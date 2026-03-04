ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Σ. Παπασταύρου: Η Ελλάδα επένδυσε από το 2019 στη διαφοροποίηση των ενεργειακών της πηγών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/03/2026 - 15:46
Ο ΑΔΜΗΕ ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας αξιοποιώντας τεχνολογία της IBM
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/03/2026 - 15:19
ΔΑΠΕΕΠ: Χρεώσεις Μη Συμμόρφωσης για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας και τηλεδιαχείρισης σε σταθμούς ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
04/03/2026 - 14:46
Κ. Χατζηδάκης: Μέσα στην άνοιξη το χωροταξικό για τον τουρισμό και η διαβούλευση για ΑΠΕ-βιομηχανία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/03/2026 - 14:14
Η Schneider Electric στο CODE Forum: Η ψηφιοποίηση και η ενεργειακή αποδοτικότητα στο επίκεντρο των σύγχρονων κτιρίων
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
04/03/2026 - 13:48
ΔΑΠΕΕΠ: Υπενθύμιση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής ηλεκτρονικής δήλωσης από τους κατ’ επάγγελμα αγρότες παραγωγούς
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
04/03/2026 - 13:18
Τιμολόγιο Αναφοράς και Χρεώσεις Προμήθειας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Μάρτιο 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/03/2026 - 12:48
Στην τελική ευθεία το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
04/03/2026 - 12:44
Χατζηθεοδοσίου (ΕΕΑ): Να μειωθεί ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στα καύσιμα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
04/03/2026 - 12:06
Παπασταύρου: Οι συμφωνίες με Chevron-Helleniq Energy ανοίγουν τον δρόμο, ώστε η χώρα μας να γίνει παραγωγός φυσικού αερίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/03/2026 - 11:32
Π. Κουκουλόπουλος: Κυβερνητικό “κρυφτούλι” για τα έργα ΑΠΕ στη Δυτική Μακεδονία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/03/2026 - 11:03
Τα έργα Flex2Energy & COPE-Nano Center of Excellence παρουσιάζουν την ηγετική θέση της Ευρώπης στην πράσινη βιομηχανία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
04/03/2026 - 10:23
Ισραήλ: Ο στρατός δηλώνει ότι έπληξε υπόγεια εγκατάσταση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
04/03/2026 - 09:59
Η Rosatom διέκοψε τις εργασίες στον πυρηνικό σταθμό Μπουσέρ στο Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
04/03/2026 - 09:32
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Οικονομικά Αποτελέσματα 2025
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
04/03/2026 - 09:07
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Απόκτηση ποσοστού 9,71% στην ΕΥΔΑΠ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/03/2026 - 08:43
Δυναμική παρουσία της ΕΥΔΑΜ στην Καστοριά – Στο επίκεντρο η ενίσχυση των ΜμΕ με νέα χρηματοδοτική δράση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/03/2026 - 08:29
Γιάννης Τριήρης: Δεν είναι δα και ο Ρούσβελτ
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
04/03/2026 - 08:12
Ενέργεια: Διαβεβαιώσεις για επάρκεια -Διαδοχικές συσκέψεις σε ΥΠΕΝ και ΕΕ για την κρίση στη Μέση Ανατολή
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/03/2026 - 08:09
Ενεργειακό κόστος και ναύλα επαναφέρουν τον «εφιάλτη» του πληθωρισμού
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
04/03/2026 - 08:01
Πότε έρχεται το Fuel Pass για βενζίνη και πετρέλαιο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/03/2026 - 07:13
Τρεις μύθοι για τους ηλιακούς θερμοσίφωνες που πρέπει να αγνοήσετε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/03/2026 - 07:13
Το viral «κόλπο» με το καλοριφέρ που μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/03/2026 - 07:13
Σ. Λαβρόφ: Η Μόσχα δεν έχει δει κανένα στοιχείο ότι το Ιράν σχεδίαζε να κατασκευάσει πυρηνικά όπλα
ΚΟΣΜΟΣ
03/03/2026 - 15:27
Έκτακτη σύσκεψη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τη συμμετοχή ΡΑΑΕΥ, Motor Oil και ΕΛΠΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/03/2026 - 14:52
ΔΕΗ myHome Maxima: Νέο σταθερό προϊόν για οικιακούς πελάτες με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
03/03/2026 - 14:07
PAREMVASI Think Tank: Πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση «Γεωστρατηγική & Ενέργεια: Επιπτώσεις για την Οικονομία & την Κοινωνία»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/03/2026 - 13:41
Στενά Ορμούζ: Κλιμάκωση απειλών και πάγωμα ναυτιλιακής κίνησης
ΚΟΣΜΟΣ
03/03/2026 - 12:56
Οι οργανώσεις της Greenpeace θα ασκήσουν έφεση κατά της δικαστικής απόφασης για καταβολή 345 εκατ στην αγωγή εκφοβισμού της Energy Transfer
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/03/2026 - 12:37
Νέο άλμα άνω του 30% στην τιμή του ευρωπαϊκού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
03/03/2026 - 11:50

Η Schneider Electric, ο παγκόσμιος ηγέτης της ενεργειακής τεχνολογίας, συμμετείχε στο CODE Forum, συμβάλλοντας στον διάλογο για το μέλλον των κτιρίων και του κατασκευαστικού κλάδου στην εποχή της ψηφιοποίησης και της βιωσιμότητας.

