3.442 GWh, ξεπερνώντας το σύνολο των καθαρών εξαγωγών του 2025, ύψους 3.010 GWh. Στη δεύτερη θέση στο μείγμα ηλεκτροπαραγωγής του τριμήνου ήταν το φυσικό αέριο με 5.974 GWh, το οποίο παρότι μειώθηκε κατά 5,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, παρουσίασε τη δεύτερη υψηλότερη ηλεκτροπαραγωγή σε επίπεδο τριμήνου μετά το ιστορικό υψηλό του 2025.

Ακολουθούν στην τρίτη θέση ήταν τα μεγάλα υδροηλεκτρικά με 2.526 GWh και ρεκόρ ηλεκτροπαραγωγής, καθώς εκμεταλλεύτηκαν τις υψηλές βροχοπτώσεις της περιόδου, ενώ ο λιγνίτης με 873 GWh είχε τη χαμηλότερη ηλεκτροπαραγωγή τριμήνου, κατά την τελευταία δεκαετία τουλάχιστον. Σε συγκρίσιμα επίπεδα με τον λιγνίτη ήταν η ηλεκτροπαραγωγή από πετρέλαιο με 773 GWh.

Ωστόσο, τόσο η χρήση φυσικού αερίου όσο και του λιγνίτη στην ηλεκτροπαραγωγή παρουσίασαν τον Μάρτιο αύξηση κατά 19,9% και κατά 12,9% αντίστοιχα σε σχέση με τον Φεβρουάριο, με αποτέλεσμα η μέση τιμή στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρισμού να ανέβει στα 95 €/MWh (+21.3%).

Τον Μάρτιο οι ΑΠΕ για τρίτο συνεχόμενο μήνα ήταν στην πρώτη θέση της ηλεκτροπαραγωγής με 2.602 GWh, καταγράφοντας αύξηση κατά 17,4% συγκριτικά με τον Φεβρουάριο και κατά 12,7% σε σχέση με τον Μάρτιο 2025. Επρόκειτο για την υψηλότερη ιστορικά παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που έχει καταγραφεί τον μήνα Μάρτιο.

Στη δεύτερη θέση ήταν το φυσικό αέριο με 1. 944 GWh, αυξημένο κατά 19,9% σε σχέση με τον Φεβρουάριο και κατά 28,7% σε σχέση με τον Μάρτιο 2025. ‘Ήταν η υψηλότερη παραγωγή για τον μήνα Μάρτιο κατά την τελευταία τετραετία και η δεύτερη υψηλότερη ιστορικά μετά τον Μάρτιο του 2022.

Στην τρίτη θέση ακολουθούν τα μεγάλα υδροηλεκτρικά καταγράφοντας άλλον ένα μήνα πολύ υψηλής ηλεκτροπαραγωγής με 705 GWh. Σε σχέση με με τον Φεβρουάριο που σημειώθηκε ιστορικό υψηλό, η παραγωγή των μεγάλων υδροηλεκτρικών ήταν μειωμένη κατά 35%, ωστόσο έναντι του Μαρτίου 2025, η φετινή υδροηλεκτρική παραγωγή ήταν σχεδόν τετραπλάσια (+269%).

Ο λιγνίτης και το πετρέλαιο ήταν στις δύο τελευταίες θέσεις με 265 GWh και 240 GWh αντίστοιχα.

