Έγκριση συγχρηματοδότησης του έργου «Παρατηρητήριο Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» προϋπολογισμού έως 1 εκ. €
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
10/02/2026 - 15:47
Κοινή επιστολή περιβαλλοντικών οργανώσεων προς την ΕΤΕπ για το εργαλείο εμπροσθοβαρούς χρηματοδότησης με πόρους του ΣΕΔΕ2
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/02/2026 - 15:27
Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη: Ετήσιος Απολογισμός 2025 Ανακύκλωσης Αποτσίγαρων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
10/02/2026 - 14:58
ΕΔΕΜ: Εκδήλωση «Περιβάλλον και Ενέργεια» στο πλαίσιο του Verde.Tec Forum 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/02/2026 - 14:30
Παράταση στο «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» για περισσότερες επιχειρήσεις – Ανοικτή η πλατφόρμα έως 13 Φεβρουαρίου 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/02/2026 - 13:57
Σταύρος Παπασταύρου: Την επόμενη εβδομάδα οι υπογραφές με τη Chevron
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/02/2026 - 13:51
Παρέμβαση ΣΕΒ - BusinessEurope για άμεσα μέτρα ενίσχυσης ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/02/2026 - 13:14
ΕΛΕΤΑΕΝ: Οι οριζόντιοι αποκλεισμοί περιοχών με υψηλό αιολικό δυναμικό αυξάνουν το κόστος ενέργειας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
10/02/2026 - 12:34
Η Schneider Electric λανσάρει τον Schneider StarCharge Fast 720 Φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων υψηλής ισχύος για όλους τους οδηγούς
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
10/02/2026 - 12:27
Το Διεθνές Πρόγραμμα Πιστοποίησης ESG σε 90 χώρες, στην Αθήνα στις 12 & 13 Μαρτίου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/02/2026 - 11:56
Οδησσός: Ρωσική επίθεση προκάλεσε ζημιές σε ενεργειακές εγκαταστάσεις
ΚΟΣΜΟΣ
10/02/2026 - 11:00
Η μαζική και άναρχη χωροθέτηση έργων ΑΠΕ, εντάσσεται στο πλαίσιο της υλοποίησης της νεοφιλελεύθερης πολιτικής της ΝΔ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/02/2026 - 10:13
Κουκουλόπουλος: Η ΔΕΗ να τηρήσει τη δέσμευση της για μετοχοποίηση σε ποσοστό 5% των έργων ΑΠΕ προς όφελος των κατοίκων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/02/2026 - 09:28
Απονομή Διπλωμάτων Προγράμματος Κατάρτισης Ιδρύματος Ευγενίδου – Motor Oil
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/02/2026 - 08:55
Ο Ιανουάριος του 2026, ο 5ος θερμότερος που καταγράφτηκε ποτέ, παρά τα κύματα ψύχους στο βόρειο ημισφαίριο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
10/02/2026 - 08:46
Προχωρά το φωτοβολταϊκό πάρκο των ενεργειακών κοινοτήτων της Δυτικής Ελλάδας - Μείωση του ενεργειακού για περίπου 700.000 κατοίκους
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
10/02/2026 - 08:19
Γιάννης Τριήρης: Πρόστιμα για την ακρίβεια - Τον πολίτη ποιος τον αποζημιώνει;
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
10/02/2026 - 08:09
Ρεύμα: Πτώση στη χονδρεμπορική τιμή- Στις φθηνότερες αγορές της Ευρώπης η Ελλάδα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
10/02/2026 - 08:05
«Θηλιά» για τους αρτοζαχαροπλάστες το ενεργειακό κόστος – Στο διπλάσιο από τα προ κρίσης επίπεδα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
10/02/2026 - 07:59
Πώς θα κάνετε οικονομία στη θέρμανση με τις κουρτίνες σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/02/2026 - 06:39
Air Fryer VS φούρνος: Πόσα χρήματα μπορείτε να εξοικονομήσετε στο μαγείρεμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/02/2026 - 06:38
Σε ποια θερμοκρασία πρέπει να ρυθμίζουμε τον θερμοστάτη τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/02/2026 - 06:38
Μείωση των εξαγωγών στο 12μηνο του 2025, αλλά σαφή σημάδια ανθεκτικότητας χωρίς τα πετρελαιοειδή – Οριακή άνοδος τον Δεκέμβρη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/02/2026 - 15:42
ΔΕΗ: Έξυπνες λύσεις εξυπηρέτησης ενισχύουν την ψηφιακή εμπειρία των πελατών
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
09/02/2026 - 15:03
Δίκτυο Τοπικής Επιχειρηματικότητας: Η νέα πρωτοβουλία της Ελληνικός Χρυσός για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας του Δήμου Αριστοτέλη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/02/2026 - 14:22
Όμιλος AKTOR: Με γοργούς ρυθμούς υλοποιούνται τα έργα αποκατάστασης της Θεσσαλίας
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
09/02/2026 - 13:51
Ο Πίνακας με τις Άδειες Παραγωγής/Βεβαιώσεις Παραγωγού που αναβιώνουν
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
09/02/2026 - 13:33
ΤΙΤΑΝ: Στον δείκτη FTSE4Good για δεύτερη συνεχή χρονιά
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
09/02/2026 - 12:36
ΕΛΕΤΑΕΝ: Κλίμα και αιολική ενέργεια – πολιτικές και δεδομένα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
09/02/2026 - 12:06
Θεοδωρικάκος: «Νέο αναπτυξιακό καθεστώς με 150 εκατ. ευρώ για Τεχνητή Νοημοσύνη και μικρομεσαίες επιχειρήσεις»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/02/2026 - 11:09

