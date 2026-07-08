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Δήμος Αθηναίων: Τα πρώτα 100 κλιματιστικά σε ευάλωτα νοικοκυριά

Δήμος Αθηναίων: Τα πρώτα 100 κλιματιστικά σε ευάλωτα νοικοκυριά
Newsroom
Τετάρτη, 08/07/2026 - 13:06
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Οι αιτήσεις «άνοιξαν» και θα «τρέχουν» έως τις 19 Ιουλίου – Δωρεάν προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση των συσκευών

Στη δωρεάν διάθεση των πρώτων 100 κλιματιστικών ενεργειακής κλάσης Α σε ευάλωτα νοικοκυριά της πόλης, προχωρά ο Δήμος Αθηναίων μέσω του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας (ΓΑΕΦ). Η δράση υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Εταιρεία του Δήμου και τη ΔΑΕΜ, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου ASCEND.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Η πρόσβαση σε αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης δεν μπορεί να αποτελεί προνόμιο. Με τη διάθεση των πρώτων 100 κλιματιστικών, στηρίζουμε συμπολίτες μας που δοκιμάζονται από την ενεργειακή φτώχεια, μειώνουμε το ενεργειακό τους κόστος και θωρακίζουμε την πόλη απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Η κοινωνική πολιτική και η πράσινη μετάβαση μπορούν και πρέπει να προχωρούν μαζί».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Αθήνας, Βαγγέλης Μαρινάκης, σημείωσε: «Στόχος μας είναι οι ευρωπαϊκοί πόροι να μετατρέπονται σε απτά οφέλη για τους πολίτες. Η συγκεκριμένη δράση συνδυάζει την κοινωνική στήριξη με την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών, αξιοποιώντας σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών και ενισχύουν την ανθεκτικότητα της Αθήνας».

Η δράση περιλαμβάνει δωρεάν προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση των συσκευών από πιστοποιημένο τεχνικό, ενώ όπου είναι τεχνικά εφικτό προβλέπεται και η εγκατάσταση μετρητή κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Οι νέες συσκευές ενεργειακής κλάσης Α εξασφαλίζουν σημαντικά χαμηλότερη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, μειώνοντας το ενεργειακό κόστος των νοικοκυριών, προσφέροντας παράλληλα, αποτελεσματική ψύξη και θέρμανση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά έως και την Κυριακή 19 Ιουλίου 2026 μέσω της πλατφόρμας: https://klimatistika.cityofathens.gr/

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν φυσικά πρόσωπα που είναι δημότες του Δήμου Αθηναίων, κατοικούν μόνιμα στον Δήμο Αθηναίων και πληρούν τα κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια της πρόσκλησης.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν: -Πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα (εισοδήματα 2025), από το οποίο προκύπτει το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα. -Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από το οποίο προκύπτει η σύνθεση της οικογένειας (τέκνα, μονογονεϊκή οικογένεια, πολυτεκνία). -Πρόσφατο (2026) λογαριασμό παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας. -Υπεύθυνη Δήλωση (μέσω gov.gr) ότι κατοικούν μόνιμα στον Δήμο Αθηναίων, τα στοιχεία που δηλώνουν είναι αληθή και αποδέχονται τους όρους της πρόσκλησης.

Η επιλογή των δικαιούχων θα πραγματοποιηθεί μέσω συστήματος μοριοδότησης, το οποίο λαμβάνει υπόψη το οικογενειακό εισόδημα, τη σύνθεση του νοικοκυριού, την ιδιότητα μονογονεϊκής ή πολύτεκνης οικογένειας, καθώς και πρόσθετα κοινωνικά κριτήρια, όπως η ύπαρξη ηλικιωμένων ή πολύ μικρών παιδιών στο νοικοκυριό.

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου ASCEND (Accelerating poSitive Clean ENergy Districts), το οποίο συντονίζεται από τον Δήμο Αθηναίων και υλοποιείται με τη συμμετοχή της ΔΑΕΜ Α.Ε., ενισχύοντας τις πολιτικές για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και τη δίκαιη ενεργειακή μετάβαση της πόλης.

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