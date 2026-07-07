Άκης Σκέρτσος: Πόσο άλλαξε η Ελλάδα αυτά τα 7 χρόνια στην ψηφιοποίηση και την ενέργεια;

Αναλυτική απάντηση δίνει, μέσω ανάρτησής του, στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, την ψηφιοποίηση και την ενεργειακή μετάβαση, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος.

Η ανάρτηση του υπουργού έχει ως εξής: «Ακούμε συχνά το τελευταίο διάστημα την αντιπολίτευση να μιλάει για "χαμένη ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης" ασκώντας ισοπεδωτική και ατεκμηρίωτη κριτική στην κυβέρνηση περί στασιμότητας στην αλλαγή του παραγωγικού υποδείγματος της χώρας.

Αξίζει να θυμίσουμε εδώ ότι το 60-65% των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης είχαν ως στόχο την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση της ευρωπαϊκής οικονομίας κι ότι η Ελλάδα ήταν και στα 2 πεδία στις τελευταίες θέσεις της ΕΕ το 2019.

Ας δούμε, λοιπόν, τι λένε οι εκθέσεις έγκυρων διεθνών οργανισμών, της Κομισιόν και του ΟΟΣΑ, 7 χρόνια μετά για την πρόοδο της χώρας μας στα δύο αυτά πεδία.

Κι ας αναρωτηθεί η αντιπολίτευση τι νόημα έχει να ασκεί τελικά αυτού του είδους την κριτική στην ίδια την πρόοδο που σημειώνει η πατρίδα μας, ακυρώνοντας συλλογικές κατακτήσεις που εκκρεμούσαν επί δεκαετίες.

Ψηφιοποίηση

Η Ελλάδα ήταν ουραγός της Ευρώπης στην έκθεση DESI το 2019, στην 26η θέση μεταξύ των 27 της ΕΕ, και κάτω του μέσου όρου ψηφιοποίησης των κρατών μελών του ΟΟΣΑ στην αντίστοιχη δική του έκθεση.

Χάρη στις επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις του Ταμείου Ανάκαμψης, στις αντίστοιχες εκθέσεις του 2026, στη μεν έκθεση του ΟΟΣΑ η Ελλάδα πλέον έχει υπερβεί τον μέσο όρο ψηφιοποίησης των υπόλοιπων μελών του, στη δε έκθεση της ΕΕ η χώρα μας υπερβαίνει τον μέσο όρο της Ευρώπης σε κρίσιμους δείκτες όπως η ψηφιοποίηση του κράτους, η κάλυψη με δίκτυο 5G, η ψηφιοποίηση της υγείας.

Τι μένει να γίνει; Έχουμε υστέρηση ακόμη στις ψηφιακές δεξιότητες πολιτών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων έναντι των εταίρων μας και σε αυτά τα πεδία πρέπει να εστιάσουμε τις προσπάθειες μας έως το 2030. Ταυτόχρονα, η Ελλάδα δεν πρέπει να χάσει και δεν θα χάσει την 4η τεχνολογική επανάσταση της Τεχνητής Νοημοσύνης που μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην βελτίωση της παραγωγικότητας τόσο των επιχειρήσεων όσο και των εργαζομένων. Οι κρίσιμες υποδομές ΤΝ που δρομολογούμε χάρη στο ταμείο ανάκαμψης αποτελούν εγγύηση για αυτή τη μεγάλη ευκαιρία.

Ενεργειακή μετάβαση

Η Ελλάδα το 2019 είχε την ακριβότερη χονδρική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας, είχε πραγματοποιήσει ελάχιστες επενδύσεις σε ΑΠΕ λόγω της ακατανόητης αντίστασης των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ στην καθαρή ενέργεια και ήταν εξαρτημένη ενεργειακά από εισαγωγές ρεύματος 6 έως 10 TWh ετησίως.

Το 2026 η Ελλάδα έχει μετατραπεί πλέον σε καθαρό εξαγωγέα ενέργειας προς τα γειτονικά μας κράτη -χάρη στην αλματώδη ανάπτυξη των ΑΠΕ, τα έργα και τις μεταρρυθμίσεις του Ταμείου Ανάκαμψης- βρισκόμαστε σταθερά μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών με τη χαμηλότερη χονδρική και λιανική τιμή ηλεκτρικού ρεύματος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις (αυτός είναι άλλωστε ο λόγος που γίναμε εξαγωγική χώρα, το γεγονός ότι έχουμε φθηνότερη ενέργεια από την υπόλοιπη ΕΕ), ενώ ταυτόχρονα δρομολογούμε ερευνητικές γεωτρήσεις για την εξόρυξη υποθαλάσσιου φυσικού αερίου, για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια, σε συνεργασία με αμερικανικούς κολοσσούς ενέργειας.