Η Schneider Electric λανσάρει τον Schneider StarCharge Fast 720 Φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων υψηλής ισχύος για όλους τους οδηγούς

Newsroom
Τρίτη, 10/02/2026 - 12:27

Η Schneider Electric, ο παγκόσμιος ηγέτης της ενεργειακής τεχνολογίας, παρουσίασε τον φορτιστή ηλεκτρικών οχημάτων Schneider StarCharge Fast 720, μια λύση φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (EV) νέας γενιάς, σχεδιασμένη για εμπορικούς και βιομηχανικούς χώρους, καθώς και για διαχειριστές στόλων οχημάτων. Το σύστημα παρέχει ισχύ έως 720 kW και μπορεί να φορτίσει έως και 12 οχήματα ταυτόχρονα, υποστηρίζοντας την αυξανόμενη ζήτηση για ηλεκτροκίνηση σε όλη την Ευρώπη.

Με απόδοση 97%, ο Schneider StarCharge Fast 720 θέτει νέα πρότυπα παραγωγικότητας και βιωσιμότητας στις υποδομές ηλεκτρικών οχημάτων. Η δυναμική διαχείριση φορτίου που προσφέρει, εξασφαλίζει βέλτιστη φόρτιση για διάφορους τύπους οχημάτων, από ηλεκτρικά φορτηγά και λεωφορεία έως επιβατικά αυτοκίνητα, βοηθώντας τους οδηγούς να επιστρέψουν γρήγορα στο δρόμο.

Η αποκεντρωμένη αρχιτεκτονική της λύσης προσφέρει απαράμιλλη ευελιξία. Οι χειριστές μπορούν να τοποθετήσουν έως και έξι διανομείς σε ακτίνα 80 μέτρων από τον πίνακα ισχύος, επιτρέποντας κλιμακωτές διαμορφώσεις για οποιονδήποτε χώρο. Αυτός ο σχεδιασμός ελαχιστοποιεί τις συνδέσεις με το δίκτυο, απλοποιεί την εγκατάσταση και μειώνει τον θόρυβο για καλύτερη εμπειρία χρήστη.

698aeec1a3326f0d370b6776.jpg

Ο φορτιστής Schneider StarCharge Fast 720 περιλαμβάνει, επίσης, ολοκληρωμένη υποστήριξη καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής, από την εγκατάσταση έως εξατομικευμένα προγράμματα συντήρησης, με 24ωρη υποστήριξη και απομακρυσμένη παρακολούθηση μέσω του EcoStruxure Energy Asset Portal της Schneider Electric. Αυτές οι λειτουργίες εξασφαλίζουν μέγιστο χρόνο λειτουργίας και οικονομική αποδοτικότητα για τους χειριστές.

Καθώς η Ευρώπη επιταχύνει την πορεία της προς την απαγόρευση των βενζινοκινητήρων και των κινητήρων diesel το 2035, με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα να αντιπροσωπεύουν ήδη το 16% των νέων ταξινομήσεων αυτοκινήτων, ο Schneider StarCharge Fast 720 προσφέρει μια λύση με εγγύηση για το μέλλον για τους χρήστες σταθμών φόρτισης και τις επιχειρήσεις που αναζητούν αξιόπιστη υποδομή υψηλής απόδοσης.

