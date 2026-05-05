ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ντ. Γιόργκενσεν (Επίτροπος Ενέργειας): Ετοιμότητα για ανακατανομή καυσίμων αεροπορίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/05/2026 - 13:11
ΑΔΜΗΕ: Από σήμερα έως τις 7 Μαΐου η σύνοδος της ένωσης GO15 με τους μεγαλύτερους Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/05/2026 - 12:38
Στρατηγική συνεργασία ΕΛΒΟ – Ομίλου Κοπελούζου για την ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/05/2026 - 12:01
Η Schneider Electric ανακοινώνει σημαντική πρόοδο στο νέο σχέδιο δράσης για τη βιωσιμότητα «Impact 2030»
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
05/05/2026 - 11:31
ΔΕΔΔΗΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για υποδοχή αιτημάτων για φωτοβολταϊκά
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
05/05/2026 - 10:56
Η ενεργειακή ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο στο επίκεντρο της συνομιλίας Σ. Παπασταύρου - Osama Mobarez
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/05/2026 - 10:32
Ιαπωνία: Πρώτη παράδοση πετρελαίου από τη Ρωσία μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή
ΚΟΣΜΟΣ
05/05/2026 - 10:05
GreenTank: Το ανθρακικό αποτύπωμα της ηλεκτροπαραγωγής – Μάρτιος 2026
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
05/05/2026 - 09:36
Με νέα ηλεκτρικά λεωφορεία αναδιαμορφώνεται ο συγκοινωνιακός χάρτης στη Θεσ/νίκη
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
05/05/2026 - 09:06
Κυριάκος Πιερρακάκης: Τα στοχευμένα μέτρα είναι που βοηθούν ουσιαστικά τους ευάλωτους
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/05/2026 - 08:40
Γεραπετρίτης: Στηρίζουμε τις διεθνείς πρωτοβουλίες για την απρόσκοπτη και ασφαλή διέλευση των Στενών του Ορμούζ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/05/2026 - 08:23
Γιάννης Τριήρης: Μήπως το «Άλλο Κόμμα» έχει ονοματεπώνυμο;
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
05/05/2026 - 08:12
Περικοπές ΑΠΕ: Διπλασιάστηκαν στο πρώτο τρίμηνο του 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
05/05/2026 - 08:10
«Εξοικονομώ» μέσω παρόχων ρεύματος: Εντείνονται οι αντιδράσεις από την αγορά
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
05/05/2026 - 08:07
Το λάθος στην φόρτιση που «γερνά» την μπαταρία των smartphones
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/05/2026 - 06:39
Ζευγάρι αποκαλύπτει πως «ξένοιασε» από τους λογαριασμούς ρεύματος
ΚΟΣΜΟΣ
05/05/2026 - 06:39
Νέα ομιλία του Προστασία της Φύσης Lab με τίτλο: «Πώς το νερό γίνεται καθοριστικό για τη γεωργία του μέλλοντος»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/05/2026 - 15:44
ΧΗΤΟΣ: Επένδυση 7 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό της μονάδας ΖΗΡΕΙΑ και νέες “πράσινες” συσκευασίες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/05/2026 - 15:40
R ENERGY: Επιστροφή σε καθαρή κερδοφορία, δείχνουν τα οικονομικά αποτελέσματα του 2025
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
04/05/2026 - 15:25
ΓΣΕΒΕΕ: Όχι στην αξιοποίηση των κονδυλίων του “Εξοικονομώ” από τους παρόχους ενέργειας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/05/2026 - 15:15
Ευρεία εκλογή του Προέδρου της ΡΑΑΕΥ, Κωνσταντίνου Τσιμάρα στο Δ.Σ. της ERRA
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/05/2026 - 14:38
Π. Κουκουλόπουλος: Οι πρωτομαγιάτικες χειμερινές θερμοκρασίες επαναφέρουν την αναγκαιότητα προσαρμογής του επιδόματος θέρμανσης στην πραγματικότητα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/05/2026 - 14:04
ΡΑΑΕΥ: Διαβούλευση για τις δημοπρασίες στα Σημεία Διασύνδεσης και Εισόδου του ΕΣΜΦΑ για το Έτος Αερίου 2026-2027
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
04/05/2026 - 13:58
Νίκος Χαρδαλιάς: Αξιοποιούμε ευρωπαϊκούς πόρους για τη μείωση του ενεργειακού κόστους σε όλη την Αττική
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/05/2026 - 13:47
ΠΑΣΟΚ: Η ενεργειακή μετάβαση χρειάζεται σχέδιο και ισορροπία – Η Εύβοια δεν αντέχει άλλο βάρος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/05/2026 - 12:26
Η Volton στο πλευρό του Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) για τα 30 χρόνια προσφοράς του
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/05/2026 - 12:11
Blue Heritage Bootcamp | Western Macedonia: Από την ιδέα στην επιτάχυνση - ένας κύκλος καινοτομίας για τις κοινότητές μας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
04/05/2026 - 11:44
Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Η μάχη κατά του μεθανίου, πιθανή λύση στην ενεργειακή κρίση
ΚΟΣΜΟΣ
04/05/2026 - 11:16
Eldorado Gold: Σταθερά οικονομικά και λειτουργικά αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο του 2026
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
04/05/2026 - 10:45
Motor Oil: Ορισμός Γενικών Διευθυντών, ανακοίνωση αποχώρησης διευθυντικού στελέχους
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/05/2026 - 10:40

