Η Schneider Electric στο CODE Forum: Η ψηφιοποίηση και η ενεργειακή αποδοτικότητα στο επίκεντρο των σύγχρονων κτιρίων

Η Schneider Electric , ο παγκόσμιος ηγέτης της ενεργειακής τεχνολογίας, συμμετείχε στο CODE Forum, συμβάλλοντας στον διάλογο για το μέλλον των κτιρίων και του κατασκευαστικού κλάδου στην εποχή της ψηφιοποίησης και της βιωσιμότητας.

Στο πάνελ, ο Σταύρος Μποβολέτης Sales Team Leader, Real Estate Development and EcoStruxure Buildingτης Schneider Electric, ανέδειξε τις βασικές τάσεις που διαμορφώνουν σήμερα τον σχεδιασμό, τη λειτουργία και τη διαχείριση των σύγχρονων κτιρίων στο πάνελ με θέμα «Καινοτομία και Ψηφιοποίηση στις Κατασκευές» με συντονιστή τον δημοσιογράφο Νίκο Καραγιάννη.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αναπτύχθηκε ο ρόλος της τεχνολογίας στον μετασχηματισμό του κατασκευαστικού κλάδου. Εργαλεία όπως το Building Information Modeling (BIM), οι διεθνείς πιστοποιήσεις βιωσιμότητας όπως LEED και BREEAM, καθώς και η αξιοποίηση του AI και προηγμένων software tools δημιουργούν ένα νέο πλαίσιο για την ανάπτυξη πιο αποδοτικών, βιώσιμων και ανθεκτικών κτιρίων.

Στην ελληνική αγορά, όπου μεγάλο μέρος του κτιριακού αποθέματος αποτελείται από υφιστάμενες υποδομές, η καινοτομία καλείται να προσφέρει άμεση λειτουργική αξία. Πολλά κτίρια αντιμετωπίζουν υψηλό ενεργειακό κόστος, παλαιές εγκαταστάσεις και αυξανόμενες κανονιστικές απαιτήσεις που συνδέονται με τους ευρωπαϊκούς στόχους ενεργειακής απόδοσης και απανθρακοποίησης.

Σε αυτό το περιβάλλον, η ψηφιοποίηση των κτιρίων αναδεικνύεται ως καθοριστικός παράγοντας για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης χωρίς την ανάγκη ριζικών παρεμβάσεων. Η ανοιχτή και διαλειτουργική αρχιτεκτονική του EcoStruxure της Schneider Electric επιτρέπει την ψηφιακή αναβάθμιση των εγκαταστάσεων χωρίς να απαιτείται πλήρης αντικατάσταση του υφιστάμενου εξοπλισμού.

Μέσω του EcoStruxure for Buildings, συστήματα όπως η διανομή ηλεκτρικής ενέργειας, τα HVAC, ο φωτισμός και οι αυτοματισμοί μπορούν να συνδεθούν σε ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον. Με αυτόν τον τρόπο, οι οργανισμοί αποκτούν δυνατότητα παρακολούθησης της ενεργειακής κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο, εφαρμογής προληπτικής συντήρησης σε κρίσιμες υποδομές και βελτιστοποίησης της λειτουργίας των κτιρίων με στόχο την ενεργειακή αποδοτικότητα και την άνεση των χρηστών.

Παράλληλα, καθώς τα κτίρια μετατρέπονται σε ολοένα πιο συνδεδεμένα οικοσυστήματα, η κυβερνοασφάλεια αποκτά κρίσιμη σημασία. Το EcoStruxure for Buildings έχει σχεδιαστεί με αρχές cybersecure by design, ενσωματώνοντας μηχανισμούς ασφάλειας σε όλα τα επίπεδα, από τις συσκευές και τα δίκτυα έως το λογισμικό και το cloud, διασφαλίζοντας την προστασία δεδομένων και τη συνεχή λειτουργία των εγκαταστάσεων.

Η συζήτηση ανέδειξε επίσης ότι η ψηφιακή μετάβαση των οργανισμών πραγματοποιείται σταδιακά. Πολλοί οργανισμοί ξεκινούν από λύσεις ενεργειακής παρακολούθησης και διαχείρισης ισχύος, αποκτώντας άμεση εικόνα της κατανάλωσης και των δυνατοτήτων εξοικονόμησης. Στη συνέχεια, μπορούν να επεκταθούν σε αυτοματισμούς, analytics και cloud υπηρεσίες, μέσα από εφαρμογές όπως το EcoStruxure Building Operation, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα διαχείρισης κτιρίων.

Η ενεργειακή, ψηφιακή και πράσινη μετάβαση των κτιρίων εξελίσσεται ήδη και στην Ελλάδα, με όλο και περισσότερους οργανισμούς να επενδύουν σε έξυπνες λύσεις που βελτιώνουν την αποδοτικότητα, ενισχύουν τη βιωσιμότητα και αυξάνουν την αξία των υποδομών τους. Σε ένα περιβάλλον όπου το ενεργειακό κόστος, οι κανονιστικές απαιτήσεις και οι στόχοι ESG διαμορφώνουν τις επενδυτικές αποφάσεις, πλατφόρμες όπως το EcoStruxure λειτουργούν ως επιταχυντές για τον μετασχηματισμό του κτιριακού τομέα και την ανάπτυξη πιο ανθεκτικών και βιώσιμων πόλεων.