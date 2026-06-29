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Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: Περισσότεροι από 1.300 θάνατοι από τον καύσωνα στην Ευρώπη

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: Περισσότεροι από 1.300 θάνατοι από τον καύσωνα στην Ευρώπη
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Δευτέρα, 29/06/2026 - 08:21
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Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε σήμερα πως περισσότεροι από 1300 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα, που πλήττει την Ευρώπη από την 21η Ιουνίου.

«Περισσότεροι από 1300 επιπλέον θάνατοι καταγράφηκαν από την 21η Ιουνίου σε σχέση με τις υψηλές θερμοκρασίες στην Ευρώπη», ανέφερε σε ανάρτηση στο Χ ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους.

«Αυτήν τη στιγμή, 150 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε συνθήκες ακραίας ζέστης, εκατοντάδες άνθρωποι έχουν πεθάνει, σχολεία έχουν κλείσει και τα δίκτυα ηλεκτροδότησης τελούν υπό σοβαρή πίεση», συμπλήρωσε, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Τουλάχιστον 191 εκατομμύρια κάτοικοι αναμένεται να βιώσουν θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου κάποια στιγμή σήμερα, σύμφωνα με υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων, ένας αριθμός ελαφρά μικρότερος σε σύγκριση με τη χθεσινή ημέρα.

Ο υδράργυρος αναμένεται να φθάσει ή και να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου σε τμήματα της Ευρώπης, την ώρα που καταιγίδες σημειώνονται σε άλλες περιοχές, με τη Γαλλία να αναφέρει 1000 επιπλέον θανάτους κατά τη διάρκεια του καύσωνα.

Σήμερα, η Τσεχία κατέγραψε ένα νέο ρεκόρ θερμοκρασίας, στους 41,1 βαθμούς Κελσίου, στο Ντόκσανι, βόρεια της Πράγας.

«Είναι η πρώτη φορά που καταγράψαμε μια θερμοκρασία 41 βαθμών Κελσίου στο επίσημο δίκτυο των μετεωρολογικών σταθμών μας. Οι θερμοκρασίες συνεχίζουν να αυξάνονται, επομένως δεν πρόκειται για την οριστική κορύφωση» του φαινομένου, επισήμανε η μετεωρολογική υπηρεσία CHMI σε ανάρτηση στο X.

Υψηλές θερμοκρασίες καταγράφονται στη Γερμανία, την Πολωνία και την Ιταλία, ενώ περιοχές της Γαλλίας βρίσκονται αντιμέτωπες με καταιγίδες.

Η Γερμανία κατέγραψε ένα νέο απόλυτο ρεκόρ θερμοκρασίας στους 41,7 βαθμούς Κελσίου, στο Κόσχεν, στο Βρανδεμβούργο, στα σύνορα με την Πολωνία, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της μετεωρολογικής υπηρεσίας της χώρας DWD. Στο Βερολίνο, η αστυνομία σκοπεύει να κάνει εκ νέου χρήση κανονιών νερού υπό πίεση προκειμένου να βοηθήσει τους κατοίκους της πρωτεύουσας να δροσιστούν.

Την ίδια ώρα, τα δρομολόγια των τρένων μειώθηκαν σε μια μεγάλη σιδηροδρομική γραμμή στο δυτικό κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, ενώ τα δρομολόγια των τραμ ανεστάλησαν στην ανατολική πόλη της Λειψίας. Πολλοί άνθρωποι έμειναν κλεισμένοι στα σπίτια τους, απρόθυμοι να βγουν έξω μέχρι να δύσει ο ήλιος, ανέφεραν γερμανικά μέσα ενημέρωσης.

Στη Ρώμη, ο πάπας Λέων ευχαρίστησε τους πιστούς επειδή παρέστησαν στην κυριακάτικη προσευχή στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, παρά τις αποπνικτικές συνθήκες.

Στη Γαλλία, ο καύσωνας δείχνει να χαλαρώνει και ο κόκκινος συναγερμός αφορά πλέον δύο διαμερίσματα στο ανατολικό τμήμα, με τις αρχές να αναμένεται να άρουν τις προειδοποιήσεις στις 22.00 τοπική ώρα σήμερα.

Εντούτοις, η υπουργός Υγείας της χώρας Στεφανί Ριστ δήλωσε στην εφημερίδα La Tribune πως ο αντίκτυπος του κύματος καύσωνα θα μπορούσε να παραμείνει έως και 10 ημέρες μετά την πτώση του υδράργυρου.

«Το επεισόδιο δεν έχει τελειώσει», προειδοποίησε μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο BFM.

Οι καταιγίδες, άλλωστε, που έπληξαν τμήματα της Γαλλίας χθες το βράδυ βύθισαν στο σκοτάδι χιλιάδες νοικοκυριά.

Σήμερα το απόγευμα, 36.000 νοικοκυριά στη βόρεια και κεντρική Γαλλία παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, όπως έγινε γνωστό από την εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας Enedis.

Καταιγίδες αναμένονται και στη Γερμανία αύριο ή και μεθαύριο, με τους μετεωρολόγους να προβλέπουν ηπιότερες θερμοκρασίες για ένα μεγάλο τμήμα της Δυτικής Ευρώπης αυτήν την εβδομάδα, την ώρα που το κύμα ζέστης κινείται βαθύτερα στην κεντρική Ευρώπη και τα Βαλκάνια.

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