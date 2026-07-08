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Ο Π. Παπασταματίου για τα fake news για την αιολική ενέργεια

Ο Π. Παπασταματίου για τα fake news για την αιολική ενέργεια
Newsroom
Τετάρτη, 08/07/2026 - 15:57
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Ο Γενικός Διευθυντής της ΕΛΕΤΑΕΝ, Παναγιώτης Παπασταματίου συνομίλησε με τους δημοσιογράφους Δημήτρη Βενιέρη και Βιργινία Δημαρέση στο ραδιοφωνικό σταθμό Status FM 107.7.

Ο Π. Παπασταματίου αναφέρθηκε στις αλήθειες πίσω από τους μύθους και τα fake news που κυκλοφορούν σχετικά με τις ανεμογεννήτριες στην Ελλάδα εκφράζοντας τη λύπη του για την αναπαραγωγή θεωριών συνωμοσίας που συνδέουν τις πυρκαγιές με την εγκατάσταση ανεμογεννητριών. Όπως τόνισε, δεν υπάρχει κανένας οικονομικός, τεχνικός ή νομικός λόγος να καεί μια περιοχή για να εγκατασταθούν αιολικά πάρκα. Αντίθετα, μετά από μια πυρκαγιά οι αδειοδοτικές διαδικασίες γίνονται πιο σύνθετες και το κόστος κατασκευής αυξάνεται.

Ο Π. Παπασταματίου υπογράμμισε ότι τα στοιχεία διαψεύδουν τους σχετικούς ισχυρισμούς, καθώς τα αιολικά πάρκα καταλαμβάνουν μόλις το 0,06%-0,07% των αναδασωτέων εκτάσεων της χώρας, ενώ όσα εγκαταστάθηκαν μετά από πυρκαγιές αντιστοιχούν μόλις στο 0,03%. Χαρακτήρισε μάλιστα τη σύνδεση πυρκαγιών και ανεμογεννητριών ως μια «ελληνική ιδιαιτερότητα», σημειώνοντας ότι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες η παραπληροφόρηση επικεντρώνεται σε διαφορετικά ζητήματα.

Αναφερόμενος στο ενεργειακό κόστος, επισήμανε ότι η αιολική ενέργεια συμβάλλει στη μείωση της τιμής του ρεύματος, καθώς η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από νέα αιολικά πάρκα κοστίζει περίπου 65 ευρώ/MWh, έναντι 120-150 ευρώ/MWh από φυσικό αέριο και περίπου 180 ευρώ/MWh από λιγνίτη. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη ουσιαστικής ενημέρωσης της κοινωνίας και ενίσχυσης της αντιμετώπισης των fake news γύρω από τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Στη συνέντευξη αναφέρθηκε επίσης σε ζητήματα που συχνά αποτελούν αντικείμενο συζήτησης γύρω από την αιολική ενέργεια. Όπως εξήγησε, περίπου το 90% των υλικών μιας ανεμογεννήτριας ανακυκλώνεται πλήρως, ενώ και τα υπόλοιπα υλικά διαχειρίζονται μέσω πιστοποιημένων διαδικασιών. Παράλληλα, τόνισε ότι οι σύγχρονες ανεμογεννήτριες διαθέτουν τεχνολογίες προστασίας της ορνιθοπανίδας, όπως κάμερες, ραντάρ και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.

Τέλος, ο Π. Παπασταματίου υπογράμμισε τη σημαντική συμβολή της αιολικής ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή, καθώς το 2025 κάλυψε περίπου το 23% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ οι ΑΠΕ συνολικά το 55%.

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