Τι μένει να γίνει; Η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να γίνει έως το 2030 ενεργειακός κόμβος μεταφοράς αλλά και πάροχος ενέργειας για την ευρύτερη περιοχή. Με νέες ενεργειακές διασυνδέσεις, επενδύσεις σε αποθήκευση καθαρής ενέργειας από ΑΠΕ, σύζευξη της ενεργειακής με την ψηφιακή μετάβαση και την τεχνολογική επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης. Η ενεργειακή αυτονομία αποτελεί συνθήκη εθνικής κυριαρχίας.

Κανείς στην κυβέρνηση δεν ισχυρίζεται πως λύθηκαν όλα τα προβλήματα της χώρας. Υπάρχουν πολλά και επίμονα διαρθρωτικά ζητήματα.

Όμως, όχι το ταμείο ανάκαμψης δεν ήταν και δεν είναι μια χαμένη αναπτυξιακή ευκαιρία για τη χώρα. Ισχύει το ακριβώς αντίθετο, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς την απόσταση που έπρεπε να καλύψει η Ελλάδα για να πετύχει τη σύγκλιση με την ΕΕ στα δύο κρίσιμα πεδία της ψηφιακής και της ενεργειακής μετάβασης».

Σύμφωνα με τον υπουργό Επικρατείας, «η πολιτικά μυωπική και ισοπεδωτική κριτική της αντιπολίτευσης δημιουργεί δύο προβλήματα:

Το πρώτο είναι η ανασφάλεια για το πισωγύρισμα που μπορεί να προκαλέσει η πολιτική της σε αδιαμφισβήτητα θετικά επιτεύγματα της χώρας. Όταν δεν αναγνωρίζεις τίποτα καλό και ισοπεδώνεις τα πάντα τότε είναι πολύ πιθανό να ακυρώσεις θετικά βήματα προόδου.

Το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι δεν εστιάζει στα πραγματικά πεδία υστέρησης που ακόμη υπάρχουν στη χώρα συγκριτικά με τους εταίρους μας, ώστε να ασκεί πραγματικά εποικοδομητική, θετική και προγραμματική αντιπολίτευση».

Και ο Ά. Σκέρτσος κλείνει με «μια αυτονόητη επισήμανση και έναν στίχο του Νίκου Πορτοκάλογλου.

Η αυτονόητη επισήμανση είναι ότι οι επόμενες εκλογές θα είναι οι εκλογές (και) της τεχνητής νοημοσύνης. Κάθε πολίτης θα μπορεί να κάνει fact checking σε όσα ισχυρίζονται τα κόμματα» (σ.σ. στην ανάρτηση επισυνάπτει σχετικές αναφορές της ΤΝ για την ψηφιακή και ενεργειακή μετάβαση της Ελλάδας από το 2019) και να επιβεβαιώνει σε ελάχιστο χρόνο κατά πόσο λένε αλήθεια ή ψέματα. Ας είναι διπλά προσεκτικοί στην αντιπολίτευση για όσα υποστηρίζουν δημόσια.

Ξέρουμε πολύ καλά πόσο έχουν ταλαιπωρηθεί οι Έλληνες από κακές πολιτικές επιλογές του παρελθόντος που κράτησαν καθηλωμένη την Ελλάδα για δεκαετίες. Αναγνωρίζουμε επίσης ότι υπάρχουν ακόμη πολλά πεδία πολιτικής που μας πληγώνουν και μας θυμώνουν στην καθημερινότητά μας, στα οποία πρέπει να δράσουμε πιο αποτελεσματικά και στοχευμένα ως κυβέρνηση.

Είναι χρέος μας να μην αφήσουμε ξανά τις δυνάμεις της ακινησίας και της οπισθοδρόμησης να τραβήξουν προς τα κάτω και προς τα πίσω τη χώρα μας».

Και, οι στίχοι, τέλος,

«"Κι όπως πάλι ανοίγει

η παλιά πληγή

ο θυμός σε πνίγει

για τα χρόνια που έχουν πια χαθεί

κι όπως πάλι τρέχεις

πάνω στη στροφή

ξέρω, δεν προσέχεις

πόσα έχουν για πάντα κερδηθεί".

Νίκος Πορτοκάλογλου, Στροφή».