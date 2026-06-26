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Η Ευρώπη σε συναγερμό για τον καύσωνα

Η Ευρώπη σε συναγερμό για τον καύσωνα
Newsroom
Παρασκευή, 26/06/2026 - 15:43
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Υγειονομικές αρχές σε όλη την Ευρώπη παρέμειναν σε υψηλό συναγερμό σήμερα καθώς ο φονικός καύσωνας παραμένει στη Γηραιά Ήπειρο, οδηγώντας τις αρχές στη Γαλλία να επιβάλουν απαγόρευση στην κατανάλωση αλκοόλ και προκαλώντας ρωγμές στο οδόστρωμα αυτοκινητοδρόμου στη Γερμανία.

Από τη Βρετανία και τη Γαλλία έως τη Γερμανία, την Ιταλία, την Αυστρία και τη Σερβία, η Ευρώπη βιώνει θερμοκρασίες ρεκόρ. Οι επιστήμονες δηλώνουν ότι το κύμα καύσωνα είναι το χειρότερο που έχει καταγραφεί για την Ευρώπη, όπου το κλίμα αλλάζει πιο γρήγορα από οπουδήποτε αλλού.

Οι θερμοκρασίες πιθανόν να έχουν ήδη περάσει το σημείο κορύφωσής τους στη Γαλλία και τη Βρετανία, όπου έχουν ήδη καταρριφθεί τα ρεκόρ για τον Ιούνιο. Αλλά στην Ιταλία, η ζέστη αναμένεται να ενταθεί το σαββατοκύριακο, ανεβάζοντας τον υδράργυρο έως τους 40 βαθμούς Κελσίου, μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο.

Τουλάχιστον 55 θάνατοι που συνδέονται με τον καύσωνα έχουν αναφερθεί στη Γαλλία, όπου η θερμοκρασία στο Παρίσι έφθασε την Τέταρτη στους 40,9 βαθμούς Κελσίου. Παρόλο που οι θερμοκρασίες αναμένεται να υποχωρήσουν, οι αρχές ετοιμάζονται για αύξηση του αριθμού των θυμάτων.

Σε όλη την ήπειρο, μνημεία και πολιτιστικοί χώροι έκλεισαν ενώ προβλήματα δημιουργήθηκαν στη γεωργία. Η αστυνομία του Παρισιού ζήτησε από τους διοργανωτές μεγάλων εκδηλώσεων, όπως το φεστιβάλ μουσικής Solidays, να ματαιώσουν τα σχέδιά τους. Οι διοργανωτές του φεστιβάλ Υπερηφάνειας (Pride) δήλωσαν ότι το αναπρογραμματίζουν για τον Σεπτέμβριο.

Αγγλία και Ολλανδία σε κόκκινο συναγερμό

Η ακραία ζέστη προκάλεσε χθες βράδυ ρωγμές στο οδόστρωμα του αυτοκινητοδρόμου Α2 στην ανατολική Γερμανία, σύμφωνα με την εφημερίδα BZ, με αποτέλεσμα περίπου 30 οχήματα να αντιμετωπίσουν προβλήματα και να υποστούν ζημιές, δύο άνθρωποι να τραυματιστούν ελαφριά και οι αρχές να αναγκαστούν να διακόψουν την κυκλοφορία.

Η βρετανική μετεωρολογική υπηρεσία Met Office παράτεινε τον ‘κόκκινο’ συναγερμό για σήμερα για μια μεγάλη περιοχή της νότιας Αγγλίας -πρώτη φορά που τέτοιες προειδοποιήσεις εκδίδονται για τρεις συνεχείς ημέρες.

Σε μια ασυνήθιστη κίνηση, οι αρχές στην Ολλανδία εξέδωσαν ‘κόκκινο’ συναγερμό για σχεδόν το σύνολο της χώρας και πολλά σχολεία έμειναν κλειστά καθώς αναμένονται θερμοκρασίες έως τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Στη Σερβία, οι αρχές επίσης εξέδωσαν προειδοποίηση, με τις θερμοκρασίες να προβλέπονται γύρω στους 36 βαθμούς Κελσίου. Αξιωματούχοι στο Βελιγράδι προειδοποίησαν τους πολίτες να ενυδατώνονται και να αποφεύγουν τις μετακινήσεις στη διάρκεια των θερμότερων ωρών της ημέρας.

Τα ράφια των καταστημάτων στη Βρετανία άδειασαν από ανεμιστήρες ενώ οι εταιρίες κατασκευής air condition στην Ασία ανέφεραν άλμα στις πωλήσεις τους στην Ευρώπη.

Στη Γαλλία, η κρατική ενεργειακή εταιρία EDF δεσμεύθηκε να δαπανήσει 80 εκατ. ευρώ για συστήματα ψύξης σε σχολεία, παιδικούς σταθμούς και κέντρα ημερήσιας φροντίδας. Σύμφωνα τα πιο τελευταία στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ/ΙΕΑ), που δημοσιοποιήθηκαν τον Ιούλιο του 2025, το ποσοστό των νοικοκυριών στην Ευρώπη που διαθέτει κλιματιστικό παραμένει σχετικά χαμηλό, γύρω στο 20%.

Οι γαλλικές αρχές ανακοίνωσαν απαγόρευση στην κατανάλωση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους για σήμερα που η Γαλλία παίζει απέναντι στη Νορβηγία στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στη Βοστώνη.

Γιατροί και υγειονομικοί στη Γαλλία ανέφεραν αύξηση στα επείγοντα περιστατικά και τις νοσηλείες.

Ο Βιλφρίντ Σαμύ, εκπρόσωπος της Ένωσης Ιατρών Υπηρεσιών Επειγόντων Περιστατικών Γαλλίας, δήλωσε ότι τα νοσοκομεία δεν είναι επαρκώς προετοιμασμένα για τον καύσωνα. «Ο αντίκτυπος στην ψυχική υγεία των υγειονομικών είναι τεράστιος», δήλωσε.

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