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

GreenTank: Το ανθρακικό αποτύπωμα της ηλεκτροπαραγωγής – Μάρτιος 2026

GreenTank: Το ανθρακικό αποτύπωμα της ηλεκτροπαραγωγής – Μάρτιος 2026
Newsroom
Τρίτη, 05/05/2026 - 09:36

Αύξηση των εκπομπών ηλεκτροπαραγωγής καταγράφηκε τον Μάρτιο 2026 σε 1.28 εκατ. τόνους (+17% σε σχέση με τον Φεβρουάριο) με την ένταση άνθρακα να διαμορφώνεται στα 222 γρ. CO2/kWh (+10.6%) λόγω αύξησης της χρήσης και των τριών ορυκτών καυσίμων. Για το πρώτο τρίμηνο του 2026 οι αθροιστικές εκπομπές ήταν 3.96 εκατ. τόνοι, μειωμένες σε σχέση με το 2025 (-24.7%) αλλά υψηλότερες από τις αντίστοιχες του 2023 και 2024. Αξιοσημείωτη η πτώση στις εκπομπές πετρελαίου (-44.7%) λόγω μείωσης της παραγωγής των θερμικών μονάδων της Κρήτης.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα δεδομένα ηλεκτροπαραγωγής (Μάρτιος 2026 για το διασυνδεμένο δίκτυο και για τα μη διασυνδεδεμένα νησιά) και αυτά των ετήσιων εκπομπών CO2 από το ΣΕΔΕ (2025), εκτιμώνται οι μηνιαίες εκπομπές (από κάθε μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Ελλάδας που υπάγεται στο ΣΕΔΕ), ακολουθώντας τη μεθοδολογία και τις παραδοχές που παρουσιάζονται εδώ.

Ένταση άνθρακα της ηλεκτροπαραγωγής

Τον Μάρτιο 2026, η ένταση άνθρακα ηλεκτροπαραγωγής διαμορφώθηκε στα 222 γρ. CO2/kWh, αυξημένη κατά 10.6% σε σχέση με τον Φεβρουάριο, λόγω της αυξημένης ηλεκτροπαραγωγής και από τα τρία ορυκτά καύσιμα, που οδήγησε σε αύξηση των εκπομπών.

Για το πρώτο τρίμηνο του 2026, η μέση ένταση άνθρακα ήταν 225.8 γρ. CO2/kWh, βελτιωμένη κατά 6.3% σε σχέση με την μέση ένταση άνθρακα του 2025.

Με βάση τις προβλέψεις ISP2 και ISP3 του ΑΔΜΗΕ, οι περικοπές ΑΠΕ τον Μάρτιο εκτιμώνται στις 196 GWh. Έτσι για το πρώτο τρίμηνο του 2026 οι περικοπές ΑΠΕ έφτασαν αθροιστικά τις 410 GWh ή 5.3% της συνολικής παραγωγής ΑΠΕ. Εάν αυτή η ενέργεια που απορρίφθηκε είχε διοχετευθεί για τον περιορισμό της ηλεκτροπαραγωγής από αέριο και λιγνίτη, τότε η μέση ένταση άνθρακα θα είχε διαμορφωθεί σε 208 γρ. CO2/kWh,8% χαμηλότερη συγκριτικά με την πραγματική.

