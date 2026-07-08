Net Billing: Εκκρεμούν οι εκκαθαρίσεις για τα οικιακά φωτοβολταϊκά -Παρέμβαση ΕΣΠΕΝ

Την άμεση διενέργεια των εκκαθαρίσεων και των αντίστοιχων πληρωμών για τα οικιακά φωτοβολταϊκά που έχουν ενταχθεί σε σχήματα net billing και virtual net billing ζητά ο ΕΣΠΕΝ με επιστολή του προς τη ΔΑΠΕΕΠ, την οποία κοινοποιεί στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στη ΡΑΑΕΥ.

Ο Σύνδεσμος υποστηρίζει ότι, παρά το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, δεν έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα οι προβλεπόμενες εκκαθαρίσεις, με αποτέλεσμα να δημιουργείται αβεβαιότητα τόσο για τους προμηθευτές όσο και για τους καταναλωτές.

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, μεγάλος αριθμός καταναλωτών που έχουν ενταχθεί στο ειδικό πρόγραμμα «Οικιακά Φωτοβολταϊκά» έως 10,8 kW και έχουν επιλέξει σχήματα net billing ή virtual net billing έχει ήδη υπογράψει τις σχετικές συμβάσεις, έχει αναλάβει το κόστος εγκατάστασης και συντήρησης του εξοπλισμού, ενώ οι προμηθευτές επιβαρύνονται με το αντίστοιχο διαχειριστικό κόστος. Παρ’ όλα αυτά, ο ΔΑΠΕΕΠ δεν έχει μέχρι σήμερα διενεργήσει τις απαιτούμενες εκκαθαρίσεις ούτε έχει καταβάλει στους προμηθευτές τη χρηματική αξία της εγχυθείσας ενέργειας, όπως προβλέπει το ισχύον πλαίσιο.

Η καθυστέρηση αυτή σύμφωνα με τον Σύνδεσμο καθιστά αδύνατη την εκκαθάριση των σχετικών παροχών από την πλευρά των προμηθευτών, δημιουργώντας αβεβαιότητα και δυσαρέσκεια στους καταναλωτές, οι οποίοι δεν μπορούν να αξιοποιήσουν τα οφέλη του σχήματος που επέλεξαν ούτε να γνωρίζουν τις πραγματικές οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Ο ΕΣΠΕΝ ζητά την άμεση έναρξη των εκκαθαρίσεων και πληρωμών σύμφωνα με την ισχύουσα Κοινή Υπουργική Απόφαση, ενώ σε περίπτωση που αυτό δεν είναι ακόμη εφικτό, ζητά να υπάρξει άμεσα σαφής ενημέρωση για τους λόγους της καθυστέρησης και για το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των απαιτούμενων διαδικασιών.

Μιλάει δε για ουσιώδη δυστοκία εκ μέρους του ΔΑΠΕΕΠ που πλήττει την εμπιστοσύνη στα σχήματα ταυτοχρονισμένου και εικονικού ταυτοχρονισμένου συμψηφισμού και κάθε άλλο παρά συμβάλλει στην ενθάρρυνση των καταναλωτών να προχωρήσουν στη σύναψη σχετικών συμβάσεων.

«Το γεγονός αυτό λέει ο ΕΣΠΕΝ, υπονομεύει την αποτελεσματικότητα του ίδιου του μέτρου, ιδίως σε μια περίοδο κατά την οποία η αγορά εξελίσσεται ήδη με ταχείς ρυθμούς μέσω εναλλακτικών λύσεων αυτοκατανάλωσης που αξιοποιούν νέες τεχνολογίες αποθήκευσης και διαχείρισης ενέργειας. Σε περίπτωση που η ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. θεωρεί ότι, παρά την πάροδο σχεδόν δύο ετών, εξακολουθεί να μην είναι ακόμη εφικτή η διενέργεια των εκκαθαρίσεων και των πληρωμών σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ, θα πρέπει να υπάρξει άμεσα σχετική ενημέρωση προς τους Προμηθευτές και τους εμπλεκόμενους καταναλωτές, τόσο για τους λόγους της καθυστέρησης, οι οποίοι μέχρι σήμερα δεν έχουν καταστεί κατανοητοί, όσο και για το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα έναρξης και ολοκλήρωσης των σχετικών διαδικασιών».

Με βάση το υφιστάμενο καθεστώς ο ΔΑΠΕΕΠ σύμφωνα με τα μετρητικά δεδομένα που λαμβάνει από τον ΔΕΔΔΗΕ υπολογίζει την χρηματική αξία της εγχυθείσας ενέργειας από τον σταθμό ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ με βάση τα έσοδα από την συμμετοχή στην αγορά. Η τελική εκκαθάριση διενεργείται σε μηνιαία βάση και ο ΔΑΠΕΕΠ καταβάλλει στον προμηθευτή, την χρηματική αξία της συνολικής εγχυθείσας ενέργειας. Ο προμηθευτής εκδίδει προς τον αυτοπαραγωγό εκκαθαριστικούς λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για την συμψηφιζόμενη παροχή. Αντίστοιχες είναι οι διατάξεις για την περίπτωση του εικονικού ταυτοχρονισμένου συμψηφισμού.

Η παρέμβαση του ΕΣΠΕΝ γίνεται σε μια περίοδο κατά την οποία το ΥΠΕΝ επεξεργάζεται νέο σχέδιο υπουργικής απόφασης για το net billing, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Η αγορά αναμένει τις αλλαγές, ωστόσο οι προμηθευτές ζητούν να εφαρμοστεί το ισχύον πλαίσιο και να προχωρήσουν οι εκκαθαρίσεις για τις υφιστάμενες συμβάσεις.