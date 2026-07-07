ΔΕΠΑ Εμπορίας: Ένας καθετοποιημένος ενεργειακός όμιλος στη νέα εποχή της αγοράς

Οι αυξημένες ανάγκες ευελιξίας και σταθερότητας του συστήματος, η μεταβλητότητα των τιμών και η ανάγκη για επαρκή και ανταγωνιστικό εφοδιασμό, διαμορφώνουν ένα νέο περιβάλλον όπου η αξία μιας εταιρείας δεν κρίνεται μόνο από τη δραστηριοποίησή της σε έναν τομέα, αλλά από την ικανότητά της να λειτουργεί ολοκληρωμένα και αποτελεσματικά σε όλη την αλυσίδα αξίας.



Σε αυτό το πλαίσιο, η ΔΕΠΑ Εμπορίας εξελίσσεται σταθερά σε έναν καθετοποιημένο ενεργειακό όμιλο, ενισχύοντας την παρουσία της σε όλο το φάσμα της αγοράς: από τη χονδρεμπορική αγορά, στη λιανική και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Με πολυετή εμπειρία σε όλη την αλυσίδα αξίας, η στρατηγική της στηρίζεται στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου μοντέλου λειτουργίας, όπου οι διαφορετικοί τομείς δραστηριότητας αλληλοσυμπληρώνονται και δημιουργούν συνέργειες, επιτρέποντας καλύτερη αξιοποίηση πόρων, μεγαλύτερη επιχειρησιακή ευελιξία και ενίσχυση της ανταγωνιστικής της θέσης.



Κομβικό σημείο αυτής της στρατηγικής αποτελεί η είσοδος της ΔΕΠΑ Εμπορίας στην ηλεκτροπαραγωγή μέσω σύγχρονων θερμικών μονάδων, οι οποίες μπορούν να ενδυναμώσουν την επάρκεια ισχύος και να λειτουργήσουν ως σταθεροποιητικός πυλώνας για το ηλεκτρικό σύστημα σε μια περίοδο αυξημένων απαιτήσεων ευελιξίας.



Στο επίκεντρο αυτής της κατεύθυνσης βρίσκεται η νέα υπερσύγχρονη μονάδα συνδυασμένου κύκλου φυσικού αερίου στη Λάρισα, ισχύος 792 MW και καθαρής απόδοσης 62,6%, με προϋπολογισμό άνω των 600 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για ένα έργο υψηλής τεχνολογικής στάθμης, το οποίο αναβαθμίζει τον ρόλο της ΔΕΠΑ στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ παράλληλα συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτιστοποίηση του ενεργειακού μείγματος, την ενίσχυση του ανταγωνισμού και τη μείωση των τιμών για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.



Παράλληλα, η συμμετοχή της εταιρείας στη μονάδα ηλεκτροπαραγωγής στην Αλεξανδρούπολη με εγκατεστημένη ισχύ 840 MW και υψηλό βαθμό απόδοσης, καθώς και η παρουσία της στη μονάδα στο Fier της Αλβανίας (ισχύος 174 MW), εντάσσεται στη στρατηγική καθετοποίησης και στον συνολικό μετασχηματισμό της ΔΕΠΑ Εμπορίας, με ενίσχυση της παρουσίας της στην ηλεκτροπαραγωγή και δημιουργία συνεργειών σε όλη την ενεργειακή αλυσίδα.



Το μοντέλο καθετοποίησης συμπληρώνεται με την παρουσία της ΔΕΠΑ Εμπορίας στη λιανική αγορά μέσω της θυγατρικής της «Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας», ενισχύοντας τη δυνατότητα της εταιρείας να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του τελικού καταναλωτή με ολοκληρωμένες ενεργειακές υπηρεσίες. Η ανάπτυξη ισχυρής λιανικής βάσης δημιουργεί σταθερότητα, βελτιώνει την εμπορική πρόβλεψη ζήτησης και επιτρέπει καλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της χονδρεμπορικής δραστηριότητας.



Συνολικά, η πορεία της ΔΕΠΑ Εμπορίας αποτυπώνει τη μετάβαση από έναν παραδοσιακό ενεργειακό παίκτη σε έναν πλήρως καθετοποιημένο όμιλο που δραστηριοποιείται σε όλη την αλυσίδα αξίας της ενέργειας. Ο συνδυασμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχυρής παρουσίας στη χονδρεμπορική αγορά και οργανωμένης δραστηριότητας στη λιανική, δημιουργεί ένα ενιαίο και λειτουργικά συνεκτικό επιχειρηματικό μοντέλο. Μέσα από αυτή τη δομή, η εταιρεία επιτυγχάνει οικονομίες κλίμακας και βελτιώνει την ανταγωνιστικότητά της σε ένα περιβάλλον αυξημένων απαιτήσεων. Έτσι, η ΔΕΠΑ Εμπορίας εδραιώνει τον ρόλο της ως σύγχρονος καθετοποιημένος ενεργειακός όμιλος, ικανός να στηρίζει την ενεργειακή επάρκεια και τη σταθερότητα της αγοράς σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.