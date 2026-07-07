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LNG: Παραπλάνηση σε κλιματική και ενεργειακή κρίση διαρκείας
Newsroom
Τρίτη, 07/07/2026 - 13:54
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Έκθεση του WWF για το LNG: Πώς οι μύθοι για τα ορυκτά καύσιμα οδηγούν την Ελλάδα σε βαθιά ενεργειακή ανασφάλεια

Η φρενήρης επέκταση και κατασκευή νέων υποδομών LNG και η δέσμευση σε μακροπρόθεσμες συμφωνίες αγοράς αερίου από τις ΗΠΑ, με κρατική πρωτοβουλία και υποστήριξη, προβάλλονται σαν στρατηγική ευκαιρία για ανάδειξη της χώρας σε περιφερειακό ενεργειακό κόμβο και την ενίσχυση της γεωπολιτικής της επιρροής. Αυτό το αφήγημα στηρίζεται σε σοβαρές παρανοήσεις όσον αφορά τον πραγματικό αντίκτυπο του LNG στην ενεργειακή ανεξαρτησία και ασφάλεια της Ευρώπης, τη γεωπολιτική σταθερότητα, την οικονομική βιωσιμότητα και την προσιτότητα των λογαριασμών ενέργειας.

Σε συνοπτική έκθεση, το WWF Ελλάς αναδεικνύει τη βαθιά προβληματική μακροχρόνια εξάρτηση της χώρας από το LNG, με πολύ ανησυχητικές επιπτώσεις. Η πληθωρική επένδυση στον τομέα του αερίου και σε επέκταση των υποδομών LNG στην Ευρώπη προκαλούν σοβαρή ανησυχία σε σχέση με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τις οικονομικές και γεωπολιτικές συνέπειες. Η έκταση της υπερβολικής οικονομικής δέσμευσης και έκθεσης σε μακροπρόθεσμες συμβάσεις αγοράς LNG, η οποία επιτείνεται από τη συρρίκνωση της ζήτησης για αέριο. λόγω της σημαντικής προόδου στην ενεργειακή αποδοτικότητα και τη στροφή προς τις ΑΠΕ, εκθέσει την Ευρώπη σε σοβαρούς κινδύνους οικονομικών ζημιών, ενεργειακής ανασφάλειας και γεωπολιτικών εξαρτήσεων.

Η επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης σε καθαρή και εγχώρια ενέργεια είναι απαραίτητη όχι μόνο για την επίτευξη των ζωτικής σημασίας κλιματικών στόχων, αλλά και για την οικονομική ανθεκτικότητα, την ανταγωνιστικότητα και τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια.

Αυτό το ενημερωτικό σημείωμα προσφέρει στοιχειοθετημένη αποδόμηση των πιο επίμονων μύθων που καλύπτουν τις καταιγιστικές εξελίξεις γύρω από το LNG με ένα βαθιά παραπλανητικό αφήγημα ενεργειακής ασφάλειας, γεωπολιτικού κατεπείγοντος ακόμα και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας.

Διαβάστε την έκθεση

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