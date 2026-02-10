Η Schneider Electric λανσάρει τον Schneider StarCharge Fast 720 Φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων υψηλής ισχύος για όλους τους οδηγούς

Η Schneider Electric , ο παγκόσμιος ηγέτης της ενεργειακής τεχνολογίας, παρουσίασε τον φορτιστή ηλεκτρικών οχημάτων Schneider StarCharge Fast 720, μια λύση φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (EV) νέας γενιάς, σχεδιασμένη για εμπορικούς και βιομηχανικούς χώρους, καθώς και για διαχειριστές στόλων οχημάτων. Το σύστημα παρέχει ισχύ έως 720 kW και μπορεί να φορτίσει έως και 12 οχήματα ταυτόχρονα, υποστηρίζοντας την αυξανόμενη ζήτηση για ηλεκτροκίνηση σε όλη την Ευρώπη.

Με απόδοση 97%, ο Schneider StarCharge Fast 720 θέτει νέα πρότυπα παραγωγικότητας και βιωσιμότητας στις υποδομές ηλεκτρικών οχημάτων. Η δυναμική διαχείριση φορτίου που προσφέρει, εξασφαλίζει βέλτιστη φόρτιση για διάφορους τύπους οχημάτων, από ηλεκτρικά φορτηγά και λεωφορεία έως επιβατικά αυτοκίνητα, βοηθώντας τους οδηγούς να επιστρέψουν γρήγορα στο δρόμο.

Η αποκεντρωμένη αρχιτεκτονική της λύσης προσφέρει απαράμιλλη ευελιξία. Οι χειριστές μπορούν να τοποθετήσουν έως και έξι διανομείς σε ακτίνα 80 μέτρων από τον πίνακα ισχύος, επιτρέποντας κλιμακωτές διαμορφώσεις για οποιονδήποτε χώρο. Αυτός ο σχεδιασμός ελαχιστοποιεί τις συνδέσεις με το δίκτυο, απλοποιεί την εγκατάσταση και μειώνει τον θόρυβο για καλύτερη εμπειρία χρήστη.

Ο φορτιστής Schneider StarCharge Fast 720 περιλαμβάνει, επίσης, ολοκληρωμένη υποστήριξη καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής, από την εγκατάσταση έως εξατομικευμένα προγράμματα συντήρησης, με 24ωρη υποστήριξη και απομακρυσμένη παρακολούθηση μέσω του EcoStruxure Energy Asset Portal της Schneider Electric. Αυτές οι λειτουργίες εξασφαλίζουν μέγιστο χρόνο λειτουργίας και οικονομική αποδοτικότητα για τους χειριστές.

Καθώς η Ευρώπη επιταχύνει την πορεία της προς την απαγόρευση των βενζινοκινητήρων και των κινητήρων diesel το 2035, με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα να αντιπροσωπεύουν ήδη το 16% των νέων ταξινομήσεων αυτοκινήτων, ο Schneider StarCharge Fast 720 προσφέρει μια λύση με εγγύηση για το μέλλον για τους χρήστες σταθμών φόρτισης και τις επιχειρήσεις που αναζητούν αξιόπιστη υποδομή υψηλής απόδοσης.