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Η Volton συνεχίζει να φωτίζει ό,τι αξίζει: Νέος Σταθμός η Σίκινος

Η Volton συνεχίζει να φωτίζει ό,τι αξίζει: Νέος Σταθμός η Σίκινος
Newsroom
Τετάρτη, 08/07/2026 - 14:52
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Η Volton, με συνέπεια στη δέσμευσή της να συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της καθημερινότητας των τοπικών κοινωνιών και με σταθερό προσανατολισμό στη βιώσιμη ανάπτυξη των ακριτικών νησιών, συνεχίζει το έργο της στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Φωτίζουμε ό,τι αξίζει» υλοποιώντας νέα παρέμβαση στη Σίκινο.

Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης δράσης στο Αγαθονήσι το 2025, η εταιρεία, σε συνεργασία με την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Σύμπλευση και τον Δήμο Σικίνου, προχωρά σε έργο αναβάθμισης του οδικού φωτισμού σε τμήμα του δρόμου που συνδέει την Αλοπρόνοια με τη Χώρα, μια βασική διαδρομή για την καθημερινή μετακίνηση κατοίκων και επισκεπτών.

Η παρέμβαση στη Σίκινο περιλαμβάνει την εγκατάσταση σχεδόν 35 σύγχρονων μεταλλικών στύλων φωτισμού με λαμπτήρες και ενσωματωμένα φωτοβολταϊκά πάνελ, τα οποία λειτουργούν ενεργειακά αυτόνομα, χωρίς ανάγκη σύνδεσης με το ηλεκτρικό δίκτυο. Η λύση αυτή ενισχύει σημαντικά την οδική ασφάλεια κατά τις νυχτερινές ώρες, ενώ παράλληλα περιορίζει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του έργου και τις ανάγκες συντήρησης του έργου.

Η αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής βιωσιμότητας της Volton, με στόχο την ανάπτυξη λύσεων που συνδυάζουν ενεργειακή αποδοτικότητα, τεχνολογική καινοτομία και ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο. Παράλληλα, ο σχεδιασμός της εγκατάστασης πραγματοποιείται με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική ταυτότητα της Σικίνου.

Η κ. Κατερίνα Γκίνη Corporate & Marketing Communications Director, δήλωσε: «Στη Volton πιστεύουμε ότι η ενέργεια έχει αξία όταν δημιουργεί θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία. Μέσα από το πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης “Φωτίζουμε ό,τι αξίζει”, στηρίζουμε έμπρακτα έργα που ενισχύουν την ασφάλεια, την ποιότητα ζωής και τη βιώσιμη ανάπτυξη στις τοπικές κοινωνίες. Η νέα δράση μας στη Σίκινο, σε συνέχεια της συνεργασίας μας με τη Σύμπλευση, επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας να είμαστε παρόντες εκεί όπου υπάρχει πραγματική ανάγκη».

Με οδηγό τη συνέπεια, τη συνεργασία και την καινοτομία, η Volton συνεχίζει να υλοποιεί παρεμβάσεις με ουσιαστικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα, φωτίζοντας ό,τι πραγματικά αξίζει.

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