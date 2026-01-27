Η Schneider Electric στηρίζει τη βιωσιμότητα των ιστορικών ξενοδοχείων Μεγάλη Βρετανία και King George με εξειδικευμένους ενεργειακούς ελέγχους

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

  • Η Schneider Electric πραγματοποίησε ενεργειακούς ελέγχους στα εμβληματικά ξενοδοχεία Μεγάλη Βρετανία και King George, στηρίζοντας τους στόχους τους για ψηφιοποίηση και μείωση εκπομπών άνθρακα
  • Μέσω της λύσης EcoConsult και της αρχιτεκτονικής EcoStruxure, η εταιρεία παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις για ενεργειακή απόδοση, βιωσιμότητα και βελτιστοποίηση λειτουργίας των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων

Η Schneider Electric, ο παγκόσμιος ηγέτης της ενεργειακής τεχνολογίας, συνέβαλε καθοριστικά στην επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας δύο ιστορικών ξενοδοχείων της Ελλάδας – της Μεγάλης Βρετανίας και του King George – που αποτελούν εμβληματικά καταλύματα στο κέντρο της Αθήνας. Η συνεργασία επικεντρώθηκε στην ψηφιοποίηση των εγκαταστάσεων, στη μείωση των εκπομπών άνθρακα και στην ενίσχυση της συμμόρφωσης με τις αρχές ESG.

Η αρμόδια ομάδα για τους Ενεργειακούς Ελέγχους EcoConsult της Schneider Electric πραγματοποίησε δύο ολοκληρωμένους ελέγχους ενεργειακής απόδοσης (energy audits) στα ξενοδοχεία, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής για την ενεργειακή βελτιστοποίηση και τη βιώσιμη λειτουργία τους. Το Ecoconsult είναι μια νέα υπηρεσία που προσφέρει λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας με βάσει τους πυλώνες της ψηφιοποίησης, της ασφάλειας και της ενεργειακής εξυγίανσης.

cnumikk4w8-phpmmlfek

Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει ελέγχους με λεπτομερή συλλογή και ανάλυση δεδομένων, αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και κατάρτιση αναλυτικής έκθεσης που παρουσίαζε συγκεκριμένες προτάσεις βελτίωσης, χρονοδιάγραμμα ενεργειών και προϋπολογισμό επενδύσεων.

Στο δεύτερο στάδιο προτείνονται λύσεις για εξοικονόμηση και παρακολούθηση ενέργειας, οι οποίες βασίστηκαν στην αρχιτεκτονική EcoStruxure και περιλάμβαναν έξυπνα συστήματα παρακολούθησης κατανάλωσης, αυτοματισμούς, αναβαθμίσεις υποδομών και στοχευμένες συστάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας. Παράλληλα, κάθε πρόταση συνοδεύτηκε από ανάλυση Return on Investment (ROI), ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια και η αποδοτικότητα των επενδύσεων.

Πέρα από την τεχνική αξιολόγηση, η Schneider Electric παρέχει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες που καλύπτουν όλο τον κύκλο ζωής ενός έργου – από τον σχεδιασμό και την υλοποίηση έως τη συνεχή παρακολούθηση. Μέσω της λύσης EcoConsult, οι επιχειρήσεις στον κλάδο της φιλοξενίας έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν εξατομικευμένες αναφορές και καθοδήγηση από ειδικούς, ώστε να προσαρμόζουν τη στρατηγική τους στις πραγματικές ανάγκες τους και να πετυχαίνουν συνεχή βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης.

aj3nvxia6g-phpkncokj

Με την τεχνογνωσία, τις καινοτόμες λύσεις και τη στρατηγική υποστήριξη της Schneider Electric, τα ξενοδοχεία της χώρας μπορούν να μετατρέψουν τη βιωσιμότητα από αναγκαιότητα σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα – μειώνοντας το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα και αναβαθμίζοντας ταυτόχρονα την εμπειρία των επισκεπτών τους.

