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Η ΕΤΕπ δανείζει 250 εκατομμύρια ευρώ στον Όμιλο Italgas για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης στην Ιταλία

Η ΕΤΕπ δανείζει 250 εκατομμύρια ευρώ στον Όμιλο Italgas για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης στην Ιταλία
Newsroom
Τετάρτη, 08/07/2026 - 09:11
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  • Η πρώτη δόση των 150 εκατομμυρίων ευρώ έχει υπογραφεί, μέρος ενός μεγαλύτερου δανείου 250 εκατομμυρίων ευρώ που εγκρίθηκε από την ΕΤΕπ.
  • Μέτρο που αποσκοπεί στην υποστήριξη ενός προγράμματος παρεμβάσεων ενεργειακής απόδοσης σε όλη τη χώρα, το οποίο εφαρμόζεται από εταιρείες του Ομίλου Italgas.
  • Εστίαση σε δημόσια και ιδιωτικά κτίρια, ΜΜΕ, φωτοβολταϊκά για ιδιοκατανάλωση και δημόσιο φωτισμό
  • Αυτή είναι η ένατη συναλλαγή μεταξύ της ΕΤΕπ και του Ομίλου Italgas, συνολικού ύψους 1,9 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ενέκρινε ένα νέο 15ετές χρηματοδοτικό πακέτο ύψους 250 εκατομμυρίων ευρώ για τον Όμιλο Italgas, με στόχο την υποστήριξη έργων ενεργειακής απόδοσης σε όλη την Ιταλία. Αυτά θα υλοποιηθούν από τις Geoside και Italgas Properties, την Εταιρεία Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCo) και τη νέα εταιρεία ακινήτων του Ομίλου, αντίστοιχα. Σήμερα, τα μέρη υπέγραψαν μια αρχική δόση ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ.

Η συμφωνία υποστηρίζει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο μικρών και μεσαίων έργων που θα υλοποιηθούν μεταξύ 2026 και 2029, συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων, μέτρων αποδοτικότητας στον βιομηχανικό τομέα, της εγκατάστασης ολοκληρωμένων φωτοβολταϊκών συστημάτων για ιδιοκατανάλωση και του εκσυγχρονισμού του δημόσιου φωτισμού. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΕΤΕπ, η πράξη θα επιτύχει εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας περίπου 30,6 GWh ετησίως και θα παράγει 21,5 GWh πρωτογενούς ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ετησίως, ποσότητα που ισοδυναμεί με την ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας περίπου 8.200 ιταλικών νοικοκυριών.

Πρόκειται για το δεύτερο δάνειο-πλαίσιο που χορηγεί η ΕΤΕπ στην Italgas, με αποκλειστικό στόχο τη συγκέντρωση μεγάλου αριθμού επενδύσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, και την ένατη συνολική συναλλαγή με τον Όμιλο. Μέχρι σήμερα, η συνολική αξία των δανείων της ΕΤΕπ που χορηγήθηκαν στον Όμιλο Italgas υπερβαίνει τα 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτή η χρηματοδότηση συμβάλλει στην επιτάχυνση της υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος σε ένα πλαίσιο που χαρακτηρίζεται από αστάθεια της αγοράς, γεωπολιτικές εντάσεις και σύνθετη εμπορική δυναμική.

«Η συμφωνία αυτή ενισχύει τον ρόλο της ΕΤΕπ στην υποστήριξη μεγάλης κλίμακας επενδυτικών προγραμμάτων στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης, κινητοποιώντας πόρους σε ένα τμήμα που χαρακτηρίζεται από υψηλό κατακερματισμό και σημαντικές χρηματοδοτικές ανάγκες. Η πράξη επιτρέπει τη διοχέτευση κεφαλαίων σε εκτεταμένες παρεμβάσεις σε όλη τη χώρα, συμβάλλοντας στη βελτίωση του προφίλ βιωσιμότητας των επενδύσεων και στη δημιουργία μακροπρόθεσμων περιβαλλοντικών και κοινωνικοοικονομικών αποδόσεων», δήλωσε η Gelsomina Vigliotti, Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ.

«Η ενεργειακή απόδοση είναι ο πιο συγκεκριμένος μοχλός για τη μείωση της κατανάλωσης χωρίς να θυσιάζεται η απόδοση και έχει άμεσες επιπτώσεις στην ασφάλεια εφοδιασμού, την ανταγωνιστικότητα για τις επιχειρήσεις και τις οικογένειες και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Η χρηματοδότηση που λάβαμε από την ΕΤΕπ ενισχύει περαιτέρω την ικανότητά μας να αναπτύσσουμε νέες λύσεις μέσω μιας προσέγγισης που βασίζεται στις ιδιόκτητες τεχνολογίες της Geoside και σε εσωτερικά ανεπτυγμένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Στόχος μας είναι να δημιουργούμε αξία μέσω της εξοικονόμησης στην κατανάλωση, γνωρίζοντας ότι η καλύτερη ενέργεια είναι πάντα αυτή που δεν καταναλώνεται», σχολίασε ο Paolo Gallo, Διευθύνων Σύμβουλος της Italgas .

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