ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Metlen: Αναβάλλεται για τις 9 Απριλίου η ανακοίνωση των ετήσιων αποτελεσμάτων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/03/2026 - 15:47
Καλλιόπη Βέττα: Η κυβέρνηση και η Δ.Ε.Η. να δεσμευτούν για το μέλλον των εργαζομένων και των εργολαβικών στη Δυτική Μακεδονία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/03/2026 - 15:28
Παράθυρο στο μέλλον το εκθεσιακό δίδυμο Forward Green & Renewable EnergyTech – Έως αύριο στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/03/2026 - 15:01
ΡΑΑΕΥ: Δημόσια Διαβούλευση για την ένταξη της Άδειας Προμήθειας Υδρογόνου στον Κανονισμό Αδειών Φυσικού Αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
27/03/2026 - 14:26
ΣΠΕΦ: Οι απόψεις του Συνδέσμου στην συνάντηση στο ΥΠΕΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
27/03/2026 - 13:20
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Η κυβέρνηση συνεχίζει να «πνίγει» την χώρα με φωτοβολταϊκά ενώ την ίδια στιγμή πετάμε ενέργεια από το κορεσμένο δίκτυο ΑΠΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/03/2026 - 12:40
Όμιλος ΤΙΤΑΝ - Ενιαία Ετήσια Έκθεση Απολογισμού 2025 : Ανάπτυξη-ορόσημο, δυναμικές εξαγορές και μια στρατηγική σχεδιασμένη για το μέλλον
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
27/03/2026 - 12:11
Στ. Παπασταύρου: Μέσα στον Απρίλιο, οι τελικές υπογραφές για το γεωτρύπανο, το Stena Drill Max
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
27/03/2026 - 11:38
ΠΑΣΟΚ: Τα μέτρα για τα καύσιμα – Ασυνέπεια αριθμών, σοβαρές παραλείψεις και επικοινωνιακά τεχνάσματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/03/2026 - 11:08
Motor Oil: Συμφωνία απόκτησης ποσοστού στην ANTENNA GREECE SUPPORT SERVICES M.A.E.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
27/03/2026 - 10:40
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ για την επικαιροποίηση των εθνικών προδιαγραφών ποιότητας φυσικού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
27/03/2026 - 10:04
Συνάντηση στο ΥΠΕΝ: Τριπλό αίτημα στήριξης από ΣΥΦΩΕΛ για φωτοβολταϊκά μέχρι 500KW
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
27/03/2026 - 09:32
ΕΛΕΤΑΕΝ: Ισχυρή ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας στην Ευρώπη και τον Κόσμο
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
27/03/2026 - 09:02
Στο επίκεντρο του Eurogroup οι αγορές ενέργειας και τα μέτρα πολιτικής
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/03/2026 - 08:34
Deloitte: Βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα ως πυλώνες δημιουργίας αξίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/03/2026 - 08:11
Γιάννης Τριήρης: Πράγματι έχουμε τον κατώτατο μισθό στην ΕΕ και με την «βούλα» της Eurostat
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
27/03/2026 - 08:06
ΡΑΑΕΥ: Χωρίς αίτηση άλλαξαν πάροχο σε καταναλωτή- Πρόστιμο 50.000 ευρώ στον ΔΕΔΔΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
27/03/2026 - 08:04
ΗΠΑ και Νορβηγία οι μεγαλύτεροι προμηθευτές φυσικού αερίου της ΕΕ το 2025
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
27/03/2026 - 08:02
Ο πόλεμος στο Ιράν εκτοξεύει τις τιμές και «ψαλιδίζει» την κατανάλωση  
ΚΟΣΜΟΣ
27/03/2026 - 06:37
Η μεγάλη αλλαγή στο Fuel Pass 2026: Πότε πληρώνεται η πρώτη δόση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/03/2026 - 06:37
Κύπρος: Πακέτο οκτώ μέτρων για στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων
ΚΟΣΜΟΣ
26/03/2026 - 15:43
Forward Green & Renewable EnergyTech: Η Θεσσαλονίκη περιφερειακός κόμβο πράσινης-έξυπνης ενέργειας και κυκλικής οικονομίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/03/2026 - 15:23
ΔΑΠΕΕΠ: Αζημίως κατανεμηθείσες εγγυήσεις προέλευσης για το έτος 2025
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
26/03/2026 - 14:40
Σάκης Αρναούτογλου: Οι φυσικές καταστροφές δεν είναι πια εξαίρεση – Η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει στην πρόληψη πριν από την επόμενη κρίση
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
26/03/2026 - 14:05
ΟΟΣΑ: Αναθεώρηση προς τα κάτω της πρόβλεψης για ανάπτυξη στην Ευρωζώνη το 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/03/2026 - 13:17
Επιστολή Γ. Αυτιά σε επιτρόπους Οικονομικών: Χρηματοδοτείστε την αγορά φυσικού αερίου για φθηνό ρεύμα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
26/03/2026 - 12:50
Συνάντηση ΠΟΣΠΗΕΦ με την Γενική Γραμματέα ΥΠΕΝ: Έως 49,65% οι απώλειες εσόδων των μικρομεσαίων Φ/Β παραγωγών
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
26/03/2026 - 12:21
Η LG Ενισχύει τη δέσμευσή της για βιωσιμότητα μέσα από καινοτομία, κυκλική οικονομία και καθαρές τεχνολογίες
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
26/03/2026 - 11:31
ΡΑΑΕΥ: Αίτημα της ΔΕΗ Α.Ε. για τροποποίηση της ενιαίας άδειας παραγωγής
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
26/03/2026 - 11:05
METLEN και knowl εγκαινιάζουν το πρόγραμμα Clean Mellon για την πράσινη μετάβαση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/03/2026 - 10:55

