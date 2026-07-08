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ETS: Τα έσοδα των ρύπων στο επίκεντρο ενόψει της αναθεώρησης- Στις 17 Ιουλίου το σχέδιο της Κομισιόν
Άννα Διανά
Τετάρτη, 08/07/2026 - 08:00
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Η αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ETS), που θα παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 17 Ιουλίου μαζί με το νέο Σχέδιο Ηλεκτροδότησης (Electrification Action Plan), αναμένεται να ανοίξει νέο κύκλο συζήτησης για τον τρόπο αξιοποίησης των εσόδων από τις δημοπρασίες δικαιωμάτων εκπομπών και τη χρηματοδότηση της πράσινης μετάβασης της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

Η συζήτηση για το μέλλον του ETS εντείνεται, καθώς αρκετά κράτη-μέλη και βιομηχανικοί φορείς ζητούν αλλαγές που θα περιορίσουν το κόστος για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις, ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι πρέπει να διατηρηθεί ένα ισχυρό και προβλέψιμο σήμα τιμής του άνθρακα ώστε να συνεχιστούν οι επενδύσεις στην καθαρή ενέργεια.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η WindEurope θεωρεί ότι η καλύτερη αξιοποίηση των εσόδων του ETS μπορεί να αποτελέσει βασικό μοχλό για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και την επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης.

Στο πλαίσιο αυτό καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιοποιήσει τα έσοδα του ETS ως βασικό εργαλείο για τον εξηλεκτρισμό της βιομηχανίας, υποστηρίζοντας ότι οι διαθέσιμοι πόροι πρέπει να κατευθύνονται κατά προτεραιότητα σε επενδύσεις που μειώνουν την κατανάλωση ορυκτών καυσίμων και ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Η WindEurope υποστηρίζει ότι η αναθεώρηση του ETS αποτελεί ευκαιρία ώστε τα έσοδα από τις δημοπρασίες δικαιωμάτων εκπομπών να μετατραπούν σε βασικό εργαλείο για την επιτάχυνση του εξηλεκτρισμού της ευρωπαϊκής οικονομίας. Όπως επισημαίνει, οι διαθέσιμοι πόροι θα πρέπει να κατευθυνθούν κατά προτεραιότητα σε ώριμες τεχνολογίες ηλεκτροδότησης της βιομηχανίας, όπως οι ηλεκτρικοί λέβητες και οι βιομηχανικές αντλίες θερμότητας, που μπορούν να μειώσουν άμεσα την κατανάλωση φυσικού αερίου και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Παράλληλα, ζητά μεγαλύτερη διαφάνεια στη διάθεση των εσόδων του ETS και ταχύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων, ώστε να επιταχυνθούν οι επενδύσεις στην απανθρακοποίηση της βιομηχανίας. Σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό σύνδεσμο της αιολικής ενέργειας, η ηλεκτροδότηση αποτελεί τον ταχύτερο τρόπο περιορισμού της εξάρτησης της Ευρώπης από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής παραγωγής. Σύμφωνα με τη WindEurope, το ETS απέφερε το 2025 έσοδα περίπου 43 δισ. ευρώ, ωστόσο μόλις το 5% των ποσών αυτών κατευθύνεται σήμερα σε έργα απανθρακοποίησης της βιομηχανίας.

Αντίστοιχα, το Innovation Fund, το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη καθαρών τεχνολογιών, διέθετε έως τον Ιούνιο του 2025 διαθέσιμους πόρους ύψους 12,3 δισ. ευρώ, όμως είχε εκταμιεύσει μόλις 331,8 εκατ. ευρώ, ποσοστό μόλις 2,7% των διαθέσιμων κεφαλαίων. Κατά τη WindEurope, η περιορισμένη αξιοποίηση των πόρων αυτών καθυστερεί την υλοποίηση επενδύσεων που θα μπορούσαν να μειώσουν άμεσα τις εκπομπές και την κατανάλωση φυσικού αερίου στη βιομηχανία.

Ο ευρωπαϊκός σύνδεσμος ζητά ακόμη τα χρηματοδοτικά εργαλεία που συνδέονται με το ETS, όπως το Innovation Fund, ο νέος ETS Investment Booster και η υπό σχεδιασμό Industrial Decarbonisation Bank, να δώσουν προτεραιότητα σε τεχνολογίες που είναι ήδη εμπορικά ώριμες και μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα, αντί να κατευθύνονται κυρίως σε τεχνολογίες που βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης.

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