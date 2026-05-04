Μην περιμένετε τον καύσωνα: Τι πρέπει να ελέγξετε σήμερα στο κλιματιστικό σας

Ο προληπτικός έλεγχος του κλιματιστικού είναι κρίσιμος για την αποφυγή βλαβών και υψηλών λογαριασμών ενέργειας το καλοκαίρι.

Η άνοιξη σηματοδοτεί την ιδανική στιγμή για την προετοιμασία του συστήματος HVAC ενόψει καλοκαιριού.

Έπειτα από μήνες αδράνειας τον χειμώνα, τα εξαρτήματα ψύξης του συστήματος μπορεί να έχουν συγκεντρώσει σκόνη, μικρές φθορές ή άλλα προβλήματα. Ένας έλεγχος την άνοιξη μπορεί να σας βοηθήσει να αποφύγετε τις δαπανηρές επισκευές - αλλά και τις μεγάλες αναμονές για ψυκτικούς μέσα στο καλοκαίρι, όταν πια έχουν γίνει περιζήτητοι.

Ακολουθούν τα βασικά βήματα που θα κρατήσουν το σύστημά σας σε ομαλή λειτουργία όλη την επόμενη σεζόν:

1. Αφαιρέστε τα καλύμματα από τις εξωτερικές μονάδες

Αν έχετε φροντίσει να καλύψετε την εξωτερική μονάδα τον χειμώνα, το κάλυμμα πρέπει να αφαιρεθεί μόλις οι θερμοκρασίες σταθεροποιηθούν πάνω από το μηδέν. Η παραμονή του περιορίζει τη σωστή λειτουργία της μονάδας.

2. Επιθεωρήστε και προετοιμάστε την εξωτερική μονάδα

Αφαιρέστε φύλλα, σκόνη και υπολείμματα από τον χειμώνα, ελέγξτε τα πτερύγια του ανεμιστήρα και τη μόνωση των ψυκτικών γραμμών, καθώς και την αποχέτευση συμπυκνωμάτων. Τα εμπόδια μειώνουν την απόδοση και αυξάνουν την κατανάλωση.

3. Καθαρίστε τα πηνία της εξωτερικής μονάδας

Τα πτερύγια συγκεντρώνουν γύρη και ρύπους που εμποδίζουν την κυκλοφορία αέρα. Ένα ήπιο ξέπλυμα με λάστιχο χαμηλής πίεσης βοηθά στη διατήρηση της απόδοσης του συστήματος.

4. Ελέγξτε τον χώρο γύρω από τη μονάδα

Διατηρήστε ελεύθερη μια ζώνη 45–60 εκατοστών γύρω από την εξωτερική μονάδα, χωρίς βλάστηση ή σκουπίδια, ώστε να εξασφαλίζεται σωστή ροή αέρα και αποτελεσματική λειτουργία.

5. Χρησιμοποιήστε ένα διαπνέον προστατευτικό πλέγμα

Σε περιοχές με δέντρα, ένα διαπνέον κάλυμμα μπορεί να περιορίσει τη συσσώρευση γύρης και σκουπιδιών, χωρίς να εμποδίζει τον αερισμό της μονάδας.

6. Ελέγξτε την παροχή ρεύματος

Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης στον ηλεκτρικό πίνακα είναι ενεργός και ότι δεν υπάρχουν εμφανείς φθορές στην εξωτερική παροχή ρεύματος πριν την εκκίνηση του συστήματος.

7. Ρίξτε ξίδι στη γραμμή αποστράγγισης

Η αποχέτευση συμπυκνωμάτων μπορεί να φράξει και να προκαλέσει υγρασία ή μούχλα. Η περιοδική ρίψη λευκού ξιδιού βοηθά στην απομάκρυνση υπολειμμάτων και στη διατήρηση της ροής.

8. Ελέγξτε και αλλάξτε τα φίλτρα αέρα

Τα φίλτρα συγκρατούν σκόνη και ρύπους, αλλά όταν φράζουν μειώνουν την απόδοση του συστήματος. Συνιστάται αντικατάσταση κάθε 1-3 μήνες ή όταν είναι εμφανώς βρώμικα.

9. Ελέγξτε τους αεραγωγούς και τη ροή αέρα

Οι αεραγωγοί πρέπει να είναι ανοιχτοί και καθαροί. Αδύναμη ή ροή ζεστού αέρα μπορεί να υποδεικνύει πρόβλημα στα φίλτρα ή στα πηνία.

10. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του θερμοστάτη

Βεβαιωθείτε ότι ο θερμοστάτης είναι στη λειτουργία ψύξης και λειτουργεί σωστά. Μια ρύθμιση γύρω στους 24°C θεωρείται ενεργειακά αποδοτική.

11. Δοκιμάστε τη λειτουργία του συστήματος

Ενεργοποιήστε το σύστημα και ελέγξτε αν ξεκινά σωστά η εξωτερική μονάδα και αν ο αέρας που παράγεται είναι δροσερός. Θόρυβοι ή ασθενής ροή αποτελούν ενδείξεις πιθανού προβλήματος.

12. Προγραμματίστε συντήρηση από επαγγελματία

Ο τελικός και πιο κρίσιμος έλεγχος είναι η συντήρηση από πιστοποιημένο τεχνικό, ο οποίος μπορεί να εντοπίσει προβλήματα που δεν είναι ορατά και να διασφαλίσει τη συνολική απόδοση του συστήματος πριν την καλοκαιρινή περίοδο.

Πηγή: marthastewart.com