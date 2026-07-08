Άη Στράτης: Το πρότυπο ενεργειακό νησί με ΑΠΕ έως 98%

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Τετάρτη, 08/07/2026 - 12:26
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Καθοριστικός ο ρόλος του ΔΕΔΔΗΕ ως Διαχειριστή των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών

Με τη συμπλήρωση ενός έτους λειτουργίας του Ειδικού Πιλοτικού Έργου «Άη Στράτης – Πράσινο Νησί», τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν την επιτυχία ενός από τα σημαντικότερα και πλέον καινοτόμα έργα ενεργειακής μετάβασης που έχουν υλοποιηθεί στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά της χώρας.

Κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο του 2026, η διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο ηλεκτρικό σύστημα του νησιού έφτασε έως και το 98% σε μηνιαία βάση, μειώνοντας σημαντικά τόσο τη λειτουργία όσο και το κόστος του συμβατικού θερμικού σταθμού παραγωγής, ενώ παράλληλα περιορίστηκε ουσιαστικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του νησιού.

Το έργο αποτελεί πρότυπο για τη μετάβαση των ελληνικών νησιών σε ένα καθαρότερο και πιο βιώσιμο ενεργειακό μοντέλο, καθώς συνδυάζει παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και αποθήκευση ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, καλύπτοντας το μεγαλύτερο μέρος των ενεργειακών αναγκών του νησιού από καθαρές μορφές ενέργειας.

Ο Υβριδικός Σταθμός περιλαμβάνει ανεμογεννήτρια, φωτοβολταϊκό σταθμό, συσσωρευτές αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ το έργο περιλαμβάνει και σύστημα τηλεθέρμανσης με αποθήκευση θερμικής ενέργειας σε δεξαμενές νερού, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο ενεργειακό σύστημα που επιτυγχάνει υψηλή αξιοποίηση των ΑΠΕ. Το έργο υλοποιήθηκε από το ΚΑΠΕ για λογαριασμό του Δήμου Αγίου Ευστρατίου, μέσω χρηματοδότησης του ΕΣΠΑ.

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Καθοριστικός υπήρξε ο ρόλος του ΔΕΔΔΗΕ, ο οποίος, ως Διαχειριστής των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, σχεδίασε και υλοποίησε προηγμένες αυτοματοποιημένες διαδικασίες και καινοτόμους αλγορίθμους διαχείρισης του Ηλεκτρικού Συστήματος του Αγίου Ευστρατίου, διασφαλίζοντας την αξιόπιστη και ασφαλή λειτουργία του σε όλες τις συνθήκες, καθώς και την ομαλή μετάβαση μεταξύ του θερμικού σταθμού παραγωγής και του Υβριδικού Σταθμού.

Η λειτουργία του συστήματος είναι πλήρως αυτοματοποιημένη, μέσω ειδικά αναπτυγμένου Προγράμματος Κατανομής, το οποίο κάθε 20 λεπτά υπολογίζει και εφαρμόζει τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων μονάδων παραγωγής, ανάλογα με τις ενεργειακές ανάγκες και τις επικρατούσες συνθήκες.

Για την επιτυχή υλοποίηση του έργου, ο ΔΕΔΔΗΕ προχώρησε σε εκτεταμένες αναβαθμίσεις των συστημάτων εποπτείας και ελέγχου (SCADA-EMS), ανέπτυξε νέες διαδικασίες και αλγορίθμους λειτουργίας, πραγματοποίησε εκτενείς δοκιμές και εξασφάλισε τη συνεχή παρακολούθηση και βελτιστοποίηση της λειτουργίας του ηλεκτρικού συστήματος.

Οι δοκιμές λειτουργίας του Υβριδικού Σταθμού ξεκίνησαν τον Ιούλιο του 2025 και η κανονική λειτουργία του τέθηκε σε εφαρμογή τον Νοέμβριο του ίδιου έτους. Η πολύτιμη τεχνογνωσία που απέκτησε ο ΔΕΔΔΗΕ μέσα από την υλοποίηση του έργου δημιουργεί πλέον τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη αντίστοιχων έργων υψηλής διείσδυσης ΑΠΕ και Υβριδικών Σταθμών στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, επιταχύνοντας την ενεργειακή μετάβαση και ενισχύοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη της νησιωτικής Ελλάδας.

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