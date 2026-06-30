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Καύσωνας και άπνοια εκτοξεύουν τις τιμές του ρεύματος στην Ευρώπη- Πιθανές μικρές αυξήσεις στα πράσινα τιμολόγια
Άννα Διανά
Τρίτη, 30/06/2026 - 08:03
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Σε νέα φάση ανόδου εισέρχονται οι ευρωπαϊκές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς ο παρατεταμένος καύσωνας αυξάνει τη ζήτηση και περιορίζει την παραγωγή σε αρκετές χώρες, οδηγώντας σε έντονες διακυμάνσεις των τιμών

Η αύξηση της ζήτησης και οι υψηλές θερμοκρασίες σε χώρες της Κεντρικής Ευρώπης αλλά και τεχνικά ζητήματα όπως η συνεισφορά των αιολικών υπό συνθήκες άπνοιας, των φωτοβολταικών όταν οι θερμοκρασίες είναι πολύ υψηλές, εκτόξευσε τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στις αγορές της Ευρώπης. Την ίδια ώρα στην Ελλάδα η αυξημένη ζήτηση λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, σε συνδυασμό με τις ισχυρές εξαγωγές προς τις γειτονικές αγορές, οδήγησαν τη μέση τιμή στην Αγορά Επόμενης Ημέρας στα 137,72 ευρώ/MWh, καταγράφοντας άνοδο 59,2% μέσα σε ένα 24ωρο. Η εικόνα αυτή ενισχύει τις εκτιμήσεις ότι οι προμηθευτές ενδέχεται να προχωρήσουν σε περιορισμένες αυξήσεις στα πράσινα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος για τον Ιούλιο.

Συγκεκριμένα στην ελληνική Αγορά Επόμενης Ημέρας η μέση τιμή για σήμερα (Τρίτη 30/6) διαμορφώνεται στα 137,72 ευρώ/MWh και αυτό παρά το γεγονός ότι οι ΑΠΕ συμμετέχουν κατά 53,62% στο ενεργειακό μείγμα. Την ίδια ώρα αυξημένος είναι και ο όγκος των συναλλαγών κατά 5,05% στις 446.884 MWh σε σχέση με τον ήδη υψηλό χθεσινό όγκο συναλλαγών, των 425.406 MWh συμβάλλοντας έτσι στην αύξηση της τιμής.

Οι μονάδες φυσικού αερίου αυξάνουν τη συμμετοχή τους στο μείγμα στο 34,37%, τα μεγάλα υδροηλεκτρικά συνεισφέρουν 5,25%, ενώ εισήλθε ξανά στην παραγωγή ο λιγνίτης με μερίδιο 3,87%. Οι εισαγωγές είναι περιορισμένες στο 2,07% αλλά οι εξαγωγές παραμένουν υψηλές στο 19,18% του ενεργειακού μείγματος.

Οι υψηλότερες τιμές στις αγορές της ΝΑ Ευρώπης απορροφούν φθηνότερη ηλεκτρική ενέργεια από τη χώρα μας. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη Βουλγαρία η μέση τιμή σήμερα διαμορφώνεται στα 148,44 ευρώ/MWh, (+64,3%) στη Ρουμανία στα 293,44 ευρώ/MWh (+31,3%) και στην Ουγγαρία στα 290,71 ευρώ/MWh (+30,5%), καθώς λόγω του καύσωνα περιορίστηκε η παραγωγή του πυρηνικού σταθμού Paks κατά 2 GW. Στη Γερμανία, η μέση τιμή μπορεί να διαμορφώνεται στα 187,33 ευρώ/MWh (+33,5%), όμως σε ένα δεκαπεντάλεπτο συναλλαγών κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης εκτοξεύτηκε στα 536,72 ευρώ/MWh, λόγω των βλαβών και περικοπών που προκαλεί ο καύσωνας και των λιγοστών ανέμων, που περιορίζουν την αιολική παραγωγή. Στη Γαλλία η μέση τιμή υποχωρεί κατά 0,8% στα 123,50 ευρώ/MWh. Στην Ιταλία, της οποίας η αγορά είναι συζευγμένη με την ελληνική, η μέση τιμή διαμορφώνεται στα 153,14 ευρώ/MWh (-2,2%), ενω στο Βέλγιο, την Κροατία, την Ολλανδία, τη Σερβία και τη Σλοβενία οι τιμές ξεπερνούν τα 200 ευρώ/MWh. Τη χαμηλότερη τιμή έχει η Σουηδία με 10,74 ευρώ/MWh (-0,3%), ενώ Ισπανία και Πορτογαλία έχουν 95,35 ευρώ/MWh (+14,2%).

Με βάση τα δεδομένα στην εγχώρια αγορά ενδέχεται οι εταιρίες προμήθειας να προχωρήσουν σε περιορισμένες αυξήσεις των πράσινων τιμολογίων για τον Ιούλιο προεξοφλώντας άνοδο της χονδρικής τιμής και τους επόμενους μήνες του καλοκαιριού. Η μέση τιμή χονδρικής για την περίοδο από 1 ως 30/6 διαμορφώθηκε στα 92,93 ευρώ/MWh, κατά 4,4% υψηλότερα από τη μέση τιμή των 88,98 ευρώ/MWh του Μαΐου. Οι εταιρίες προμήθειας θα ανακοινώσουν αύριο 1η Ιουλίου τις χρεώσεις για τα πράσινα τιμολόγια Ιουλίου.

Εξάλλου η τιμή των δικαιωμάτων CO2 στο τελευταίο κλείσιμο ήταν 80,15 ευρώ/τόνο, ένα κόστος που προστίθεται στις τιμές ηλεκτρισμού που παράγεται από τις μονάδες φυσικού αερίου, πετρελαίου και άνθρακα-λιγνίτη.

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