ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ο Π. Παπασταματίου για τα fake news για την αιολική ενέργεια
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
08/07/2026 - 15:57
ΕΚΟ: ασφαλής και αξιόπιστος ανεφοδιασμός των αερομεταφορών σε όλη την Ελλάδα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
08/07/2026 - 15:53
Η Volton συνεχίζει να φωτίζει ό,τι αξίζει: Νέος Σταθμός η Σίκινος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
08/07/2026 - 14:52
H METLEN γίνεται η πρώτη ελληνική εταιρεία με βεβαίωση συμμόρφωσης στο νέο διεθνές πρότυπο ISO 37009 για τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
08/07/2026 - 14:50
Αλ. Εξάρχου: Εφικτή η μετάβαση της οικονομίας σε μία δυναμική φάση ανάπτυξης
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
08/07/2026 - 14:27
Επιταχύνοντας την παραγωγή μπαταριών: Η Sunlight Group φιλοξενεί το έργο BATTwin για τη διασφάλιση ενεργειακής αυτονομίας στην Ευρώπη
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
08/07/2026 - 13:52
Δήμος Αθηναίων: Τα πρώτα 100 κλιματιστικά σε ευάλωτα νοικοκυριά
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/07/2026 - 13:06
Άη Στράτης: Το πρότυπο ενεργειακό νησί με ΑΠΕ έως 98%
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
08/07/2026 - 12:26
Θεσσαλονίκη: Σύλληψη ατόμου για περιβαλλοντική ρύπανση στο Καλοχώρι
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
08/07/2026 - 12:01
Νέα έργα ενεργειακής αναβάθμισης ενισχύουν τις υποδομές του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/07/2026 - 11:03
energyoutloud.gr: Ο απόλυτος ψηφιακός προορισμός για μουσική, πολιτισμό και αθλητισμό με την ενέργεια της ΔΕΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/07/2026 - 10:40
Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν στόχους στο Ιράν και επανέφεραν τις κυρώσεις για το πετρέλαιο
ΚΟΣΜΟΣ
08/07/2026 - 10:12
GreenTank: Τάσεις στην κατανάλωση & τις εισαγωγές ορυκτού αερίου – Ιούνιος 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
08/07/2026 - 09:33
Η ΕΤΕπ δανείζει 250 εκατομμύρια ευρώ στον Όμιλο Italgas για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης στην Ιταλία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
08/07/2026 - 09:11
Πανελλήνια έρευνα Μεϊδάνης: Σε φάση μετασχηματισμού ο ηλεκτρολογικός κλάδος στην Ελλάδα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
08/07/2026 - 08:47
Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη: Δημοσίευση της τρίτης Έκθεσης Βιωσιμότητας για το έτος αναφοράς 2025
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/07/2026 - 08:17
Στ. Παπασταύρου: Αξιοποιούμε με σχέδιο και υπευθυνότητα όλους τους φυσικούς μας πόρους, με σεβασμό στο περιβάλλον
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/07/2026 - 08:13
Γιάννης Τριήρης: Μπορούν οι «δεδομένοι» να διασφαλίσουν το εθνικό συμφέρον;
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
08/07/2026 - 08:06
Net Billing: Εκκρεμούν οι εκκαθαρίσεις για τα οικιακά φωτοβολταϊκά -Παρέμβαση ΕΣΠΕΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
08/07/2026 - 08:04
ETS: Τα έσοδα των ρύπων στο επίκεντρο ενόψει της αναθεώρησης- Στις 17 Ιουλίου το σχέδιο της Κομισιόν
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
08/07/2026 - 08:00
Η κατανάλωση ενέργειας στις ΗΠΑ θα σπάσει νέα ιστορικά ρεκόρ το 2026 και το 2027
ΚΟΣΜΟΣ
08/07/2026 - 06:58
Οδηγός οικονομίας: Πώς να καίει λιγότερο το κλιματιστικό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/07/2026 - 06:57
Άκης Σκέρτσος: Πόσο άλλαξε η Ελλάδα αυτά τα 7 χρόνια στην ψηφιοποίηση και την ενέργεια;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
07/07/2026 - 15:59
ΔΕΠΑ Εμπορίας: Ένας καθετοποιημένος ενεργειακός όμιλος στη νέα εποχή της αγοράς
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
07/07/2026 - 15:17
ΡΑΑΕΥ: Προσοχή στα τηλεφωνήματα-απάτες με πρόσχημα τον ΔΕΔΔΗΕ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
07/07/2026 - 14:52
Στοιχεία ΔΕΣΦΑ για την κατανάλωση φυσικού αερίου το α΄ εξάμηνο του 2026
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
07/07/2026 - 14:21
Η ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. Χορηγός και Πρωταγωνιστής στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στη Γιορτή Ανακύκλωσης του ΕΟΑΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
07/07/2026 - 14:05
LNG: Παραπλάνηση σε κλιματική και ενεργειακή κρίση διαρκείας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
07/07/2026 - 13:54
Ερώτηση και ΑΚΕ Βουλευτών της Νέας Αριστεράς: Η κυβέρνηση καταργεί το Εθνικό Ταμείο Μετάβασης των λιγνιτικών περιοχών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
07/07/2026 - 13:24
Κοινή επιστολή των Επιμελητηρίων Δυτικής Μακεδονίας για τη δίκαιη μετάβαση της περιοχής
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
07/07/2026 - 12:26

