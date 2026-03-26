Forward Green & Renewable EnergyTech: Η Θεσσαλονίκη περιφερειακός κόμβο πράσινης-έξυπνης ενέργειας και κυκλικής οικονομίας

Από σήμερα 26 έως και τις 28 Μαρτίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, περισσότεροι από 150 Δήμαρχοι από όλη τη χώρα στο Επιστημονικό Συνέδριο του «Κλεισθένη»

Η 3η διοργάνωση των εκθέσεων Forward Green και Renewable EnergyTech έχει ήδη ξεκινήσει. Το κορυφαίο εκθεσιακό γεγονός για την κυκλική οικονομία και την πράσινη και έξυπνη ενέργεια, το οποίο διοργανώνει η ΔΕΘ-HELEXPO με το ενημερωτικό portal energypress.gr, ανοίγει τις πύλες του από σήμερα Πέμπτη 26 έως και το Σάββατο 28 Μαρτίου, στα Περίπτερα 13 και 15 του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου Θεσσαλονίκης.

Η φετινή διοργάνωση μετεξελίσσεται από έναν απλό εκθεσιακό χώρο σε ένα δυναμικό, ολοκληρωμένο οικοσύστημα που συνδέει άρρηκτα την ενεργειακή μετάβαση με τη βιώσιμη ανάπτυξη. Tο εκθεσιακό δίδυμο αναδεικνύει λύσεις αιχμής στην αποθήκευση ενέργειας, την ηλεκτροκίνηση, τα ευέλικτα φωτοβολταϊκά συστήματα και την κυκλική οικονομία, καθώς και τα σύγχρονα μοντέλα αυτοπαραγωγής και ενεργειακών κοινοτήτων, τα οποία υποστηρίζονται πλέον ενεργά από το νέο θεσμικό και χρηματοδοτικό πλαίσιο.

Η ισχυρή αυτή δυναμική αντικατοπτρίζεται πλήρως στις συμμετοχές, με 81 εξειδικευμένους εκθέτες (70 εγχώριους και 11 διεθνείς) από χώρες όπως η Κύπρος, η Τσεχία, η Κίνα, η Ιταλία, η Γερμανία, η Αυστρία και η Γαλλία. Η έκθεση προσελκύει μεταξύ άλλων εγκαταστάτες, επενδυτικές εταιρείες και στελέχη λήψης αποφάσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με διευρυμένη στόχευση όχι μόνο στην εγχώρια αγορά, αλλά και στα Βαλκάνια και την ευρύτερη περιοχή (Ρουμανία, Αλβανία, Σερβία, Κροατία, Πολωνία και Τουρκία).

Με βασικό στόχο τη μετουσίωση της καινοτομίας σε απτά εμπορικά αποτελέσματα, η διοργάνωση επενδύει στρατηγικά στη διεθνή δικτύωση. Στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Περιπτέρου 13, υλοποιείται ένα αυστηρά δομημένο πρόγραμμα προγραμματισμένων διμερών επιχειρηματικών συναντήσεων. Συγκεκριμένα, 72 επιλεγμένοι εμπορικοί επισκέπτες από το εξωτερικό αναμένεται να πραγματοποιήσουν περισσότερες από 200 στοχευμένες επαφές, ενισχύοντας καθοριστικά την εξωστρέφεια και τη διεύρυνση του πελατολογίου των εκθετών.

Την ίδια στιγμή, το πλούσιο πρόγραμμα των παράλληλων εκδηλώσεων Helexpo Dialogues https://www.forwardgreen-expo.gr/helexpo-dialogues/, θα φέρει σε άμεση επαφή την αγορά με την καινοτομία και την πολιτεία. Στο επίκεντρο βρίσκεται η διεξαγωγή, για πρώτη φορά, του Επιστημονικού Συνεδρίου της Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης», με την υποστήριξη του OTA Voice και τη συμμετοχή πάνω από 150 Δημάρχων, εστιάζοντας στην ανθεκτικότητα των πόλεων. Παράλληλα, το energypress.gr διοργανώνει στοχευμένες συζητήσεις (Renewable Energy Forum Energypress) που αγγίζουν τον πυρήνα των επενδυτικών προκλήσεων: από την ανακύκλωση φωτοβολταϊκών και μπαταριών, έως τις ευκαιρίες αυτοπαραγωγής και αποθήκευσης για τις επιχειρήσεις, με την υποστήριξη του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών. Ακόμη, στις δύο ανοιχτές σκηνές των περιπτέρων 13 και 15 θα πραγματοποιηθούν περισσότερες από 35 παρουσιάσεις εταιρειών για νέες τεχνολογίες και υπηρεσίες. Το πρόγραμμα συμπληρώνεται από μια επίκαιρη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για τη βιωσιμότητα των ξενοδοχειακών μονάδων σε παραγωγή της ΔΕΘ-HELEXPO με τη συνέργεια της Cigaret Cycle.

