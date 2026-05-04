Blue Heritage Bootcamp | Western Macedonia: Από την ιδέα στην επιτάχυνση - ένας κύκλος καινοτομίας για τις κοινότητές μας

Ο οργανισμός BeyondCSR στο πλαίσιο Blue Heritage Project και σε συνεργασία με το Business Incubator Western Macedonia και το Επιμελητήριο Φλώρινας, διοργανώνουν το Blue Heritage Bootcamp | Western Macedonia (στο χώρο του Business Incubator Western Macedonia, Κοζάνη) , ενός εντατικού εργαστηρίου συν-δημιουργίας που φέρνει μαζί πολίτες, επιχειρήσεις, ακαδημαϊκούς φορείς και τοπική αυτοδιοίκηση με στόχο τη μετατροπή ιδεών σε υλοποιήσιμα έργα καινοτομίας για τις κοινότητες της Δυτικής Μακεδονίας.

Το Bootcamp αποτελεί φυσική συνέχεια του 1ου Blue Heritage Forum Western Macedonia, που πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2025 στη Φλώρινα, και επεκτείνει τον διάλογο εκείνο σε συγκεκριμένες δράσεις καινοτομίας και επιχειρηματικής επιτάχυνσης.

Το Business Incubator Western Macedonia (BIWM) και το Επιμελητήριο Φλώρινας - είναι δύο φορείς που αποτελούν τη γέφυρα ανάμεσα στον επιχειρηματικό κόσμο, την καινοτομία και την πραγματική οικονομία της περιοχής.

Στόχοι του Bootcamp

Στο επίκεντρο της διοργάνωσης βρίσκεται η σύνδεση Κυκλικής, Αναγεννητικής και Γαλάζιας Οικονομίας με άξονα τις τεχνολογίες αιχμής. Οι συμμετέχοντες θα εργαστούν σε ομάδες για την ανάπτυξη ώριμων concept notes, επιχειρηματικών μοντέλων και προτάσεων πολιτικής στους άξονες Ενέργειας, Περιβάλλοντος, Υδάτινων Πόρων, Αγροδιατροφής, και Ψηφιακής Οικονομίας.

Στόχος, τα ισχυρότερα projects που θα αναδειχθούν, θα υποστηριχθούν για ένταξη σε δομές επιτάχυνσης καθώς και σε οικοσυστήματα καινοτομίας όπως η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας και η Technopolis.

Ομιλητές & Εισηγητές

Χαιρετισμοί

Βαγγέλης Νομικός, Technology Transfer & Innovation Manager, Business Incubator Western Macedonia

Παυλίνα Πρωτέου, Ιδρύτρια-CEO BeyondCSR

Βασίλης Παπαποστόλου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

Νίκος Λυσσαρίδης, Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Γιώργος Χριστοφορίδης, Αντιπρύτανης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Φωκίων Παπαθανασίου, Κοσμήτορας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Βασίλης Άμπας, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Στέλλα Ψαροπούλου, Program Management Official, ΑΖΚ

Βαλίνα Ρόζα, Πρόεδρος, Επιμελητήριο Φλώρινας

Παναγιώτης Μουλούτας, Αντιπρόεδρος, Επιμελητήριο Κοζάνης

Σπύρος Αρσένης, NBG Business Seeds

Ευθύμης Γεωργακόπουλος, Program Manager EGG, Eurobank

Δρ. Κατερίνα Τζιτζινού, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων, ΣΒΕ

Άρης Βλάχος, Πρόεδρος, Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων στη Βόρεια Μακεδονία

Αντώνης Σιούλης, Μέλος ΔΣ, Ελληνοβρετανικό Επιμελητήριο

Μάριος Δαφνομήλης, Ειδικός Σύμβουλος Foresight στην Προεδρία της Ελληνικής Κυβέρνησης

Ρίζος Χαδουλής, Μέλος ΔΣ Κέντρου Διάδοσης Επιστημών & Μουσείου Τεχνολογίας “ ΝΟΗΣΙΣ”, Ερευνητής Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

Εκπρόσωπος ΕΚΕΤΑ

Αιγίδα & Υποστήριξη

Το Blue Heritage Bootcamp Western Macedonia τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, του Δήμου Κοζάνης, ΕΚΕΤΑ, Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), NOESIS - Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), Επιμελητήριο Κοζάνης, και τη στήριξη του JTIG.

Γιατί η Δυτική Μακεδονία - και γιατί τώρα

Η Δυτική Μακεδονία βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι μετασχηματισμού: η απολιγνιτοποίηση, η πράσινη μετάβαση και η ανάγκη για νέα παραγωγικά μοντέλα δημιουργούν ταυτόχρονα πιέσεις και ευκαιρίες. Το Blue Heritage Bootcamp αποτελεί ένα εργαλείο ενεργοποίησης τοπικής καινοτομίας: δεν φέρνει λύσεις από έξω - φέρνει μεθοδολογία, δίκτυα και πόρους για να αναδειχθούν οι λύσεις μέσα από τις ίδιες τις κοινότητες.