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη: Δημοσίευση της τρίτης Έκθεσης Βιωσιμότητας για το έτος αναφοράς 2025

Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη: Δημοσίευση της τρίτης Έκθεσης Βιωσιμότητας για το έτος αναφοράς 2025
Newsroom
Τετάρτη, 08/07/2026 - 08:17
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Η Έκθεση Βιωσιμότητας παρουσιάζει συγκεντρωτικά τις δραστηριότητες του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη, σε Ελλάδα, Ρουμανία, και Βουλγαρία και Κύπρο για το 2025, ακολουθώντας κοινό πεδίο εφαρμογής για όλες τις θυγατρικές του εταιρείες και προσφέροντας μια συνολική εικόνα του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και οικονομικού του αποτυπώματος.

Η Έκθεση καλύπτει το σύνολο της αλυσίδας αξίας του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη, καθώς περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις επιπτώσεις, τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που έχουν αναγνωριστεί ως ουσιώδεις στο πλαίσιο της Αξιολόγησης Διπλής Σημαντικότητας (ΑΔΣ/DMA) τόσο στις ίδιες τις δραστηριότητες του Ομίλου όσο και στην ανάντη και κατάντη αλυσίδα αξίας του.

Η Μαρία Ξυτάκη, Group Corporate Affairs, Communications and ESG Senior Manager του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη ανέφερε σχετικά: «Ο συνεχής σεβασμός στις Αρχές, τις Αξίες, τον Σκοπό και την Κληρονομιά του Ομίλου μας αποτελεί την πυξίδα μας προς ένα βιώσιμο μέλλον. Είμαστε υπερήφανοι για την πρόοδο που διαγράφουμε χρόνο με τον χρόνο σε αυτό το ταξίδι της βιωσιμότητας. Το 2025 αποτελεί μία χρονιά-ορόσημο για εμάς καθώς σε εντελώς εθελοντικό επίπεδο, αποφασίσαμε να καταρτίσουμε την τρίτη Έκθεση Βιωσιμότητας 2025 σύμφωνα με τα νέα Ευρωπαϊκά Πρότυπα Αναφοράς Βιωσιμότητας (ESRS) που προκύπτουν από την Ευρωπαϊκή οδηγία Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη την επίδρασή μας στους 17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) του Ο.Η.Ε. Στόχος μας είναι κάθε χρόνο να ωριμάζουμε, να βελτιωνόμαστε και να αξιοποιούμε τους δείκτες βιωσιμότητας ενσωματώνοντάς τους στη στρατηγική μας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μας».

Περιβάλλον και Bιώσιμη Kινητικότητα

  • Eξασφάλιση 100% της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στα κεντρικά γραφεία του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη στη Λεωφ. Αθηνών μέσω αγοράς εγγυήσεων προέλευσης
  • 15% μείωση σε σχέση με το 2024 της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από το δίκτυο, ως αποτέλεσμα των επενδύσεων σε ΑΠΕ και της βελτίωσης ενεργειακής αποδοτικότητας των εγκαταστάσεων
  • 21,4% μείωση των έμμεσων εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου (Location-based Scope 2) σε σχέση με το 2024.
  • 14,1% μείωση των έμμεσων εκπομπών Αερίων του θερμοκηπίου (Market-based Scope 2) σε σχέση με το
  • Ενίσχυση Ηλεκτροκίνησης με το 82% των εκθεσιακών οχημάτων να είναι χαμηλών ή μηδενικών εκπομπών, αύξηση 3,8% σε σύγκριση με το 2024.
  • Παρακολούθηση και διαχείριση των εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων του Ομίλου με σαφείς βελτιώσεις των έμμεσων εκπομπών Scope 3 σε επιμέρους κατηγορίες.

