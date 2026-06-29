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Ιστορικός καύσωνας σαρώνει την Ευρώπη: Ρεκόρ θερμοκρασιών και υποδομές σε κρίση

Ιστορικός καύσωνας σαρώνει την Ευρώπη: Ρεκόρ θερμοκρασιών και υποδομές σε κρίση
Richard Vanlerberghe on Unsplash
Newsroom
Δευτέρα, 29/06/2026 - 06:41
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Αυτό το κύμα καύσωνα θα ήταν πρακτικά αδύνατο χωρίς την κλιματική αλλαγή.

Από τη Σκανδιναβία μέχρι τις Άλπεις, η Ευρώπη βιώνει συνθήκες ακραίας ζέστης, με τον φονικό καύσωνα να κινείται ανατολικά, ξεπερνώντας τους 40°C.

Νέα ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασίας καταγράφηκαν σε Γερμανία (41,5°C), Δανία (37°C) και Τσεχία (40,9°C), ενώ η Ελβετία σημείωσε ρεκόρ Ιουνίου. Ανάλογα ρεκόρ καταρρίφθηκαν νωρίτερα σε Γαλλία και Βρετανία.

Οι επιστήμονες τονίζουν ότι αυτό το κύμα καύσωνα θα ήταν πρακτικά αδύνατο χωρίς την κλιματική αλλαγή, η οποία κατέστησε τις νυχτερινές θερμοκρασίες αυτής της εβδομάδας 100 φορές πιο πιθανές σε σχέση με πριν από δύο δεκαετίες.

«Αυτό δεν είναι ευχάριστος καλοκαιρινός καιρός. Είναι μια υγειονομική κρίση», δήλωσε η Κάτριν Γκέρινγκ-Έκαρντ, γερμανίδα βουλευτής των Πρασίνων.

Στο Βερολίνο, η αστυνομία επιστράτευσε αύρες νερού για να δροσίσει τους πολίτες, ενώ στην Μπρατισλάβα καταγράφηκε η θερμότερη νύχτα στα χρονικά.

Επιπτώσεις σε ενέργεια και υποδομές

Η άνοδος της θερμοκρασίας των ποταμών ανάγκασε πυρηνικούς σταθμούς στην Ουγγαρία (Δούναβης) και την Ελβετία (Άαρ) να μειώσουν την παραγωγή τους ή να κλείσουν προσωρινά αντιδραστήρες.

Στη Γαλλία, ο καύσωνας προκάλεσε δεκάδες θανάτους, προβλήματα στο σιδηροδρομικό δίκτυο, απαγορεύσεις αλκοόλ και αναβολές εκδηλώσεων.

Στην Ιταλία, 18 πόλεις τέθηκαν σε κόκκινο συναγερμό, ενώ η δραματική πτώση της στάθμης του ποταμού Πάδου απειλεί τη γεωργία λόγω της εισχώρησης θαλασσινού νερού.

Για την προστασία των υποδομών από τη διαστολή των σιδηροδρομικών γραμμών και τις καταστροφές στο οδόστρωμα, οι συγκοινωνίες περιορίστηκαν.

Η γερμανική Deutsche Bahn επέτρεψε δωρεάν ακυρώσεις εισιτηρίων, ενώ τμήμα κεντρικού αυτοκινητοδρόμου κοντά στο Αμβούργο έκλεισε όταν η άσφαλτος έσκασε από τη ζέστη.

Παράλληλα, αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις σε όλη την Ευρώπη (όπως το Ironman της Φρανκφούρτης και οι πορείες Pride σε Λωζάνη και Μιλάνο) τροποποίησαν τα προγράμματά τους ή έλαβαν έκτακτα μέτρα προστασίας.

Το Φαινόμενο «Ωμέγα Μπλοκ»

Σύμφωνα με το Reuters Climate Monitor, η ακραία αυτή ζέστη οφείλεται στο μετεωρολογικό φαινόμενο «Ωμέγα μπλοκ» (από το σχήμα του ελληνικού γράμματος ωμέγα).

Το μοτίβο αυτό εγκλωβίζει μια μάζα θερμού αέρα πάνω από μια περιοχή για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Η σταδιακή υποχώρηση του καύσωνα αναμένεται με έντονες καταιγίδες, γεγονός που οδήγησε το Παρίσι να κλείσει πρόωρα πάρκα και δημόσιους χώρους για λόγους ασφαλείας.

Πηγή: Reuters

Τελευταία τροποποίηση στις 29/06/2026 - 06:41
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