Στο πάνελ, ο Σταύρος Μποβολέτης Sales Team Leader, Real Estate Development and EcoStruxure Buildingτης Schneider Electric, ανέδειξε τις βασικές τάσεις που διαμορφώνουν σήμερα τον σχεδιασμό, τη λειτουργία και τη διαχείριση των σύγχρονων κτιρίων στο πάνελ με θέμα «Καινοτομία και Ψηφιοποίηση στις Κατασκευές» με συντονιστή τον δημοσιογράφο Νίκο Καραγιάννη.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αναπτύχθηκε ο ρόλος της τεχνολογίας στον μετασχηματισμό του κατασκευαστικού κλάδου. Εργαλεία όπως το Building Information Modeling (BIM), οι διεθνείς πιστοποιήσεις βιωσιμότητας όπως LEED και BREEAM, καθώς και η αξιοποίηση του AI και προηγμένων software tools δημιουργούν ένα νέο πλαίσιο για την ανάπτυξη πιο αποδοτικών, βιώσιμων και ανθεκτικών κτιρίων.

Στην ελληνική αγορά, όπου μεγάλο μέρος του κτιριακού αποθέματος αποτελείται από υφιστάμενες υποδομές, η καινοτομία καλείται να προσφέρει άμεση λειτουργική αξία. Πολλά κτίρια αντιμετωπίζουν υψηλό ενεργειακό κόστος, παλαιές εγκαταστάσεις και αυξανόμενες κανονιστικές απαιτήσεις που συνδέονται με τους ευρωπαϊκούς στόχους ενεργειακής απόδοσης και απανθρακοποίησης.

Σε αυτό το περιβάλλον, η ψηφιοποίηση των κτιρίων αναδεικνύεται ως καθοριστικός παράγοντας για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης χωρίς την ανάγκη ριζικών παρεμβάσεων. Η ανοιχτή και διαλειτουργική αρχιτεκτονική του EcoStruxure της Schneider Electric επιτρέπει την ψηφιακή αναβάθμιση των εγκαταστάσεων χωρίς να απαιτείται πλήρης αντικατάσταση του υφιστάμενου εξοπλισμού.

Μέσω του EcoStruxure for Buildings, συστήματα όπως η διανομή ηλεκτρικής ενέργειας, τα HVAC, ο φωτισμός και οι αυτοματισμοί μπορούν να συνδεθούν σε ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον. Με αυτόν τον τρόπο, οι οργανισμοί αποκτούν δυνατότητα παρακολούθησης της ενεργειακής κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο, εφαρμογής προληπτικής συντήρησης σε κρίσιμες υποδομές και βελτιστοποίησης της λειτουργίας των κτιρίων με στόχο την ενεργειακή αποδοτικότητα και την άνεση των χρηστών.

Παράλληλα, καθώς τα κτίρια μετατρέπονται σε ολοένα πιο συνδεδεμένα οικοσυστήματα, η κυβερνοασφάλεια αποκτά κρίσιμη σημασία. Το EcoStruxure for Buildings έχει σχεδιαστεί με αρχές cybersecure by design, ενσωματώνοντας μηχανισμούς ασφάλειας σε όλα τα επίπεδα, από τις συσκευές και τα δίκτυα έως το λογισμικό και το cloud, διασφαλίζοντας την προστασία δεδομένων και τη συνεχή λειτουργία των εγκαταστάσεων.

Η συζήτηση ανέδειξε επίσης ότι η ψηφιακή μετάβαση των οργανισμών πραγματοποιείται σταδιακά. Πολλοί οργανισμοί ξεκινούν από λύσεις ενεργειακής παρακολούθησης και διαχείρισης ισχύος, αποκτώντας άμεση εικόνα της κατανάλωσης και των δυνατοτήτων εξοικονόμησης. Στη συνέχεια, μπορούν να επεκταθούν σε αυτοματισμούς, analytics και cloud υπηρεσίες, μέσα από εφαρμογές όπως το EcoStruxure Building Operation, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα διαχείρισης κτιρίων.

Η ενεργειακή, ψηφιακή και πράσινη μετάβαση των κτιρίων εξελίσσεται ήδη και στην Ελλάδα, με όλο και περισσότερους οργανισμούς να επενδύουν σε έξυπνες λύσεις που βελτιώνουν την αποδοτικότητα, ενισχύουν τη βιωσιμότητα και αυξάνουν την αξία των υποδομών τους. Σε ένα περιβάλλον όπου το ενεργειακό κόστος, οι κανονιστικές απαιτήσεις και οι στόχοι ESG διαμορφώνουν τις επενδυτικές αποφάσεις, πλατφόρμες όπως το EcoStruxure λειτουργούν ως επιταχυντές για τον μετασχηματισμό του κτιριακού τομέα και την ανάπτυξη πιο ανθεκτικών και βιώσιμων πόλεων.

