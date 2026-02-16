H Κίνα παγκόσμιος ηγέτης στην παραγωγή και πώληση οχημάτων νέας ενεργειακής τεχνολογίας

Ένα αφήγημα που όλο και περισσότερο ακούγεται στις ΗΠΑ, αλλά και την Ευρώπη αποδίδει την ανάδειξη της Κίνας σε παγκόσμιο ηγέτη στον τομέα των οχημάτων νέας ενέργειας, σε κυβερνητικές επιδοτήσεις.

Ωστόσο, αν η υπόθεση αυτή ήταν αληθινή, τότε, όταν καταργήθηκαν σταδιακά οι επιδοτήσεις για τις αγορές οχημάτων νέας ενεργειακής τεχνολογίας στα τέλη του 2022, η ανάπτυξη της κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας θα έπρεπε να είχε ανακοπεί.

Από την άλλη μεριά, ο αναφερόμενος τομέας συνέχισε ν’ αναπτύσσεται, αλλά και να διατηρεί την ανταγωνιστικότητά του σε παγκόσμιο επίπεδο.

Μόνο για το 2025, τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι η παραγωγή, αλλά και οι πωλήσεις οχημάτων νέας ενεργειακής τεχνολογίας στην Κίνα αυξήθηκαν φτάνοντας τα 16,62 εκατομμύρια μονάδες και τα 16,49 εκατομμύρια μονάδες αντίστοιχα, με ετήσιες αυξήσεις 29% και 28,2%.

Παράλληλα, η κορυφαία ανταγωνιστικότητα της Κίνας παγκοσμίως διατηρήθηκε για 11η συνεχόμενη χρονιά.

Ειδικοί στην κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία επισημαίνουν ότι τα χαρακτηριστικά της παγκόσμιας επιτυχίας του Πεκίνου στον τομέα των οχημάτων νέας ενεργειακής τεχνολογίας αναλύονται: στην καινοτομία ως συστατικού στοιχείου της ανάπτυξης, στις ανταγωνιστικές τιμές και τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας, στο βιομηχανικό σύμπλεγμα των επιχειρήσεων του κλάδου, αλλά και στην ανάπτυξη οχημάτων επόμενης τεχνολογικής γενιάς.