JJJ.jpeg

Εκπομπές ανά καύσιμο

Τον Μάρτιο 2026, οι εκπομπές CO2 από τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής που χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα έφτασαν τους 1.28 εκατ. τόνους, αυξημένες κατά 17.2% σε σχέση με τον Φεβρουάριο και οι δεύτερες υψηλότερες του έτους μέχρι στιγμής μετά τον Ιανουάριο. Επίσης ήταν υψηλότερες από τις εκπομπές του περσινού Μαρτίου κατά 0.24 εκατ. τόνους ή 22.8%.

Αθροιστικά για το πρώτο τρίμηνο του έτους, οι εκπομπές του 2026 έφτασαν τους 3.96 εκατ. τόνους, μειωμένες κατά 24.7% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025 αλλά αυξημένες σε σχέση με τις αντίστοιχες εκπομπές του 2023 και 2024 (3.92 εκατ. τόνοι και 3.69 εκατ. τόνοι, αντίστοιχα).

Οι εκπομπές από τις μονάδες ορυκτού αερίου ήταν 2.22 εκατ. τόνοι, μειωμένες κατά 11.6% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2025, ωστόσο υψηλότερες από τις εκπομπές του 2023 και 2024 (1.21 εκατ. τόνοι και 1.6 εκατ. τόνοι αντίστοιχα).

Οι εκπομπές από τις μονάδες λιγνίτη για το πρώτο τρίμηνο του 2026 έφτασαν τους 1.33 εκατ. τόνους, μειωμένες κατά 15.5% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι και οι χαμηλότερες εκπομπές από μονάδες λιγνίτη για το πρώτο τρίμηνο του έτους.

Τέλος, οι μονάδες πετρελαίου στα μη διασυνδεδεμένα νησιά εξέπεμψαν 0.3 εκατ. τόνους στους πρώτους τρεις μήνες, μειωμένες κατά 44.7% σε σχέση με το 2025, κυρίως εξαιτίας της Κρήτης όπου η ηλεκτροπαραγωγή από τις μονάδες πετρελαίου μειώθηκε κατά 91% συγκριτικά με το πρώτο τρίμηνο του 2025 λόγω της νέας διασύνδεσης.

Όσον αφορά τα μερίδια του κάθε ορυκτού καυσίμου στις συνολικές εκπομπές του πρώτου τριμήνου 2026, το αέριο ήταν για άλλη μια φορά πρώτο και υπεύθυνο για το 56.1%, ο λιγνίτης δεύτερος με 33.6% και τέλος το πετρέλαιο με 7.7%.

KKKK.jpeg

Εκπομπές ανά σταθμό ηλεκτροπαραγωγής

Στον επιμερισμό των εκπομπών ανά σταθμό ηλεκτροπαραγωγής, ο λιγνιτικός ατμοηλεκτρικός σταθμός (ΑΗΣ) του Αγίου Δημητρίου ο οποίος καλύπτει την τηλεθέρμανση της Κοζάνης εξακολουθεί να παραμένει στην 1η θέση των ρυπαντών για το πρώτο τρίμηνο του 2026 με εκπομπές 1.2 εκατ. τόνους, που αντιστοιχούν στο 30.5% των συνολικών εκπομπών του τομέα. Τον Μάρτιο λειτούργησαν δύο από τις τρεις μονάδες του ΑΗΣ που εξακολουθούν να παραμένουν σε λειτουργία (ΙΙΙ και V) με συνολική παραγωγή 244.3 GWh, ενώ στο τρίμηνο η αθροιστική παραγωγή του ΑΗΣ ήταν 752.3

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο σταθμός ορυκτού αερίου του Αγ. Νικολάου ΙΙ με 0.42 εκατ. τόνους και στην τρίτη θέση η Μεγαλόπολη V με εκπομπές 0.33 εκατ. τόνους. Την πεντάδα των κορυφαίων ρυπαντών για το πρώτο τρίμηνο του 2026 συμπλήρωσαν η Θερμοηλεκτρική Κομοτηνής (0.25 εκατ. τόνοι) και ο ΑΗΣ Λαυρίου IV-V (0.18 εκατ. τόνοι).

Στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, για πρώτη φορά δεν βρέθηκαν οι σταθμοί της Κρήτης στους κορυφαίους ρυπαντές. Αντίθετα, στους πέντε μεγαλύτερους ρυπαντές για το πρώτο τρίμηνο του 2026 ήταν οι δύο σταθμοί της Ρόδου, ο σταθμός της Λέσβου, της Θήρας και της Κω. Συγκεκριμένα, ο σταθμός της Ρόδου είχε εκπομπές 0.05 εκατ. τόνους, ο σταθμός της Ν. Ρόδου 0.037 εκατ. τόνου, της Λέσβου 0.04 εκατ. τόνους, της Θήρας 0.032 εκατ. τόνους και τέλος της Κω 0.031 εκατ. τόνους.

TTT.jpeg

Εκπομπές τομέα – σύγκριση με ΕΣΕΚ

Σύμφωνα με το τελικό αναθεωρημένο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) που κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2024, οι εκπομπές του τομέα για το 2025 δεν θα έπρεπε να είχαν υπερβεί τους 10.2 εκατ. τόνους ενώ για το 2030 δεν πρέπει να υπερβούν τους 4 εκατ. τόνους. Θεωρώντας γραμμική μείωση εκπομπών μεταξύ 2025 και 2030, προκύπτει ότι ο προϋπολογισμός άνθρακα του τομέα ηλεκτροπαραγωγής για το 2026 δεν θα πρέπει να υπερβεί τους 8.96 εκατ. τόνους.

Μέχρι στιγμής για το ¼ του 2026, ο τομέας εκτιμάται ότι εξέπεμψε 3.96 εκατ. τόνους, δηλαδή 44% του ετήσιου προϋπολογισμού άνθρακα για το έτος. Απομένουν δηλαδή μόνο 5 εκατ. τόνοι για τα υπόλοιπα ¾ του έτους προκειμένου η χώρα να τηρήσει τις δεσμεύσεις του ΕΣΕΚ.

EEE.jpeg

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΑΑΕΥ: Διαβούλευση για τις δημοπρασίες στα Σημεία Διασύνδεσης και Εισόδου του ΕΣΜΦΑ για το Έτος Αερίου 2026-2027
ΡΑΑΕΥ: Διαβούλευση για τις δημοπρασίες στα Σημεία Διασύνδεσης και Εισόδου του ΕΣΜΦΑ για το Έτος Αερίου 2026-2027 04 Μαϊος 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΕΔΔΗΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για υποδοχή αιτημάτων για φωτοβολταϊκά
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΕΔΔΗΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για υποδοχή αιτημάτων για φωτοβολταϊκά

Περικοπές ΑΠΕ: Διπλασιάστηκαν στο πρώτο τρίμηνο του 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Περικοπές ΑΠΕ: Διπλασιάστηκαν στο πρώτο τρίμηνο του 2026

ΓΣΕΒΕΕ: Όχι στην αξιοποίηση των κονδυλίων του “Εξοικονομώ” από τους παρόχους ενέργειας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΓΣΕΒΕΕ: Όχι στην αξιοποίηση των κονδυλίων του “Εξοικονομώ” από τους παρόχους ενέργειας

Στ. Παπασταύρου: Κάνουμε πράξη την ενεργειακή δημοκρατία. Υλοποιούμε στη Δυτική Ελλάδα το μεγαλύτερο δημόσιο συνεργατικό φωτοβολταϊκό πάρκο στη χώρα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στ. Παπασταύρου: Κάνουμε πράξη την ενεργειακή δημοκρατία. Υλοποιούμε στη Δυτική Ελλάδα το μεγαλύτερο δημόσιο συνεργατικό φωτοβολταϊκό πάρκο στη χώρα

ΠΑΣΟΚ: Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης οι μικρομεσαίοι παραγωγοί φωτοβολταϊκών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης οι μικρομεσαίοι παραγωγοί φωτοβολταϊκών

Παρέμβαση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τα φωτοβολταϊκά μπαλκονιού: Ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας των νοικοκυριών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρέμβαση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τα φωτοβολταϊκά μπαλκονιού: Ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας των νοικοκυριών