Η ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. Χορηγός και Πρωταγωνιστής στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στη Γιορτή Ανακύκλωσης του ΕΟΑΝ

Με μεγάλη επιτυχία και υψηλή προσέλευση ολοκληρώθηκε η συμμετοχή της ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. ως χορηγού στο μεγάλο Φεστιβάλ Ανακύκλωσης που διοργάνωσε ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) από τις 29 Ιουνίου έως τις 3 Ιουλίου στο Πάρκο Τρίτση. Το μεγαλύτερο μητροπολιτικό πάρκο της Αττικής μετατράπηκε σε έναν ζωντανό χώρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ενεργού συμμετοχής, με τη ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ να δίνει δυναμικό «παρόν», εστιάζοντας σταθερά στη νέα γενιά.

Καθ' όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ, εκατοντάδες μαθητές από summer camps της Αττικής και πλήθος οικογενειών είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη σημασία της υπεύθυνης διαχείρισης των αποβλήτων. Μέσα από τις συλλογικές εκπαιδευτικές δράσεις, τα βιωματικά εργαστήρια και τα παιχνίδια της διοργάνωσης, οι μικροί επισκέπτες ήρθαν σε επαφή με τις αρχές της βιωσιμότητας. Παράλληλα, ο φορέας προχώρησε στη διανομή ειδικά σχεδιασμένου εντύπου υλικού, όπως το εκπαιδευτικό παραμύθι «Οι Φύλακες της Φύσης, η Φωτούλα και η Φωτοκύκλωση».

Την Πέμπτη 2 Ιουλίου, ανάμεσα στους πολυάριθμους επισκέπτες, το «παρών» στο κοινό χώρο των εκδηλώσεων έδωσαν στελέχη της πολιτικής ηγεσίας και θεσμικοί φορείς. Ο Γενικός Διευθυντής της ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε., κ. Δημήτρης Χριστογιαννόπουλος, παρευρέθηκε στην εκδήλωση, όπου είχε την ευκαιρία να συναντήσει εκπροσώπους της πολιτείας και της τοπικής αυτοδιοίκησης, μεταξύ των οποίων τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρο Ν. Παπασταύρου, τον Γενικό Γραμματέα, κ. Μανώλη Γραφάκο, τη Διευθύνουσα Σύμβουλο του ΕΟΑΝ, κα Αλεξάνδρα Τόγια και τη Δήμαρχο Ιλίου, κα Ανδριάνα Αλεβίζου – Κουκουβίνο, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή συμπόρευση του οργανισμού με τους φορείς που στηρίζουν την κυκλική οικονομία.

Η συμμετοχή αυτή αποτελεί συνέχεια του μακροχρόνιου έργου της ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.. Από το 2011, το θεσμοθετημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ – Μαθαίνουμε την Ανακύκλωση» έχει ενημερώσει υπεύθυνα περισσότερους από 50.000 μαθητές σε πάνω από 900 σχολεία όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, αποτελώντας έναν από τους βασικότερους πυλώνες διάδοσης της περιβαλλοντικής παιδείας στη χώρα μας.

Η ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. επενδύει σταθερά στη νέα γενιά, καθώς η πρώιμη επαφή με την ανακύκλωση δεν προσφέρει απλώς γνώση, αλλά χτίζει μια ισχυρή περιβαλλοντική συνείδηση που θα συνοδεύει τα παιδιά σε όλη τους τη ζωή. Καλλιεργώντας από νωρίς την κουλτούρα της βιωσιμότητας, μετατρέπει τους αυριανούς πολίτες σε ενεργούς προστάτες του πλανήτη. Ως το πρώτο εγκεκριμένο σύστημα στην Ελλάδα που οργανώνει τη συλλογή και εγχώρια ανακύκλωση φωτοβολταϊκών πλαισίων, η ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. συνδυάζει σταθερά την επιχειρησιακή αριστεία με την κοινωνική υπευθυνότητα, θέτοντας τις βάσεις για τη μετάβαση σε ένα βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης.