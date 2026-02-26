Η Schneider Electric ολοκληρώνει το πρόγραμμα Sustainability Impact (SSI) 2021–2025, προετοιμάζοντας το έδαφος για το επόμενο κεφάλαιο

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Newsroom
Πέμπτη, 26/02/2026 - 14:02

Η Schneider Electric, ο παγκόσμιος ηγέτης της ενεργειακής τεχνολογίας, δημοσίευσε τα μη οικονομικά αποτελέσματα για το 2025, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση του προγράμματος Schneider Sustainability Impact (SSI) 2021–2025. Τα τελευταία πέντε χρόνια, ο Όμιλος έχει σημειώσει μετρήσιμη πρόοδο σε κλιματικούς, κοινωνικούς και διοικητικούς τομείς, υποστηρίζοντας πελάτες, συνεργάτες και κοινότητες στη μετάβασή τους προς ένα πιο βιώσιμο και χωρίς αποκλεισμούς μέλλον.

Στο τέλος του 4ου τριμήνου του 2025, το πρόγραμμα Schneider Sustainability Impact (SSI) πέτυχε συνολική βαθμολογία 8,86/10, αντανακλώντας την κλίμακα της βιώσιμης μεταμόρφωσης που πραγματοποιήθηκε σε ολόκληρο τον Όμιλο και την αλυσίδα αξίας του τα τελευταία πέντε χρόνια. Αυτό το κεφάλαιο αναδεικνύει πώς η Schneider Electric μετέτρεψε τις μακροπρόθεσμες φιλοδοξίες της σε μετρήσιμα αποτελέσματα, τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε τοπικό επίπεδο, μετασχηματίζοντας την ίδια την επιχείρηση και ενεργοποιώντας το ευρύτερο οικοσύστημά της.

«Το πρόγραμμα Schneider Sustainability Impact 2021–2025 υπήρξε μια διαδρομή μετασχηματισμού», δήλωσε ο Olivier Blum CEO της Schneider Electric. «Για περισσότερα από 20 χρόνια, η βιωσιμότητα είναι ριζωμένη στην ταυτότητά μας και καθοδηγεί την πορεία μας προς τα εμπρός. Συνδυάζοντας την καινοτομία, τις συνεργασίες και την υπευθυνότητα, έχουμε επιτύχει πρόοδο σε βασικούς δείκτες βιωσιμότητας σε όλες τις δραστηριότητές μας και στο οικοσύστημά μας. Αυτά τα αποτελέσματα ενισχύουν την πεποίθησή μας ότι η βιωσιμότητα είναι ένας ισχυρός μοχλός τόσο για την απόδοση όσο και για τον θετικό αντίκτυπο».

Ο Όμιλος διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη βοήθεια των πελατών να μειώσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα μέσω των προϊόντων και των λύσεών του. Μέχρι το τέλος του 2025, έδωσε τη δυνατότητα στους πελάτες να εξοικονομήσουν και να αποφύγουν 862 εκατομμύρια τόνους εκπομπών CO, ξεπερνώντας τον αρχικό του στόχο των 800 MtCO.

Επιπλέον, μέσω του Zero Carbon Project, η Schneider Electric κινητοποίησε με επιτυχία την αλυσίδα εφοδιασμού της για να λάβει συγκεκριμένα μέτρα προς την κατεύθυνση της απανθρακοποίησης. Με τη συμμετοχή των 1.000 κορυφαίων προμηθευτών του, ο Όμιλος συνέβαλε στη μείωση κατά 56% των λειτουργικών εκπομπών CO τους.

Η Schneider συνεχίζει να προωθεί δίκαιες και ασφαλείς συνθήκες εργασίας σε όλο το οικοσύστημα των προμηθευτών της. Από το 2025, το 98% των στρατηγικών προμηθευτών συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Ομίλου για αξιοπρεπή εργασία, ενισχύοντας τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τις ηθικές εργασιακές πρακτικές και την ευημερία των εργαζομένων στην αλυσίδα αξίας του.

Με οδηγό την αποστολή της να προωθήσει την πρόοδο για όλους, η Schneider Electric συνεχίζει να συμβάλλει σε μια δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς ενεργειακή μετάβαση, επιτρέποντας στους ενδιαφερόμενους να συμμετέχουν και να επωφεληθούν από τη βιώσιμη πρόοδο. Μέσω της πρωτοβουλίας Access to Energy που ξεκίνησε το 2009, ο Όμιλος έχει επεκτείνει την πρόσβαση σε καθαρή, αξιόπιστη και προσιτή ενέργεια για κοινότητες με περιορισμένη πρόσβαση, επηρεάζοντας περισσότερα από 61 εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως μέχρι το τέλος του 2025, ξεπερνώντας κατά πολύ τον αρχικό στόχο των 50 εκατομμυρίων ωφελούμενων. Ταυτόχρονα, η Schneider Electric έχει επενδύσει στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την εκπαίδευση των νέων για να υποστηρίξει τη μακροπρόθεσμη ένταξη, εκπαιδεύοντας πάνω από ένα εκατομμύριο άτομα στη διαχείριση της ενέργειας από το 2009 και εξοπλίζοντας τα άτομα με τις ικανότητες που απαιτούνται για την οικοδόμηση ανθεκτικών κοινοτήτων και την υποστήριξη της παγκόσμιας ενεργειακής μετάβασης.

Από το 2021, περισσότερες από 500 τοπικές πρωτοβουλίες βιωσιμότητας έχουν υλοποιηθεί στις χώρες όπου δραστηριοποιείται η Schneider Electric, καταδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία συμβάλλει στη δημιουργία αντίκτυπου στις τοπικές κοινότητες.

«Η ολοκλήρωση του SSI 2021–2025 είναι ένα ορόσημο, όχι το τέλος. Αυτό που μένει είναι η συλλογική ικανότητα που έχουμε χτίσει με τους ανθρώπους μας, τους πελάτες και τους προμηθευτές μας, καθώς και η πειθαρχία να επιτυγχάνουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα και ουσιαστικό αντίκτυπο», δήλωσε η Esther Finidori, Chief Sustainability Officer της Schneider Electric. «Καθώς προχωράμε προς το 2030, ο προσανατολισμός μας είναι σαφής: θα αξιοποιήσουμε την τεχνολογία και την καινοτομία για την πρόοδο, θα προσελκύσουμε άλλους, θα μάθουμε και θα μοιραστούμε ό,τι λειτουργεί για να αυξήσουμε τον αντίκτυπο, ενώ θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε να κάνουμε το σωστό. Στη Schneider Electric, είμαστε πεπεισμένοι ότι η πρόοδος της ενεργειακής τεχνολογίας μπορεί να συμβάλει στην πρόοδο για όλους».

Εκτός από αυτά τα επιτεύγματα, η προσέγγιση της Schneider Electric στην αειφορία έχει επίσης αναγνωριστεί σε διάφορες κορυφαίες αξιολογήσεις ESG, όπως το πλατινένιο μετάλλιο Ecovadis, η κατάταξη στην λίστα A του CDP για την κλιματική αλλαγή, η 1η θέση στο Social Benchmark και η 3η θέση στο Gender Benchmark στην τελευταία αξιολόγηση της World Benchmarking Alliance (WBA), μεταξύ άλλων.

Για μια λεπτομερή εικόνα όλων των δεικτών και της προόδου, ανατρέξτε στην πλήρη έκθεση Schneider Sustainability Impact για το 4ο τρίμηνο του 2025, συμπεριλαμβανομένου του τελευταίου πίνακα ελέγχου προόδου:

69a02628635edb2b180bdd9b.png

