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Το μεσογειακό μυστικό για δροσερό σπίτι στον καύσωνα

Το μεσογειακό μυστικό για δροσερό σπίτι στον καύσωνα
Andrei koscina on Unsplash
Newsroom
Τρίτη, 30/06/2026 - 06:42
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Πώς οι παραδοσιακές τεχνικές της νότιας Ευρώπης γίνονται μάθημα επιβίωσης για τα σπίτια στη Βόρεια Ευρώπη.

Σε ένα σεμινάριο στα τέλη της δεκαετίας του '90 για την ψύξη κτιρίων, είχε ακουστεί μια προειδοποίηση που τότε φάνταζε ανησυχητική, αλλά και παραδόξως ελκυστική: «Σε 30 χρόνια, το κλίμα του Λονδίνου θα θυμίζει τη σημερινή Μασσαλία».

Τρεις δεκαετίες μετά, αυτή η εκτίμηση δεν είναι πια σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αλλά η νέα πραγματικότητα της Βρετανίας, όπου οι καύσωνες τείνουν να γίνουν η νέα κανονικότητα.

Καθώς οι βόρειες χώρες έρχονται αντιμέτωπες με πρωτόγνωρες θερμοκρασίες, στρέφονται για απαντήσεις στη Μεσόγειο. Οι παραδοσιακές τεχνικές της νότιας Ευρώπης – λευκοί τοίχοι, σκιερές αυλές και κλειστά παντζούρια – προσφέρουν πλέον πολύτιμα μαθήματα αρχιτεκτονικής επιβίωσης.

Ένας από τους πιο απλούς και αποτελεσματικούς τρόπους για να παραμείνει ένα κτίριο δροσερό είναι η αλλαγή του χρώματός του. Οι λευκές επιφάνειες αντανακλούν το ηλιακό φως αντί να το απορροφούν.

Μελέτες δείχνουν ότι το βάψιμο των οροφών με λευκό χρώμα ή η χρήση ανακλαστικών επιστρώσεων μπορεί να μειώσει την εσωτερική θερμοκρασία ενός σπιτιού από 1°C έως και πάνω από 4°C. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία του εξωτερικού περιβάλλοντος έως και 2°C.

Σε επίπεδο πόλης, αυτό καταπολεμά το φαινόμενο της «αστικής θερμικής νησίδας», όπου το τσιμέντο εγκλωβίζει τη ζέστη.

Η επιτυχία αυτών των «παθητικών» μεθόδων χαμηλής ενέργειας, ωστόσο, βασίζεται στον συνδυασμό τους. Μια λευκή ταράτσα αποδίδει στο μέγιστο μόνο αν τα παράθυρα μένουν ερμητικά κλειστά τις ώρες της μεγάλης ηλιοφάνειας, με τα παντζούρια ή τις εξωτερικές σκιάσεις κατεβασμένα.

Όταν τα παράθυρα κλείνουν, οι τοίχοι και τα δάπεδα λειτουργούν ως ασπίδα, καθώς αποθηκεύουν τη δροσιά της νύχτας και την απελευθερώνουν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αυτός είναι και ο λόγος που τα μεσογειακά σπίτια αντέχουν περισσότερο στην ακραία ζέστη.

Τι γίνεται όμως τον χειμώνα στα πιο κρύα κλίματα; Πολλοί ανησυχούν ότι μια λευκή οροφή θα παγώνει το σπίτι. Το πρόβλημα είναι αμελητέο, καθώς η θέρμανση εξαρτάται από τη μόνωση και την ικανότητα του κτιρίου να συγκρατεί τη ζέστη που βρίσκεται ήδη μέσα.

Καθώς το κόστος εφαρμογής είναι χαμηλό, όλο και περισσότεροι ιδιοκτήτες ακινήτων στη Βρετανία υιοθετούν πλέον το μεσογειακό λευκό στις ανακαινίσεις τους, αναζητώντας μια φυσική ανάσα δροσιάς.

Πηγή: independent.co.uk

Τελευταία τροποποίηση στις 30/06/2026 - 06:42
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