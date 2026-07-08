Στ. Παπασταύρου: Αξιοποιούμε με σχέδιο και υπευθυνότητα όλους τους φυσικούς μας πόρους, με σεβασμό στο περιβάλλον

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Newsroom
Τετάρτη, 08/07/2026 - 08:13
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Το ΥΠΕΝ επισκέφθηκε πολυμελής, δικομματική Αντιπροσωπεία του Κογκρέσου των ΗΠΑ

Συνάντηση με πολυμελή, δικομματική Αντιπροσωπεία του Κογκρέσου των ΗΠΑ είχε σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, με στόχο την προβολή του ρόλου της χώρας μας ως ενεργειακού κόμβου και αξιόπιστου εταίρου των ΗΠΑ στην ευρύτερη περιοχή. Στη συνάντηση συμμετείχαν, επίσης, ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Νίκος Τσάφος και η Γ.Γ. Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, κ. Δέσποινα Παληαρούτα.

Η συνάντηση στο ΥΠΕΝ πραγματοποιείται στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης στην Ελλάδα του Αμερικανού Βουλευτή, κ. Bruce Westerman, Προέδρου της Επιτροπής Φυσικών Πόρων της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, τον οποίο συνοδεύουν μέλη του Κογκρέσου, από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, οι κ.κ. Darin Lahood, Erin Houchin, Gary Palmer, Jason Smith, και από το Δημοκρατικό Κόμμα, οι κ.κ. Tom Suozzi, Josh Gottheimer και Jimmy Panetta.

Ο κ. Παπασταύρου δήλωσε: «Η ενέργεια είναι, πλέον, ένας σταθερός πυλώνας στρατηγικής συνεργασίας ανάμεσα στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ. Αξιοποιούμε με σχέδιο και υπευθυνότητα όλους τους φυσικούς μας πόρους, με σεβασμό στο περιβάλλον. Επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, τόσο τη δική μας, όσο και της ηπείρου μας.

Ο ρόλος της Ελλάδας στην αναδιαμόρφωση της ενεργειακής αρχιτεκτονικής της Ευρώπης είναι πλέον ευρέως αναγνωρισμένος: χρησιμεύει ως πύλη προς την Ευρώπη για τις εξαγωγές LNG των ΗΠΑ, επιτρέποντας στην ΕΕ να περιορίσει και τελικά να τερματίσει την εξάρτησή της από το ρωσικό φυσικό αέριο, χρησιμοποιώντας τον λεγόμενο Κάθετο Διάδρομο, μια σειρά από έργα υποδομής φυσικού αερίου που εκτείνονται από Νότο προς Βορρά, από την Ελλάδα μέχρι την Ουκρανία.

Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που σας καλωσορίζω σε μια στιγμή που οι κοινές μας προσπάθειες αρχίζουν να αποδίδουν καρπούς».

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