Τα εγκαίνια των Forward Green & Renewable EnergyTech θα πραγματοποιηθούν την ερχόμενη Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026 και ώρα 18:00, στην κεντρική σκηνή του περιπτέρου 15 του Διεθνούς Εκθεσιακού και Συνεδριακού Κέντρου Θεσσαλονίκης.

Η σημερινή συνέντευξη Τύπου

Στον ρόλο της Θεσσαλονίκης ως περιφερειακού κόμβου για την πράσινη ενέργεια και την κυκλική οικονομία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη αναφέρθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΘ-HELEXPO, κ. Ανδρέας Μαυρομμάτης, σημειώνοντας πως το φετινό εκθεσιακό δίδυμο των Forward Green και Renewable EnergyTech αποτυπώνει με ακρίβεια τη συσσώρευση επενδύσεων και νέων τεχνολογιών που συντελείται αυτή τη στιγμή στον ενεργειακό τομέα.

Από την πλευρά του, ο κ. Παναγιώτης Γρηγοράκος, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης», επισήμανε ότι έχουν ξεπεράσει τις 500 οι εγγραφές στο Επιστημονικό Συνέδριο του «Κλεισθένη», το οποίο θα εκκινήσει με μια πανελλαδική δημοσκόπηση για όλα τα καίρια ζητήματα των πολιτών και των δήμων. Το συνέδριο θα φιλοξενήσει 60 Δημάρχους ως ομιλητές, 30 καθηγητές Πανεπιστημίων, προέδρους και διευθύνοντες συμβούλους φορέων και ιδιωτικών επιχειρήσεων κ.ά.

Το μεγάλο αποτύπωμα της Renewable EnergyTech στο ενεργειακό τοπίο της Ν.Α. Ευρώπης επισήμανε ο διευθυντής του energypress.gr, που είναι συνδιοργανωτής της έκθεσης, κ. Θοδωρής Παναγούλης, σημειώνοντας ότι η διοργάνωση απευθύνεται τόσο σε στελέχη επιχειρήσεων και επαγγελματίες όσο και σε καταναλωτές, οι οποίοι θέλουν να ενημερωθούν για το «έξυπνο» και αποδοτικό ενεργειακά σπίτι. Ο κ. Παναγούλης τόνισε ότι η έκθεση παραμένει μοναδική στην Ελλάδα στο αντικείμενό της και εστιάζει στις πιο σύγχρονες εξελίξεις του κλάδου.

«Η καρδιά της αυτοδιοίκησης θα χτυπήσει στη ΔΕΘ», υπογράμμισε ο γενικός διευθυντής του OTA Voice, κ. Αθανάσιος Μπέλτσος, αναφερόμενος στο συνέδριο του «Κλεισθένη», ενώ τόνισε ότι το OTA Voice αποτελεί έναν θεσμικό συνεργάτη που συμβάλλει στην εξωστρέφεια της αυτοδιοίκησης.

Τη σύνδεση της ενέργειας με την κυκλική οικονομία, που θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο τα επόμενα χρόνια και θα συμβάλει στην ανάπτυξη του εκθεσιακού διδύμου Forward Green και Renewable EnergyTech, ανέδειξε ο γενικός διευθυντής της ΔΕΘ-HELEXPO, κ. Αλέξης Τσαξιρλής, ο οποίος σημείωσε πως και το 10ο Επετειακό Φεστιβάλ Ανακύκλωσης του Δήμου Θεσσαλονίκης πραγματοποιείται από τις 23 έως τις 27 Μαρτίου στο περίπτερο 16 της ΔΕΘ-HELEXPO.

Το ωράριο λειτουργίας των Forward Green & Renewable EnergyTech είναι από τις 26 έως τις 28 Μαρτίου, από τις 10:00 έως τις 19:00.

Επίσημος Υποστηρικτής της διοργάνωσης είναι η OPTIMUS ENERGY και Επίσημοι Συνεργάτες οι εταιρείες FARIA RENEWABLES, GREENVOLT NEXT GREECE S.A., ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε., COMBATT και BUREAU VERITAS.