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Παράθυρο στο μέλλον το εκθεσιακό δίδυμο Forward Green & Renewable EnergyTech – Έως αύριο στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης

Newsroom
Παρασκευή, 27/03/2026 - 15:01

Το μέλλον της πράσινης και έξυπνης ενέργειας, καθώς και της κυκλικής οικονομίας, αναδεικνύεται από την 3η διοργάνωση των εκθέσεων Forward Green και Renewable EnergyTech που ξεκίνησαν σήμερα στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης και θα διαρκέσουν μέχρι τις 28 Μαρτίου.

Στα εγκαίνια των δύο εκθέσεων, που πραγματοποιήθηκαν σήμερα, χαιρετισμό απηύθυνε ο Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, κ. Φιλόθεος, που τίμησε με την παρουσία του την διοργάνωση.

Από το βήμα των εγκαινίων, ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κ. Βασίλης Σπανάκης, έκανε λόγο για μια εξαιρετική διοργάνωση, ενώ αναφέρθηκε διεξοδικά στην ανάπτυξη της τοπικής αυτοδιοίκησης προχωρώντας και σε έναν απολογισμό των σχετικών πρωτοβουλιών της Πολιτείας τα τελευταία χρόνια.

Από την πλευρά του ο Υφυπουργός Εσωτερικών (αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας – Θράκης), κ. Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, σημείωσε ότι οι εκθέσεις Forward Green και Renewable EnergyTech αποτελούν ένα παράθυρο στο μέλλον, ενώ τόνισε ότι οι νέες γενιές απαιτούν την υιοθέτηση των αρχών της κυκλικής οικονομίας για να αντιστραφεί η κλιματική αλλαγή.

Ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του ΥΠΕΝ (που εκπροσώπησε τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας), κ. Εμμανουήλ Γραφάκος, περιέγραψε το σημερινό ασταθές τοπίο στην ενέργεια και ανέδειξε τον ρόλο της αυτοδιοίκησης στις εξελίξεις στα ενεργειακά και περιβαλλοντικά ζητήματα.

Ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος και Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης, κ. Λάζαρος Κυρίζογλου, χαιρέτισε με τη σειρά του τόσο τις εργασίες του Επιστημονικού Συνεδρίου της Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» όσο και τη διοργάνωση των εκθέσεων Forward Green και Renewable EnergyTech.

Ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης», κ. Παναγιώτης Γρηγοράκος, ανέδειξε την μεγάλη οργανωτική επιτυχία του Επιστημονικού Συνεδρίου του «Κλεισθένη», αλλά και την προσφορά και τον ρόλο των γενικών γραμματέων στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, κ. Κωνσταντίνος Γιουτίκας (που εκπροσώπησε και την Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας), τόνισε ότι η Περιφέρεια είναι μια από τις 10 πιο ενεργές στην Ευρώπη σε θέματα βιοοικονομίας και κυκλικής οικονομίας.

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, κ. Στέλιος Αγγελούδης, υπογράμμισε ότι η πόλη αγκαλιάζει με πολλή αγάπη και το Συνέδριο του «Κλεισθένη» και τις δύο εκθέσεις, ενώ ο Αντιδήμαρχος Καινοτομίας, Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας, Εθελοντισμού και Νέας Γενιάς του Δήμου Θεσσαλονίκης, κ. Σπύρος Τζελέπης, ανέδειξε τον ρόλο της Θεσσαλονίκης στην πράσινη ανάπτυξη και στην ενεργειακή καινοτομία.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΘ-HELEXPO, κ. Ανδρέας Μαυρομμάτης, σημείωσε ότι οι δύο εκθέσεις επενδύουν στρατηγικά στη διεθνή δικτύωση. Στο πλαίσιο αυτό στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Περιπτέρου 13, υλοποιείται ένα δομημένο πρόγραμμα προγραμματισμένων διμερών επιχειρηματικών συναντήσεων. Συγκεκριμένα, 72 επιλεγμένοι εμπορικοί επισκέπτες από το εξωτερικό αναμένεται να πραγματοποιήσουν περισσότερες από 200 στοχευμένες επαφές, ενισχύοντας καθοριστικά την εξωστρέφεια και τη διεύρυνση του πελατολογίου των εκθετών.

Ο διευθυντής του portal energypress.gr και συνδιοργανωτής της έκθεσης, κ. Θοδωρής Παναγούλης, υπογράμμισε ότι το εκθεσιακό δίδυμο των Forward Green και Renewable EnergyTech σφραγίζουν πλέον τη θέση που κατέχουν σε πολύ δυναμικούς κλάδους, της πράσινης-έξυπνης ενέργειας και της κυκλικής οικονομίας.

Να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο των δύο εκθέσεων το πλούσιο πρόγραμμα των παράλληλων εκδηλώσεων Helexpo Dialogues https://www.forwardgreen-expo.gr/helexpo-dialogues/ φέρνει σε άμεση επαφή την αγορά με την καινοτομία και την πολιτεία. Η διεξαγωγή, για πρώτη φορά, του Επιστημονικού Συνεδρίου της Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης», με την υποστήριξη του OTA Voice και τη συμμετοχή πάνω από 150 Δημάρχων, εστιάζει στην ανθεκτικότητα των πόλεων. Παράλληλα, το energypress.gr διοργανώνει στοχευμένες συζητήσεις (Renewable Energy Forum Energypress) που αγγίζουν τον πυρήνα των επενδυτικών προκλήσεων στο πεδίο της ενέργειας. Επιπλέον, στις δύο ανοιχτές σκηνές των περιπτέρων 13 και 15 θα πραγματοποιηθούν περισσότερες από 35 παρουσιάσεις εταιρειών, ενώ το πρόγραμμα συμπληρώνεται από μια επίκαιρη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για τη βιωσιμότητα των ξενοδοχειακών μονάδων σε παραγωγή της ΔΕΘ-HELEXPO με τη συνέργεια της Cigaret Cycle.

Το ωράριο λειτουργίας των Forward Green & Renewable EnergyTech είναι στις 27 και 28 Μαρτίου, από τις 10:00 έως τις 19:00.

Επίσημος Υποστηρικτής της διοργάνωσης είναι η OPTIMUS ENERGY και Επίσημοι Συνεργάτες οι εταιρείες FARIA RENEWABLES, GREENVOLT NEXT GREECE S.A., ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε., COMBATT και BUREAU VERITAS.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

