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Επιταχύνοντας την παραγωγή μπαταριών: Η Sunlight Group φιλοξενεί το έργο BATTwin για τη διασφάλιση ενεργειακής αυτονομίας στην Ευρώπη

Επιταχύνοντας την παραγωγή μπαταριών: Η Sunlight Group φιλοξενεί το έργο BATTwin για τη διασφάλιση ενεργειακής αυτονομίας στην Ευρώπη
Newsroom
Τετάρτη, 08/07/2026 - 13:52
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H Sunlight Group, μέλος του Ομίλου Olympia και ηγέτιδα εταιρεία σε ολοκληρωμένες και καινοτόμες τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας, φιλοξένησε πρόσφατα την 8η συνάντηση της κοινοπραξίας του ευρωπαϊκού έργου BATTwin, στο εμβληματικό βιομηχανικό της συγκρότημα στην Ξάνθη.

Βασικός στόχος του BATTwin είναι η υποστήριξη της στρατηγικής μετάβασης της Ευρώπης προς την ενεργειακή αυτονομία. Καθώς, άνω του 80% της παγκόσμιας παραγωγής μπαταριών ιόντων λιθίου συγκεντρώνεται στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, η Ευρώπη καλείται να επιταχύνει την εγχώρια παραγωγική δυνατότητα, διατηρώντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητά της όσον αφορά το κόστος.

Ως ένας από τους βασικούς βιομηχανικούς εταίρους του έργου, το βιομηχανικό συγκρότημα της Sunlight στην Ξάνθη αποτελεί το βασικό πεδίο δοκιμών όπου η συγκεκριμένη τεχνολογία εφαρμόζεται σε πραγματικές συνθήκες βιομηχανικής παραγωγής. Με συνολική έκταση 90.000 τ.μ. και ετήσια παραγωγική δυναμικότητα 9 GWh, η υπερσύγχρονη και πλήρως αυτοματοποιημένη μονάδα αποτελεί ένα από τα πλέον προηγμένα κέντρα παραγωγής μπαταριών στην Ευρώπη. Παρέχοντας ένα ολοκληρωμένο βιομηχανικό περιβάλλον πραγματικής λειτουργίας, η Sunlight δίνει στην κοινοπραξία τη δυνατότητα συλλογής και αξιοποίησης δεδομένων που απαιτούνται για την εκπαίδευση και την επικύρωση σύνθετων αλγορίθμων πρόβλεψης σε εμπορική κλίμακα, για διαφορετικές γεωμετρίες και χημείες κυψελών.

Ως βασικός βιομηχανικός πυλώνας του έργου, το βιομηχανικό συγκρότημα του Ομίλου Sunlight στη Ξάνθη λειτουργεί ως κρίσιμο πεδίο επικύρωσης, όπου η τεχνολογία αυτή μετατρέπεται σε πραγματικότητα της βαριάς βιομηχανίας. Με έκταση 90.000 τετραγωνικών μέτρων και ετήσια παραγωγική ικανότητα 9 GWh, αυτή η εμβληματική αυτοματοποιημένη εγκατάσταση αποτελεί έναν από τους πιο προηγμένους κόμβους κατασκευής μπαταριών στην Ευρώπη. Παρέχοντας ένα κλιμακωτό, λειτουργικό οικοσύστημα, η Sunlight προσφέρει στην κοινοπραξία την υποδομή δεδομένων από τον πραγματικό κόσμο που απαιτείται για την εκπαίδευση και την επικύρωση σύνθετων αλγορίθμων πρόβλεψης σε εμπορική κλίμακα, για ποικίλες γεωμετρίες και χημικές συνθέσεις κυψελών.

