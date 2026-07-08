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Οδηγός οικονομίας: Πώς να καίει λιγότερο το κλιματιστικό
Andrianto Cahyono Putro on Unsplash
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Τετάρτη, 08/07/2026 - 06:57
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Η υιοθέτηση απλών καθημερινών συνηθειών και η σωστή φροντίδα του κλιματιστικού αποτελούν το κλειδί για ένα δροσερό και βιώσιμο σπίτι.

Οι παρατεταμένες περίοδοι υψηλών θερμοκρασιών δοκιμάζουν τις αντοχές των συστημάτων κλιματισμού σε κάθε σπίτι.

Όταν η εξωτερική ζέστη γίνεται αποπνικτική, η σωστή διαχείριση της συσκευής δεν εξασφαλίζει μόνο ένα δροσερό περιβάλλον, αλλά προστατεύει το σύστημα από βλάβες και κρατά τους λογαριασμούς του ρεύματος σε λογικά επίπεδα.

Οι ειδικοί του HVAC μοιράζονται τις πιο αποτελεσματικές συμβουλές για να μεγιστοποιήσετε την απόδοση του κλιματιστικού σας αυτό το καλοκαίρι.

Τακτική αντικατάσταση των φίλτρων αέρα

Ο καθαρισμός ή η αλλαγή των φίλτρων κάθε 30 με 90 ημέρες είναι το πρώτο και σημαντικότερο βήμα. Τα φραγμένα φίλτρα εμποδίζουν τη ροή του αέρα, αναγκάζοντας το σύστημα να υπερλειτουργεί και να καταναλώνει περισσότερη ενέργεια.

Αποφυγή συσκευών που παράγουν θερμότητα το μεσημέρι

Ο φούρνος, το στεγνωτήριο και η κουζίνα απελευθερώνουν μεγάλες ποσότητες θερμότητας. Είναι προτιμότερο να μεταφέρετε αυτές τις εργασίες νωρίς το πρωί και το μεσημέρι να επιλέγετε λύσεις χαμηλής θερμικής επιβάρυνσης, όπως ο φούρνος μικροκυμάτων ή το ψήσιμο στην εξωτερική ψησταριά.

Καθαρισμός της εξωτερικής μονάδας

Ο συμπυκνωτής χρειάζεται ελεύθερο χώρο για να αποβάλει τη θερμότητα. Απομακρύνετε ξερά χόρτα, φύλλα και κλαδιά, εξασφαλίζοντας μια ελεύθερη ζώνη τουλάχιστον μισού μέτρου περιμετρικά της μονάδας, και ξεπλύνετε απαλά τα στοιχεία της όταν συσσωρεύουν σκόνη.

Σκίαση με κουρτίνες και στόρια

Η ηλιακή ακτινοβολία που εισέρχεται από τα παράθυρα αυξάνει κατακόρυφα την εσωτερική θερμοκρασία, ειδικά τις απογευματινές ώρες. Κλείνοντας τα στόρια ή χρησιμοποιώντας κουρτίνες συσκότισης, μπλοκάρετε τη θερμότητα πριν αυτή παγιδευτεί στο σπίτι.

Σωστή χρήση των ανεμιστήρων

Οι ανεμιστήρες οροφής ή δαπέδου βοηθούν στην κυκλοφορία του αέρα, δημιουργώντας μια αίσθηση δροσιάς. Αυτό σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τον θερμοστάτη δύο βαθμούς υψηλότερα χωρίς να θυσιάσετε την άνεσή σας.

Επιπλέον, η τοποθέτηση ανεμιστήρων στα παράθυρα κατά τη διάρκεια της νύχτας φέρνει δροσερό αέρα, τον οποίο μπορείτε να «φυλακίσετε» κλείνοντας τα παράθυρα το πρωί.

Ανοιχτά στόμια αεραγωγών (για ολοκληρωμένο σύστημα ψύξης)

Η ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα στο εσωτερικό του σπιτιού είναι απαραίτητη. Κρατώντας όλες τις περσίδες και τα στόμια ανοιχτά, το κλιματιστικό ψύχει ομοιόμορφα ολόκληρο το κτίριο χωρίς να ζορίζεται ο ανεμιστήρας του.

Μόνωση και σφράγιση απωλειών

Μικρά κενά γύρω από πόρτες και παράθυρα επιτρέπουν στον πολύτιμο ψυχρό αέρα να δραπετεύει και στη ζέστη να εισβάλλει. Η χρήση μονωτικών ταινιών κρατά τη δροσιά μέσα και μειώνει το έργο του κλιματιστικού.

Διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας

Οι συνεχείς και απότομες αλλαγές στον θερμοστάτη εξαντλούν τη συσκευή. Ρυθμίστε το κλιματιστικό σταθερά γύρω στους 26°C και αφήστε το να λειτουργήσει ομαλά, καθώς η διατήρηση μιας σταθερής θερμοκρασίας είναι πολύ πιο αποδοτική από το συνεχές «άναψε-σβήσε».

Προγραμματισμός επαγγελματικής συντήρησης

Αν παρατηρήσετε ότι το κλιματιστικό λειτουργεί ασταμάτητα αλλά δυσκολεύεται να πιάσει την επιθυμητή θερμοκρασία, μην το αμελήσετε. Η κλήση ενός τεχνικού για έλεγχο και συντήρηση θα προλάβει μια σοβαρότερη και πιο κοστοβόρα βλάβη στην καρδιά του καλοκαιριού.

Πηγή: marthastewart.com

Τελευταία τροποποίηση στις 08/07/2026 - 06:57
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