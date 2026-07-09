Το κόλπο της Κίνας για να ρίχνει την θερμοκρασία έως 8 βαθμούς: Πώς δροσίζει ολόκληρες πόλεις

Με τις θερμοκρασίες να χτυπούν κόκκινο, η Κίνα επιστρατεύει μια σειρά από «αστικά τεχνάσματα» για να προστατεύσει τους πολίτες και να μειώσει το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας.

Μεταξύ των μέτρων που εφαρμόζονται ξεχωρίζουν τα αυτοματοποιημένα συστήματα τεχνητής υδρονέφωσης που τοποθετούνται σε οροφές και προσόψεις μεγάλων κτιρίων, καθώς και σε πολυσύχναστους δημόσιους χώρους, μειώνοντας αισθητά την αίσθηση της ζέστης στο αστικό περιβάλλον.

Η τεχνολογία αυτή βασίζεται στην εξατμιστική ψύξη, μια διαδικασία κατά την οποία ακροφύσια (μπεκ) υψηλής πίεσης, εγκατεστημένα στις οροφές, απελευθερώνουν λεπτά σταγονίδια νερού στον αέρα. Τα σταγονίδια εξατμίζονται γρήγορα, απορροφώντας τη θερμότητα από τον περιβάλλοντα αέρα και μειώνοντας την τοπική θερμοκρασία.

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Σύμφωνα με πληροφορίες σχετικά με το έργο, το σύστημα μπορεί να μειώσει την τοπική θερμοκρασία του αέρα και των επιφανειών κατά 5 έως 8 βαθμούς Κελσίου μέσα σε λίγα λεπτά, κατά τη διάρκεια κυμάτων καύσωνα που αγγίζουν τους 38 βαθμούς Κελσίου.

Οι υποστηρικτές αυτής της προσέγγισης αναφέρουν ότι απαιτεί λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια σε σχέση με τα συμβατικά συστήματα κλιματισμού, καθώς βασίζεται κυρίως στο νερό, σε αντλίες και σε ακροφύσια. Τα λεπτά σταγονίδια είναι επίσης σχεδιασμένα να εξατμίζονται προτού φτάσουν στο έδαφος, μειώνοντας την πιθανότητα να βραχούν οι δρόμοι ή να προκληθεί όχληση στους πεζούς.

Η υιοθέτηση τέτοιων συστημάτων έρχεται σε μια περίοδο που οι πόλεις αντιμετωπίζουν όλο και πιο συχνούς και παρατεταμένους καύσωνες που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή, παράλληλα με τις επιπτώσεις του φαινομένου της αστικής θερμικής νησίδας, όπου οι επιφάνειες από σκυρόδεμα και οι πυκνές υποδομές συγκρατούν τη θερμότητα και αυξάνουν τη θερμοκρασία στις αστικές περιοχές.

Τα συστήματα υδρονέφωσης χρησιμοποιούνται ήδη ευρέως στην Κίνα σε δημόσιους χώρους, συμπεριλαμβανομένων πάρκων, δημόσιων πλατειών και στάσεων λεωφορείων. Η επέκτασή τους σε ψηλά κτίρια κατοικιών αντικατοπτρίζει τις ευρύτερες προσπάθειες για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης καθώς οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν.

Πηγή: The Business Standard