Σημειώνεται ότι στο σύγχρονο περιβάλλον της αυτοματοποιημένης παραγωγής, η βελτιστοποίηση των νέων βιομηχανικών γραμμών αποτελεί συνεχή πρόκληση, καθώς ο έγκαιρος εντοπισμός κατασκευαστικών αστοχιών είναι κρίσιμος για τη διασφάλιση των πόρων και την ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος μπαταριών. Προς αυτή την κατεύθυνση, το έργο BATTwin εισάγει μια πρωτοποριακή λύση, αναπτύσσοντας ένα «ψηφιακό δίδυμο» (digital twin) –ένα δυναμικό ψηφιακό αντίγραφο των γραμμών παραγωγής κυψελών μπαταριών που λειτουργεί σε πραγματικό χρόνο– με στόχο την επίτευξη παραγωγής μηδενικών αστοχιών (Zero-Defect Manufacturing).

Η πρόσφατη διήμερη συνάντηση στις εγκαταστάσεις της Sunlight συγκέντρωσε κορυφαίους ερευνητικούς, τεχνολογικούς και βιομηχανικούς εταίρους από όλη την Ευρώπη, οι οποίοι συζήτησαν τα τεχνικά επιτεύγματα του έργου, την πρόοδο των εργασιών και τα επόμενα βήματα για την υλοποίηση και επικύρωση της πλατφόρμας ψηφιακού διδύμου του BATTwin.

Παράλληλα, οι συμμετέχοντες πραγματοποίησαν τεχνική επίσκεψη στις αυτοματοποιημένες γραμμές παραγωγής κυψελών της Sunlight, με στόχο την ευθυγράμμιση των πρωτοκόλλων διασύνδεσης μεταξύ του φυσικού παραγωγικού εξοπλισμού και της ψηφιακής πλατφόρμας του έργου, θέτοντας τις βάσεις για την πιλοτική βιομηχανική εφαρμογή της λύσης.

Σχετικά με το BATTwin

Το BATTwin έχει ως στόχο την ανάπτυξη μιας καινοτόμου πολυεπίπεδης πλατφόρμας ψηφιακών δίδυμων με σκοπό την επίτευξη «παραγωγής χωρίς ελαττώματα» στην κατασκευή μπαταριών, η οποία θα μειώσει τα ποσοστά ελαττωμάτων στις γραμμές παραγωγής μπαταριών. Η λύση βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες, και συγκεκριμένα:

(i) ένα επίπεδο συλλογής και διαχείρισης δεδομένων από πολλαπλούς αισθητήρες, το οποίο υποστηρίζεται από τη σημασιολογία των δεδομένων μέσω ενός μοντέλου δεδομένων «Digital Battery Passport»,

(ii) ψηφιακά δίδυμα σε επίπεδο διεργασίας, τα οποία μοντελοποιούν τα κρίσιμα στάδια της κατασκευής ηλεκτροδίων, της συναρμολόγησης και της προετοιμασίας των κυψελών μέσω πολυφυσικών, βασισμένων σε δεδομένα και υβριδικών προσεγγίσεων,

(iii) ψηφιακά δίδυμα σε επίπεδο συστήματος, που βασίζονται σε προσομοίωση και αναλυτική μοντελοποίηση,

(iv) ροές εργασιών ψηφιακών δίδυμων που εστιάζουν στον χρήστη και καθοδηγούνται από στόχους, οι οποίες αυξάνουν την εξηγήσιμη φύση των ψηφιακών δίδυμων και δίνουν στον χρήστη καθοριστικό ρόλο στον σχεδιασμό και τον έλεγχο του συστήματος.

Η προσέγγιση δοκιμάζεται στις εγκαταστάσεις των εταιρειών Sunlight και Verkor, δύο βιομηχανικά πιλοτικά έργα που παράγουν μπαταρίες με διαφορετικές χημικές συνθέσεις και γεωμετρίες, επιβεβαιώνοντας την ευελιξία και την επεκτασιμότητα της προσέγγισης με στόχο την υλοποίηση ευρωπαϊκών «Gigafactories» χωρίς ελαττώματα.

Το πρόγραμμα BATTwin συντονίζεται από τον καθηγητή Marcello Colledani, του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πολυτεχνείου του Μιλάνου, και έχει λάβει χρηματοδότηση από τον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον, στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. 101137954.

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