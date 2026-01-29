ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Η Schneider Electric προωθεί την ενεργειακή τεχνολογία στην ετήσια συνάντηση του World Economic Forum στο Davos
Newsroom
Πέμπτη, 29/01/2026 - 11:30

Η Schneider Electric, ο παγκόσμιος ηγέτης της ενεργειακής τεχνολογίας, συμμετείχε στην Ετήσια Συνάντηση του World Economic Forum στο Davos της Ελβετίας. Η Schneider Electric, με επικεφαλής τον CEO Olivier Blum, προώθησε τη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων κλάδων με στόχο την πρόοδο της ενεργειακής τεχνολογίας.

«Είναι σαφές ότι έχουμε εισέλθει σε μια νέα εποχή όπου το AI και η ενέργεια είναι αδιαχώριστες και μαζί θα αναδιαμορφώσουν κάθε επιχείρηση», δήλωσε ο Olivier Blum, CEO της Schneider Electric. «Το AI απαιτεί υπολογιστική ισχύ και η υπολογιστική ισχύς απαιτεί ενέργεια. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο κόσμος χρειάζεται μεγαλύτερη ενεργειακή νοημοσύνη. Οι πελάτες σε όλους τους τομείς αντιμετωπίζουν την ίδια πρόκληση, την ίδια ευκαιρία: την αποδοτική χρήση της ενέργειας. Ως συνεργάτης σας στον τομέα της ενεργειακής τεχνολογίας, εξηλεκτρίζουμε, αυτοματοποιούμε και ψηφιοποιούμε κάθε βιομηχανία, επιχείρηση και σπίτι, προωθώντας την αποδοτικότητα και τη βιωσιμότητα για όλους. Και δεν συνδέουμε απλώς συστήματα, αλλά δημιουργούμε οικοσυστήματα όπου το AI, τα δεδομένα και οι άνθρωποι συνεργάζονται αρμονικά. Ας εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία στο Davos για να προωθήσουμε μαζί την ενεργειακή τεχνολογία».

AI εφαρμογές με πραγματικό αντίκτυπο

Η Schneider Electric έχει αναγνωριστεί στις ομάδες 1 και 2 του MINDS (Meaningful, Intelligent, Novel, Deployable Solutions), του παγκόσμιου προγράμματος του Forum που αναδεικνύει AI εφαρμογές με υψηλό αντίκτυπο στον πραγματικό κόσμο. Ο CEO Olivier Blum παρέλαβε το βραβείο για το EcoStruxure Microgrid Advisor και το Snaplogic Touchscreen Room Controller στη δεξίωση των νικητών κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Συνάντησης του WEF στις 20 Ιανουαρίου 2026.

9η αναγνώριση του εργοστασίου Lighthouse της Schneider Electric

Το Παγκόσμιο Δίκτυο Lighthouse του Forum, το οποίο αναγνωρίζει και βραβεύει τις πιο προηγμένες επιχειρησιακές εγκαταστάσεις στον κόσμο, βράβευσε το εργοστάσιο της Schneider Electric στη Wuhan. Είναι ένα από τα μόλις τρία εργοστάσια παγκοσμίως που έχουν βραβευτεί για το ταλέντο τους, μια κατηγορία που εισήχθη φέτος. Αυτή η αναγνώριση σηματοδοτεί το 9ο βραβείο Lighthouse της Schneider Electric. Το εργοστάσιο τιμήθηκε για την πρωτοπορία του σε ένα μοντέλο εργατικού δυναμικού έτοιμο για το μέλλον και επικεντρωμένο στον άνθρωπο, το οποίο γεφυρώνει το χάσμα δεξιοτήτων και θέτει ένα νέο σημείο αναφοράς για την ανθεκτικότητα της παραγωγής.

Σύγκληση ηγετών ανώτατων στελεχών από διάφορους κλάδους

Ο Frédéric Godemel, EVP of Energy Management της Schneider Electric, συγκέντρωσε μια διακλαδική ομάδα παγκόσμιων υπευθύνων λήψης αποφάσεων και προσώπων με επιρροή εκ μέρους της Bloomberg New Economy Energy Technology Coalition. Αυτή ήταν η πρώτη σημαντική συνάντηση της Coalition, η οποία έχει ως στόχο να επιταχύνει την υιοθέτηση τεχνολογιών που καθιστούν την κατανάλωση ενέργειας πιο αποδοτική, ανθεκτική και ευέλικτη εν μέσω της ραγδαίας αύξησης της παγκόσμιας ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας.

Ενδυνάμωση της αλλαγής για τις υποεξυπηρετούμενες κοινότητες

Η Schneider Electric και η EDP ξεκίνησαν από κοινού το EDGE Transition, ένα παγκόσμιο πρόγραμμα επιτάχυνσης που θα ενδυναμώσει τους κοινωνικούς επιχειρηματίες που παρέχουν καθαρές, προσιτές ενεργειακές λύσεις και οικονομικές ευκαιρίες χωρίς αποκλεισμούς σε υποεξυπηρετούμενες κοινότητες.

Το πρόγραμμα υποστηρίζει επιχειρήσεις που βρίσκονται σε αρχικό στάδιο μέσω καθοδήγησης, τεχνικής επικύρωσης, στρατηγικών συνεργασιών και πρόσβασης σε ανθεκτικό κεφάλαιο και προάγει λύσεις που εξυπηρετούν υποεξυπηρετούμενες κοινότητες και προωθούν την ισότιμη πρόσβαση στην ενέργεια. Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στην επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης και στην προώθηση του παγκόσμιου εξηλεκτρισμού για βιώσιμη επίδραση.

Οι οργανισμοί ανακοίνωσαν τη συνεργασία τους στο Davos στις 21 Ιανουαρίου.