Διαχείριση Πόρων και Υπεύθυνη Λειτουργία

  • 78% μείωση της ποσότητας μη επικίνδυνων αποβλήτων που οδηγήθηκαν σε τελική διάθεση σε σχέση με το 2024.
  • 433,99 τόνοι μη επικίνδυνων αποβλήτων εκτρέπονται από την τελική διάθεση μέσω ανακύκλωσης.
  • 100% (164,85 τόνοι) των επικίνδυνων αποβλήτων εκτρέπονται από την τελική διάθεση μέσω ανακύκλωσης.
  • 7 Περιβαλλοντικές Δράσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας

Οι Άνθρωποί μας

  • 12,6% αύξηση αριθμού των εργαζομένων σε σχέση με το 2024 (από 773 σε 870).
  • 720 Ώρες Εκπαίδευσης σε 870 εργαζομένους.
  • Μηδενικά περιστατικά διακρίσεων, παρενόχλησης και παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
  • Πιστοποίηση ως Great Place to Work® (Ιούνιος 2025-Ιούνιος 2026).
  • 220 ώρες εκπαίδευσης σε 372 μαθητές και σπουδαστές από 14 διαφορετικά εκπαιδευτικά ιδρύματα.
  • 45 φοιτητές ξεκίνησαν την πρακτική τους άσκηση στον Όμιλο Επιχειρήσεων εκ των οποίων το 31% όσων την ολοκλήρωσαν εντάχθηκαν στο ανθρώπινο δυναμικό του Ομίλου
  • 19 Δράσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας με τη συμμετοχή ή προς όφελος των εργαζομένων μας

Καταναλωτές και Τελικοί Χρήστες

  • 100% των οχημάτων και των μηχανημάτων ελέγχεται πριν την παράδοση μέσω τεκμηριωμένων διαδικασιών.
  • In Motion for Safety: 3 εκπαιδευτικά σεμινάρια ασφαλούς οδηγικής συμπεριφοράς σε συνολικά 500 φοιτητές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης.
  • 12 Δράσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας για την κοινωνική μέριμνα και την αλληλεγγύη.

Εταιρική Διακυβέρνηση και Επιχειρηματική Ηθική

  • 100% ψηφιοποιημένες διαδικασίες προμηθειών.
  • Ενίσχυση της διαφάνειας και των μηχανισμών λογοδοσίας διατηρώντας τη εμπιστοσύνη των ενδιαφερομένων μερών.
  • 99,2% των λειτουργικών δαπανών κατευθύνθηκε σε τοπικούς προμηθευτές στηρίζοντας την εγχώρια οικονομία

Η Έκθεση Βιωσιμότητας 2025 του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη είναι διαθέσιμη στο website του Ομίλου:

Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη – ‘Εκθεση Βιωσιμότητας 2025

Saracakis Group of Companies – Sustainability Report 2025

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οδηγός οικονομίας: Πώς να καίει λιγότερο το κλιματιστικό
Οδηγός οικονομίας: Πώς να καίει λιγότερο το κλιματιστικό 08 Ιουλίου 2026
energyoutloud.gr: Ο απόλυτος ψηφιακός προορισμός για μουσική, πολιτισμό και αθλητισμό με την ενέργεια της ΔΕΗ 08 Ιουλίου 2026
energyoutloud.gr: Ο απόλυτος ψηφιακός προορισμός για μουσική, πολιτισμό και αθλητισμό με την ενέργεια της ΔΕΗ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τάκης Θεοδωρικάκος: Παράταση δύο ετών στη δημοσιοποίηση των εκθέσεων βιωσιμότητας για τις εταιρείες
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τάκης Θεοδωρικάκος: Παράταση δύο ετών στη δημοσιοποίηση των εκθέσεων βιωσιμότητας για τις εταιρείες

Η τελευταία Έκθεση Βιωσιμότητας της LG υπογραμμίζει την πρόοδο προς την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων του 2030
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η τελευταία Έκθεση Βιωσιμότητας της LG υπογραμμίζει την πρόοδο προς την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων του 2030

Σημείο αναφοράς για τον Όμιλο AKTOR η Έκθεση Βιωσιμότητας του 2024
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Σημείο αναφοράς για τον Όμιλο AKTOR η Έκθεση Βιωσιμότητας του 2024

Η Sungrow δημοσίευσε την Έκθεση Βιωσιμότητας 2023, τονίζοντας τη δέσμευσή της για ένα πιο πράσινο μέλλον
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η Sungrow δημοσίευσε την Έκθεση Βιωσιμότητας 2023, τονίζοντας τη δέσμευσή της για ένα πιο πράσινο μέλλον

H Intrakat δημοσίευσε την Έκθεση Βιωσιμότητας για το 2022
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

H Intrakat δημοσίευσε την Έκθεση Βιωσιμότητας για το 2022

H BCG δημοσίευσε την έκθεση βιωσιμότητας για το 2022
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

H BCG δημοσίευσε την έκθεση βιωσιμότητας για το 2022