Παράθυρο στο μέλλον το εκθεσιακό δίδυμο Forward Green & Renewable EnergyTech – Έως αύριο στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης

Το μέλλον της πράσινης και έξυπνης ενέργειας, καθώς και της κυκλικής οικονομίας, αναδεικνύεται από την 3η διοργάνωση των εκθέσεων Forward Green και Renewable EnergyTech που ξεκίνησαν σήμερα στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης και θα διαρκέσουν μέχρι τις 28 Μαρτίου.

Στα εγκαίνια των δύο εκθέσεων, που πραγματοποιήθηκαν σήμερα, χαιρετισμό απηύθυνε ο Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, κ. Φιλόθεος, που τίμησε με την παρουσία του την διοργάνωση.

Από το βήμα των εγκαινίων, ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κ. Βασίλης Σπανάκης, έκανε λόγο για μια εξαιρετική διοργάνωση, ενώ αναφέρθηκε διεξοδικά στην ανάπτυξη της τοπικής αυτοδιοίκησης προχωρώντας και σε έναν απολογισμό των σχετικών πρωτοβουλιών της Πολιτείας τα τελευταία χρόνια.

Από την πλευρά του ο Υφυπουργός Εσωτερικών (αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας – Θράκης), κ. Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, σημείωσε ότι οι εκθέσεις Forward Green και Renewable EnergyTech αποτελούν ένα παράθυρο στο μέλλον, ενώ τόνισε ότι οι νέες γενιές απαιτούν την υιοθέτηση των αρχών της κυκλικής οικονομίας για να αντιστραφεί η κλιματική αλλαγή.

Ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του ΥΠΕΝ (που εκπροσώπησε τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας), κ. Εμμανουήλ Γραφάκος, περιέγραψε το σημερινό ασταθές τοπίο στην ενέργεια και ανέδειξε τον ρόλο της αυτοδιοίκησης στις εξελίξεις στα ενεργειακά και περιβαλλοντικά ζητήματα.

Ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος και Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης, κ. Λάζαρος Κυρίζογλου, χαιρέτισε με τη σειρά του τόσο τις εργασίες του Επιστημονικού Συνεδρίου της Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» όσο και τη διοργάνωση των εκθέσεων Forward Green και Renewable EnergyTech.

Ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης», κ. Παναγιώτης Γρηγοράκος, ανέδειξε την μεγάλη οργανωτική επιτυχία του Επιστημονικού Συνεδρίου του «Κλεισθένη», αλλά και την προσφορά και τον ρόλο των γενικών γραμματέων στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, κ. Κωνσταντίνος Γιουτίκας (που εκπροσώπησε και την Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας), τόνισε ότι η Περιφέρεια είναι μια από τις 10 πιο ενεργές στην Ευρώπη σε θέματα βιοοικονομίας και κυκλικής οικονομίας.

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, κ. Στέλιος Αγγελούδης, υπογράμμισε ότι η πόλη αγκαλιάζει με πολλή αγάπη και το Συνέδριο του «Κλεισθένη» και τις δύο εκθέσεις, ενώ ο Αντιδήμαρχος Καινοτομίας, Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας, Εθελοντισμού και Νέας Γενιάς του Δήμου Θεσσαλονίκης, κ. Σπύρος Τζελέπης, ανέδειξε τον ρόλο της Θεσσαλονίκης στην πράσινη ανάπτυξη και στην ενεργειακή καινοτομία.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΘ-HELEXPO, κ. Ανδρέας Μαυρομμάτης, σημείωσε ότι οι δύο εκθέσεις επενδύουν στρατηγικά στη διεθνή δικτύωση. Στο πλαίσιο αυτό στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Περιπτέρου 13, υλοποιείται ένα δομημένο πρόγραμμα προγραμματισμένων διμερών επιχειρηματικών συναντήσεων. Συγκεκριμένα, 72 επιλεγμένοι εμπορικοί επισκέπτες από το εξωτερικό αναμένεται να πραγματοποιήσουν περισσότερες από 200 στοχευμένες επαφές, ενισχύοντας καθοριστικά την εξωστρέφεια και τη διεύρυνση του πελατολογίου των εκθετών.

Ο διευθυντής του portal energypress.gr και συνδιοργανωτής της έκθεσης, κ. Θοδωρής Παναγούλης, υπογράμμισε ότι το εκθεσιακό δίδυμο των Forward Green και Renewable EnergyTech σφραγίζουν πλέον τη θέση που κατέχουν σε πολύ δυναμικούς κλάδους, της πράσινης-έξυπνης ενέργειας και της κυκλικής οικονομίας.

Να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο των δύο εκθέσεων το πλούσιο πρόγραμμα των παράλληλων εκδηλώσεων Helexpo Dialogues https://www.forwardgreen-expo.gr/helexpo-dialogues/ φέρνει σε άμεση επαφή την αγορά με την καινοτομία και την πολιτεία. Η διεξαγωγή, για πρώτη φορά, του Επιστημονικού Συνεδρίου της Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης», με την υποστήριξη του OTA Voice και τη συμμετοχή πάνω από 150 Δημάρχων, εστιάζει στην ανθεκτικότητα των πόλεων. Παράλληλα, το energypress.gr διοργανώνει στοχευμένες συζητήσεις (Renewable Energy Forum Energypress) που αγγίζουν τον πυρήνα των επενδυτικών προκλήσεων στο πεδίο της ενέργειας. Επιπλέον, στις δύο ανοιχτές σκηνές των περιπτέρων 13 και 15 θα πραγματοποιηθούν περισσότερες από 35 παρουσιάσεις εταιρειών, ενώ το πρόγραμμα συμπληρώνεται από μια επίκαιρη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για τη βιωσιμότητα των ξενοδοχειακών μονάδων σε παραγωγή της ΔΕΘ-HELEXPO με τη συνέργεια της Cigaret Cycle.

Το ωράριο λειτουργίας των Forward Green & Renewable EnergyTech είναι στις 27 και 28 Μαρτίου, από τις 10:00 έως τις 19:00.

Επίσημος Υποστηρικτής της διοργάνωσης είναι η OPTIMUS ENERGY και Επίσημοι Συνεργάτες οι εταιρείες FARIA RENEWABLES, GREENVOLT NEXT GREECE S.A., ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε., COMBATT και BUREAU VERITAS.